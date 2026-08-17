Пристигнаха първите две антидрон системи, обещани от военния министър

Двете антидрон системи, за които съобщи министърът на отбраната в петък, 14 август, вече са доставени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) за БТА след запитване.
От МО добавиха, че предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.
Системите са закупени от американската компания AXON.
В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи, добавиха още от военното министерство.
През изминалата седмица военният министър Димитър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. Думите на министъра бяха, след като на 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство.
Усилено работим по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за закупуване на такива системи, каза още министърът и допълни, че ще бъдат около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от три до пет километра, обясни той.
Един от проектите по SAFE е за придобиване именно на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати.
В края на юли парламентът ратифицира Споразумението за заем по механизма SAFE. Всички проекти по инструмента SAFE трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #16, #29, #38
18:09 17.08.2026
2 Овчар
Но някой ден ще се появи човек – новият Васил Левски на нашето време – който ще събере народа и ще задвижи референдум за смяна на политическото с научно управление. Без партии, без лъжи, само с факти и решения, които лекуват, а не убиват.
Тогава, братле, няма да го помним 1000 години. Ще го помним 100 000 години. Защото ще е човекът, който спря лудостта и върна разума на трона."
Коментиран от #23, #24, #35
18:10 17.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #41
18:11 17.08.2026
4 за защита на
Коментиран от #10
18:12 17.08.2026
5 Пари на вятъра и комисионна
Коментиран от #31
18:15 17.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Последния Софиянец
Коментиран от #14
18:17 17.08.2026
8 Кори Гофф
18:17 17.08.2026
9 хоминид
18:19 17.08.2026
10 впечатляващо
До коментар #4 от "за защита на":Излиза, че с двете американски антидронки са защитени цели 20км от черноморието.
Коментиран от #17
18:21 17.08.2026
11 Мнение
Коментиран от #12
18:21 17.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 то вода няма
Срам и позор!
Коментиран от #15
18:27 17.08.2026
14 Къде ги правим
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Бе Смех ,къде произвеждаме радари да те питам
Коментиран от #21
18:28 17.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Факт
До коментар #1 от "ФАКТ":Правя кавали на роми с големи керестета
18:29 17.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абе
До коментар #15 от "Нашата Енергетика":Поддържа на коча, айде бегай😀
18:31 17.08.2026
19 Търновец
18:41 17.08.2026
20 Рамбо
18:48 17.08.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Къде ги правим":Завод Самел в Самоков изнася антидрон системи за страните от Персийския залив, Индия и Египет.
18:53 17.08.2026
22 Гост
Я кажете, преди колко години подписахте далаверата, та чак преди две седмици пуснахте дрончето да я оправдаете?
18:53 17.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гост
До коментар #2 от "Овчар":Днес светът се ръководи единствено от алчността.
Всяко едно решение опира до три графи във финансовият отчет: приход - разход - баланс.
Всякакви човешки ценности са поставени на заден план, в името на парата.
18:57 17.08.2026
25 Четем че
Коментиран от #48, #50
19:01 17.08.2026
26 Сельо
19:01 17.08.2026
27 Факт
19:05 17.08.2026
28 Мечка, мечка, тук пчела
19:06 17.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Джихади Йово
19:10 17.08.2026
31 Телена мрежа
До коментар #5 от "Пари на вятъра и комисионна":антидронова оплетка.Да отскачат назад като се ударят.
19:14 17.08.2026
32 УдоМача
19:15 17.08.2026
33 Надарен пбатко
До коментар #6 от "надарена кака":Да ти ги цепна тия гaщи.
19:17 17.08.2026
34 По шарански
19:18 17.08.2026
35 Госあ
До коментар #2 от "Овчар":Сциентизмът (от лат. scientia – знание) е схващането, че естествените науки (физика, химия, биология и др.) са единственият автентичен източник на знание и че техните методи са приложими във всички области на човешкото познание – включително философията, етиката, социологията и дори изкуството.Научният метод е единствено валиден – само това, което може да бъде измерено, тествано и проверено чрез емпирични методи, заслужава доверие. Научният метод отхвърля и субективното его, също така. В тази връзка, ИИ като инструмент за устойчиво управление заслужава внимание. Нещо повече, той предполага и истинска социалдемокрация на жребиен принцип. ИИ може да предсказва модели и поведение на системата, а решенията кой модел да бъде приет да се вземат от ротационно жури от граждани на жребиен принцип.
19:28 17.08.2026
36 Антидроновец
19:28 17.08.2026
37 Никой
19:29 17.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гларусите
Коментиран от #46
19:32 17.08.2026
40 ВВСар
P.S.
НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този митко-$М$а-Гад ж€ то на р"ум€н" БО(га)ТАШ!
ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б Ъ Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!
Коментиран от #42
19:33 17.08.2026
41 Гларуси убийци на дронове
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Обучават се за камикадзета с алергия към дроновете. Атакуват ги с фекалии!
19:35 17.08.2026
42 Госあ
До коментар #40 от "ВВСар":плехара на тиквата и петроханци беше 6! 😂
19:35 17.08.2026
43 Новини
И купили 2.Значи покриват може би цели 10 километра.
19:43 17.08.2026
44 Сийка
19:52 17.08.2026
45 От джоба
19:53 17.08.2026
46 Те лалугерите
До коментар #39 от "Гларусите":Може и на по голямо разстояние да ги засичат, особенно нощем. Хич не е майтап
Коментиран от #53, #54
19:53 17.08.2026
47 Тоя какъв
19:54 17.08.2026
48 Интересно
До коментар #25 от "Четем че":Още преди 35 години имахме джобни радиоапарати с по-голям обхват от на тази система.
19:55 17.08.2026
49 МАРО .....марооооо
19:55 17.08.2026
50 И бургаският залив даже
До коментар #25 от "Четем че":10 бр. не могат да покрият. От Бургас до Поморие даже е абсурд
19:56 17.08.2026
51 Хи хи хи . Голям майтап !
19:58 17.08.2026
52 Янко
19:58 17.08.2026
53 Бъркаш бе
До коментар #46 от "Те лалугерите":Аркадаш, ако засичаха лалугери първите засечени щяха да са онзи на икономиката, другия на туризма, генерала що начело пищов е препасал и военния му министър! По-големи лалугери от тях няма!
19:58 17.08.2026
54 На хижа Богдан има даже обучени
До коментар #46 от "Те лалугерите":още от живково време. Ако още не са ги изтровили.
19:59 17.08.2026