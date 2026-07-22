Любослав Костов: Представете си бизнеса с една голяма базука. А на нас вчера ни взеха и прашката

„Намираме се на мач без съдия. Съдията го няма. Представете си отсреща бизнеса с една голяма пушка, с една голяма базука. И си представете нас — представителите на работниците, с една малка прашка. Вчера на комисия ни взеха и прашката и ни казаха: „Ходете се разбирайте с базуката“. И очакват да имаме, как да кажа, някакъв успех”. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по бТВ Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, относно бюджета, който трябва да бъде приет утре в парламента.
„Служебна победа за бизнеса. Даже мачът в момента не се играе“, заяви той.
„Ние не можем да договорим какъвто и да е ръст. Или ако договорим, той ще е с 10–20 евро и със сигурност няма да е такъв ръст, какъвто даваше настоящият механизъм. Давам само пример - според сегашната формула на 1 януари минималната заплата трябваше да бъде 700 евро, ако вчера не бяха махнали този механизъм“, посочи Любослав Костов.
„Така че колко ще бъде догодина, предстои да разберем. Към момента няма човек в държавата, който да ви отговори на този въпрос. Колко ще е минималната заплата след 5 месеца“, уточни той.
"Минималната заплата е в параграф 44 на Закона за бюджета, който отменя член 244 линия 2 от Кодекса на труда", заяви икономистът.
"Инфлацията е най-добрият приятел на всеки финансов министър. А както знаем, инфлацията в момента не е 4,2%. Само за справка, Гълъб Донов работи с инфлация 4,2% в бюджета, който утре ще приемат. По официални данни на НСИ, вече инфлацията е към 7%. До края на годината, в зависимост от това какво се случи с войната в Иран, много са факторите, но най-вероятно може и повече да стигне", коментира Костов.
"Следващата седмица ще представим издръжката на живота, но това, което имаме като данни за малката кошница, имаме огромни разлики между цени на дребно и цени на едро — от 30% до 130%", отбеляза той.
По думите му сиренето в България е 125% от цената на средноевропейското сирене.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Офффффф
19:27 22.07.2026
2 604
19:28 22.07.2026
3 Дано ви...
19:38 22.07.2026
4 Глупотевини
19:46 22.07.2026
5 Лост
19:46 22.07.2026
6 Любо
19:49 22.07.2026
7 Милен
19:49 22.07.2026
8 койдазнай
Ако не искате висока инфлация, бюджетен дефицит не трябва да има.
Коментиран от #10, #21
19:53 22.07.2026
9 Пламен
19:56 22.07.2026
10 Милен
До коментар #8 от "койдазнай":Сега остава да обясниш, по твоята логика защо горивата поскъпнаха за по- малко от седмица с около 20 евростотинки, и това ли се дължи на ,,завишените държавни разходи"?
20:03 22.07.2026
11 Сатана Z
Коментиран от #15
20:04 22.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:06 22.07.2026
13 Уха
20:06 22.07.2026
14 Дика
20:06 22.07.2026
15 Стой ти
До коментар #11 от "Сатана Z":на слънце!
20:06 22.07.2026
16 дондьо 2026
лъжат не повече от 200,000 българи!
а пък за Манолов да не говорим
водорасло, 0 ,зеро и . други!
20:07 22.07.2026
17 Умен по цялата глава
20:09 22.07.2026
18 4567
20:11 22.07.2026
19 Пенсионер
20:13 22.07.2026
20 Ташев
20:22 22.07.2026
21 Хаха
До коментар #8 от "койдазнай":По-високи цени на стоки и услуги, респективно повече приходи от ддс, мита, акцизи, такси и т.н. в бюджета!
Не съм видял намаляване на опашките по бензиностанции, супермаркети и т.н., а трафика по магистралите е на макс...
Къде отиват, аджеба, тези приходи в бюджета и от къде е тази счетоводна врътка с тоя измислен "дефицит"!
До момента НИКОЙ не дава разумно обяснение за отчетения "дефицит"! Има три вариатна:
1. Яко се краде, ама яко....
2. Потъват по сметки и "железни" договори с фирми на разни олигарси за обществени поръчки и други, които никой няма сметка да одитира, предоговаря, разваля и т.н.
3. Комбинация от горните две!
Накрая го отнасят и плащат.... обикновените работници, служители и семействата им...
20:28 22.07.2026
22 Права като пътна маркировка
20:29 22.07.2026
23 987
20:29 22.07.2026
24 Мирослав Млекаров
20:32 22.07.2026
25 Пешо z
20:32 22.07.2026
26 Всеки сипе естествен интелект
20:45 22.07.2026