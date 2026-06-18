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Радев за новите санкции срещу Русия: Времето на кръстоносните походи приключи

Радев за новите санкции срещу Русия: Времето на кръстоносните походи приключи

18 Юни, 2026 12:51 2 003 135

  • румен радев-
  • санкции-
  • русия

По думите му страната няма да допусне подкрепа за мерки, които биха имали негативен ефект върху българската икономика

Радев за новите санкции срещу Русия: Времето на кръстоносните походи приключи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България няма да подкрепи санкции, които биха навредили на икономиката ѝ. Това заяви премиерът Румен Радев по повод подготвяния от Европейския съюз нов пакет санкции срещу Русия.

„Времето на кръстоносните походи приключи и България винаги е отстоявала своите интереси, особено в енергетиката“, каза той.

Премиерът посочи, че тепърва ще се анализира как евентуални санкции срещу „Лукойл“ биха се отразили на страната.

„Днес ще стане ясно каква ще бъде позицията на България при гласуването“, заяви Радев.

По думите му страната няма да допусне подкрепа за мерки, които биха имали негативен ефект върху българската икономика.

По отношение на примирието между САЩ и Иран премиерът коментира, че ситуацията остава несигурна.

„Много е крехко примирието“, каза той.

Според Радев в процеса трябва да бъде отчетена и ролята на Израел.

„Има и трета държава – Израел, която преследва своите цели. Очаквам да има всеобхватен подход към този процес на умиротворяване и да участва и Израел“, добави той.

Премиерът отправи критики към управляващите в Северна Македония, като ги обвини, че възпрепятстват европейската интеграция на страната.

„За съжаление политическото ръководство на държавата в Северна Македония упорито върви срещу интересите на своите собствени граждани да имат по-бърза европейска интеграция“, заяви Радев.

Според него в страната се насажда език на омразата и се злоупотребява с исторически теми.

„Политиката на най-високо ниво на насаждане на език на омразата, липсата на толерантност и изопачаването на историята като инструмент в международните отношения няма да ги доведе до нищо добро“, каза той.

Радев подчерта, че България ще продължи да настоява за спазване на поетите ангажименти по европейския път на Северна Македония.

„Не забравяйте защо България успя да наложи в Европейския съюз разбирането на всички държави членки за вписването на българите в Конституцията на Северна Македония – именно заради защитата на техните основни права“, заяви премиерът.

По думите му през последните години се наблюдава отстъпление от постигнатия европейски консенсус.

„Сега отново трябва да полагаме максимални усилия, за да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 г., трябва да бъде спазван“, каза Радев.

Той коментира и случая с палежа на автомобил на българската дипломатическа мисия в Северна Македония.

„Докато няма ясно установени принципи на европейското право и последствия за извършителите на подобни деяния, няма как да има напредък. Република Северна Македония трябва да убеди Европейския съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на дипломатическите представители на своя територия“, заяви премиерът.

В заключение Радев заяви, че според него политическото ръководство в Скопие не демонстрира реално желание за ускоряване на европейската интеграция.

„Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи страната си от членство в Европейския съюз“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    74 48 Отговор
    Като ти спрат от ЕС парите ,Рашетник ще клекнеш бързо.

    Коментиран от #9, #31, #32, #49, #107

    12:53 18.06.2026

  • 2 Браво

    59 64 Отговор
    Радев басма на никого не цепи ,и не се навежда както предните мижитурки на всеки.

    Коментиран от #7, #23, #93

    12:54 18.06.2026

  • 3 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    48 58 Отговор
    ПОДКРЕПЯМ!

    12:55 18.06.2026

  • 4 Ттт

    60 52 Отговор
    И какви са интересите на България? Да бъде изолирана от Европа и света и да е под пълна зависимост от Русия?

    Коментиран от #106

    12:55 18.06.2026

  • 5 Правият път

    42 23 Отговор
    Радев е човека който ще вкара кочината в

    12:56 18.06.2026

  • 6 В Киев за три дни

    39 26 Отговор
    Ако си мислите че Радев ще се озъби на Европата се бъркате, спрът ли ни субсидиите ще колабиране!

    12:56 18.06.2026

  • 7 Хи,хи,хи...

    38 24 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Той отдавна се е навел на две страни, и на ботоксовото жyжe u на Боташа.

    12:57 18.06.2026

  • 8 АНОНИМЕН

    35 38 Отговор
    БРАВО РАДЕВ -ИСТИНСКИ БЪЛГАРИН -ТАЗИ ВОЙНА ВЕЧЕ Е НЕПОНОСИМА-СТИГА ЛИЦЕМЕРИЯ -ПРАВ СИ -КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ СА НАЙ ГОЛЯМОТО ЛИЦЕМЕРИЕ-ОСВОБОЖДАВАТ ГРОБ НА НЕПОГРЕБАН ЧОВЕК-СЪЩОТО Е И В УКРАЙНА

    Коментиран от #96

    12:57 18.06.2026

  • 9 Вашето мнение

    21 17 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Най-много да ти поискат виза за да си джиткаш по прайдовете. Това не засяга нито един нормален българин.

    Коментиран от #14

    12:57 18.06.2026

  • 10 Копе

    21 23 Отговор
    ленце селско русофилитично.9295

    12:57 18.06.2026

  • 11 Бай Ху (By Who)

    21 22 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    12:58 18.06.2026

  • 12 Радев окончателно се разкри!

    43 18 Отговор
    Маските паднаха!

    Коментиран от #74

    13:00 18.06.2026

  • 13 СЪЩО ТАКА БГ БАНДЕРПОДЛОГИТЕ

    16 27 Отговор
    На влака и у кииф. Зеления наркоман има нужда от хора.

    Коментиран от #99

    13:00 18.06.2026

  • 14 Пипи

    32 13 Отговор

    До коментар #9 от "Вашето мнение":

    Нормалните българи мислят с главата си, а не желаят да са слуги на блamния cyлтанат.

    Коментиран от #95

    13:01 18.06.2026

  • 15 СИИИЧКИ ЗАПАДНИ. ЧАКАЛИ И ХИЕНИ

    4 11 Отговор
    ИЗКАТ ТОООЧНО ОБРАТНОТО НА КРАДЕВ......А ДА ВИДИМ КО ШАСТАНЕ......

    13:01 18.06.2026

  • 16 БРАВО НА РАДЕВ

    17 12 Отговор
    Ако вкара и Боко и Шиши в затвора, ще остане в историята.

    13:01 18.06.2026

  • 17 Психология

    20 11 Отговор
    Реакцията на Радев е разбираема предвид провала с Боташ!

    13:02 18.06.2026

  • 18 дядо дръмпир-на кой е крим?

    8 11 Отговор
    "Адът започва за руснаците", казва украинският министър на отбраната за КримОкупираният от Русия Крим е застрашен от пълна изолация. Украинските удари с дронове са масово насочени към руските транспортни мрежи, което може да означава, че окупираният полуостров скоро ще бъде откъснат от жизненоважни доставки.

    Украинският министър на отбраната Михаил Фьодоров подчерта тази променяща се реалност в скорошно интервю, публикувано на 17 юни. Той обясни, че въздушната технология променя картата."Крим е изолиран от дронове. В близко бъдеще изглежда, че Кримският полуостров ще се превърне в остров", каза Фьодоров.

    Според министъра, нарастващото използване на среднобойни бойни дронове прави изключително трудно за руските сили да поддържат обичайните си маршрути за доставки. Налягането се увеличава.Адът започва
    Фьодоров пазеше някои подробности в тайна, но издаде ясно предупреждение."А това може да доведе до изключително неочаквани последици за руснаците. Не мога да кажа повече."

    За да подкрепи това, Министерството на отбраната на Украйна значително разшири операциите си с дронове. Страната е поръчала 300 процента повече среднобойни бойни дронове през първите четири месеца на 2026 г., отколкото през цялата 2025 г., каза той.


    Тези оръжия редовно поразяваха цели в окупираните южни територии и важни снабдителни маршрути. Киев също стартира програма за "логистично заключване", за да осигури средства директно на фронтовите части за бърза покупка на дронове.

    Коментиран от #115

    13:02 18.06.2026

  • 19 зИленски

    8 3 Отговор
    ДАНО СИ УДЪРЖИ НА ДУМАТА !

    13:02 18.06.2026

  • 20 Радев знае, че управлява племе

    10 8 Отговор
    от третият свят!

    13:03 18.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Чорапа се предаде!

    18 10 Отговор
    Предлага да се надупим на маскалите!

    13:04 18.06.2026

  • 23 Решетников

    13 8 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Аз отдавна съм го навел

    13:04 18.06.2026

  • 24 дядо дръмпир

    7 8 Отговор
    Режи линиите
    Министърът вярва, че натискът върху Москва само ще се увеличава.

    "Логистиката ще бъде прекъсната. Крим ще бъде изолиран", каза Фьодоров.

    13:04 18.06.2026

  • 25 Да,

    12 11 Отговор
    Голям удар е по българската икономика, болшeвuшkuте pezuденти у нас, да не могат да цаливат ботуша на Кирил КГБ-ски и да събират путиниската napca.

    13:05 18.06.2026

  • 26 123

    16 3 Отговор
    На първо място интересите на България.После е другото.

    Коментиран от #121

    13:05 18.06.2026

  • 27 ДАНО РАДЕВ ЗАКРИЕ

    15 6 Отговор
    Всички НПО-та. Тези тумори за обществото.

    13:06 18.06.2026

  • 28 Свободен

    12 10 Отговор
    Започна да се изживява на крал!

    13:06 18.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 "Времето

    8 10 Отговор
    на кръстоносните походи приключи", започна времето на масонските походи, предстои времето на тамплиерските походи. Ако някой казва на рундюту, че него няма кой да го накаже, го вкарва в капана на егоцентризма. Оставка!

    13:07 18.06.2026

  • 31 провинциалист

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    "Като ти спрат от ЕС парите ,Рашетник ще клекнеш бързо." - Ти не беше ли от тия, дето ревяха как преди 89-та всичко в България се случвало под външен натиск?

    13:08 18.06.2026

  • 32 си пън

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    тъй кат нищо не дават не могат да спрат

    13:08 18.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БЪЛГАРСКИТЕ КЕНЕФБАНДЕРИ

    10 5 Отговор
    Ще имат безплатна екскурзия за фронта.

    13:09 18.06.2026

  • 35 явер

    11 8 Отговор
    Кой си ти да казваш какво е приключило. По-добре мълчи като си prost, виж Камен Донев има цяла лекция, "Как да не ни личи когато сме прости".

    13:09 18.06.2026

  • 36 Незнайко

    13 13 Отговор
    Не знам, но "отстояването на икономическите интереси" на България няма да се постигне чрез връщането на икономическата й зависимост от доставката на изкопаеми горива от Московията. Изобщо, премиерът трябва да е наясно, че обвързването на икономиката на България с ретроградната и изоставаща в технологичтото си развитие икономика на Московията, пряко влияе на националната сигурност на България и я връща назад в развитието й. Бъдещето е - плавно преминаване от изкопаеми към възобновяеми енергийни източници! В това отношение Московията в технологично отношение е безнадежно изостанала и архаична!

    13:09 18.06.2026

  • 37 Браво

    11 16 Отговор
    На господин Радев , достойна позиция !

    13:09 18.06.2026

  • 38 Павел Пенев

    9 16 Отговор
    Браво г-н Радев, така обосновано трябва да се отговаря на тъпите платени мисирки. До сега санкциите не са решили нито един въпрос, но много вредят на нашата икономика и енергетика. ЕС ни набута с фалшиви данни в евро зоната,оплячкоса 42 милиарда лева от борда,налага ни режим на свръх дефицит и сега санкции против Русия,които отново са във вреда на България. Ами меко казано, да се разпада този съюз.

    Коментиран от #127

    13:11 18.06.2026

  • 39 Предател

    12 6 Отговор
    Няма ли да се подведе под отговорност за умишленото поддържане на режима

    Коментиран от #52

    13:11 18.06.2026

  • 40 Радеф е позор

    23 11 Отговор
    Румене, сега ще ти обясня как това което правиш, ще има негативен ефект към българската икономика! ЕС ще блокира фондовете и тези пари няма да ги видим! И това всичко за да се подмажеш на путин и да зарадваш шепа копейки!!!

    13:11 18.06.2026

  • 41 Никаква

    11 6 Отговор
    логика , а сравнението кърти мивки !

    13:12 18.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Отстрани

    6 18 Отговор
    Браво на Радев!

    Коментиран от #54

    13:13 18.06.2026

  • 44 Хм,

    20 6 Отговор
    Радев иглежда иска да замести глупака Орбан.

    13:13 18.06.2026

  • 45 смях в залата

    15 10 Отговор
    Българите подкрепят отбранителната война на украинците. Ще дойде време Украйна да започне да се възстановява и тогава те ще извадят списъците и който е помагал ще получи поръчка.

    Коментиран от #50, #58

    13:14 18.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Какво

    17 5 Отговор
    стана с борбата с мафията и олигархията (спонсорите за изборите)? Останаха си лъжите и с тях приключи !

    13:15 18.06.2026

  • 48 Браво Радев! БЪЛГАРИЯ Е С ТЕБ

    10 19 Отговор
    Русия победи!

    Коментиран от #86

    13:15 18.06.2026

  • 49 Зеления

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    "Като ти спрат от ЕС парите ,Рашетник ще клекнеш бързо."

    България през цялата си история ли е разчитала на пари от ЕС.
    То по тази логика дай да клекнем на С. Македония, за да не ни спрат някакви пари, така ли?
    Дай и да набримчим битовите потребители на свободния пазар, за да не би да загубим някакви пари от ЕС !!!!

    Страната ни,
    добруването на гражданите на България,
    ценностите ни,
    родината ни
    са много по-важни от едни кирливи пари които ще вземем !!!

    Коментиран от #62

    13:15 18.06.2026

  • 50 Хихихи

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "смях в залата":

    Бухахаха, надали!

    13:15 18.06.2026

  • 51 явер

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "явер":

    Извинявайте 37г. , вече взеха да ми се губят години.

    13:15 18.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 коко

    14 6 Отговор
    Радев се взема за Путин на Балканите.Сладки илюзии.

    13:17 18.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Каква

    13 5 Отговор
    икономика , какви пет лева ? Днес Москва е атакувана страшно , всички летища са затворени !

    13:18 18.06.2026

  • 56 Грийн сок

    18 5 Отговор
    Зеления чорап отвътре е червен.

    13:18 18.06.2026

  • 57 Дедовия

    16 8 Отговор
    Мунчо, евроа ще ни наложи санкции заради теб и то такива, от които избирателите ти ще страдат стотици пъти в повече отколкото от ценат ана газа, КАYНь !

    Коментиран от #84

    13:18 18.06.2026

  • 58 В грешка си

    7 10 Отговор

    До коментар #45 от "смях в залата":

    НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПРОСЕЩИЯ УКРОФАШИСТ НАРКОМАН!!

    13:19 18.06.2026

  • 59 Радев отклонява вниманието!

    11 4 Отговор
    Не може да се пребори с олигархията!

    13:20 18.06.2026

  • 60 коко

    15 6 Отговор
    Тази умна главица ще ни донесе Радева зима.

    13:21 18.06.2026

  • 61 Заро

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "А пари откъде":

    Ще си ги изкарате. Вие от кой чакате!

    13:21 18.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 пРезидентът на Решетников!

    17 8 Отговор
    Слава на Бога, че решенията на ИК и ЕС, по никакъв начин не се влияят от желанията на този русороб!

    13:22 18.06.2026

  • 65 Ха ха ха

    11 7 Отговор
    Времето на кръстоносните походи приключи и дойде времето на Монголо Азиатските походи за балшой радост на продажните копейки

    13:22 18.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 смях в залата

    11 9 Отговор
    Радев и за фатмак не става. Кои са кръстоносците. Русия нападна Украйна а не обратното. Четете за Е М С К И Я указ от император АлександърII от 1876г

    13:23 18.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 604

    4 7 Отговор
    Скоро драдкачите с щатните си нъаркозависеми троолятци щъ белети картофи в беляни!

    13:24 18.06.2026

  • 71 От село Славяново

    15 8 Отговор
    Руменчо все повече прилича на Тодор Живков .И визуално и ментално.

    13:24 18.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Мемфис

    11 5 Отговор
    Голяма сви- ня се оказа дамазлъка на ЖивкоФ!

    13:24 18.06.2026

  • 74 В което

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Радев окончателно се разкри!":

    няма нищо лошо.

    13:24 18.06.2026

  • 75 Тодар Живков

    13 6 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    13:24 18.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Безличникът

    11 5 Отговор
    се изживява като фактор, ама никой за нищо не го бръсне, смачкан сбърканяк. Кой европейски лидер е направил подобен "Боташ" гаф??? Само това стига да го считат за не особено умен и недостен акъл да ръси

    13:25 18.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Мдаа

    4 10 Отговор
    Радев направо разби платените евродеδили!

    13:26 18.06.2026

  • 81 Независим

    13 6 Отговор
    Тоя е живото доказателство че военните са по прости и от пожарникарите .

    13:26 18.06.2026

  • 82 Решетников

    7 4 Отговор
    Нашето момче добре се представя. Маладец.

    13:27 18.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 оня с коня

    8 4 Отговор

    До коментар #57 от "Дедовия":

    Много ясно че така ще стане и последствията за БГ ще бъдат ужасно болезнени.Допускам обаче че няма нищо "случайно" в Радевата политика и изобщо не става дума за Безхаберие и Полит. Късогледство,а за ДОБРЕ ОБМИСЛЕН и съгласуван с Русия ПЛАН според който Българите трябва да огладнеят "на Макс" за да се създаде "Революционна ситуация" за СПОНТАННО недоволство от членството ни в ЕС и НАТО ,след което с един референдум да напуснем и двата съюза.Това моментално ще докара руснаците в България и ще бъдем обявени вече ОФИЦИАЛНО за "Задунайска Губерния" със всички последствия и респективно приемане на руските закони в Конституцията ни.

    Коментиран от #105

    13:27 18.06.2026

  • 85 Калин

    4 9 Отговор
    Евроатлантическите мисирки си глътнаха езиците....хехе.... браво на Радев!

    13:28 18.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Радев педала

    11 5 Отговор
    Скапан комунист това е Радев

    13:28 18.06.2026

  • 88 Ха ха

    4 4 Отговор
    Ще видим аз си мисля ,че тоя само лъже а пък прави обратното и за тези неща ще си плати много жестоко.

    13:28 18.06.2026

  • 89 Ясно е

    8 5 Отговор
    Този като изкара колкото изкара на следващите избори няма да хване и 10-15%

    13:28 18.06.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Хахахаха

    10 5 Отговор
    Е, добре. Като няма да помогне за санкции, които биха навредили на икономиката, тогава няма да получи субсидии от ЕС за българската икономика. Субсидиите ще бъдат пренасочени за Украйна, а българската икономика явно ще я оправяте сами.

    13:29 18.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    Радко, викай тупина на дипломация за мир. Давай радко.

    13:30 18.06.2026

  • 94 Независим

    8 5 Отговор
    Тоя фатмак явно не види че Москва гори и неговата путинофилска теория че Русия не може да бъде победена, просто изгоря.

    13:30 18.06.2026

  • 95 Така ли?

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Пипи":

    Като те чета, мислиш с неправилната глава.

    13:31 18.06.2026

  • 96 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "АНОНИМЕН":

    8 пиши с малки букви и иди се прегледай Радев е оставка който иска Путин да ходи там 8 да живее

    13:33 18.06.2026

  • 97 Стига навеждане

    4 11 Отговор
    Евала. За 30 години най-после доживях да имаме лидер, който мисли ЗА БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #110, #114

    13:33 18.06.2026

  • 98 койдазнай

    4 0 Отговор
    Човек трябва да има ценностна система! Ако поставя моментните си финансови интереси над морала и справедливостта, далеч няма да стигне и ще свърши зле. Преди 80 години, България е подкрепяла Третия Райх, защото така ни е било изгодно. Но не след дълго сме се оказали на страната на губещите и под окупация.

    13:34 18.06.2026

  • 99 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "СЪЩО ТАКА БГ БАНДЕРПОДЛОГИТЕ":

    Путин убиецът с радост ще ви вземе натам вървете А Радев е оставка

    13:34 18.06.2026

  • 100 Казуар

    9 2 Отговор
    Ех другарю Радев, според теб КГБ е религия.

    13:34 18.06.2026

  • 101 Да питам,

    5 2 Отговор
    kРадев, какво стана с мутрите бе, бориш ли се с тях? Падат ли цените другарю? Или ще си дрънкаме и ще оправяме Европата?

    13:34 18.06.2026

  • 102 Анонимен

    6 3 Отговор
    Радев а твоята длъжност е избираема не е доживотна Радев оставка

    13:36 18.06.2026

  • 103 Макетата са си за

    4 2 Отговор
    критикуване, но като заема твърда позиция, ги отдалечава още повече.
    Това също е руска политика - дръж Балканите на лагери, че да можеш да ги клатиш. Ако Сърбия и Македония влязат в ЕС: 1. Това е най-близкото положение до нашия национален идеал за обединение 2. Край на вековната руска мечта да излязат на Егейско море

    13:36 18.06.2026

  • 104 Софиянец

    2 4 Отговор
    Браво, Радев! Бандеровците приключиха, месото свърши, Русия победи! България ликува!

    13:38 18.06.2026

  • 105 Глав

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "оня с коня":

    Точно, имат си план хората.Договориха се с Тръмп да не се меша тука и да спре финансирането.А инфантилите от Европа чак сега разбраха с кой си имат работа а и се съюзиха с бившите тукашни комунисти,поицаи и техните деца и фирмите отдавна.По умните и по работливи прибраха.
    Сега на онези от изток им е по евтино и лесно да дърпат конците.Изкараха вече хората си без прикритие и заселват все повече техни по земята българска.

    13:38 18.06.2026

  • 106 Маринов

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ттт":

    Глупости! Зависимост от Москва, за разлика от Брюксел, не се придвижда. И в Германия и във Франция, движенията, които ще доминират в бъдеще, искат мир, независимост, суверенитет, взаимно уважение, нормални търговски отношения, нормален спортен и културен обмен, туризъм. И ако това стане, какво лошо виждаш в това? Реализиране на идеята на Де Гол: Европа от Лисабон до Владивосток. (Ако си чувал за Де Гол)

    13:38 18.06.2026

  • 107 Патриот

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Правова държава ли е България, макар и в ЕС?

    Член 108 от Наказателния кодекс (НК) на Република България криминализира проповядването на фашистка или друга антидемократична идеология,

    Състав на престъплението (чл. 108, ал. 1)Законовият текст в своята актуална редакция посочва следните наказуеми деяния:
    Проповядване на фашистка идеология.Проповядване на друга антидемократична идеология.

    Деянието по чл. 108, ал. 1 се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години или с пробация,
    както и с глоба от 500 до 5000 лева.

    Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България, приет от XXXVIII народно събрание на 26 април 2000 г.
    и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г.1

    Текстът му се състои от четири члена. В член първи се казва, че управлението на Българската комунистическа партия, дошла на власт с помощта на външна сила,
    обявила война на България, довежда страната до национална катастрофа.

    В член втори се изброяват десет обвинения към ръководствата на БКП и шест срещу целия режим.
    Според различните точки БКП е отговорна за различни неща,
    вариращи от „унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация“
    и „моралния и икономическия упадък на държавата“ до нарушаване на човешките права и свободи по редица начини
    и подчиняване интересите на страната на чужда държава – СССР „до степен на практическа загуба на държавен суверенитет“.

    Член трети обявява БКП

    13:39 18.06.2026

  • 108 стоян георгиев

    2 3 Отговор
    Не знам от кое ми е по-кеф! От това, че Радев го начула на зеления пор или на фашистката урсула!
    🇧🇬❤️🇷🇺

    Коментиран от #117, #134

    13:39 18.06.2026

  • 109 Диамантената ръка

    2 1 Отговор
    "Явно България има проблем с оповестяването и възмездието над пoбъркaни pелигиoзни лидери, които зоват към война или джихaд (ако ви звучи по-добре). Навремето мълчахме като пукали и се наложи чужда държава да обяви, че атентатът в Бургас е дело на проиранските теpopисти от Хизбула.

    Днес страната ни се опъва на ЕС за санкции срещу офицер от КГБ, предрешен като руски патриарх, който зове към смърт и война.
    Същият качулат вдъхновител на yбийствa навремето овика българския президент Радев по време на посещение у нас и унизи всички. После прати някакви шпиoнчета за свещеници в руската църва в София... А сега Радевото правителство го пази???
    Много низко взе да лети този самолет - под достойнството на България!"

    13:39 18.06.2026

  • 110 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #97 от "Стига навеждане":

    Че по голямо навеждане към Путин незнам ПРИ това сме демокрация Европа Еврозона това е позор Оставка на проруските Тук е Европа а не Русия върви там да диктатстваш

    13:39 18.06.2026

  • 111 ДЕБИТ

    0 3 Отговор
    Сега е момента да въведем визи за Украинците:) Предплатени визи по 1000 евро на човек. Онлайн да си ги плащат в Изи Пей , иначе аут.

    13:40 18.06.2026

  • 112 Когато си зависим от Някой !

    1 0 Отговор
    Когато си зависим от Някой !

    Трябва да видиш !

    Как да му Вземеш Парите !

    А Не да Му се Молиш !

    13:40 18.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Хи,хи,хи...

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Стига навеждане":

    Та Вие не сте се изправяли от 1944 год. до днес! КПСС-БКП нали??

    13:41 18.06.2026

  • 115 миме

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "дядо дръмпир-на кой е крим?":

    а кримският мост съществува ли или е халограма?

    13:41 18.06.2026

  • 116 Чики русороби всиКрум Страшни

    0 1 Отговор
    Този и тези покрай него, нещо не са в ред... Бъркат много житейски, етични, философски и религиозни понятия. Търсят всячески оправдания за варварството на фашистите. Не осъзнават, кой е жертвата и кой агресора. Не различават доброто от злото. Не разбират, че ако не са санкциите и помощта, руските варвари нямаше вече 5та година да затъват и губят вече милиони хора. Или пък разбират, но са руски агенти и защитават господарите си, светски и религиозни?! До всички Русороби:ще се срамувате след време! Така, както германците , от Хитлер, който в злините си е като детски герой, сравнен с Хитлер......

    13:42 18.06.2026

  • 117 Анонимен

    1 3 Отговор

    До коментар #108 от "стоян георгиев":

    Че по голямо навеждане към Путин незнам ПРИ това сме демокрация Европа Еврозона това е позор Оставка на проруските Тук е Европа а не Русия върви там да диктатстваш

    13:42 18.06.2026

  • 118 РумбуРаг

    1 0 Отговор
    всички русямили приемат исляма

    13:42 18.06.2026

  • 119 Анонимен

    1 3 Отговор
    Господине оставка не си господар тук едноличен А колкото до Европа освен излагацията ти личната друго няма и изолацията ни А това води до твоята оставка

    13:44 18.06.2026

  • 120 Хихихи

    3 1 Отговор
    Евроатлантическите подлоги са в дива истерия, мед ми капе от сърцето 😂

    Коментиран от #130

    13:44 18.06.2026

  • 121 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "123":

    26 Радевите лични интереси защо ги представя като български Демокрация е България а не е лична собственост на Радев Оставка

    13:45 18.06.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Павел Пенев":

    Господине оставка не си господар тук едноличен А колкото до Европа освен излагацията ти личната друго няма и изолацията ни А това води до твоята оставка

    13:47 18.06.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Данъкоплатец

    2 1 Отговор
    Гнус ме е от националният предател Радев!

    13:48 18.06.2026

  • 130 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #120 от "Хихихи":

    Дива истерия си ти безделнико а Радев е оставка нито е собственик нито е господар на държавата ни

    13:48 18.06.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Хи,хи,хи...

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "стоян георгиев":

    Ходиш на слънце и не си пиеш хаповете. Дреме им на Зеленски или Урсула за нашия Мунчо. Не знам дали четеш новините наопаки, но май Мацквата гори?? От изток се плези червеният дракон на блатните твapu. Кой на кого ще го.....??

    13:49 18.06.2026

  • 135 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Понеже от Кремъл не желаят Македония да става част от ЕС , Радев използва това и се прави че много го интересува дали българите ще бъдат вписани в конституцията на Македония и с удоволствие поставя прът в колелото на Евро нтеграцията на макетата.

    13:49 18.06.2026

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