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Хампарцумян: Бюджетът е разточителен и не съдържа достатъчно мерки за излизане от процедурата по свръхдефицит

Хампарцумян: Бюджетът е разточителен и не съдържа достатъчно мерки за излизане от процедурата по свръхдефицит

16 Юли, 2026 09:43 842 22

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  • излизане-
  • свръхдефицит

Според икономиста Петър Ганев един от големите проблеми е стартовата позиция, тъй като прогнозите на Европейската комисия и тези на правителството се базират на различни очаквания за нивото на разходите и дефицита

Хампарцумян: Бюджетът е разточителен и не съдържа достатъчно мерки за излизане от процедурата по свръхдефицит - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бюджетът на държавата за 2026 г. вече премина първото си голямо препятствие, след като беше приет на първо четене в парламента. Според финансиста Левон Хампарцумян и Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика, обаче остават сериозни въпроси дали той ще стабилизира финансите на страната или само ще отложи необходимите трудни решения.

Според Левон Хампарцумян бюджетът е „разточителен“ и не съдържа достатъчно мерки за излизане от процедурата по свръхдефицит.

„Мерките, които трябва да се вземат, за да може България да излезе от тази процедура по свръхдефицит, са различни. Сега те казват: това ще бъде в следващия бюджет, ние ще направим така, така. Това, което е важно да се знае, защото така или иначе тази година е свършила. Основните неща са направени“, заяви той в ефира на bTV.

По думите му основната задача е да се търси ефективност на публичните средства и консолидация на бюджета, което означава свиване на разходите в съответствие с очакваните приходи през следващите години.

„Трябва професионално да се подходи. Иначе, хвърляйки всичко назад върху някакви много некадърни, лоши хора, които са направили разходи, които са непосилни за България, е ОК да се говори, но в крайна сметка ние сме тук 5-6 милиона души с една много ограничена кохорта от професионалисти“, каза Хампарцумян.

Той подчерта, че е необходимо да се постави акцент върху компетентността, а не върху политическата лоялност.

„Ние трябва да говорим за компетентност срещу лоялност. И там компетентността да бъде примерно 90%, пък лоялността да бъде 10%“, посочи финансистът.

Европейският съюз е дал конкретни мерки, които България трябва да изпълни, а до 15 октомври правителството трябва да представи своите намерения.

„Европейските правила, самата процедура по прекомерен дефицит, и българското бюджетно законодателство предвиждат възможността да излезеш от рамки. Това не е някаква финална присъда, в която всичко приключва, но цялата логика на тези правила е, че ако излезеш от рамки, много бързо трябва да има корективни механизми“, заяви Ганев.

По думите му страната трябва да представи визия как в средносрочен план ще консолидира бюджета.

„Всички се надяваме това да стане през разходната част, защото там идва проблемът и да се върнем в нормални рамки“, каза той.

Според Ганев един от големите проблеми е стартовата позиция, тъй като прогнозите на Европейската комисия и тези на правителството се базират на различни очаквания за нивото на разходите и дефицита.

„Първият голям разговор с комисията е да обясним този бюджет. Не е само новото правителство, което сега се опитва да обясни бюджета на депутатите и на обществото. То трябва да обясни този бюджет и на комисията. Там политически разговор не върви по същия начин, там трябва експертен разговор“, посочи икономистът.

Той допълни, че реалните корекции трябва да бъдат видими в бюджета за 2027 г.

„Истинският наш бюджет ще бъде за 2027 г. След два-три месеца те трябва да покажат бюджета за 2027 г. И там вече няма оправдания. Там не може да има скелети в гардероба, не може да откриеш два пъти скелети в гардероба. Откриваш ги на първия ден“, каза Ганев.

По думите му мащабът на увеличението на разходите през последните години е сериозен.

„Две поредни години разходите скачат с 6 милиарда, със 7, с 8 милиарда. Такива са мащабите на ръста на разходната част“, заяви той.

Ганев предупреди, че основният въпрос е дали увеличеният дефицит от 5,7% ще бъде еднократен или ще се превърне в траен проблем.

„Тук е големият залог – дали изпускането на дефицита на 5,7 е еднократно, както ни се обещава към момента, и бърза консолидация, или както, за съжаление, сме виждали в други страни – веднъж като отидеш на 5-6 и стоиш няколко години на 5-6“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    30 3 Отговор
    Тоа що продължава да се казва Левон ми не се е прекръстил на Еврон?

    09:45 16.07.2026

  • 2 Госあ

    25 6 Отговор
    Не трябва изобщо да ви пука от тази процедура ! На всички беше ясно, какво ще се случи с това евро ! Освен че си отрязахме възможностите за инвестиции в индустрия от Изток и сащ. Айде постната пица да си я ядат тия олигофрени, които ни вкараха в тоя капан !

    09:45 16.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    27 4 Отговор
    тия двамата засадили ли са поне едно дръвче , като ги гледате..

    09:47 16.07.2026

  • 4 Дзак

    26 5 Отговор
    България да съди ЕК за приемането на Еврозоната с фалшифицирани данни.

    09:49 16.07.2026

  • 5 Въй

    19 3 Отговор
    Този с очилата пак ще иска да смуче кинти.

    09:50 16.07.2026

  • 6 Хасковски каунь

    25 3 Отговор
    Не слушай арменеца.
    В моя 60 годишен съзнателен живот не съм видял арменец с кирка.

    09:52 16.07.2026

  • 7 Ауууу

    20 4 Отговор
    Тоя лихвар и п е дал кой го държи там. Явно сме най некъдърната и разграденА държава.

    09:52 16.07.2026

  • 8 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    23 млрд повече за олигарсите на Бойко Борисов и Шиши а за народа секира.

    09:53 16.07.2026

  • 9 провинциалист

    17 5 Отговор
    Недоумявам защо ме занимават с някакъв застаряващ чичко, дето прави въздух под налягане, вместо да ме занимават с някоя незастаряваща лелка, която прави същото.

    Коментиран от #13

    09:55 16.07.2026

  • 10 Дефицита

    8 10 Отговор
    Бюджетът е умишлено направен разточителен, не само за да обясняват колко дългове са оставени в наследство от предишни правителства, не само да обяснят, че след "ювелирна" политика за догодина са постигнали само 3% дефицит, а основната цел е постигането на наказателната процедура за свръх дефицит, за да имат алиби за "реалистично" и прогресивно увеличение на данъците.

    10:00 16.07.2026

  • 11 Левски

    14 3 Отговор
    Нали вие всичките розови понита докарахте бюджета до това положение.

    10:09 16.07.2026

  • 12 Пръцонян

    9 2 Отговор
    Не беше ли хойасуши дето каза че ще си паднем на оная работа с евришийткойна ?

    10:12 16.07.2026

  • 13 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "провинциалист":

    До ФАКТИ от 1 до 9 само лъжи обиди простотии от едни дежурни тук

    10:19 16.07.2026

  • 14 Мокой

    7 1 Отговор
    Тоя гадняр колко мазно се усмихваше, когато ни обясняваше колко е прекрасното еврото и колко прекрасен ще стане животът ни. Сега го повикали да критикува и дава акъли.

    10:23 16.07.2026

  • 15 На Пурцата

    2 1 Отговор
    Мястото му е в затвора за измама и дезинформация

    10:30 16.07.2026

  • 16 Муньото

    2 1 Отговор
    не ви иска мнение, той си е безнадеждно неумен

    10:35 16.07.2026

  • 17 Хампата

    4 2 Отговор
    Хампата, като толкова ги разбира бюджетите, защо не изръси този мозък на предишните малоумници за да не се стигне дотук?!
    Защото беше зает да плюска омари и да виси по билбордовете по папийонка!
    Затова!

    10:38 16.07.2026

  • 18 ХАМПАРЦУНА

    2 2 Отговор
    ЗАРДНО С БОЙО И ДРУГИТЕ
    ЛЪЖЛИВИ "ЕКСПЕРТИ " ПО ЕВРОТО
    СА ЗА ЗАТВОР!

    10:41 16.07.2026

  • 19 Защитниците

    2 1 Отговор
    муньови са разбирачите, не финансистите. Браво разбирачи и давайте с муньото напред към светлото бъдеще муньово!

    10:42 16.07.2026

  • 20 Хаха

    1 1 Отговор
    Тия двамата от много време са безработни, освен ако не броим появяванията им като говорящи глави и дрънканията на глупости срещу хонорар от телевизора!
    Що не се цаниха за финансови съответно министър и зам, щом са такива "разбирачи" от бюджет...

    11:00 16.07.2026

  • 21 Хаха

    0 1 Отговор
    Тия двамата от много време са безработни, освен ако не броим появяванията им като говорящи глави и дрънканията на глупости срещу хонорар от телевизора!
    Що не се цаниха за финансови съответно министър и зам, щом са такива "разбирачи" от бюджет...

    11:01 16.07.2026

  • 22 604

    0 0 Отговор
    Че белите картофи в беляне...!

    11:03 16.07.2026

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