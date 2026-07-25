Божанов: Ако Йотова бъде избрана за президент, това ще е своеобразен трети мандат за Радев

Президентски избори наесен ще дадат отговор на въпроса склонни ли са българите да предадат цялата власт на Румен Радев и “Прогресивна България”. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в студиото на “Дарик радио”.
“Ако Илияна Йотова бъде избрана за президент, това ще е своеобразен трети мандат за Румен Радев. Не виждам причина “Прогресивна България” да не я подкрепи, така че налице е въпросът склонни ли са българите да оставят всички яйца в една кошница - и президентската, и изпълнителната, и законодателната власт в един политически играч”, заяви Божанов.
На въпрос на водещия за острите критики на президента към външния министър Велислава Петрова - Чамова Божанов отговори, че изглежда дори малките опити да се поддържа някакъв проевропейски курс явно са проблем за Йотова.
“Ако единствената критика на Йотова към правителството е към външния министър, това не е истинска критика, защото правителството прави много други и много по-важни грешки. Изглежда сякаш управляващите си представят външния министър като бушон, който да пожертват пред русофилските си избиратели в неуспешен опит да удържат издигналата ги на власт широка електорална коалиция. Следващият президент трябва много по-ясно да гледа към Европа и да включи България активно във вземането на решения за новата европейска архитектура за сигурност”, каза още Божанов.
Съпредседателят на "Да, България" смята, че най-вероятно управляващите губят доста избиратели през последните седмици, защото са ги привлекли с подвеждащи обещания и лесни за изричане пред камера популистки твърдения.
“Избирателите на “Прогресивна България” сигурно са доста разочаровани в момента - и тези, които искаха демонтирането на модела “Пеевски - Борисов”, и тези, които са антиамерикански настроени и трябва да преглътнат как Тръмп праща поздрави и благодарности на Радев за осемте американски самолети в Безмер”, добави народният представител.
Божанов бе категоричен, че САЩ е ключов стратегически партньор на България, както и че страната ни няма да стане цел за иранския режим на аятоласите, който стреля по собствените си хора.
“Като опозиция ние няма да всяваме страх. Именно това бе една от критиките ни към Румен Радев, който докато водеше кампания, обясняваше какъв риск носят тези самолети. Ние няма да влизаме в този популизъм. Решението за самолетите бе предизвестено, колкото и на премиерът да не му се иска”, подчерта Божанов.
Депутатът повтори призива към управляващите да отговорят в каква степен рискът от криза с горивата и необходимостта от ново удължаване на американската дерогация за “Лукойл’ не е предопределила решението за разполагане на самолетите в Безмер.
“Когато имаш реален риск дерогацията за “Лукойл” да бъде отменена, България да не може да произвежда горива, а бензинът да е в недостиг и да струва 3 евро, тогава кризата за властта щеше да е много по-голяма. Предизвестеното решение, за съжаление, е част от поредна транзакция. Тази транзакционност неизбежно ще свърши зле за България просто защото сме по-малкият преговарящ”, смята народният представител.
“Няма как да сме Хитър Петър, който надлъгва всички. Единственият начин да се гарантира дългосрочно сигурността на страната ни е в общи действия с Европейския съюз, участие в преструктурирането на европейска архитектура за сигурност и в европейската солидарност. Радев там го няма и той завлича България в стратегическа грешка”, заключи Божанов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #32, #35
15:23 25.07.2026
2 Овчар
15:23 25.07.2026
3 Мирчо
15:24 25.07.2026
4 Анонимен
15:25 25.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9
15:28 25.07.2026
6 сигурно е
Коментиран от #12
15:29 25.07.2026
7 Гошо
Коментиран от #15
15:29 25.07.2026
8 Горски
15:30 25.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 вземай Божо и божанко
15:34 25.07.2026
11 Реалист
Коментиран от #14
15:35 25.07.2026
12 Анонимен
До коментар #6 от "сигурно е":Със счупените мадуровки и радевите цик да вече сме червена диктат но лежат и прибират евро нали хахахаха щом има такива малоумници голтаци хахахахаха
Коментиран от #23
15:35 25.07.2026
13 Споко!
Предатели и небългари не ни трябват!
Коментиран от #21
15:35 25.07.2026
14 Анонимен
До коментар #11 от "Реалист":Е слуга е на шефа си хахахафаха позорно е срамно е
15:36 25.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тя ще ви отнесе като куцо пиле домат ве
15:38 25.07.2026
17 избирател
15:41 25.07.2026
18 Красимир Петров
15:42 25.07.2026
19 Циониски времена са
15:43 25.07.2026
20 Божа работа
Коментиран от #37
15:45 25.07.2026
21 Хаха
До коментар #13 от "Споко!":Много си далеч от нагласите и предпочитанията на електората . На народа отдавна му писна от крадливи гербери и жълтопаветни чуждопоклонници .
Коментиран от #27
15:45 25.07.2026
22 Екстра
15:45 25.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 1 - и пръц "прогресивен"
Коментиран от #26
15:47 25.07.2026
25 Възраждане
15:49 25.07.2026
26 А коя
До коментар #24 от "1 - и пръц "прогресивен"":не е ?
15:49 25.07.2026
27 народът се нагледа
До коментар #21 от "Хаха":на крадци и неможачи. Помните ли "магарето" Плевнелиев на Боко? Е, ХАРЕСА ЛИ ВИ???? Защо не събра и 9% одобрение??? А "майката на нацията" ЦЦ???? Срам!!!
Хайде не се правете, че не си знаете кирливите ризи, некадърници такива. А за ппдбитнитн да не говорим. Само се сетете за ДС василка, който дари 150 000 лева по лична сметка на петроханци и сега си ТРАЕ като бълха в гащи! Такива като божанков не се броят дори.
Коментиран от #28
15:50 25.07.2026
28 сбъркала съм името,
До коментар #27 от "народът се нагледа":бил божанов. Вижте го добре. На какво ви мяза освен на слагач и неможач?
Коментиран от #31
15:51 25.07.2026
29 Питайте Пеефски може ли и вие
15:51 25.07.2026
30 ццц
15:53 25.07.2026
31 Цвете
До коментар #28 от "сбъркала съм името,":Ти ли си ма ?
15:53 25.07.2026
32 Ще пожъне успех
До коментар #1 от "пръц":като на Цецка-))
15:55 25.07.2026
33 константинов
15:56 25.07.2026
34 Коста
Коментиран от #41
15:57 25.07.2026
35 Тя вече е
До коментар #1 от "пръц":От първия тур след като поставят некадърни претенденти в листите си. Някакъв си бивш премиер който бил кокошка.....
15:58 25.07.2026
36 Архимандрисандрит Бибиян
15:59 25.07.2026
37 Коста
До коментар #20 от "Божа работа":Аз искам женска диктатура! Искам Йотова за моя Господарка!
Коментиран от #44
16:00 25.07.2026
38 АЙДЕ ДЖА
16:02 25.07.2026
39 Павел Пенев
16:05 25.07.2026
40 Прогресивна България
16:05 25.07.2026
41 нострадамус
До коментар #34 от "Коста":не ми се бъркайте в работата!
16:07 25.07.2026
42 идиоти вън
16:11 25.07.2026
43 анонимен
16:11 25.07.2026
44 Ха ха
До коментар #37 от "Коста":Божа работа..
16:15 25.07.2026
45 Кочо
16:16 25.07.2026
46 Никой
16:16 25.07.2026
47 Точно
16:17 25.07.2026
48 Естествено
16:17 25.07.2026
49 Петрич
16:18 25.07.2026