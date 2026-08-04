Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети днес АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ „Козлодуй“ днес, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. В работното ѝ посещение тя ще бъде придружена от експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор, изброи БТА.
Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, влиянието на ниското ниво на р. Дунав върху работата на централата, както и предприетите от Министерство на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система.
Предвиден е брифинг за медиите с начало около 14 часа.
От Министерството на енергетиката съобщиха в неделя, че двата енергоблока на атомната електроцентрала продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на река Дунав.
Досега ниското ниво на реката в българския участък затруднява корабоплаването по нея.
Заради исторически ниското равнище на Дунав безпрецедентно беше спряна АЕЦ "Пакш" в Унгария от съображения за сигурност, а в петък (31 юли) румънското правителство на премиера в оставка Илие Боложан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август. Заради извънредната ситуация военните в страната осъществиха контролиран взрив с цел да се осигури по-голям дебит вода за нуждите на АЕЦ "Черна вода". Както властите в Румъния, така и в Унгария призоваха големите енергийни консуматори да намалят доброволно своето потребление.
Сърбия също изпитва проблеми заради засушаването на р. Дунав. Президентът Александър Вучич обяви вчера, че рафинерията в Панчево на сръбската петролна кампания НИС може да се наложи да спре дейността си поради ниското ниво на р. Дунав.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой си
Ще напълни Дунав ли?!
Простотия до шия!
Коментиран от #2
07:09 04.08.2026
2 ЩЕ ИДЕ НА ЕКСКУРЗИЯ
До коментар #1 от "Някой си":Че никога не е виждала какво е това централа.
07:11 04.08.2026
3 Общо взето
Коментиран от #7
07:12 04.08.2026
4 666
07:15 04.08.2026
5 Да се чуди човек
07:18 04.08.2026
6 Какво ще направи ?
07:19 04.08.2026
7 ТИР
До коментар #3 от "Общо взето":Щях да кажа че и в зърно база да я заведат няма да разбере,,,
07:23 04.08.2026
8 оня с коня
07:26 04.08.2026
9 Питане
07:27 04.08.2026
10 Турну отвратин
07:29 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 С две кофи
07:31 04.08.2026
13 ДА ПРАТЯТ КИБОРГА НА СОРОС
07:33 04.08.2026
14 малко вода- силна бира
08:03 04.08.2026
15 дедо
Коментиран от #19
08:18 04.08.2026
16 очевидец
Коментиран от #17
08:19 04.08.2026
17 Да да да да 👍👍👍👍👍
До коментар #16 от "очевидец":Точноооооо! Накефи ме коментара ти !!!! Жив(а) и Здрав(а) !!!!!
08:29 04.08.2026
18 СЛОНА
08:37 04.08.2026
19 СЛОНА
До коментар #15 от "дедо":ПСИХАР ПОСЕЩЕНИЯ....
08:39 04.08.2026
20 чуждестранен инвеститор
08:55 04.08.2026