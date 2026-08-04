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Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети днес АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети днес АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав

4 Август, 2026 07:02 973 20

  • аец козлодуй-
  • енергетика-
  • визита-
  • ива петрова

Досега ниското ниво на реката в българския участък затруднява корабоплаването по нея

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети днес АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ „Козлодуй“ днес, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. В работното ѝ посещение тя ще бъде придружена от експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор, изброи БТА.

Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, влиянието на ниското ниво на р. Дунав върху работата на централата, както и предприетите от Министерство на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система.

Предвиден е брифинг за медиите с начало около 14 часа.

От Министерството на енергетиката съобщиха в неделя, че двата енергоблока на атомната електроцентрала продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на река Дунав.

Досега ниското ниво на реката в българския участък затруднява корабоплаването по нея.

Заради исторически ниското равнище на Дунав безпрецедентно беше спряна АЕЦ "Пакш" в Унгария от съображения за сигурност, а в петък (31 юли) румънското правителство на премиера в оставка Илие Боложан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август. Заради извънредната ситуация военните в страната осъществиха контролиран взрив с цел да се осигури по-голям дебит вода за нуждите на АЕЦ "Черна вода". Както властите в Румъния, така и в Унгария призоваха големите енергийни консуматори да намалят доброволно своето потребление.

Сърбия също изпитва проблеми заради засушаването на р. Дунав. Президентът Александър Вучич обяви вчера, че рафинерията в Панчево на сръбската петролна кампания НИС може да се наложи да спре дейността си поради ниското ниво на р. Дунав.


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    26 0 Отговор
    И като го посети какво?!
    Ще напълни Дунав ли?!
    Простотия до шия!

    Коментиран от #2

    07:09 04.08.2026

  • 2 ЩЕ ИДЕ НА ЕКСКУРЗИЯ

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой си":

    Че никога не е виждала какво е това централа.

    07:11 04.08.2026

  • 3 Общо взето

    28 0 Отговор
    Ива Петрова завършила "Стопанско управление" . Тази освен да управлява земеделски площи, ще гледа като опулена АЕЦ Козлодуй, какво точно ще инспектира, тя няма познания и квалификация. Калинки Сър.

    Коментиран от #7

    07:12 04.08.2026

  • 4 666

    7 2 Отговор
    ЩЕ КУПУВАМЕ ТОЙ ОТ ТУРЦИЯ.. ЕРДОГАН ЩЕ ПОМАГА. ТАМ ТОК БОЛ.

    07:15 04.08.2026

  • 5 Да се чуди човек

    14 0 Отговор
    Там не работят ли специалисти, които да си преценят нужно ли е спирането или не. То най- вероятно си е написано черно на бяло при какви параметри и обстоятелства да се случи това. Защо министърката на земеделието , пардон, на енергетиката е тръгнала да им свети на специалистите, които са доста по- грамотни вероятно във всяко отношение от нея….

    07:18 04.08.2026

  • 6 Какво ще направи ?

    18 1 Отговор
    Ще пикае в реката ,че да вдигне нивото ли?

    07:19 04.08.2026

  • 7 ТИР

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Общо взето":

    Щях да кажа че и в зърно база да я заведат няма да разбере,,,

    07:23 04.08.2026

  • 8 оня с коня

    4 1 Отговор
    Сега министърката отива в АЕЦ-а да повдигне самочувствието на Работниците там и да им обясни че след лошото винаги пристига Хубавото,а после след покачване на Дунава ще отиде пак за да получи Овации,ще има и яка софра.

    07:26 04.08.2026

  • 9 Питане

    7 0 Отговор
    Комунистката от котилото на боташ чаша вода ли ще носи ?

    07:27 04.08.2026

  • 10 Турну отвратин

    0 0 Отговор
    Ммм да. Плявата трябва да се чисти Овреме иначе последствията са убийствени и най-мнаго вреди на онези, които не мърсят.

    07:29 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 С две кофи

    10 0 Отговор
    вода , лимузина и охрана.....

    07:31 04.08.2026

  • 13 ДА ПРАТЯТ КИБОРГА НА СОРОС

    3 0 Отговор
    Нали е изкуствен интелект - може да разбира и от енергетика, не само от външна политика.

    07:33 04.08.2026

  • 14 малко вода- силна бира

    0 0 Отговор
    Министърът на енергетиката Ива Петрова нива ще поседи днес в АЕЦ "Козлодуй" заради риск от пивото "Дунав ".

    08:03 04.08.2026

  • 15 дедо

    2 0 Отговор
    И какво като посет АЕЦ Козлодуй ??? Дане би да вдиге нивото на Дунав. Аман от ПИАР посещения.

    Коментиран от #19

    08:18 04.08.2026

  • 16 очевидец

    2 0 Отговор
    АЕЦ Козлодуй построен от “терористите руснаци” не спира защото не е засегнат от нивото на Дунав, който Путин е пресушил , а Румъния и Унгария остават без ток, защото АЕЦовете им там, построени от франсетата спират! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    08:19 04.08.2026

  • 17 Да да да да 👍👍👍👍👍

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "очевидец":

    Точноооооо! Накефи ме коментара ти !!!! Жив(а) и Здрав(а) !!!!!

    08:29 04.08.2026

  • 18 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ДА ПИТАМ ,ПЕТРОВА БИЛА ЛИ Е РОДЕНА КОГАТО ТОЗИ ПРОБЛЕМ Е БИЛ РЕШЕН КАРДИНАЛНО ОЩЕ ПРЕЗ 70-ТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯТ ВЕК КОГАТО РЕАКТОР БЕШЕ ГОТОВ ДА ИЗЛЕЗЕ ИЗВЪН СТРОЯ ЗАРАДИ НИСКО НИВО НА РЕКАТА ,ТОГАВА БЕХА ИЗГРАДЕНИ РЪКАВИ ....

    08:37 04.08.2026

  • 19 СЛОНА

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "дедо":

    ПСИХАР ПОСЕЩЕНИЯ....

    08:39 04.08.2026

  • 20 чуждестранен инвеститор

    1 0 Отговор
    Няма обяснение ,толкова циганска фронтова територия управлявана от криминални ,да разполага с ядрени реактори построени от лошите руснаци и лошите комунисти. Вярно е ,че криминалните сами поради продажност и корупция закриха останалите си три ядрени реактора, но и тези два ,няма как един ден да не бъдат закрити. Да се построят други е абсурд. А това дете и да посети и да не посети няма никакво значение,то разбира от енергетика колкото магарето на баба му от висша матемтика.

    08:55 04.08.2026

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