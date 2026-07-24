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Белобрадова: С този бюджет се купуват индулгенции на държавната администрация, на шефовете на бордовете, на ВСС

Белобрадова: С този бюджет се купуват индулгенции на държавната администрация, на шефовете на бордовете, на ВСС

24 Юли, 2026 22:30 488 11

  • елисавета белобрадова-
  • бюджет-
  • индулгенции-
  • държавна администрация-
  • всс-
  • бордове

Ние не сме Румен Радев, който през цялата политическа кампания обясняваше, че сме въвлечени във война, а сега, когато подкрепя съюзници въз основа на договор, започва да обяснява, че САЩ са нашият най-голям стратегически съюзник, коментира депутатът от ДБ

Белобрадова: С този бюджет се купуват индулгенции на държавната администрация, на шефовете на бордовете, на ВСС - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че американските самолети, които трябва да пристигнат в авиобаза "Безмер", вероятно ще бъдат там следващата седмица.

"След като в Комисията по отбрана не беше дадено никакво обяснение защо това решение на Народното събрание влиза в сила, въз основа на какви документи и кореспонденция е взето, а отговорността беше прехвърлена, останахме без необходимата информация. Ние нямаме никаква нормална информация от контраразузнаването, основното ни искане ни беше народните представители, когато поемат отговорност за взимане на решение, да бъдат максимално информирани. Това не се случи", каза депутатът от "Демократична България" Елисавета Белобрадова в студиото на "Денят ON AIR".
Тя подчерта, че винаги позицията им е била на съюзници.

"Когато в Народното събрание се внася подобно решение, то трябва да бъде добре обосновано. Народните представители трябва да разполагат с всички аргументи, за да вземат информирано решение. Заради това от "Прогресивна България" гласуваха сами и ще носят отговорност за това, което се случва. Откакто съм народен представител, не получихме един нормален доклад, който наистина да разкрива факти, които не можем да ги намерим в централната емисия", допълни Белобрадова в ефира на Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ от партията са "за" България да спазва всички съюзнически ангажименти.
"Ние не сме политическа сила, която не плаши хората. Ние не сме Румен Радев, който през цялата политическа кампания обясняваше, че сме въвлечени във война, а сега, когато подкрепя съюзници въз основа на договор, започва да обяснява, че САЩ са нашият най-голям стратегически съюзник. Когато ти трябва да си партньор в Европа и се правиш на "дръж ми шапката", и на всяка европейска среща изглеждаш като човек попаднал на чужда сватба, който просто седи и се усмихва. Изказването на Витанов беше толкова измъчено и каза, че ние нямаме избор", подчерта гостът.

"Къде сме, когато съюзниците от Европа се събират, за да изградят новата архитектура на европейската сигурност? Ние от "Демократична България" сме за това да се престане да се плашат хората и то само в случаите, когато на нас ни е изгодно. Да започнем да възпитаваме в българите гордост, че ние можем да бъдем сериозни партньори във всичките съюзи, в които равнопоставено сме членове. Единият колега от "Прогресивна България" каза, че ние сме сключили страхотна сделка. Вторият излезе и каза, че ние няма да се покланяме на европейците, но трябва да се съобразяваме с американците", коментира още народният представител.
Попитана дали смята, че това решение е взето под натиск, Белобрадова отговори: "Това решение е било взето и съобщено на премиера. А ние от "Демократична България" имаме една посока - национален интерес и това да сме свободна и суверенна държава. Най-важното е да сме с другите европейски държави в архитектурата на Европа, защото когато сме изолирани от Европа, ставаме още по-уязвими".

Според нея Йотова системно подкрепя решенията на правителството, откакто новият кабинет е поел властта.

"Това, което виждаме, че с този бюджет се купуват индулгенции на държавната администрация, на шефовете на бордовете, на ВСС", заключи тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    14 2 Отговор
    Укрсинците евакуират Славянск. Краят на Украйна е много близо, което означава, че тази персона от снимката скоро ще я ометат оттук.

    Коментиран от #10

    22:34 24.07.2026

  • 2 Кина

    11 1 Отговор
    Тази жена е толкова двулична че един ден ще я изучават в училище...!

    22:35 24.07.2026

  • 3 ШЕФА

    8 1 Отговор
    Чернобрадова,ти знаеш ли че смърдиш ?

    Коментиран от #9

    22:35 24.07.2026

  • 4 Кой прави сглобки бе ?

    10 2 Отговор
    Га ядохте кюфтетата не риевахте нали? Гном троши Паметник на Съветската Армия . Нинова се Покри. Бюджета е такъв щото лапахте,,,.,лапахте до пръсване. Парата е у вас.

    22:36 24.07.2026

  • 5 Варна

    11 2 Отговор
    Гадно,мръсно и жалко Соро... изпраж.....

    22:37 24.07.2026

  • 6 Тц, тц, тц!

    6 1 Отговор
    Мислех си , че вещицата е отлетяла нанякъде с метлата!!! Нечиста сила, самият дявол костов стои зад нея😈👿😈! Използвайте чесън, кръст и молитви като я видите да прелита с ужасната си метла!
    Боже помилуй!!!☹️☹️☹️

    22:38 24.07.2026

  • 7 Мхм

    5 0 Отговор
    Бля, бля. Както винаги по много изтъркани герб опорки.

    22:39 24.07.2026

  • 8 Ужас!!!!!☹️☹️☹️

    3 1 Отговор
    Козила е вещица, трябва да бъде изгорена! На клада!

    22:41 24.07.2026

  • 9 въй въй

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ШЕФА":

    Ква се явява тая? От кой клон са я смъкнали ?

    22:58 24.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дали

    0 0 Отговор
    Да се престоря на талибанин, и да опердаша козата?
    Неее.......гадно!!!

    23:06 24.07.2026

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