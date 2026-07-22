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Любослав Костов: Представете си бизнеса с една голяма базука. А на нас вчера ни взеха и прашката

Любослав Костов: Представете си бизнеса с една голяма базука. А на нас вчера ни взеха и прашката

22 Юли, 2026 19:26 1 211 26

  • любослав костов-
  • бюджет-
  • бизнес-
  • инфлация-
  • синдикати-
  • кнсб

Гълъб Донов работи с инфлация 4,2% в бюджета, който утре ще приемат. По официални данни на НСИ, вече инфлацията е към 7%, отбеляза той

Любослав Костов: Представете си бизнеса с една голяма базука. А на нас вчера ни взеха и прашката - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Намираме се на мач без съдия. Съдията го няма. Представете си отсреща бизнеса с една голяма пушка, с една голяма базука. И си представете нас — представителите на работниците, с една малка прашка. Вчера на комисия ни взеха и прашката и ни казаха: „Ходете се разбирайте с базуката“. И очакват да имаме, как да кажа, някакъв успех”. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по бТВ Любослав Костов, главен икономист на КНСБ, относно бюджета, който трябва да бъде приет утре в парламента.

„Служебна победа за бизнеса. Даже мачът в момента не се играе“, заяви той.

„Ние не можем да договорим какъвто и да е ръст. Или ако договорим, той ще е с 10–20 евро и със сигурност няма да е такъв ръст, какъвто даваше настоящият механизъм. Давам само пример - според сегашната формула на 1 януари минималната заплата трябваше да бъде 700 евро, ако вчера не бяха махнали този механизъм“, посочи Любослав Костов.

„Така че колко ще бъде догодина, предстои да разберем. Към момента няма човек в държавата, който да ви отговори на този въпрос. Колко ще е минималната заплата след 5 месеца“, уточни той.

"Минималната заплата е в параграф 44 на Закона за бюджета, който отменя член 244 линия 2 от Кодекса на труда", заяви икономистът.

"Инфлацията е най-добрият приятел на всеки финансов министър. А както знаем, инфлацията в момента не е 4,2%. Само за справка, Гълъб Донов работи с инфлация 4,2% в бюджета, който утре ще приемат. По официални данни на НСИ, вече инфлацията е към 7%. До края на годината, в зависимост от това какво се случи с войната в Иран, много са факторите, но най-вероятно може и повече да стигне", коментира Костов.

"Следващата седмица ще представим издръжката на живота, но това, което имаме като данни за малката кошница, имаме огромни разлики между цени на дребно и цени на едро — от 30% до 130%", отбеляза той.

По думите му сиренето в България е 125% от цената на средноевропейското сирене.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Офффффф

    27 5 Отговор
    Този кариес няма ли кой да го пломбира или извади..!

    19:27 22.07.2026

  • 2 604

    27 4 Отговор
    тия са представители на НИКОЙ!!!!!! точно тия ни продадоха на мурите!!!!

    19:28 22.07.2026

  • 3 Дано ви...

    27 2 Отговор
    ...изземат всички права на вас синдикатите, на един трудовик не сте помогнали -> само лапате, безполезни търтеи-идиоти!

    19:38 22.07.2026

  • 4 Глупотевини

    16 5 Отговор
    от някакви същества , вечно на държавна ясла ! Че и взело акъл да дава и обучава хората ?

    19:46 22.07.2026

  • 5 Лост

    12 3 Отговор
    Не знам,защо но този си го представям на шведска маса,а не на шведска тройка.

    19:46 22.07.2026

  • 6 Любо

    10 4 Отговор
    виждал ли си,държал ли си голяма базука?

    19:49 22.07.2026

  • 7 Милен

    14 5 Отговор
    На кой му пука за минималната заплата, важното е че от първи януари сме в клуба на богатите и всички рязко забогатяхме.

    19:49 22.07.2026

  • 8 койдазнай

    11 3 Отговор
    Инфлацията е директно следствие от бюджетния дефицит. Раздутите държавни разходи директно надуват цените на всичко по веригата, защото това са пари, срещу които не стои произведен продукт. А повече пари срещу непроменено количество стоки, е по-висока относителна цена на всяка една стока.
    Ако не искате висока инфлация, бюджетен дефицит не трябва да има.

    Коментиран от #10, #21

    19:53 22.07.2026

  • 9 Пламен

    10 2 Отговор
    Разтуряйте седянката и синдикатите!

    19:56 22.07.2026

  • 10 Милен

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    Сега остава да обясниш, по твоята логика защо горивата поскъпнаха за по- малко от седмица с около 20 евростотинки, и това ли се дължи на ,,завишените държавни разходи"?

    20:03 22.07.2026

  • 11 Сатана Z

    2 3 Отговор
    Това е така защото Пеевски пак командва парада.....в сянка.

    Коментиран от #15

    20:04 22.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 2 Отговор
    Каква брадата и тлъста калинка

    20:06 22.07.2026

  • 13 Уха

    3 5 Отговор
    По заповед на Боку и Шиши предателите от КНСБ подкрепят РунДьовските глупости. Ама и РунДьо до декември ще е аут като баджанака си Славуца

    20:06 22.07.2026

  • 14 Дика

    2 2 Отговор
    Да вземе и да гръмне тая базука.

    20:06 22.07.2026

  • 15 Стой ти

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    на слънце!

    20:06 22.07.2026

  • 16 дондьо 2026

    9 0 Отговор
    най големите търтей на България!
    лъжат не повече от 200,000 българи!
    а пък за Манолов да не говорим
    водорасло, 0 ,зеро и . други!

    20:07 22.07.2026

  • 17 Умен по цялата глава

    6 2 Отговор
    Този взема голяма заплата на гърба на работещите българи

    20:09 22.07.2026

  • 18 4567

    4 2 Отговор
    Ми вие и без това ходите без прашки.

    20:11 22.07.2026

  • 19 Пенсионер

    3 0 Отговор
    Върнете ми членския внос,бе!

    20:13 22.07.2026

  • 20 Ташев

    3 0 Отговор
    Това като цифра 7 в моя портфейл си е директно 130 % обеднял. Доходи по банков курс и цени на политическо мутренската икономика на мафиите свободни да си ги обръщат с цифра същата и сменен валутен знак след нея. Това директно ни направи наполовина по-бедни и понеже им е малко взеха и да вдигат още цените защото всеки иска така като политическите търгаши да си живурка. в стила на тоя бих призовал хората да не зареждат оръжието на мутрите с боеприпаси които се явяват вашите доходи . Стегнете се , не плащайте нищо което не е жизнено необходимо ,намалете потреблението ,задръжте данъците дори и да има с какво да ги платите . Обратното само ги прави по-алчни и никога няма да се спрат с грабежите -нито така наречената държава ,нито "бизнеса " което в нашия трагичен случай си е едно и също. Живот в капиталистически комунизъм / от държавно в частни ръце / не е възможен. Това е само оцеляване до време. Много крадат и грабят . Вземете им мунициите и пушките стават дърво . Така вече може и да сте равни на улицата . И къде и кога са общонационалните стачки ?

    20:22 22.07.2026

  • 21 Хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "койдазнай":

    По-високи цени на стоки и услуги, респективно повече приходи от ддс, мита, акцизи, такси и т.н. в бюджета!
    Не съм видял намаляване на опашките по бензиностанции, супермаркети и т.н., а трафика по магистралите е на макс...
    Къде отиват, аджеба, тези приходи в бюджета и от къде е тази счетоводна врътка с тоя измислен "дефицит"!
    До момента НИКОЙ не дава разумно обяснение за отчетения "дефицит"! Има три вариатна:
    1. Яко се краде, ама яко....
    2. Потъват по сметки и "железни" договори с фирми на разни олигарси за обществени поръчки и други, които никой няма сметка да одитира, предоговаря, разваля и т.н.
    3. Комбинация от горните две!
    Накрая го отнасят и плащат.... обикновените работници, служители и семействата им...

    20:28 22.07.2026

  • 22 Права като пътна маркировка

    0 2 Отговор
    Като останат без персонал ще вдигнат всичко и заплати и ще поемат пълни осигуровки, че и ваучери ще дават плюс бонуси за усмивки на клиентите им, щото никой не им е длъжен...

    20:29 22.07.2026

  • 23 987

    0 0 Отговор
    А къде се е скрил тариката Бунев - председател на Синдиката на железничарите в България? Абсолютен паразит.

    20:29 22.07.2026

  • 24 Мирослав Млекаров

    1 0 Отговор
    Aбе Гъзар ти 700 евро с осигуровките отиде на 900 евро не можещ нищо човек на работа . Какво да прави да си избие заплатата вие подлудяхте тотално

    20:32 22.07.2026

  • 25 Пешо z

    1 1 Отговор
    Работещи от всички сектори стачкувайте.

    20:32 22.07.2026

  • 26 Всеки сипе естествен интелект

    0 1 Отговор
    Абе Любчо, ти къде спа до сега, бе чедо смотано - това правителство няма и 3 месец, откакто е на власт, и всички дебили се хвърлиха да плюят !

    20:45 22.07.2026

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