Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Пристигнаха първите две антидрон системи, обещани от военния министър

Пристигнаха първите две антидрон системи, обещани от военния министър

17 Август, 2026 18:08 1 004 54

  • антидрон системи-
  • българия

Системите са закупени от американската компания AXON

Пристигнаха първите две антидрон системи, обещани от военния министър - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двете антидрон системи, за които съобщи министърът на отбраната в петък, 14 август, вече са доставени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) за БТА след запитване.

От МО добавиха, че предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Системите са закупени от американската компания AXON.

В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи, добавиха още от военното министерство.

През изминалата седмица военният министър Димитър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. Думите на министъра бяха, след като на 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство.

Усилено работим по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за закупуване на такива системи, каза още министърът и допълни, че ще бъдат около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от три до пет километра, обясни той.

Един от проектите по SAFE е за придобиване именно на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати.

В края на юли парламентът ратифицира Споразумението за заем по механизма SAFE. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    2 16 Отговор
    Бакшиша Пусин се крие в бункер в Камчатка. Скоро ще се мести на Курилите

    Коментиран от #16, #29, #38

    18:09 17.08.2026

  • 2 Овчар

    12 1 Отговор
    "Крайно време е политиците да си свалят костюмите и да отстъпят място на учените. Докато те спорят за кресла и бюджети, планетата гори, нови вируси се раждат, а оръжейните складове преливат. Хвърляме милиарди във военни разработки, а за научни изследвания срещу болести и екологични катастрофи - оставяме трохите. Превърнахме най-великите умове в оръжейни конструктори, вместо в спасители на човечеството.
    Но някой ден ще се появи човек – новият Васил Левски на нашето време – който ще събере народа и ще задвижи референдум за смяна на политическото с научно управление. Без партии, без лъжи, само с факти и решения, които лекуват, а не убиват.
    Тогава, братле, няма да го помним 1000 години. Ще го помним 100 000 години. Защото ще е човекът, който спря лудостта и върна разума на трона."

    Коментиран от #23, #24, #35

    18:10 17.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Да внимават, че МВР бяха закупили един дрон за следене автомобилите, ама операторчиту му задало команда за прибиране, пък нямало въведени координати....та дронът офейкал в неизвестна посока😀😀😀

    Коментиран от #41

    18:11 17.08.2026

  • 4 за защита на

    6 0 Отговор
    350км крайбрежие разделено на 5км радиус на анти дрон системите прави необходими 70 броя от АХОН, а за ирански няма изчисления.

    Коментиран от #10

    18:12 17.08.2026

  • 5 Пари на вятъра и комисионна

    14 0 Отговор
    За никакъв чеп не стават.

    Коментиран от #31

    18:15 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Последния Софиянец

    9 3 Отговор
    В България правим най добрите електронни системи срещу дронове.И са евтини а купуваме скъпи американски.

    Коментиран от #14

    18:17 17.08.2026

  • 8 Кори Гофф

    7 1 Отговор
    Изтребителите Еф-16 кога ще пристигнат,донасяйки куфарите си?!

    18:17 17.08.2026

  • 9 хоминид

    1 0 Отговор
    Ще ни нападнат островитяни. Ще напълнят територията. Тъмни с испански паспорт и шампиони по брой.

    18:19 17.08.2026

  • 10 впечатляващо

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "за защита на":

    Излиза, че с двете американски антидронки са защитени цели 20км от черноморието.

    Коментиран от #17

    18:21 17.08.2026

  • 11 Мнение

    10 1 Отговор
    Защо не се купиха от България?

    Коментиран от #12

    18:21 17.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 то вода няма

    11 0 Отговор
    собствена вода няма, парична единица няма, няма енергетика, собствена храна няма, медицина няма, Конституция няма, но оръжия има. Битер африканска колония.
    Срам и позор!

    Коментиран от #15

    18:27 17.08.2026

  • 14 Къде ги правим

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Бе Смех ,къде произвеждаме радари да те питам

    Коментиран от #21

    18:28 17.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Правя кавали на роми с големи керестета

    18:29 17.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Нашата Енергетика":

    Поддържа на коча, айде бегай😀

    18:31 17.08.2026

  • 19 Търновец

    8 1 Отговор
    Този крипто министър е по голяма заплаха за България от Руските и Украинските дронове и за пореден път без публичен търг се купува съмнителна военна техника от САЩ и Израел. Наскоро Бай Дончо удари ЕС с търговски мита и България губи работни места е 600 милиона долара а Подлогите в София без конкурс дават луди пари за съмнителна стока. И как така я поръчаха и системата дойде за два дена? Тази система дед дрон по много отстъпва на Немската Skyranger и още повече отстъпва на Skynex. Наскоро топ политици от Германия и Франция се изказаха за създаване на нов политически съюз от 6 държави с обща столица и федерални органи и нас и след 100 години няма да ни вземат - наскоро хора на Радев хукнаха към Брюксел да просят още милостиня а в същото време дават поръчки и правилегии на Тюркяни Американци и Руси.

    18:41 17.08.2026

  • 20 Рамбо

    6 0 Отговор
    Боташистките чорапоти затова теглиха 20 милиарда дълг, да си купуват пушкала.

    18:48 17.08.2026

  • 21 Последния Софиянец

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Къде ги правим":

    Завод Самел в Самоков изнася антидрон системи за страните от Персийския залив, Индия и Египет.

    18:53 17.08.2026

  • 22 Гост

    9 0 Отговор
    Вчера падна дрона, днеска вече пристигат системи от америка?!
    Я кажете, преди колко години подписахте далаверата, та чак преди две седмици пуснахте дрончето да я оправдаете?

    18:53 17.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Днес светът се ръководи единствено от алчността.
    Всяко едно решение опира до три графи във финансовият отчет: приход - разход - баланс.
    Всякакви човешки ценности са поставени на заден план, в името на парата.

    18:57 17.08.2026

  • 25 Четем че

    9 0 Отговор
    Радиочестотните сензори на платформата имат обхват на засичане до 5 км, а радарите — до 3 км. И питам аз това с какво ще помогне ? И това е ако най новият модел на AXON е закупен.

    Коментиран от #48, #50

    19:01 17.08.2026

  • 26 Сельо

    6 0 Отговор
    ги обещал бил ? От де , бе ? От народните пари , които брутално пилеете !

    19:01 17.08.2026

  • 27 Факт

    3 0 Отговор
    Прогрес и шапкари е взаимоизключващо се!

    19:05 17.08.2026

  • 28 Мечка, мечка, тук пчела

    4 0 Отговор
    А бе, товариш, това е военна тайна. Такива работи не се говорят наляво и надясно.

    19:06 17.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Джихади Йово

    5 0 Отговор
    Ох мишкиии............

    19:10 17.08.2026

  • 31 Телена мрежа

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пари на вятъра и комисионна":

    антидронова оплетка.Да отскачат назад като се ударят.

    19:14 17.08.2026

  • 32 УдоМача

    4 0 Отговор
    Скоро тоя министър, че си говори "бълъ бълъ на магарето". Такива работи ще му се струпат, за които той отговаря, че ще се побърка!

    19:15 17.08.2026

  • 33 Надарен пбатко

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "надарена кака":

    Да ти ги цепна тия гaщи.

    19:17 17.08.2026

  • 34 По шарански

    6 0 Отговор
    Подхвърлят им едно дронче с димка и даваме милиони за американски боклуци, които я работят, я не. Които тепърва ще сглобяват, пристигат, то мина повече от седмица от инцидента.

    19:18 17.08.2026

  • 35 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Сциентизмът (от лат. scientia – знание) е схващането, че естествените науки (физика, химия, биология и др.) са единственият автентичен източник на знание и че техните методи са приложими във всички области на човешкото познание – включително философията, етиката, социологията и дори изкуството.Научният метод е единствено валиден – само това, което може да бъде измерено, тествано и проверено чрез емпирични методи, заслужава доверие. Научният метод отхвърля и субективното его, също така. В тази връзка, ИИ като инструмент за устойчиво управление заслужава внимание. Нещо повече, той предполага и истинска социалдемокрация на жребиен принцип. ИИ може да предсказва модели и поведение на системата, а решенията кой модел да бъде приет да се вземат от ротационно жури от граждани на жребиен принцип.

    19:28 17.08.2026

  • 36 Антидроновец

    5 0 Отговор
    Ако системите нямат сертификат, че са преминали през фронта в Украйна, си е 100% корупционна сделка. Ама само корупция може да се очаква от хората на Радев.

    19:28 17.08.2026

  • 37 Никой

    1 1 Отговор
    Ми добре.

    19:29 17.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гларусите

    3 0 Отговор
    Са най добрата антидрон система. Те и лалугерите

    Коментиран от #46

    19:32 17.08.2026

  • 40 ВВСар

    3 0 Отговор
    БРАВО мит€, ПУ$КАЙ $М$а!
    P.S.
    НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
    ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
    ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
    82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!

    Коментиран от #42

    19:33 17.08.2026

  • 41 Гларуси убийци на дронове

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Обучават се за камикадзета с алергия към дроновете. Атакуват ги с фекалии!

    19:35 17.08.2026

  • 42 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "ВВСар":

    плехара на тиквата и петроханци беше 6! 😂

    19:35 17.08.2026

  • 43 Новини

    2 0 Отговор
    Милиони за системи от3 до 5 километра.
    И купили 2.Значи покриват може би цели 10 километра.

    19:43 17.08.2026

  • 44 Сийка

    1 0 Отговор
    Системите представляват мрежи по 50 м2.-20 0броя. За 10,млн.$.

    19:52 17.08.2026

  • 45 От джоба

    2 0 Отговор
    си ли ги вади , че се съобщава ?

    19:53 17.08.2026

  • 46 Те лалугерите

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гларусите":

    Може и на по голямо разстояние да ги засичат, особенно нощем. Хич не е майтап

    Коментиран от #53, #54

    19:53 17.08.2026

  • 47 Тоя какъв

    3 0 Отговор
    Палячо е!

    19:54 17.08.2026

  • 48 Интересно

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Четем че":

    Още преди 35 години имахме джобни радиоапарати с по-голям обхват от на тази система.

    19:55 17.08.2026

  • 49 МАРО .....марооооо

    1 0 Отговор
    Мисирко оскубана патко умряла ... Кога ще пристигнат развалените F -16 , че Боко и после Пилота окрадоха и излъгаха отново Българите ????????

    19:55 17.08.2026

  • 50 И бургаският залив даже

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Четем че":

    10 бр. не могат да покрият. От Бургас до Поморие даже е абсурд

    19:56 17.08.2026

  • 51 Хи хи хи . Голям майтап !

    0 0 Отговор
    Кои от където дойде да управлява и да ни оправя , казва , че предишните са крали във несвяст ....... Ама нито един няма вкаран във затвора .....що ТЪЙ ?????

    19:58 17.08.2026

  • 52 Янко

    0 0 Отговор
    Сега остава да се обадите на бати зеле да пусне дрон че да я пробват

    19:58 17.08.2026

  • 53 Бъркаш бе

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Те лалугерите":

    Аркадаш, ако засичаха лалугери първите засечени щяха да са онзи на икономиката, другия на туризма, генерала що начело пищов е препасал и военния му министър! По-големи лалугери от тях няма!

    19:58 17.08.2026

  • 54 На хижа Богдан има даже обучени

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Те лалугерите":

    още от живково време. Ако още не са ги изтровили.

    19:59 17.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове