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Украинска журналистка за Олег Невзоров: Продаваше един апартамент по няколко пъти

Украинска журналистка за Олег Невзоров: Продаваше един апартамент по няколко пъти

14 Юни, 2026 12:08 2 943 39

  • олег невзоров-
  • баба алино-
  • строеж

Сред най-големите му проекти в Украйна са „Аквамарин“ и „Гагарин“. Според Гриб те са станали обект на съдебни производства заради твърдения за финансови измами и злоупотреби

Украинска журналистка за Олег Невзоров: Продаваше един апартамент по няколко пъти - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Собственикът на корпорация „КУБ“ Олег Невзоров е свързван с имотни измами и в Украйна, а потърпевшите са стотици. Това твърди в ефира на БТВ разследващият журналист от Одеса Ирина Гриб, която от години проучва дейността му.

Гриб е разследващ журналист и блогър в Украйна повече от 20 години. По думите ѝ тя е работила по редица случаи, свързани с имотни и финансови схеми, включително с участието на Невзоров.

Сред най-големите му проекти в Украйна са „Аквамарин“ и „Гагарин“. Според Гриб те са станали обект на съдебни производства заради твърдения за финансови измами и злоупотреби.

„Познавам Олег Невзоров отдавна. Той обединяваше апартаменти и им даваше различни номера. Продаваше един и същ апартамент на различни хора по два или три пъти. Затова хората се обърнаха към съда. Те са загубили парите си. Загубили са домовете си“, казва Ирина Гриб.

По думите ѝ именно чрез обектите „Гагарин 1“, „Гагарин 2“ и „Аквамарин“ Невзоров е натрупал първоначален капитал, след което е започнал да се занимава със строителство.

Журналистката твърди, че Невзоров е човек, който умее да убеждава хората и да печели доверието им.

„Открито съм писала, че го наричам измамник и мошеник. Можете да ме цитирате, готова съм да се явя в съда, защото броят на хората, които е измамил, е огромен“, казва Гриб.

Според нея е важно българските разследващи органи да проследят произхода и движението на средствата, вложени в проекта „Баба Алино“ във Варна.

„Това, за което се говори в Одеса, е, че трябва да се види през кого са преминавали парите. Според мои източници те са минавали през Обединените арабски емирства“, казва тя.

Гриб твърди още, че в Одеса се споменават имената на бизнесмените Владимир Галантерник и Борис Кауфман във връзка с инвестиции в български проекти. Тези твърдения обаче не са независимо потвърдени.

По думите ѝ след началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. Невзоров е започнал активно да търси инвеститори, които да вложат средства в България.

„Хората, които имаха имоти, активи и пари в Украйна, трябваше да решат къде да ги насочат. Най-близо до Одеса са Молдова, Румъния и България. Тогава се появи Олег, който казваше, че има връзки в българските институции, в общината във Варна и със службите“, разказва Гриб.

Журналистката твърди, че Невзоров няколко пъти се е опитвал да се свърже с нея чрез посредници и дори ѝ е предлагал пари, за да се „договорят“.

Тя разказва и за своя среща с него преди войната, по време на пресконференция за проекта „Аквамарин“. По думите ѝ тогава тя е довела измамени инвеститори от друг негов проект – „Гагарин“, но те не били допуснати в залата.

„Мен, като журналист, ме пуснаха. Той не ме познаваше по лице, но аз го познавах. Дълго говореше, че журналисти, включително Ирина Гриб, го преследват. А аз стоях срещу него и слушах. Когато приключи, започнах да му задавам въпроси. След петия или шестия въпрос той стана и започна да бяга от мен“, казва тя.

Според Гриб схемите в Украйна и България са действали по различен начин. Тя твърди, че имоти от проекта „Баба Алино“ все още се предлагат в украински сайтове чрез агенции за недвижими имоти в Одеса.

„Първото ниво е събиране на пари от влиятелни хора. Второто е продажба на обикновени украинци. А това, което той е направил в България, е на съвсем друго ниво“, казва журналистката.

Къде се намира Олег Невзоров в момента, не е известно. По думите на Гриб в Украйна също циркулират слухове, че той може да се укрива, но тя подчертава, че няма потвърждение на тази информация.

Според нея е важно да се установи кога и как Невзоров е напуснал Украйна след началото на войната, тъй като мъжете в страната подлежат на мобилизация.

Държавната агенция „Национална сигурност“ и българските служби разполагат с информация за местонахождението на Невзоров, а председателят на ресорната парламентарна комисия посочи, че данните са достатъчни, за да се стигне до арести.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мошенници

    23 2 Отговор
    Има много телефонни измамници украинци, онзи ден даваха за един пенсионер дето му източили всички спестявания, че за десерт и кредит изтеглили от негово име.

    Коментиран от #16

    12:16 14.06.2026

  • 2 Олег Невзоров

    27 6 Отговор
    Е спонсор на Квартал 95 на Зеленски

    12:16 14.06.2026

  • 3 Бялджип

    36 3 Отговор
    Дали украинската посланичка у нас не знае, че този е измамник и гангстер? А, ако не знае, какво право има да е посланик тук? Само сексуалните услуги, достатъчни ли са, за да ни унижават с такава "дама"?

    Коментиран от #13

    12:18 14.06.2026

  • 4 Имал

    36 0 Отговор
    огромен чадър , строил и продавал и никой "не чул и не видял" !

    12:19 14.06.2026

  • 5 Урсулите:

    21 9 Отговор
    Олег Невзоров много помогна на Зеленски и Киката му
    да си осигурят Златни вани и тоалетни, както
    и да истанат Милионери, а Зеленски дори Милиардер!

    12:20 14.06.2026

  • 6 Сделките

    18 0 Отговор
    не са изповядвани на Луната !

    12:22 14.06.2026

  • 7 да ама не...

    27 2 Отговор
    Невзоров не е напуснал България защото никъде няма да намери такова спокойствие, а навсякъде е сгазил лука и подлежи на преследване от закона на държавата. Единствено в България можеш да нарушаваш закона и никой да не ти търси отговорност за това. Доказаха го Борисов и Пеевски, сега го доказва и Радев с шикалкавене и говорене на едно в страната, а точно обратното пред външни институции. Новата сглобка със старите муцуни вече е почти завършена.

    12:23 14.06.2026

  • 8 От чужбина

    20 2 Отговор
    Българските служби ако знаят къде е, ЗАЩО още не са го прибрали???

    Коментиран от #9, #14

    12:25 14.06.2026

  • 9 защото

    16 0 Отговор

    До коментар #8 от "От чужбина":

    си е платил

    12:34 14.06.2026

  • 10 Просто руснаци

    13 21 Отговор
    Олег Невзоров е етнически руснак. Бил е и от про-московска партия.
    Другият Денис Пушилин сега губернатор на Донецк също се е занимавал с измамни схеми с МММ.

    Всички про-кремълски активисти са такива мошеници, бандити.

    Коментиран от #22, #25, #32

    12:34 14.06.2026

  • 11 Нещастници

    16 1 Отговор
    държавата е позволила на всички министерски нива да бъдат излъгани купувачи, сега всички трябва да осъдят държавата за участие в ОПГ и да бъдат и обезщетени! а 10 министри и шефове на агенци в кауша!

    12:38 14.06.2026

  • 12 алибаба и четиридесетте разбойника

    16 0 Отговор
    са в парламента

    12:44 14.06.2026

  • 13 Гост

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Сегашният съпруг на Иласчук със син убиец също е замесен в далаверата под прикритие. За това Иласчук, която е протежирала и способствала Невзоров да избяга - ПЕРСОНА НОН ГРАТА!

    12:47 14.06.2026

  • 14 Устите

    15 0 Отговор

    До коментар #8 от "От чужбина":

    им са запушени с пачки !

    12:48 14.06.2026

  • 15 ПЕТРОХАНЦИ СА ИЗБИТИ ОТ УКРАИНЦИТЕ

    8 2 Отговор
    ПЕТРОХАНЦИ МОООГО ДОБРЕ З СА ЗНАЕЛИ И СИГНАЛИЗИРАЛИ СЕГА ИМА ДОГОВОРКА ДАНС ЗАМАЗВА СЛЕДИТЕ И НИИИИИВГА ДА НЕ СЕ ПРАВИ ВРЪЬКА С УББИИЙСТВАТА И НЕЗАКОННИЯ БАНДЕРОВСКИ ГРАД ЧЕ СКАНДАЛА ША Е СВРЪЪЪЪЪХ ЧУТОВЕН

    Коментиран от #17, #29

    12:54 14.06.2026

  • 16 СПОКО

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мошенници":

    Българските мошеници не са по-малко или понеже са наши да не ги закачаме.

    12:59 14.06.2026

  • 17 скандала ясен

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "ПЕТРОХАНЦИ СА ИЗБИТИ ОТ УКРАИНЦИТЕ":

    ама виновни пак няма....

    13:02 14.06.2026

  • 18 Нее ми зор-оff

    7 2 Отговор
    Еми да, един път за КоцеФ, един път за Зеления наркоман и един път за себе си. Така функционира системата.

    13:02 14.06.2026

  • 19 Веселин

    6 1 Отговор
    Стига сте говорили против Приятеля на много Български политици ,шефове на служби и на Украинската посланичка . А, прекалявате . да не вземете сега и да съборите всичко и гора да засадите. Ми не , някой фирма на ваш политик ще си го приватизира и ще отчита кинти на оня дето се изпари като едната черна пантера. А на бас . Щото иначе как се бяга от толкова камери , Сигурност ,Граници и т.н. при това в "Неизвестна източна посока " . Подводница ли го отнесе тайно като единия партизанин комунист ?

    Коментиран от #20

    13:05 14.06.2026

  • 20 оставете хората

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Веселин":

    да си крадат на спокойствие бе садисти!!!

    13:06 14.06.2026

  • 21 az СВО Победа 81

    7 4 Отговор
    Чудно приятелче на българските евроатлантици!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #35

    13:20 14.06.2026

  • 22 Вие само лъжи и клевети разпространявате

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Просто руснаци":

    Как не ви омръзна да лъжете, да мамите и клеветите?
    Група русофобни тролове сте завладели този сайт и отблъсквате нормалните хора.

    Невзоров има няколко снимки с украинската посланича, а тази посланичка го е описвала като "предприемач и инвеститор".
    Самият Невзоров има Фейсбук профил, където се самоопределя като украинец и бизнесмен.

    След всичките разкрития за незаконно построения жилищен комплекс в Баба Алино, украинското посолство в България разпространи нота "за език на омразата срещу украинците в България."

    Преди да напусне България, Невзоров е посетил украинското посолство.

    Какви са връзките с Русия?
    Защо клеветите и лъжете отново?
    Как не ви е срам !

    Коментиран от #33

    13:24 14.06.2026

  • 23 Ганьо ,

    5 0 Отговор
    че няма да събори нищо - няма , но свлачищата ще повлекат всичко към морето !

    13:25 14.06.2026

  • 24 Ддд

    6 2 Отговор
    2022 година, кой управляваше службите и държавата?
    А сетих се, Радев сложи Денев за шеф на ДАНС, а ПП-ДБ управляваха държавата. После да не с е чудите, защо Невзоров започва да строи през 2024 год, когато Б.Коцев става кмет на Варна.

    Коментиран от #28

    13:25 14.06.2026

  • 25 Защо си натрака сам толкова плюсове

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Просто руснаци":

    Какво искаш да кажеш с това - че натраканите плюсове и клеветите ти
    са по-важни от истината?

    13:26 14.06.2026

  • 26 Пламен

    5 2 Отговор
    Сегашните управляващи имаха идеалната възможност да го заловят, но го пуснаха да избяга.

    13:28 14.06.2026

  • 27 Не мога да не отбележа обаче

    1 5 Отговор
    Незаконните сгради на Невзоров се отличават с модерна архитектура, което е в контраст с масово разпространения по Черноморието мутрешки стил. Та си мисля, нямаше ли да е по-добре да се събори един Слънчев бряг, заедно с Елените и Св. Влас, а тези къщи в Бабата само да се отнемат от изстрадалите украински собственици.

    13:28 14.06.2026

  • 28 Престанете с примитивните си клевети

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Ддд":

    Какво общо има президента с ДАНС?
    Точно промените направени от ПП-ДБ орязоха правата на президента.
    Защо лъжеш?

    -- -- --
    Механизъм на управление

    Назначаване: Съгласно промените в Закона за ДАНС, ръководителят на агенцията се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, а не от президента

    Административен контрол: Оперативната дейност на ДАНС е подчинена на Министерския съвет, като агенцията има официална структура и регистър за отчетност и политически контрол.

    13:30 14.06.2026

  • 29 Какво направи правителството на Гюров

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "ПЕТРОХАНЦИ СА ИЗБИТИ ОТ УКРАИНЦИТЕ":

    Нали петроханци са имали голямо желание да оправят това?

    Какво точно направи Гюров - аз си спомням, че отиде с мумията Нейнски в Кииф и сключиха десетгодишен договор с Украйна.

    13:34 14.06.2026

  • 30 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Евтино политиканстване е спорът руснак или украинец е Невзоров. Мошеници има навсякъде по света, включително и у нас. Не това е важното. А това, че на всички нива държавата е била съучастник на едно престъпление и това се е точило с години.

    13:36 14.06.2026

  • 31 Тиква

    4 2 Отговор
    Окрабандер,знай само да лъже,да предава,да иска.ето едно малко доказателство.

    13:36 14.06.2026

  • 32 Ти си етнически турчин,

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Просто руснаци":

    но ако живееше в Турция, щеше да излежаваш доживотна присъда.

    13:36 14.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Гожи

    3 0 Отговор
    Е, в сравнение със строителите на магистрали в България, със хидрогеолога Доган, с Костов и други тоя е аматьор

    13:39 14.06.2026

  • 35 МЪКА

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "az СВО Победа 81":

    По-точно приятелче с руската мафия окупирала северното черноморие.

    13:40 14.06.2026

  • 36 Цвете

    3 0 Отговор
    КОЛКО Е ЩЕДРА БЪЛГАРИЯ КЪМ БАНДИТИТЕ.ПОСОКА ЛЕТИЩЕТО СЪЩО ИМА ЕДНА ДОСТА ВИСОКА СГРАДА НА ДРУГ " ПРИЯТЕЛ " ОТ РУСКО НЕИЗВЕСТЕН " БИЗНЕСМЕН " ,НА КОГОТО НАЕМИТЕ БИЛИ КОЛОСАЛНИ ?! ДО КЪДЕ СЕ ДОКАРАХМЕ ДЕМОКРАТИЧНО , НЯМАМ ДУМИ. 🤡🤓🤠🥳🥸

    13:40 14.06.2026

  • 37 Цвете

    1 0 Отговор
    КОЛКО Е ЩЕДРА БЪЛГАРИЯ КЪМ БАНДИТИТЕ.ПОСОКА ЛЕТИЩЕТО СЪЩО ИМА ЕДНА ДОСТА ВИСОКА СГРАДА НА ДРУГ " ПРИЯТЕЛ " ОТ РУСКО НЕИЗВЕСТЕН " БИЗНЕСМЕН " ,НА КОГОТО НАЕМИТЕ БИЛИ КОЛОСАЛНИ ?! ДО КЪДЕ СЕ ДОКАРАХМЕ ДЕМОКРАТИЧНО , НЯМАМ ДУМИ. 🤡🤓🤠🥳🥸

    13:41 14.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Теслатъ

    0 0 Отговор
    """""Украинска журналистка за Олег Невзоров: Продаваше един апартамент по няколко пъти"""""" ------- Туй го кажете на "т :::: пите и г :::::: розните" от ПП-ДБ!!!!!

    13:58 14.06.2026

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