Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети днес АЕЦ „Козлодуй“ заради ниското ниво на Дунав

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ „Козлодуй“ днес, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката. В работното ѝ посещение тя ще бъде придружена от експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на Българския енергиен холдинг и Електроенергийния системен оператор, изброи БТА.

Ще бъдат обсъдени текущата експлоатация на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, влиянието на ниското ниво на р. Дунав върху работата на централата, както и предприетите от Министерство на енергетиката мерки за гарантиране сигурността на електроенергийната система.

Предвиден е брифинг за медиите с начало около 14 часа.

От Министерството на енергетиката съобщиха в неделя, че двата енергоблока на атомната електроцентрала продължават да работят с планираното натоварване въпреки рекордно ниските нива на река Дунав.

Досега ниското ниво на реката в българския участък затруднява корабоплаването по нея.

Заради исторически ниското равнище на Дунав безпрецедентно беше спряна АЕЦ "Пакш" в Унгария от съображения за сигурност, а в петък (31 юли) румънското правителство на премиера в оставка Илие Боложан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август. Заради извънредната ситуация военните в страната осъществиха контролиран взрив с цел да се осигури по-голям дебит вода за нуждите на АЕЦ "Черна вода". Както властите в Румъния, така и в Унгария призоваха големите енергийни консуматори да намалят доброволно своето потребление.

Сърбия също изпитва проблеми заради засушаването на р. Дунав. Президентът Александър Вучич обяви вчера, че рафинерията в Панчево на сръбската петролна кампания НИС може да се наложи да спре дейността си поради ниското ниво на р. Дунав.