Разполагането на американските самолети в "Безмер": Логистична подкрепа или пряка заплаха за сигурността ни?

Американските самолети в авиобаза "Безмер" предизвикаха политически сблъсък и десетки въпроси.

Според бившия заместник-министър на отбраната проф. Румен Кънчев има риск за националната ни сигурност разполагането на самолетите в авиобазата.

Логистика или участие в стратегическа операция

"Хората, които протестират, имат основание. В базата ще влезе сериозно американско оръжие. То ще участва в реална стратегическа операция на американската армия. Логистиката е част от операцията, т.е. логистична операция няма, има логистика, която подпомага основна стратегическа операция. Кметовете са спокойни, въпреки че са събрали подписи", каза той в "Денят ON AIR".

Разминаване в оценките за риска и заплахата

Експертът по сигурност Славчо Велков изрази удивление от "дълбокото непознаване на материята по отношение на риска, заплахата и опасността".

"Рискът и заплахата са брат и сестра на опасността. Заплахата е почти проявен риск. Бих казал, че не само има риск, а от този момент нататък - от момента на разполагането, може да бъде проявена и онази категория, която наричаме заплаха", заяви Велков пред Bulgaria ON AIR.

По думите му след приемане на решението на НС, ние вече може да говорим и с друг тон за риска: "Всичко, на което сме свидетели, е в разрез с редица нормативни уредби".

Как базата се оказа въвлечена в конфликта с Техеран

Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията отбеляза, че самолетите са участвали в операциите срещу Иран.

"Зареждаха американски самолети, излитайки оттук с гориво. Виждаха се как излизаха. Ако анализираме тяхната гледна точка - те едва ли биха рискували да атакуват европейска страна член на НАТО. Ако погледнем операциите от 8 юли, обикновено атакуват съседите си, но ограничено", подчерта той.

Според Безлов, за да атакува Иран страна като България, балистичните ракети трябва да минат през Турция: "Няма как да минат от другаде".

Може ли чадърът на НАТО да спре ирански ракети

Иран има всички възможности да нанесе ракетен удар по базата, допълни проф. Кънчев.

"Най-голямата защита на тази база и на България е членството ни в НАТО и член 5. Съгласно архитектурата за сигурност и противоракетна отбрана на НАТО - в Средиземно море имаме четири кораба със система, за прихващане на такива ракети. Проблемът е, че при стрелбата с такива ракети полетното време е 12 минути", информира бившият заместник-министър на отбраната.

Проф. Кънчев изтъкна и друга опасност - ако Иран реши да нанесе комбиниран удар, който, по думите му, "няма да реши": "Най-важно е дипломатически да не се допусне изостряне на обстановката".

Безлов изтъкна, че отношенията в Иран са сложни и не е сигурно дали режимът в момента ще продължи да доминира в следващите седмици.

"Иранската военна мощ е много силно намалена. Да, те нападат съседните държави, но каква е успеваемостта? Русия внимава какво дава", коментира проф. Кънчев.