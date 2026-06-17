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Бойко Борисов коментира решението на Брюксел за Северна Македония

Бойко Борисов коментира решението на Брюксел за Северна Македония

17 Юни, 2026 21:48 3 734 59

  • бойко борисов-
  • северна македония-
  • българия-
  • еп-
  • брюксел

Българската позиция остава ясна и категорична - българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на западната ни съседка

Бойко Борисов коментира решението на Брюксел за Северна Македония - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Приветствам приетия от Европейския парламент (ЕП) доклад по напредъка на Република Северна Македония за 2025 г. и направените от него констатации. С гласа си евродепутатите от всички групи дадоха ясно да се разбере, че няма да се допусне злоупотреба с европейските правила и договорености", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

По-рано днес Европейският парламент прие годишния доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя към присъединяването ѝ към Европейския съюз. В него Европейският парламент подчерта необходимостта от приемането на конституционни изменения, които биха позволили откриването на първия тематичен кръг от преговори. В доклада се запазва и параграф 73, който се отнася до работата на съвместната историческа комисия между София и Скопие, съгласно Втория протокол към Договора за добросъседство между България и Република Северна Македония. Остава и формулировката за „обща история“ между двете държави.

"След подписването на Договора за приятелство и добросъседство през 2017 г. отново ГЕРБ застана в основата на размразяването на европейската перспектива за Република Северна Македония през 2022 г., когато бе договорен Европейският консенсус", посочва лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук. Благодарение на мнозинство, което нашата парламентарна група осигури на тогавашните управляващи, Народното събрание прие декларацията, с която ясно очерта параметрите, които по-късно станаха основата и за самия договорен компромис между Брюксел и Скопие, допълва той.

"В този смисъл, атаката срещу Втория протокол към Договора за приятелство и добросъседство бе неуместна и контрапродуктивна. Поради тази причина се радвам, че мнозинството от членовете на ЕП категорично заявиха, че споразуменията трябва да се спазват, а опитите да бъдат заобиколени с процедурни хватки ще бъдат предотвратявани", коментира лидерът на ГЕРБ.

Той посочва, че българската позиция остава ясна и категорична - българите трябва да бъдат вписани в Конституцията на западната ни съседка, за да може тя да започне своя преговорен процес по същество. За да продължат обаче тези преговори, трябва стриктно да се изпълняват както Договорът за приятелство и добросъседство, така и всички протоколи към него, както всъщност е предвидено в европейската преговорна рамка, отбелязва Борисов. Всичко друго ще среща неразбиране и широк институционален и обществен отпор, както в България, така също и в Европа, допълва той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 коментар

    43 6 Отговор
    Може и да е вярно това което казва,но тази физиономия ми омръзна да я гледам.

    Коментиран от #5

    21:52 17.06.2026

  • 3 Силиций

    32 5 Отговор
    Брей,какъв поборник за българите в чужбина.Той ги чека дома да си дойдат,а они не довагят,ми че и бегаа,душо.

    21:54 17.06.2026

  • 4 Мхм

    35 2 Отговор
    В заглавието: "Бойко Борис" - борис джонсън, бойко борис. Все тая.

    21:55 17.06.2026

  • 5 Силиций

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "коментар":

    Он сборува коги що му е угодно дваасе години.

    21:56 17.06.2026

  • 6 пери

    45 5 Отговор
    Баце го изтипосвате да се изхожда, сякаш е някакъв фактор. На никой не му дреме какво бълва вече. За коментари ли, а?

    21:56 17.06.2026

  • 7 Грозен образ

    33 4 Отговор
    Защо се показва още

    Коментиран от #24, #25

    21:59 17.06.2026

  • 8 Оффф ,

    26 3 Отговор
    Мутрю капацитет голям , бе ? Избльовал се от името на всички българи...

    22:01 17.06.2026

  • 9 Гласове от зайчарника в Банкя

    26 3 Отговор
    А вие чакате Бацо да коментира Баба Алино😅 Пак ви изненадА😉

    Коментиран от #26

    22:02 17.06.2026

  • 10 Да гориш в ада боклук

    21 4 Отговор
    И никога не видиш покой

    Коментиран от #52

    22:02 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ама то не става само

    21 2 Отговор
    С ядене на филии с мас... Трябва и акъл да знаеш ,че западната ни съседка е Сърбия ,а не македония .....

    22:04 17.06.2026

  • 13 бегай бе

    25 3 Отговор
    тулуп колко фандък пуска на шиптерягите докато гризеше кокала
    вече си никой и никой не иска да те гледа и слуша

    22:06 17.06.2026

  • 14 Едмон Дантес

    22 5 Отговор
    Тоя и производните му- погребали, разплакали и прогонили сума ти и българи от родината. Срам и позор.

    22:07 17.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тая тиква

    17 4 Отговор
    Ако имаше грам мозък няма да се показва да дразни хората ,а отдавна да беше избягала и се покрила ,за да си харчи откраднатото , ама в тая 🎃 ,четири пръста кокал ,няма място за сиво вещество.....

    Коментиран от #30, #43

    22:10 17.06.2026

  • 17 Марийка гладна

    11 1 Отговор
    Бойко Борис .....

    22:12 17.06.2026

  • 18 Кво триете бе,неграмотници?

    17 0 Отговор
    Погледнете си заглавието.

    Коментиран от #28

    22:15 17.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Първанов

    8 0 Отговор
    Разбрахте ли се вече за Президент -Бойко ??? Нещо много се отпусна тиквата по външнополитически теми? Хаха

    22:16 17.06.2026

  • 21 БОКО

    15 3 Отговор
    Е предател и лъжец.

    Коментиран от #50

    22:16 17.06.2026

  • 22 ТОЗИ

    12 1 Отговор
    БОКЛУК
    ЗАЩО ОЩЕ Е НА СВОБОДА???
    АЛООО,РАДЕВ,СПИШ ЛИ???

    Коментиран от #35, #42, #51

    22:19 17.06.2026

  • 23 Гумените глави трябва

    3 0 Отговор
    да се изчистят с атом това е начина.

    22:20 17.06.2026

  • 24 Може би

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Грозен образ":

    Му плащат за интервю

    22:20 17.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ами не,

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    хич не ни изненада. Баце е международник, не може той да се занимава с вътрешни проблеми. Дай му на него вънКАшните работи - туй Дони, Тайпи, Виктор, Урсула... всичките са му авери и си говори с тях на малки имена щото са си аверчета и си се знаят отдавна. А иначе - много души почерни този, много майки разплака, много години открадна от живота на българите, и как ще я плаща тази карма не искам дори да си представя.

    22:21 17.06.2026

  • 27 така, де

    14 2 Отговор
    Тая банкянскаМутра винаги я благославям, когато плащам с проклетото му евро!

    22:22 17.06.2026

  • 28 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кво триете бе,неграмотници?":

    Ти сурата си виж .

    Коментиран от #32, #37, #39

    22:22 17.06.2026

  • 29 анонимен

    11 2 Отговор
    Като какъв се изказва ? Гледайте интервюто на Демерджиев .Източвали са държавата методично с години и с милиарди .Службите знаят всичко

    Коментиран от #31, #48

    22:22 17.06.2026

  • 30 Нарочно

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Тая тиква":

    Го търсят медиите, защото гарантира интерес и коментарии, въпреки еднокнижието

    22:22 17.06.2026

  • 31 Те знаят, ама

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "анонимен":

    Нищо не правят, какви служби са???

    22:24 17.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 До кога бе?

    11 3 Отговор
    До кога ще го гледаме тоя тулуп?

    Коментиран от #44, #46

    22:29 17.06.2026

  • 34 оня с коня

    3 10 Отговор
    Възмущават се тука разни че им било омръзнало да Гледат Борисов,но Не казват Кой искат да бъде на неговото място.КОЙ БЕ,КОЙ лидер на партия ви харесва и искате Неговата Физиономия да грее от Снимките?Няма да кажете Никога,щото сте повърхностни хора Без Мнение.

    Коментиран от #38, #59

    22:31 17.06.2026

  • 35 Радев спи

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "ТОЗИ":

    Та даже хърка.....Пак на куц кон заложиха милион и нещо наши сънародници......

    22:31 17.06.2026

  • 36 Перо

    2 0 Отговор
    Правилно! Имаме разбиране и общо мнение на всички политически сили, което е похвално!

    22:32 17.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хмммм,

    0 7 Отговор

    До коментар #11 от "македонците":

    Само факта, че толкова бързо и лесно (само за половин век) са промити мозъците на достатъчно много хора, за да пеят всички една и съща песен като нашите копейки, е достатъчен да докаже българския им произход. Промитите мозъци на копейките в България да не са по малък процент от промитите мозъци в РСМ? Все още повече от половината българи са готови с всички сили да съдействат за затриването на държавата ни от картата на Европа и света ако Путин стигне до Дунав. От всички държави в цял свят, единствено в РСМ положението е съвсем същото като у нас. Хайде кажете, че не са българи!

    22:42 17.06.2026

  • 41 Тома

    3 1 Отговор
    Гърците поискаха да се смени името Македония и веднага е смениха.Тук българите искат да впишем българските македонци в конституцията и всички се правят на луди

    Коментиран от #49

    23:07 17.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "До кога бе?":

    А аз питам докога такива като теб ще драскат тук гнусотиите си Оставям с впечатлението си че тук има само тиня

    23:11 17.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "До кога бе?":

    А аз питам докога разни некадърници ще дроскат тук гнусотиите си че будите отвращение само

    23:14 17.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тома":

    20 години отне на гърците сменянето на името нещо бъркаш

    23:25 17.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 крадев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ТОЗИ":

    боря модела пеевски борисов!!!

    23:34 17.06.2026

  • 52 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да гориш в ада боклук":

    Гнусотии тинята какво и не е тук но си стоят

    23:37 17.06.2026

  • 53 Никой

    0 0 Отговор
    Ми хубаво сега - ама какво казва.

    23:37 17.06.2026

  • 54 ГЕРБ

    2 1 Отговор
    ПОБЕДА!

    23:43 17.06.2026

  • 55 Перо

    2 6 Отговор
    Ние не постигнахме нищо, на умрял вадим нож, и ние имахме договор в Блед с Тито за Пиринска Македония и не го спазихме, сега обвиняваме другите че не спазват договорите.
    Постигнахме това че и младите в Македония разбраха що за хора сме.

    00:12 18.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Цукахара

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    Пак си сукал от коня😄

    03:19 18.06.2026

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