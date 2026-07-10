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КУБ: Няма отнети никакви имоти от корпорацията

КУБ: Няма отнети никакви имоти от корпорацията

10 Юли, 2026 14:41 554 28

  • куб-
  • имоти-
  • баба алино

В "Баба Алино" има десетки имоти и собственици - голяма част от които постоянно живеещи там, които нямат никакво касателство към КУБ Корпорация

КУБ: Няма отнети никакви имоти от корпорацията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От корпорация КУБ излязоха с официална позиция до медиите във връзка с появила се в последните дни информация от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ).

"Категорично заявяваме, че не става въпрос нито за КУБ Корпорация, нито за отнет наш имот.

Видимо от съобщението на комисията става въпрос за случай, чиято давност е от 2013-2014 г. и следователно няма никакво касателство към нашата компания или който и да било от проектите ѝ. В случая се упоменават и лица, осъдени - очевидно за престъпна дейност, с инициали, и се съобщава, че посочените имоти са придобити (очевидно доказано по съдебен път, след като вече е на ред КОНПИ) в резултат на престъпна дейност преди 12-13 г.

Местността "Баба Алино" и КУБ Корпорация не са тъждествени помежду си. В "Баба Алино" има десетки имоти и собственици - голяма част от които постоянно живеещи там, които нямат никакво касателство към КУБ Корпорация, освен факта, че с тях споделяме една и съща територия, в която няма сметосъбиране и улична регулация, и споделяме едни и същи инфраструктурни неволи", пише в съобщението на КУБ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    8 5 Отговор
    Украинският посланик казва кое как и местните "демократи" веднага пълнят памперса като Хаяско у бункера.

    Коментиран от #6, #28

    14:46 10.07.2026

  • 2 честен ционист

    5 3 Отговор
    Ганчо ще гътал на Зеленски квуца.

    Коментиран от #11

    14:47 10.07.2026

  • 3 Само

    7 0 Отговор
    олелия до Бога и псевдо дейности !

    14:47 10.07.2026

  • 4 Както и да си сорос е диагноза

    6 5 Отговор
    Да си путинофил е диагноза. И то тежка. Нелечима.

    14:47 10.07.2026

  • 5 Ясно

    6 3 Отговор
    Върви се към приключване на сагата. Много шум за нищо. За отнемане на вниманието явно е било всичко.

    14:47 10.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Не е грешен кода

    0 0 Отговор
    Правиш ми се на интересен.

    14:50 10.07.2026

  • 8 Спиро

    4 4 Отговор
    Сигурно като мине болничния на шефката на кадастъра, ще я върнат на работа..

    14:50 10.07.2026

  • 9 хаха

    7 0 Отговор
    Окръжният съд във Варна наложи възбрана на имоти на фирмата на Олег Невзоров „Форест Клуб Варна“. Причината е заведено дело от нидерландско семейство, което иска да възстанови парите си за имот в местността „Баба Алино“.


    Само са запорирани имоти а? ХАХАХА

    Коментиран от #12

    14:50 10.07.2026

  • 10 Цвете

    5 2 Отговор
    ЗАЩО НЕ СЕ ПРОВЕРИ ,ТОЗИ " МАЙСТОР- ИНТРИГАТА " СЪДЕН С БАЩА СИ В УКРАЙНА, ОТ КЪДЕ ИМА СРЕДСТВАТА ЗА ТОЗИ ЯВНО НЕЗАКОНЕН КУБ ? ОТНОВО ЗАДАВАМ ВЪПРОС, ИМАТ ЛИ ЖИВУЩИТЕ АКТ 16 И ЗАЩО ЗАПЛАЩАТ ТОКА СИ НА ЧАСТНА ФИРМА? ДА ОТГОВОРЯТ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ? НЕВЗОРОВ Е БАНДИТ И КАТО ТАКЪВ ПРЕБИВАВА В БЪЛГАРИЯ. ТЕ СА БИЛИ ОСЪДЕНИ В УКРАЙНА И ЗАТОВА ТОЙ И БАЩА МУ БЯГАТ. ВИЖТЕ ЗАПИСА НА УКРАИНСКАТА ЖУРНАЛИСТКА ,КОЯТО Е НАПРАВИЛА ПЪЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ФАМИЛИЯТА НЕВЗОРОВИ.🫵🚔🫵

    14:52 10.07.2026

  • 11 Това

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Е факт

    14:52 10.07.2026

  • 12 Дай повече инфо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Това е интересно.

    14:54 10.07.2026

  • 13 Цвете

    3 3 Отговор
    ЗАЩО НЕ СЕ ПРОВЕРИ ,ТОЗИ " МАЙСТОР- ИНТРИГАТА " СЪДЕН С БАЩА СИ В УКРАЙНА, ОТ КЪДЕ ИМА СРЕДСТВАТА ЗА ТОЗИ ЯВНО НЕЗАКОНЕН КУБ ? ОТНОВО ЗАДАВАМ ВЪПРОС, ИМАТ ЛИ ЖИВУЩИТЕ АКТ 16 И ЗАЩО ЗАПЛАЩАТ ТОКА СИ НА ЧАСТНА ФИРМА? ДА ОТГОВОРЯТ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ? НЕВЗОРОВ Е БАНДИТ И КАТО ТАКЪВ ПРЕБИВАВА В БЪЛГАРИЯ. ТЕ СА БИЛИ ОСЪДЕНИ В УКРАЙНА И ЗАТОВА ТОЙ И БАЩА МУ БЯГАТ. ВИЖТЕ ЗАПИСА НА УКРАИНСКАТА ЖУРНАЛИСТКА ,КОЯТО Е НАПРАВИЛА ПЪЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ФАМИЛИЯТА НЕВЗОРОВИ.🫵🚔🫵 ВЪПРОСНОТО " НИДЕРЛАНДСКО " СЕМЕЙСТВО Е ОТ РУСИЯ, ЖИВЕЯТ СИ В ХОЛАНДИЯ.МНОГО БОГАТИ ТИЯ РУСНАЦИ.ПОЛОВИНАТА НИ ЧЕРНОМОРИЕ Е С ТЕХНИ ИМОТИ ,ОТ КЪДЕ СЕ СДОБИХА С ТОЛКОВА МНОГО ДЕНГИ????????

    Коментиран от #15

    14:56 10.07.2026

  • 14 Цвете

    2 2 Отговор
    ЗАЩО НЕ СЕ ПРОВЕРИ ,ТОЗИ " МАЙСТОР- ИНТРИГАТА " СЪДЕН С БАЩА СИ В УКРАЙНА, ОТ КЪДЕ ИМА СРЕДСТВАТА ЗА ТОЗИ ЯВНО НЕЗАКОНЕН КУБ ? ОТНОВО ЗАДАВАМ ВЪПРОС, ИМАТ ЛИ ЖИВУЩИТЕ АКТ 16 И ЗАЩО ЗАПЛАЩАТ ТОКА СИ НА ЧАСТНА ФИРМА? ДА ОТГОВОРЯТ РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ? НЕВЗОРОВ Е БАНДИТ И КАТО ТАКЪВ ПРЕБИВАВА В БЪЛГАРИЯ. ТЕ СА БИЛИ ОСЪДЕНИ В УКРАЙНА И ЗАТОВА ТОЙ И БАЩА МУ БЯГАТ. ВИЖТЕ ЗАПИСА НА УКРАИНСКАТА ЖУРНАЛИСТКА ,КОЯТО Е НАПРАВИЛА ПЪЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ФАМИЛИЯТА НЕВЗОРОВИ.🫵🚔🫵 ВЪПРОСНОТО " НИДЕРЛАНДСКО " СЕМЕЙСТВО Е ОТ РУСИЯ, ЖИВЕЯТ СИ В ХОЛАНДИЯ.МНОГО БОГАТИ ТИЯ РУСНАЦИ.ПОЛОВИНАТА НИ ЧЕРНОМОРИЕ Е С ТЕХНИ ИМОТИ ,ОТ КЪДЕ СЕ СДОБИХА С ТОЛКОВА МНОГО ДЕНГИ????????

    14:57 10.07.2026

  • 15 Май си

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Номер 13.

    14:57 10.07.2026

  • 16 Арх

    2 0 Отговор
    От снимката се вижда, че къщите са на недопустимо близко разстояние една от друга, в нарушение на закона и наредбата. В някои държави е разрешено, у нас не. Това в допълнение към всички останали нарушения на законите.

    Коментиран от #25

    14:58 10.07.2026

  • 17 хахахахах започна се с замазването

    6 2 Отговор
    на румбата му свърши силата, а уж щеше дасе бори с престъпноста!! Румба румба ..........

    14:58 10.07.2026

  • 18 хаха

    1 0 Отговор
    „Бяха доста притеснени. Сградата е построена, има сравнително завършен вид, но естествено не е актувана. Бяха издадени съответните заповеди за спиране на строителството. Доколкото ни е известно, за някои от сградите има заповеди за събаряне, които всъщност се обжалват. Така че общо взето има един незавършен проект“, коментира Адриян Мурлиев, адвокат на семейството.

    „Все още не са придобили самия имот. Те са на етап предварителен договор, където обаче са платили почти 60-70% от стойността на имота, като тук е важно всъщност да вметна, че в техния случай договорите са два. Веднъж им се обещава прехвърлянето на процесния имот и веднъж втори договор всъщност има една вторична услуга, която е довършителни ремонтни дейности от дружество, свързано с това на инвеститора. Общо двата договора са за близо 200 000 евро“, посочи Мурлиев.

    За да защити интересите си, семейството завежда предварително обезпечително производство, а искането им е връщане на платените суми, както и дължимите неустойки по договора.

    „Преди да се заведе същинската искова молба срещу инвеститора, законът ни позволява да се обезпечим от негови активи предварително. Стига, разбира се, да имаме достатъчно убедителни писмени доказателства, които в случая са налице. Съдът в рамките на буквално един работен ден наложи възбрани на два други имота на инвеститора, които са в квартал „Чайка“, във Варна. Те не са свързани с този проект, съвсем отделни са. Съответно ние от тези имоти ще можем да се

    14:59 10.07.2026

  • 19 хаха

    1 0 Отговор
    „Възбраната с две думи преустановява всякакви възможности на собственика на тези имоти да прехвърля въпросните имоти“, допълни той.

    От Окръжния съд – Варна заявиха, че подобни дела са с ограничен достъп.

    „Производството се образува по молба на заинтересовано лице, като за него длъжникът не се уведомява. Идеята на законодателя е длъжникът да не бъде известяван за производството, за да не предприеме действия по разпореждане с имуществото си и да не препятства молителя да реализира правата си“, посочиха от Окръжния съд – Варна.

    Адвокат Мурлиев предвижда положителен изход на делото, дори фирмите да обявят несъстоятелност, но е категоричен, че ще отнеме време – от 1 до 3 години.

    „Чрез налагането на обезпечителните мерки, с които ние се ползваме, дори това да се случи, за нашите клиенти няма да има последици, доколкото те вече са възбранили имоти, които към момента на възбраната са били свободни от тежести“, посочи той.

    Проверка на адвокатската кантора показва, че само малка част от собствениците на имоти в „Баба Алино“ са предприели съдебни действия.

    „Това си го обяснявам с факта, че там почти всички купувачи всъщност са чуждестранни граждани и повечето от тях са с украински произход. Такъв е и инвеститорът и може би има едно доверие помежду им, което все пак крепи някаква надежда, че имотите ще бъдат завършени по някакъв начин“, каза Адриан Мурлиев.

    „Инвеститорът твърди, че всъщност има заварени сгради и реално погледнато се ползва от тях,

    15:00 10.07.2026

  • 20 въшka

    0 0 Отговор
    Защо пишеш с главни букви ма въшлo.

    15:01 10.07.2026

  • 21 И Киев е Руски

    5 0 Отговор
    Tiq от куб до сега трябваше да са в Белене

    15:01 10.07.2026

  • 22 Тома

    0 1 Отговор
    Че някой мислил ли е че там ще се съборят или отнемат имоти.Или ако е мислил значи е п.рост

    15:01 10.07.2026

  • 23 Ха сме почнали да отнемаме и събаряме

    0 1 Отговор
    Ха са нападнали Варна с дронове

    15:02 10.07.2026

  • 24 Епоха на измамници

    1 1 Отговор
    Нема и да има, какво си мислите. Не видяхте ли как Радев си хортува със Зеленски? Даже вече се договарят как да си направят общ бизнес. Скоро ще му затворят устата и на Шишков, че вече се улива и не се саща, че не може да е поляка, защото шефа вече се е разбрал, само да се измисли схемата, а протакането ще е подходящо, докато отшуми. След цялата тази измама "Радев", как да повярваш на когото и да било.

    Коментиран от #27

    15:03 10.07.2026

  • 25 Даже по рано

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Арх":

    Беше забранено прозорци от една къща да надничат в двора на друга , но това не се спазваше дори в соца. Не знам как е сега

    15:04 10.07.2026

  • 26 Ще стане като в Царево

    1 3 Отговор
    Помните ли Коста дел Кроко?
    Бетонните комплекси, руини на руската мафия в Царево вече 20 години загрозяват брега!

    15:06 10.07.2026

  • 27 Цвете

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Епоха на измамници":

    Видяхме

    15:07 10.07.2026

  • 28 Мисля

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Добре ще ти дойдат едни фактури зад твоите!

    15:08 10.07.2026

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