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Божанов: Ако Йотова бъде избрана за президент, това ще е своеобразен трети мандат за Радев

Божанов: Ако Йотова бъде избрана за президент, това ще е своеобразен трети мандат за Радев

25 Юли, 2026 15:20 695 49

  • божидар божанов-
  • илияна йотова-
  • президент-
  • румен радев-
  • трети мандат

Съпредседателят на "Да, България" смята, че най-вероятно управляващите губят доста избиратели през последните седмици, защото са ги привлекли с подвеждащи обещания и лесни за изричане пред камера популистки твърдения.

Божанов: Ако Йотова бъде избрана за президент, това ще е своеобразен трети мандат за Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентски избори наесен ще дадат отговор на въпроса склонни ли са българите да предадат цялата власт на Румен Радев и “Прогресивна България”. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в студиото на “Дарик радио”.

“Ако Илияна Йотова бъде избрана за президент, това ще е своеобразен трети мандат за Румен Радев. Не виждам причина “Прогресивна България” да не я подкрепи, така че налице е въпросът склонни ли са българите да оставят всички яйца в една кошница - и президентската, и изпълнителната, и законодателната власт в един политически играч”, заяви Божанов.

На въпрос на водещия за острите критики на президента към външния министър Велислава Петрова - Чамова Божанов отговори, че изглежда дори малките опити да се поддържа някакъв проевропейски курс явно са проблем за Йотова.

“Ако единствената критика на Йотова към правителството е към външния министър, това не е истинска критика, защото правителството прави много други и много по-важни грешки. Изглежда сякаш управляващите си представят външния министър като бушон, който да пожертват пред русофилските си избиратели в неуспешен опит да удържат издигналата ги на власт широка електорална коалиция. Следващият президент трябва много по-ясно да гледа към Европа и да включи България активно във вземането на решения за новата европейска архитектура за сигурност”, каза още Божанов.

Съпредседателят на "Да, България" смята, че най-вероятно управляващите губят доста избиратели през последните седмици, защото са ги привлекли с подвеждащи обещания и лесни за изричане пред камера популистки твърдения.

“Избирателите на “Прогресивна България” сигурно са доста разочаровани в момента - и тези, които искаха демонтирането на модела “Пеевски - Борисов”, и тези, които са антиамерикански настроени и трябва да преглътнат как Тръмп праща поздрави и благодарности на Радев за осемте американски самолети в Безмер”, добави народният представител.

Божанов бе категоричен, че САЩ е ключов стратегически партньор на България, както и че страната ни няма да стане цел за иранския режим на аятоласите, който стреля по собствените си хора.

“Като опозиция ние няма да всяваме страх. Именно това бе една от критиките ни към Румен Радев, който докато водеше кампания, обясняваше какъв риск носят тези самолети. Ние няма да влизаме в този популизъм. Решението за самолетите бе предизвестено, колкото и на премиерът да не му се иска”, подчерта Божанов.

Депутатът повтори призива към управляващите да отговорят в каква степен рискът от криза с горивата и необходимостта от ново удължаване на американската дерогация за “Лукойл’ не е предопределила решението за разполагане на самолетите в Безмер.

“Когато имаш реален риск дерогацията за “Лукойл” да бъде отменена, България да не може да произвежда горива, а бензинът да е в недостиг и да струва 3 евро, тогава кризата за властта щеше да е много по-голяма. Предизвестеното решение, за съжаление, е част от поредна транзакция. Тази транзакционност неизбежно ще свърши зле за България просто защото сме по-малкият преговарящ”, смята народният представител.

“Няма как да сме Хитър Петър, който надлъгва всички. Единственият начин да се гарантира дългосрочно сигурността на страната ни е в общи действия с Европейския съюз, участие в преструктурирането на европейска архитектура за сигурност и в европейската солидарност. Радев там го няма и той завлича България в стратегическа грешка”, заключи Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    26 5 Отговор
    Хехе отпадналата необходимост започнаха да ревът в аванс представям си, ако наистина Йотова стане президент какъв рев ще бъде

    Коментиран от #32, #35

    15:23 25.07.2026

  • 2 Овчар

    11 2 Отговор
    Една балистична целувка към народното събрание може предизвика поука полезна за нацията..!!

    15:23 25.07.2026

  • 3 Мирчо

    14 1 Отговор
    Като,не ако !

    15:24 25.07.2026

  • 4 Анонимен

    19 1 Отговор
    Нямало да всявате страх, ама крещите и плашите хората с инфлация. И това след вашата инфлация.

    15:25 25.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    2 6 Отговор
    Аз ще гласувам за Росен Миленов.

    Коментиран от #9

    15:28 25.07.2026

  • 6 сигурно е

    18 3 Отговор
    На изборите за президент няма да вземете и 50 хил. гласа !!!

    Коментиран от #12

    15:29 25.07.2026

  • 7 Гошо

    20 5 Отговор
    Много ви е страх от Радев, мушмороци. Не се бойте, нали си лапате от държавната софра.

    Коментиран от #15

    15:29 25.07.2026

  • 8 Горски

    10 8 Отговор
    Тая даскалица свикнала да разтяга локуми за светлото бъдеще на развития социализъм за който Тодор Живков каза че е едно недоносче, сега ги разтяга същите локуми за светлото бъдеще на регресистите прогресисти. Президентът на една държава трябва да бъде мъж ,защото той е главнокомандващ въоръжените сили на страната .Как една жена като тази която е бивша учителка ще взима решения ако стане война . Нямам против жените но тази специално не става за президент. И къде да бъде обявена, ако не в слугинското предаване на слугинажната бнт с водещ удобен слуга.

    15:30 25.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 вземай Божо и божанко

    10 2 Отговор
    И са явявайте двамата квот стане.

    15:34 25.07.2026

  • 11 Реалист

    12 6 Отговор
    Да . Защото е честен и достоен човек . И в това не виждам проблем . Йотова не е слуга на Брюксел , като всички умнокрасиви . А божановци и мирчевци нямат абсолютно никакъв шанс . И злобеят .

    Коментиран от #14

    15:35 25.07.2026

  • 12 Анонимен

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "сигурно е":

    Със счупените мадуровки и радевите цик да вече сме червена диктат но лежат и прибират евро нали хахахаха щом има такива малоумници голтаци хахахахаха

    Коментиран от #23

    15:35 25.07.2026

  • 13 Споко!

    4 5 Отговор
    За вас и за Йотова, никой няма да гласува!
    Предатели и небългари не ни трябват!

    Коментиран от #21

    15:35 25.07.2026

  • 14 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Реалист":

    Е слуга е на шефа си хахахафаха позорно е срамно е

    15:36 25.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тя ще ви отнесе като куцо пиле домат ве

    9 2 Отговор
    евроатлантиците и гробарите

    15:38 25.07.2026

  • 17 избирател

    3 1 Отговор
    ами божанов така е защото в българия от 1989 година до днес няма демократични сили а власта е била в ръцете на синовете дъщерите и внуците на комунистическата номенклатура - ясно ли е

    15:41 25.07.2026

  • 18 Красимир Петров

    8 3 Отговор
    Йотова ще спечели изборите още на първият тур

    15:42 25.07.2026

  • 19 Циониски времена са

    4 0 Отговор
    Намерете некой ционис. Това е печелившата формула. Обаче защо го изгонихте. Нищо викайте го обратно и заедно с божа кравичка и с помощта на гробарите може да стигнете до балотаж ама друг път.

    15:43 25.07.2026

  • 20 Божа работа

    2 7 Отговор
    Аз, Радев не го харесвам и не съм гласувал за него. Ако, другарката безгласна буква ....я изберете за президент, тогава ще видите, какво е диктатура..

    Коментиран от #37

    15:45 25.07.2026

  • 21 Хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Споко!":

    Много си далеч от нагласите и предпочитанията на електората . На народа отдавна му писна от крадливи гербери и жълтопаветни чуждопоклонници .

    Коментиран от #27

    15:45 25.07.2026

  • 22 Екстра

    5 1 Отговор
    Значи ще я изберем!

    15:45 25.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 1 - и пръц "прогресивен"

    1 2 Отговор
    пък много бързаш да се падамжеш на "прогресивните" кремълски слуги бе, наглецо червен и в червата! С отпаднала необходимост е проруската и чисто кремълска партия на фатмак Румен радев бе, наглецо ноемр 1! Защото, ако можеш да четеш, е трябвало да научиш, че само за три дни рейтингът ан фатмак Радев се е сгромолясал фатално и клони към нулата, а неодобрението за него е повишено с 11%! Отпадналата необходимост сте вие, бе подлоги кремълски и кремълски лакеи на чудовището Путин, вие! Само че, малко сте, наглецо, малко и все по-малко ще ставате! Българският народ няма да галсува за Йотовата червена и в червата фатмашка слугиня, която ще бъде запомнена единствено като паднала на колене пред полковник Гундяев, да му целува мръсната и кървава КГБ-истка ръкаа!

    Коментиран от #26

    15:47 25.07.2026

  • 25 Възраждане

    1 4 Отговор
    Цончо Президент!

    15:49 25.07.2026

  • 26 А коя

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "1 - и пръц "прогресивен"":

    не е ?

    15:49 25.07.2026

  • 27 народът се нагледа

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    на крадци и неможачи. Помните ли "магарето" Плевнелиев на Боко? Е, ХАРЕСА ЛИ ВИ???? Защо не събра и 9% одобрение??? А "майката на нацията" ЦЦ???? Срам!!!

    Хайде не се правете, че не си знаете кирливите ризи, некадърници такива. А за ппдбитнитн да не говорим. Само се сетете за ДС василка, който дари 150 000 лева по лична сметка на петроханци и сега си ТРАЕ като бълха в гащи! Такива като божанков не се броят дори.

    Коментиран от #28

    15:50 25.07.2026

  • 28 сбъркала съм името,

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "народът се нагледа":

    бил божанов. Вижте го добре. На какво ви мяза освен на слагач и неможач?

    Коментиран от #31

    15:51 25.07.2026

  • 29 Питайте Пеефски може ли и вие

    3 0 Отговор
    Да се присламчите към статуквото. Социалистите вече са вътре от сабахлем. Вие какво са правите на интересни. Втори шанс тоз път няма.

    15:51 25.07.2026

  • 30 ццц

    1 0 Отговор
    нито ще е йотова, нито ще е някоя мека китка, божанков.....

    15:53 25.07.2026

  • 31 Цвете

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "сбъркала съм името,":

    Ти ли си ма ?

    15:53 25.07.2026

  • 32 Ще пожъне успех

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    като на Цецка-))

    15:55 25.07.2026

  • 33 константинов

    0 0 Отговор
    на кого говорите бре,бай ганьо е на море в гърция,или поне мечтае да е там!

    15:56 25.07.2026

  • 34 Коста

    5 1 Отговор
    Йотова ще бъде преизбрана за Президент!

    Коментиран от #41

    15:57 25.07.2026

  • 35 Тя вече е

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    От първия тур след като поставят некадърни претенденти в листите си. Някакъв си бивш премиер който бил кокошка.....

    15:58 25.07.2026

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Офчари, защо допуснахте кухия на бидонь фатмак да земе три петелетки од вегетирането на кофтия матреал?

    15:59 25.07.2026

  • 37 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Божа работа":

    Аз искам женска диктатура! Искам Йотова за моя Господарка!

    Коментиран от #44

    16:00 25.07.2026

  • 38 АЙДЕ ДЖА

    3 0 Отговор
    ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ ЙОТОВА ЩЕ БЪДЕ ВИЕ ПЕТРОХАНСКИТЕ ЛАМИ СЕ ДОКАЗАХТЕ КАТО ЛЮБИМЦИ НА ШИШО БОКОВИТЕ САЛАМИ

    16:02 25.07.2026

  • 39 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Ами ти защо не се кандидатираш бе простак, ще изберем тебе и Радев няма да има трети мандат.

    16:05 25.07.2026

  • 40 Прогресивна България

    2 0 Отговор
    Петроханецо, това е съвсем нормално и логично. 99,9% от истинските българи искат това

    16:05 25.07.2026

  • 41 нострадамус

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Коста":

    не ми се бъркайте в работата!

    16:07 25.07.2026

  • 42 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Абе тия не разбират ли че не стават и за работници в завода за отпадъци а само за отпадъци!!!!

    16:11 25.07.2026

  • 43 анонимен

    0 0 Отговор
    дайте да го избереме тоя зализания за президент бургаски тарикат ....ламти за власт...

    16:11 25.07.2026

  • 44 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Коста":

    Божа работа..

    16:15 25.07.2026

  • 45 Кочо

    0 0 Отговор
    Че кой да избера, вас ли, че да ни вкарата във война с братска Русия, нашият освободител от вековни тегла и мъки!? От Илеана по свестен президент нямате!

    16:16 25.07.2026

  • 46 Никой

    0 0 Отговор
    Няма кой - освен ако Надежда Нейнски не се - или кой.

    16:16 25.07.2026

  • 47 Точно

    2 0 Отговор
    така! И дори да го броите за 3-ти мандат на Г-н Радев, важното е вие да бъдете подложени на бавно и мъчително изчезване.

    16:17 25.07.2026

  • 48 Естествено

    0 1 Отговор
    Че нация от идиоти ще си избере Идиотова.Българина е много ниска топка, за нещо повече.

    16:17 25.07.2026

  • 49 Петрич

    2 0 Отговор
    Думата "ако"тук е излишна Йотова ще бъде новият стар ПРЕЗИДЕНТ.Всички други кандидатури са излишни.

    16:18 25.07.2026

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