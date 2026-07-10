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Околовръстният път на София: АПИ, МРРБ и Столична община със среща за развитието му

Околовръстният път на София: АПИ, МРРБ и Столична община със среща за развитието му

10 Юли, 2026 07:51 310 2

  • околовръстен път-
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  • мррб-
  • столична община-
  • строеж

Дължината на отсечката е общо 8 км.

Околовръстният път на София: АПИ, МРРБ и Столична община със среща за развитието му - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Агенция пътна инфраструктура (АПИ), Столичната и община и министърът на регионалното развитие ще проведат среща за окончателно разрешаване на проблемите около процедурите на Столичния околовръстен път, отбеляза btvnovinite.bg.

През май 2024 година временно беше затворено движението през част от детелината на Околовръстното с бул. "България". Това предизвиква допълнителен трафик в района на пътния възел.

Предстои и завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път, след като в началото на миналия месец беше подписано решение за реконструкцията и разширението на участъка от кръстовището на Околовръстния път с бул. "Бъкстон" до връзката с АМ "Струма" в столицата.

Дължината на отсечката е общо 8 км.

Съществуващото сега шосе не отговарят на стандартите за околовръстен път на голям град, а на места е и в доста лошо състояние.


София / България
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  • 1 Питане

    0 0 Отговор
    За какво развитие ми говорите ?
    Южната дъга с/у бизнес парка - "хълмиста равнина" !
    Боко се би в гърдите...
    А кръстовището със Самоковско шосе - километри ни опашки. Не им стигна акъла да се сетят , че там трябваше да е на три нива !

    08:02 10.07.2026

  • 2 още

    0 0 Отговор
    АлПИ, МаРаБа и Столична намръщина ще са на среща за развитието му.

    08:07 10.07.2026

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