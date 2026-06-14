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Каримански: Няма никаква връзка между свръхдефицита и банковата стабилност

Каримански: Няма никаква връзка между свръхдефицита и банковата стабилност

14 Юни, 2026 11:40 892 26

  • любомир каримански-
  • свръхдефицит-
  • инфлация

Трябва да се вземат много сериозни и твърди мерки, за да се върнем към финансова дисциплина, каквато имаше преди години

Каримански: Няма никаква връзка между свръхдефицита и банковата стабилност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански коментира в ефира на БНТ процедурата по свръхдефицит, състоянието на публичните финанси и дългосрочните предизвикателства пред българската икономика.

Според него процедурата по свръхдефицит е сериозен механизъм за всяка държава членка на Европейския съюз, но не представлява наказателен инструмент.

„Процедурата по свръхдефицит е сериозно нещо за всяка страна. Има различни мерки и различен начин за тяхното прилагане. Като начало правителството трябва да предложи мерки, които да доведат до намаляване на дефицита, и да представи стратегия, която да бъде приета от Европейската комисия“, обясни Каримански.

По думите му Европейската комисия има предимно координираща роля.

„Комисията до този момент не е налагала глоба на нито една страна. Има различни мерки, но няма наказателен подход в класическия смисъл“, посочи той.

Каримански открои ръста на публичните разходи като един от основните фактори за сегашните фискални проблеми.

„Несъразмерното увеличаване на разходите в публичния сектор спрямо ръста на икономиката и инфлацията доведе до структурни проблеми във фискалната политика. Това създаде лавинообразно нарастване на разходи, които сега е трудно да бъдат овладени“, заяви членът на УС на БНБ.

Според него е необходимо връщане към по-строга финансова дисциплина.

„Трябва да се вземат много сериозни и твърди мерки, за да се върнем към финансова дисциплина, каквато имаше преди години“, подчерта Каримански.

Коментирайки разликите в отчетения дефицит през различни периоди, той посочи, че причините не са само счетоводни.

„Това не е въпрос само на счетоводно отразяване. Възможно е да се търси манипулация, ако се гледа чисто формално, но по-скоро става дума за политически решения и начин на управление на публичните предприятия“, каза той.

Като пример Каримански посочи държавните дружества.

„Когато се взима 100% от дивидента на държавните предприятия, без да се оставят средства за инвестиции и реинвестиции, тези компании се декапитализират. После се налага да теглят кредити, вместо да развиват дейност“, коментира той.

Финансистът обърна внимание и на структурата на публичните разходи, като акцентира върху необходимостта от повече инвестиции в образование и човешки капитал.

„Виждаме, че инвестициите в страната са малък дял спрямо социалните разходи. Това означава, че не инвестираме достатъчно в бъдещето. Образованието трябва да бъде приоритет“, заяви Каримански.

Той предупреди, че недостигът на кадри вече се превръща в сериозен икономически проблем.

„Имаме ниска безработица, но недостиг на кадри и липса на достатъчен човешки капитал“, отбеляза той.

По отношение на бюджета и новия държавен дълг Каримански подчерта необходимостта от по-ясна политика както по отношение на разходите, така и на приходите.

„Важно е в бюджета да има ясна посока за намаляване на разходите в публичния сектор. Проблемът е именно там, но трябва да се говори и за приходната част. Растежът идва основно от потреблението, но ние трябва да увеличим дела на производството, за да имаме устойчив икономически растеж и по-добър търговски баланс“, каза той.

Коментирайки спора около дизайна на българската евромонета, Каримански призова да не се правят прибързани заключения.

„Ние трябва да си защитим българската азбука, но това не е финалът на процедурата. Не е забрана, има възражение от една от страните“, посочи той.

Според него България трябва твърдо да защитава позицията си по въпроса за кирилицата.

„Наистина има много извори, в които се споменава кирилицата като българската азбука. Ние трябва да си защитим българската азбука“, заяви Каримански.

В заключение той увери, че процедурата по свръхдефицит не представлява риск за банковата система.

„Няма никаква връзка между свръхдефицита и банковата стабилност. Банките са свръхликвидни, добре капитализирани и с висока адекватност на капитала“, увери Каримански.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    8 0 Отговор
    а с леврото па хич !

    11:42 14.06.2026

  • 2 тоя

    6 0 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!

    Коментиран от #24

    11:44 14.06.2026

  • 3 Путин каза на гърците, че

    6 0 Отговор
    азбуката е гръцка и те протестираха за монетата от 2 евро!

    Коментиран от #12, #13

    11:45 14.06.2026

  • 4 700 000 държавни търтей!

    20 0 Отговор
    Съкращавай с 70% !

    Коментиран от #23, #26

    11:45 14.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Народът чакаше 36 години за да седне на една маса с богатите ,а сега тия им говори ,че дори и да са на масата ,ще останат гладни.За 6 месеца българите вече обедняха двойно,а затягането на коланите ще ги довърши.

    11:46 14.06.2026

  • 7 защо под публикациите

    8 1 Отговор
    за комунето вигенин коментарите ВИНАГИ са забранени??

    Коментиран от #9, #16

    11:47 14.06.2026

  • 8 Софето

    14 0 Отговор
    Проблемът дойде от необоснованото вдигате на заплати в администрацията и основно в полицията.

    11:49 14.06.2026

  • 9 Отговор

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "защо под публикациите":

    За да не видят колегите му в европарламента реалното мнение на българите за него.

    11:51 14.06.2026

  • 10 С бели конци.

    11 0 Отговор
    Е стабилността. Щото приехте еврото с измама и на сила.

    11:52 14.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    ЕЦБ ни открадна 80 млрд лв валутен фонд и в БНБ няма лев

    11:53 14.06.2026

  • 12 Последния Софиянец

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин каза на гърците, че":

    Гръцката азбука е тракийска.

    11:59 14.06.2026

  • 13 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин каза на гърците, че":

    Е, че 24 буки са си гръцки! Алфа, Вита, Капа, Ламда, Пи, Ни, Омикро, Епсилон! Каталавенис; Всички терминологии в медецината са на гръчки - кардиолог, генеколог, иатрос, психологос, одонтоятрос, нефролог!

    Коментиран от #14

    12:01 14.06.2026

  • 14 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кочо":

    Гръцката азбука е тракийска.

    12:08 14.06.2026

  • 15 херцога на херцогството

    1 0 Отговор
    Дъ сйеръ на гроба на баща му.

    12:09 14.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Държавата печата пари и ги дава на

    3 1 Отговор
    Честните частници които връщат в бюджета само 10% плосък данък
    Това е червената аристокрация и номенклатура която държи 90% от парите напечатани от БНБ от1996
    Вече сме в еврозоната и политиците трябваше да договорят обменен курс
    1 евро за 1 лев

    12:19 14.06.2026

  • 18 Нещастници

    2 0 Отговор
    така е, както и свръх задлъжнялостта на сащ и уплстриит, печатането на пари няма връзка с банките, за сега. Като се получи връзката ще стане късо съединение направо!!!!

    12:29 14.06.2026

  • 19 Име

    4 0 Отговор
    Това плешиво г о в но е за бесилито с всички управляващи БНБ!

    12:44 14.06.2026

  • 20 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    И каква е тази финансова дисциплина че не мога да разбера ???!!!да се теглят едни заеми на всеки три месеца за да може да крадат от зализани костюмари като вас ,а оФцете да си блеят

    12:47 14.06.2026

  • 21 ха ха

    4 0 Отговор
    на такива капацитети дължим българската стратегия да се граби от населението и да се дава на бандитите за да се правят на инвеститори и величия , така намалявали инфлацията и въвеждали финансова дисциплина , верно ни управляват болни мозъци

    12:48 14.06.2026

  • 22 Павел Пенев

    5 0 Отговор
    Да,правилни са тези аргументи, но комисаря Домбровскис беше у нас и заяви,че сме готови за еврозоната. Опънаха от България 40 милиарда евро,които бяха в борда и 6 месеца по късно,същия този идиот обявява за свръх дефицит,при ясни фалшификации на дебелата Теменужка Петкова. И във всичко това нямало връзка според Каримански. Отделно безбожните разходи по договори с нашите фирми от ГЕРБ, ДПС и ППДБ, плюс заплати по 40,000 евро във фалирали болници,плюс заеми за милиарди. Е как всичко това да не е във връзка,като връзката е очевидна.

    12:55 14.06.2026

  • 23 Павел Пенев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "700 000 държавни търтей!":

    Да прав си, ама на следващите избори ще гласуват пак за тиквата, който се грижи за тези търтеи.

    13:00 14.06.2026

  • 24 В превод на български

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "тоя":

    „Несъразмерното увеличаване на разходите в публичния сектор спрямо ръста на икономиката и инфлацията доведе до структурни проблеми във фискалната политика."
    Означава : "Незаконното надуване на държавните заплати"
    600 000 х €500 = €300 млн . на месец= €3.6 млрд. годишно.При бюджет €45 млрд.= 8% дефицит

    13:01 14.06.2026

  • 25 Ягуар

    4 0 Отговор
    Технически погледнато човекът е прав! Колкото по-висок е свръхдефицита, толкова банковата система е по-стабилна! С две думи банките са ни хванали за топките всички, и преките длъжници на банките и косвените длъжници - данъкоплатците. Мечтата на лихварската система най-после се сбъдна и в България! Жесток и пълен контрол над паричната маса и дълговете. И цинично марионетките на лихварите ще "борят" свръхдефицита със ..... съкращения, намаляване на пенсии и нови и по-високи данъци! Съд за всички предали и продали България на лихварите!

    13:10 14.06.2026

  • 26 мучо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "700 000 държавни търтей!":

    може и повече

    13:26 14.06.2026

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