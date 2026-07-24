Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Разполагането на американските самолети в "Безмер": Логистична подкрепа или пряка заплаха за сигурността ни?

Разполагането на американските самолети в "Безмер": Логистична подкрепа или пряка заплаха за сигурността ни?

24 Юли, 2026 22:24 542 38

  • американски самолети-
  • безмер-
  • логистична подкрепа-
  • заплаха за сигурността

"Рискът и заплахата са брат и сестра на опасността. Заплахата е почти проявен риск. Бих казал, че не само има риск, а от този момент нататък - от момента на разполагането, може да бъде проявена и онази категория, която наричаме заплаха", заяви Славчо Велков

Разполагането на американските самолети в "Безмер": Логистична подкрепа или пряка заплаха за сигурността ни? - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Американските самолети в авиобаза "Безмер" предизвикаха политически сблъсък и десетки въпроси.

Според бившия заместник-министър на отбраната проф. Румен Кънчев има риск за националната ни сигурност разполагането на самолетите в авиобазата.

Логистика или участие в стратегическа операция
"Хората, които протестират, имат основание. В базата ще влезе сериозно американско оръжие. То ще участва в реална стратегическа операция на американската армия. Логистиката е част от операцията, т.е. логистична операция няма, има логистика, която подпомага основна стратегическа операция. Кметовете са спокойни, въпреки че са събрали подписи", каза той в "Денят ON AIR".

Разминаване в оценките за риска и заплахата
Експертът по сигурност Славчо Велков изрази удивление от "дълбокото непознаване на материята по отношение на риска, заплахата и опасността".
"Рискът и заплахата са брат и сестра на опасността. Заплахата е почти проявен риск. Бих казал, че не само има риск, а от този момент нататък - от момента на разполагането, може да бъде проявена и онази категория, която наричаме заплаха", заяви Велков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му след приемане на решението на НС, ние вече може да говорим и с друг тон за риска: "Всичко, на което сме свидетели, е в разрез с редица нормативни уредби".

Как базата се оказа въвлечена в конфликта с Техеран
Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията отбеляза, че самолетите са участвали в операциите срещу Иран.

"Зареждаха американски самолети, излитайки оттук с гориво. Виждаха се как излизаха. Ако анализираме тяхната гледна точка - те едва ли биха рискували да атакуват европейска страна член на НАТО. Ако погледнем операциите от 8 юли, обикновено атакуват съседите си, но ограничено", подчерта той.
Според Безлов, за да атакува Иран страна като България, балистичните ракети трябва да минат през Турция: "Няма как да минат от другаде".

Може ли чадърът на НАТО да спре ирански ракети
Иран има всички възможности да нанесе ракетен удар по базата, допълни проф. Кънчев.

"Най-голямата защита на тази база и на България е членството ни в НАТО и член 5. Съгласно архитектурата за сигурност и противоракетна отбрана на НАТО - в Средиземно море имаме четири кораба със система, за прихващане на такива ракети. Проблемът е, че при стрелбата с такива ракети полетното време е 12 минути", информира бившият заместник-министър на отбраната.

Проф. Кънчев изтъкна и друга опасност - ако Иран реши да нанесе комбиниран удар, който, по думите му, "няма да реши": "Най-важно е дипломатически да не се допусне изостряне на обстановката".

Безлов изтъкна, че отношенията в Иран са сложни и не е сигурно дали режимът в момента ще продължи да доминира в следващите седмици.

"Иранската военна мощ е много силно намалена. Да, те нападат съседните държави, но каква е успеваемостта? Русия внимава какво дава", коментира проф. Кънчев.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Влязохме в една безкрайна война в Близкият изток която продължава вече 80 години.

    Коментиран от #5

    22:26 24.07.2026

  • 2 Мнение

    4 0 Отговор
    Айде,махайте се всички и не ни занимавайте повече с вашите проблеми.

    22:27 24.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Боташович изпълнява каквото каже пиянятя от пасьола, само блатарите имат интерес от войната при.чалмите.

    22:27 24.07.2026

  • 4 Радев

    3 1 Отговор
    Никой не ще да влиза в този змиярник освен нас.

    22:28 24.07.2026

  • 5 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бе ти само в психиятрията си влязал,ма не знам дали знаеш😂😂

    22:28 24.07.2026

  • 6 Боруна Лом

    1 2 Отговор
    АБЕ МУХАЛ, ОДИ СИ ГЛЕДАЙ ВНУЦИТЕ АКО ИМАШ ТАКИВА! ОТПАДЪЦИ!

    22:28 24.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Емигрант

    3 0 Отговор
    И едното и другото, но най-вече, продажничество, слугинаж и безхарактерност.

    Слугите и подмазвачите, господине Радев, господине Борисов и господине Пеевски, никой не ги обича.
    Ако го правите пък за пари, то последната риза е без джобове, да го знаете.

    22:30 24.07.2026

  • 9 Луганск

    2 1 Отговор
    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА АНГЛОСАКСОНЦИТЕ! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    Коментиран от #11, #19

    22:30 24.07.2026

  • 10 за страната

    0 0 Отговор
    Рисковете от сарафови туристически раници е по-висок, отколкото от високите траектории на балистичните ракети. Прихващането на балистична ракета зависи от балистичната й траектория спрямо обхвата на разположеното ПВО.

    22:32 24.07.2026

  • 11 друго мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Луганск":

    Като обявена за част от РФ, съветите от луганск са неприемливи.

    22:36 24.07.2026

  • 12 Така де

    3 0 Отговор
    Чл. 5 от договора за НАТО е текст за наивници. Много трудно може да влезе в сила. Има доста сложни процедури преди това. Пък и кой ли натовски войник ще тръгне да мре за русофилска България.

    Коментиран от #16, #20

    22:36 24.07.2026

  • 13 Сорос им заповяда да са "многоходови" АХ

    1 0 Отговор
    Русия внимава какво дава", коментира проф. Кънчев.

    22:36 24.07.2026

  • 14 Много ясно е че

    2 1 Отговор
    Всяка логистична подкрепа на американските и израелски терористи, окупатори и агресори е пряка заплаха за сигурността ни....

    22:38 24.07.2026

  • 15 нннн

    2 1 Отговор
    Тука има- тука нема... Риск.
    Но със сигурност има петно върху България за включването във войната.

    22:38 24.07.2026

  • 16 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така де":

    Ма що бе то нали и Канада е в НАТОто🤣🤣 нито педя

    22:40 24.07.2026

  • 17 Олеееее....

    4 0 Отговор
    В базата щяло да влезе сериозно американско оръжие. То щяло да участва в реална стратегическа операция на американската армия и за това хич нямало основание за притеснение ...

    22:40 24.07.2026

  • 18 Кондолиса Райс - Калферман

    2 0 Отговор
    Кои лица подписаха договорите с НАТО и САЩ ? Кои бяха на власт ? Ма къде е Пасито и останалите другарчета от цитаделата на Позитано. Да обяснат на народа,че няма страшно. А къде е банкенския гений да каже същото ,нали продължи договорите , че ни заведе и у Шенген даже и отвъд него. А Хаяши как е , върви ли водопадчето ? Както винаги България е от най верните ? Този път обаче ще е малко по иначе !?

    Коментиран от #23

    22:40 24.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 разтегливо описание за чл5

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така де":

    Ефективността на чл.5 е превантивна, на български: страх (от чл5) лозе пази. Пример- Швеция и Финландия даже след нас.

    22:41 24.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бъдете спокойни вика

    1 2 Отговор
    Иранската военна мощ е много силно намалена но пък може да ни напръскат с уран.

    22:42 24.07.2026

  • 23 официално

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кондолиса Райс - Калферман":

    Проблема който описваш не е натовски. НАТО не участва в авантюрата САЩ и Иран. За разлика от България.

    22:44 24.07.2026

  • 24 Абе пуяк

    4 3 Отговор
    Логистична подкрепа за военни престъпления, тероризъм и геноцид как се нарича? А?

    22:45 24.07.2026

  • 25 Тъмен субект

    2 2 Отговор
    Нали самолетите бяха на гражданското летище заради дължината на пистите и нужното гориво. Как сега могат да са на Безмер? Дали пък не са били на летище София, за да ги пазим ние, демек шма опасност и още как.

    22:46 24.07.2026

  • 26 Готов за бой

    1 2 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само ги чакам иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с иранците 👊

    22:46 24.07.2026

  • 27 Ти пък

    2 1 Отговор
    И двете естествено. Бомбардировачите няма да стигнат, ако не презаредят, а е опасно да седят по-наблизо. Иранците са прави, тяхно право е да ни обявят война. Прочетете Устава на ООН

    Коментиран от #29, #33

    22:46 24.07.2026

  • 28 Не бе Славчо Велков

    2 0 Отговор
    те верно няма да атакуват европейска страна член на НАТО ! Те ще атакуват ако си решат американска военна база, а това е малко по различно от България нали?

    22:49 24.07.2026

  • 29 Луганск

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ти пък":

    Всяка копейка нахлузма чамлмата и винаги застава на страната на врага на България, подлостта и чуждопоклоничеството им е заложено в калните гени от как ги има.

    22:51 24.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Западните смелчаци се изпокриха,иначе само смучеха нафтата с концесии и санкции😂😂🤣

    22:55 24.07.2026

  • 32 Сега разбрахте ли

    2 1 Отговор
    защо туристи няма а? До дни и малкото дето са се объркали да дойдат в България ще се разбягат с врясъци

    22:55 24.07.2026

  • 33 ....

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ти пък":

    Тва ООН да се събере накрая,къде е😂😂

    22:56 24.07.2026

  • 34 123

    2 0 Отговор
    Тръмп вече благодари на Радев за решението за US самолети в Безмер. Късно е за анализи. Мислете като гласувате за зелени чорапи!

    22:56 24.07.2026

  • 35 И като капак

    2 0 Отговор
    За един месец се забранява използването на ракети срещу градушки. Новина от последните минути...

    22:58 24.07.2026

  • 36 ???

    1 0 Отговор
    Защо всеки мисли, че само с ракета може да ударят България? Терористичните клетки много по-лесно могат да я ударят. Един Асен го търсиха 24 деца с отвлеченото дете. Смятай, бате клетките как ще открият!

    22:59 24.07.2026

  • 37 .....

    0 0 Отговор
    Утре в Безмер излизате с плакати ООН

    23:03 24.07.2026

  • 38 Сатана Z

    0 0 Отговор
    На това ли му викат : "Износ на демокрация" и внос на "Американски ценности "

    23:06 24.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол