Украинска журналистка за Олег Невзоров: Продаваше един апартамент по няколко пъти

Собственикът на корпорация „КУБ“ Олег Невзоров е свързван с имотни измами и в Украйна, а потърпевшите са стотици. Това твърди в ефира на БТВ разследващият журналист от Одеса Ирина Гриб, която от години проучва дейността му.

Гриб е разследващ журналист и блогър в Украйна повече от 20 години. По думите ѝ тя е работила по редица случаи, свързани с имотни и финансови схеми, включително с участието на Невзоров.

Сред най-големите му проекти в Украйна са „Аквамарин“ и „Гагарин“. Според Гриб те са станали обект на съдебни производства заради твърдения за финансови измами и злоупотреби.

„Познавам Олег Невзоров отдавна. Той обединяваше апартаменти и им даваше различни номера. Продаваше един и същ апартамент на различни хора по два или три пъти. Затова хората се обърнаха към съда. Те са загубили парите си. Загубили са домовете си“, казва Ирина Гриб.

По думите ѝ именно чрез обектите „Гагарин 1“, „Гагарин 2“ и „Аквамарин“ Невзоров е натрупал първоначален капитал, след което е започнал да се занимава със строителство.

Журналистката твърди, че Невзоров е човек, който умее да убеждава хората и да печели доверието им.

„Открито съм писала, че го наричам измамник и мошеник. Можете да ме цитирате, готова съм да се явя в съда, защото броят на хората, които е измамил, е огромен“, казва Гриб.

Според нея е важно българските разследващи органи да проследят произхода и движението на средствата, вложени в проекта „Баба Алино“ във Варна.

„Това, за което се говори в Одеса, е, че трябва да се види през кого са преминавали парите. Според мои източници те са минавали през Обединените арабски емирства“, казва тя.

Гриб твърди още, че в Одеса се споменават имената на бизнесмените Владимир Галантерник и Борис Кауфман във връзка с инвестиции в български проекти. Тези твърдения обаче не са независимо потвърдени.

По думите ѝ след началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. Невзоров е започнал активно да търси инвеститори, които да вложат средства в България.

„Хората, които имаха имоти, активи и пари в Украйна, трябваше да решат къде да ги насочат. Най-близо до Одеса са Молдова, Румъния и България. Тогава се появи Олег, който казваше, че има връзки в българските институции, в общината във Варна и със службите“, разказва Гриб.

Журналистката твърди, че Невзоров няколко пъти се е опитвал да се свърже с нея чрез посредници и дори ѝ е предлагал пари, за да се „договорят“.

Тя разказва и за своя среща с него преди войната, по време на пресконференция за проекта „Аквамарин“. По думите ѝ тогава тя е довела измамени инвеститори от друг негов проект – „Гагарин“, но те не били допуснати в залата.

„Мен, като журналист, ме пуснаха. Той не ме познаваше по лице, но аз го познавах. Дълго говореше, че журналисти, включително Ирина Гриб, го преследват. А аз стоях срещу него и слушах. Когато приключи, започнах да му задавам въпроси. След петия или шестия въпрос той стана и започна да бяга от мен“, казва тя.

Според Гриб схемите в Украйна и България са действали по различен начин. Тя твърди, че имоти от проекта „Баба Алино“ все още се предлагат в украински сайтове чрез агенции за недвижими имоти в Одеса.

„Първото ниво е събиране на пари от влиятелни хора. Второто е продажба на обикновени украинци. А това, което той е направил в България, е на съвсем друго ниво“, казва журналистката.

Къде се намира Олег Невзоров в момента, не е известно. По думите на Гриб в Украйна също циркулират слухове, че той може да се укрива, но тя подчертава, че няма потвърждение на тази информация.

Според нея е важно да се установи кога и как Невзоров е напуснал Украйна след началото на войната, тъй като мъжете в страната подлежат на мобилизация.

Държавната агенция „Национална сигурност“ и българските служби разполагат с информация за местонахождението на Невзоров, а председателят на ресорната парламентарна комисия посочи, че данните са достатъчни, за да се стигне до арести.