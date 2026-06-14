Каримански: Няма никаква връзка между свръхдефицита и банковата стабилност

Членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански коментира в ефира на БНТ процедурата по свръхдефицит, състоянието на публичните финанси и дългосрочните предизвикателства пред българската икономика.
Според него процедурата по свръхдефицит е сериозен механизъм за всяка държава членка на Европейския съюз, но не представлява наказателен инструмент.
„Процедурата по свръхдефицит е сериозно нещо за всяка страна. Има различни мерки и различен начин за тяхното прилагане. Като начало правителството трябва да предложи мерки, които да доведат до намаляване на дефицита, и да представи стратегия, която да бъде приета от Европейската комисия“, обясни Каримански.
По думите му Европейската комисия има предимно координираща роля.
„Комисията до този момент не е налагала глоба на нито една страна. Има различни мерки, но няма наказателен подход в класическия смисъл“, посочи той.
Каримански открои ръста на публичните разходи като един от основните фактори за сегашните фискални проблеми.
„Несъразмерното увеличаване на разходите в публичния сектор спрямо ръста на икономиката и инфлацията доведе до структурни проблеми във фискалната политика. Това създаде лавинообразно нарастване на разходи, които сега е трудно да бъдат овладени“, заяви членът на УС на БНБ.
Според него е необходимо връщане към по-строга финансова дисциплина.
„Трябва да се вземат много сериозни и твърди мерки, за да се върнем към финансова дисциплина, каквато имаше преди години“, подчерта Каримански.
Коментирайки разликите в отчетения дефицит през различни периоди, той посочи, че причините не са само счетоводни.
„Това не е въпрос само на счетоводно отразяване. Възможно е да се търси манипулация, ако се гледа чисто формално, но по-скоро става дума за политически решения и начин на управление на публичните предприятия“, каза той.
Като пример Каримански посочи държавните дружества.
„Когато се взима 100% от дивидента на държавните предприятия, без да се оставят средства за инвестиции и реинвестиции, тези компании се декапитализират. После се налага да теглят кредити, вместо да развиват дейност“, коментира той.
Финансистът обърна внимание и на структурата на публичните разходи, като акцентира върху необходимостта от повече инвестиции в образование и човешки капитал.
„Виждаме, че инвестициите в страната са малък дял спрямо социалните разходи. Това означава, че не инвестираме достатъчно в бъдещето. Образованието трябва да бъде приоритет“, заяви Каримански.
Той предупреди, че недостигът на кадри вече се превръща в сериозен икономически проблем.
„Имаме ниска безработица, но недостиг на кадри и липса на достатъчен човешки капитал“, отбеляза той.
По отношение на бюджета и новия държавен дълг Каримански подчерта необходимостта от по-ясна политика както по отношение на разходите, така и на приходите.
„Важно е в бюджета да има ясна посока за намаляване на разходите в публичния сектор. Проблемът е именно там, но трябва да се говори и за приходната част. Растежът идва основно от потреблението, но ние трябва да увеличим дела на производството, за да имаме устойчив икономически растеж и по-добър търговски баланс“, каза той.
Коментирайки спора около дизайна на българската евромонета, Каримански призова да не се правят прибързани заключения.
„Ние трябва да си защитим българската азбука, но това не е финалът на процедурата. Не е забрана, има възражение от една от страните“, посочи той.
Според него България трябва твърдо да защитава позицията си по въпроса за кирилицата.
„Наистина има много извори, в които се споменава кирилицата като българската азбука. Ние трябва да си защитим българската азбука“, заяви Каримански.
В заключение той увери, че процедурата по свръхдефицит не представлява риск за банковата система.
„Няма никаква връзка между свръхдефицита и банковата стабилност. Банките са свръхликвидни, добре капитализирани и с висока адекватност на капитала“, увери Каримански.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
11:42 14.06.2026
2 тоя
Коментиран от #24
11:44 14.06.2026
3 Путин каза на гърците, че
Коментиран от #12, #13
11:45 14.06.2026
4 700 000 държавни търтей!
Коментиран от #23, #26
11:45 14.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
11:46 14.06.2026
7 защо под публикациите
Коментиран от #9, #16
11:47 14.06.2026
8 Софето
11:49 14.06.2026
9 Отговор
До коментар #7 от "защо под публикациите":За да не видят колегите му в европарламента реалното мнение на българите за него.
11:51 14.06.2026
10 С бели конци.
11:52 14.06.2026
11 Последния Софиянец
11:53 14.06.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #3 от "Путин каза на гърците, че":Гръцката азбука е тракийска.
11:59 14.06.2026
13 Кочо
До коментар #3 от "Путин каза на гърците, че":Е, че 24 буки са си гръцки! Алфа, Вита, Капа, Ламда, Пи, Ни, Омикро, Епсилон! Каталавенис; Всички терминологии в медецината са на гръчки - кардиолог, генеколог, иатрос, психологос, одонтоятрос, нефролог!
Коментиран от #14
12:01 14.06.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #13 от "Кочо":Гръцката азбука е тракийска.
12:08 14.06.2026
15 херцога на херцогството
12:09 14.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Държавата печата пари и ги дава на
Това е червената аристокрация и номенклатура която държи 90% от парите напечатани от БНБ от1996
Вече сме в еврозоната и политиците трябваше да договорят обменен курс
1 евро за 1 лев
12:19 14.06.2026
18 Нещастници
12:29 14.06.2026
19 Име
12:44 14.06.2026
20 Kaлпазанин
12:47 14.06.2026
21 ха ха
12:48 14.06.2026
22 Павел Пенев
12:55 14.06.2026
23 Павел Пенев
До коментар #4 от "700 000 държавни търтей!":Да прав си, ама на следващите избори ще гласуват пак за тиквата, който се грижи за тези търтеи.
13:00 14.06.2026
24 В превод на български
До коментар #2 от "тоя":„Несъразмерното увеличаване на разходите в публичния сектор спрямо ръста на икономиката и инфлацията доведе до структурни проблеми във фискалната политика."
Означава : "Незаконното надуване на държавните заплати"
600 000 х €500 = €300 млн . на месец= €3.6 млрд. годишно.При бюджет €45 млрд.= 8% дефицит
13:01 14.06.2026
25 Ягуар
13:10 14.06.2026
26 мучо
До коментар #4 от "700 000 държавни търтей!":може и повече
13:26 14.06.2026