КУБ: Няма отнети никакви имоти от корпорацията

От корпорация КУБ излязоха с официална позиция до медиите във връзка с появила се в последните дни информация от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).
"Категорично заявяваме, че не става въпрос нито за КУБ Корпорация, нито за отнет наш имот.
Видимо от съобщението на комисията става въпрос за случай, чиято давност е от 2013-2014 г. и следователно няма никакво касателство към нашата компания или който и да било от проектите ѝ. В случая се упоменават и лица, осъдени - очевидно за престъпна дейност, с инициали, и се съобщава, че посочените имоти са придобити (очевидно доказано по съдебен път, след като вече е на ред КОНПИ) в резултат на престъпна дейност преди 12-13 г.
Местността "Баба Алино" и КУБ Корпорация не са тъждествени помежду си. В "Баба Алино" има десетки имоти и собственици - голяма част от които постоянно живеещи там, които нямат никакво касателство към КУБ Корпорация, освен факта, че с тях споделяме една и съща територия, в която няма сметосъбиране и улична регулация, и споделяме едни и същи инфраструктурни неволи", пише в съобщението на КУБ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #6, #28
14:46 10.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #11
14:47 10.07.2026
3 Само
14:47 10.07.2026
4 Както и да си сорос е диагноза
14:47 10.07.2026
5 Ясно
14:47 10.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Не е грешен кода
14:50 10.07.2026
8 Спиро
14:50 10.07.2026
9 хаха
Само са запорирани имоти а? ХАХАХА
Коментиран от #12
14:50 10.07.2026
10 Цвете
14:52 10.07.2026
11 Това
До коментар #2 от "честен ционист":Е факт
14:52 10.07.2026
12 Дай повече инфо
До коментар #9 от "хаха":Това е интересно.
14:54 10.07.2026
13 Цвете
Коментиран от #15
14:56 10.07.2026
14 Цвете
14:57 10.07.2026
15 Май си
До коментар #13 от "Цвете":Номер 13.
14:57 10.07.2026
16 Арх
Коментиран от #25
14:58 10.07.2026
17 хахахахах започна се с замазването
14:58 10.07.2026
18 хаха
„Все още не са придобили самия имот. Те са на етап предварителен договор, където обаче са платили почти 60-70% от стойността на имота, като тук е важно всъщност да вметна, че в техния случай договорите са два. Веднъж им се обещава прехвърлянето на процесния имот и веднъж втори договор всъщност има една вторична услуга, която е довършителни ремонтни дейности от дружество, свързано с това на инвеститора. Общо двата договора са за близо 200 000 евро“, посочи Мурлиев.
За да защити интересите си, семейството завежда предварително обезпечително производство, а искането им е връщане на платените суми, както и дължимите неустойки по договора.
„Преди да се заведе същинската искова молба срещу инвеститора, законът ни позволява да се обезпечим от негови активи предварително. Стига, разбира се, да имаме достатъчно убедителни писмени доказателства, които в случая са налице. Съдът в рамките на буквално един работен ден наложи възбрани на два други имота на инвеститора, които са в квартал „Чайка“, във Варна. Те не са свързани с този проект, съвсем отделни са. Съответно ние от тези имоти ще можем да се
14:59 10.07.2026
19 хаха
От Окръжния съд – Варна заявиха, че подобни дела са с ограничен достъп.
„Производството се образува по молба на заинтересовано лице, като за него длъжникът не се уведомява. Идеята на законодателя е длъжникът да не бъде известяван за производството, за да не предприеме действия по разпореждане с имуществото си и да не препятства молителя да реализира правата си“, посочиха от Окръжния съд – Варна.
Адвокат Мурлиев предвижда положителен изход на делото, дори фирмите да обявят несъстоятелност, но е категоричен, че ще отнеме време – от 1 до 3 години.
„Чрез налагането на обезпечителните мерки, с които ние се ползваме, дори това да се случи, за нашите клиенти няма да има последици, доколкото те вече са възбранили имоти, които към момента на възбраната са били свободни от тежести“, посочи той.
Проверка на адвокатската кантора показва, че само малка част от собствениците на имоти в „Баба Алино“ са предприели съдебни действия.
„Това си го обяснявам с факта, че там почти всички купувачи всъщност са чуждестранни граждани и повечето от тях са с украински произход. Такъв е и инвеститорът и може би има едно доверие помежду им, което все пак крепи някаква надежда, че имотите ще бъдат завършени по някакъв начин“, каза Адриан Мурлиев.
„Инвеститорът твърди, че всъщност има заварени сгради и реално погледнато се ползва от тях,
15:00 10.07.2026
20 въшka
15:01 10.07.2026
21 И Киев е Руски
15:01 10.07.2026
22 Тома
15:01 10.07.2026
23 Ха сме почнали да отнемаме и събаряме
15:02 10.07.2026
24 Епоха на измамници
Коментиран от #27
15:03 10.07.2026
25 Даже по рано
До коментар #16 от "Арх":Беше забранено прозорци от една къща да надничат в двора на друга , но това не се спазваше дори в соца. Не знам как е сега
15:04 10.07.2026
26 Ще стане като в Царево
Бетонните комплекси, руини на руската мафия в Царево вече 20 години загрозяват брега!
15:06 10.07.2026
27 Цвете
До коментар #24 от "Епоха на измамници":Видяхме
15:07 10.07.2026
28 Мисля
До коментар #1 от "ФАКТ":Добре ще ти дойдат едни фактури зад твоите!
15:08 10.07.2026