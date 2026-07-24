Разполагането на американските самолети в "Безмер": Логистична подкрепа или пряка заплаха за сигурността ни?

Американските самолети в авиобаза "Безмер" предизвикаха политически сблъсък и десетки въпроси.
Според бившия заместник-министър на отбраната проф. Румен Кънчев има риск за националната ни сигурност разполагането на самолетите в авиобазата.
Логистика или участие в стратегическа операция
"Хората, които протестират, имат основание. В базата ще влезе сериозно американско оръжие. То ще участва в реална стратегическа операция на американската армия. Логистиката е част от операцията, т.е. логистична операция няма, има логистика, която подпомага основна стратегическа операция. Кметовете са спокойни, въпреки че са събрали подписи", каза той в "Денят ON AIR".
Разминаване в оценките за риска и заплахата
Експертът по сигурност Славчо Велков изрази удивление от "дълбокото непознаване на материята по отношение на риска, заплахата и опасността".
"Рискът и заплахата са брат и сестра на опасността. Заплахата е почти проявен риск. Бих казал, че не само има риск, а от този момент нататък - от момента на разполагането, може да бъде проявена и онази категория, която наричаме заплаха", заяви Велков пред Bulgaria ON AIR.
По думите му след приемане на решението на НС, ние вече може да говорим и с друг тон за риска: "Всичко, на което сме свидетели, е в разрез с редица нормативни уредби".
Как базата се оказа въвлечена в конфликта с Техеран
Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията отбеляза, че самолетите са участвали в операциите срещу Иран.
"Зареждаха американски самолети, излитайки оттук с гориво. Виждаха се как излизаха. Ако анализираме тяхната гледна точка - те едва ли биха рискували да атакуват европейска страна член на НАТО. Ако погледнем операциите от 8 юли, обикновено атакуват съседите си, но ограничено", подчерта той.
Според Безлов, за да атакува Иран страна като България, балистичните ракети трябва да минат през Турция: "Няма как да минат от другаде".
Може ли чадърът на НАТО да спре ирански ракети
Иран има всички възможности да нанесе ракетен удар по базата, допълни проф. Кънчев.
"Най-голямата защита на тази база и на България е членството ни в НАТО и член 5. Съгласно архитектурата за сигурност и противоракетна отбрана на НАТО - в Средиземно море имаме четири кораба със система, за прихващане на такива ракети. Проблемът е, че при стрелбата с такива ракети полетното време е 12 минути", информира бившият заместник-министър на отбраната.
Проф. Кънчев изтъкна и друга опасност - ако Иран реши да нанесе комбиниран удар, който, по думите му, "няма да реши": "Най-важно е дипломатически да не се допусне изостряне на обстановката".
Безлов изтъкна, че отношенията в Иран са сложни и не е сигурно дали режимът в момента ще продължи да доминира в следващите седмици.
"Иранската военна мощ е много силно намалена. Да, те нападат съседните държави, но каква е успеваемостта? Русия внимава какво дава", коментира проф. Кънчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
22:26 24.07.2026
2 Мнение
22:27 24.07.2026
3 Последния Софиянец
22:27 24.07.2026
4 Радев
22:28 24.07.2026
5 .....
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бе ти само в психиятрията си влязал,ма не знам дали знаеш😂😂
22:28 24.07.2026
6 Боруна Лом
22:28 24.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Емигрант
Слугите и подмазвачите, господине Радев, господине Борисов и господине Пеевски, никой не ги обича.
Ако го правите пък за пари, то последната риза е без джобове, да го знаете.
22:30 24.07.2026
9 Луганск
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
Коментиран от #11, #19
22:30 24.07.2026
10 за страната
22:32 24.07.2026
11 друго мнение
До коментар #9 от "Луганск":Като обявена за част от РФ, съветите от луганск са неприемливи.
22:36 24.07.2026
12 Така де
Коментиран от #16, #20
22:36 24.07.2026
13 Сорос им заповяда да са "многоходови" АХ
22:36 24.07.2026
14 Много ясно е че
22:38 24.07.2026
15 нннн
Но със сигурност има петно върху България за включването във войната.
22:38 24.07.2026
16 .....
До коментар #12 от "Така де":Ма що бе то нали и Канада е в НАТОто🤣🤣 нито педя
22:40 24.07.2026
17 Олеееее....
22:40 24.07.2026
18 Кондолиса Райс - Калферман
Коментиран от #23
22:40 24.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 разтегливо описание за чл5
До коментар #12 от "Така де":Ефективността на чл.5 е превантивна, на български: страх (от чл5) лозе пази. Пример- Швеция и Финландия даже след нас.
22:41 24.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бъдете спокойни вика
22:42 24.07.2026
23 официално
До коментар #18 от "Кондолиса Райс - Калферман":Проблема който описваш не е натовски. НАТО не участва в авантюрата САЩ и Иран. За разлика от България.
22:44 24.07.2026
24 Абе пуяк
22:45 24.07.2026
25 Тъмен субект
22:46 24.07.2026
26 Готов за бой
22:46 24.07.2026
27 Ти пък
Коментиран от #29, #33
22:46 24.07.2026
28 Не бе Славчо Велков
22:49 24.07.2026
29 Луганск
До коментар #27 от "Ти пък":Всяка копейка нахлузма чамлмата и винаги застава на страната на врага на България, подлостта и чуждопоклоничеството им е заложено в калните гени от как ги има.
22:51 24.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ха,ха
22:55 24.07.2026
32 Сега разбрахте ли
22:55 24.07.2026
33 ....
До коментар #27 от "Ти пък":Тва ООН да се събере накрая,къде е😂😂
22:56 24.07.2026
34 123
22:56 24.07.2026
35 И като капак
22:58 24.07.2026
36 ???
22:59 24.07.2026
37 .....
23:03 24.07.2026
38 Сатана Z
23:06 24.07.2026