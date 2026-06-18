Радев за новите санкции срещу Русия: Времето на кръстоносните походи приключи

България няма да подкрепи санкции, които биха навредили на икономиката ѝ. Това заяви премиерът Румен Радев по повод подготвяния от Европейския съюз нов пакет санкции срещу Русия.
„Времето на кръстоносните походи приключи и България винаги е отстоявала своите интереси, особено в енергетиката“, каза той.
Премиерът посочи, че тепърва ще се анализира как евентуални санкции срещу „Лукойл“ биха се отразили на страната.
„Днес ще стане ясно каква ще бъде позицията на България при гласуването“, заяви Радев.
По думите му страната няма да допусне подкрепа за мерки, които биха имали негативен ефект върху българската икономика.
По отношение на примирието между САЩ и Иран премиерът коментира, че ситуацията остава несигурна.
„Много е крехко примирието“, каза той.
Според Радев в процеса трябва да бъде отчетена и ролята на Израел.
„Има и трета държава – Израел, която преследва своите цели. Очаквам да има всеобхватен подход към този процес на умиротворяване и да участва и Израел“, добави той.
Премиерът отправи критики към управляващите в Северна Македония, като ги обвини, че възпрепятстват европейската интеграция на страната.
„За съжаление политическото ръководство на държавата в Северна Македония упорито върви срещу интересите на своите собствени граждани да имат по-бърза европейска интеграция“, заяви Радев.
Според него в страната се насажда език на омразата и се злоупотребява с исторически теми.
„Политиката на най-високо ниво на насаждане на език на омразата, липсата на толерантност и изопачаването на историята като инструмент в международните отношения няма да ги доведе до нищо добро“, каза той.
Радев подчерта, че България ще продължи да настоява за спазване на поетите ангажименти по европейския път на Северна Македония.
„Не забравяйте защо България успя да наложи в Европейския съюз разбирането на всички държави членки за вписването на българите в Конституцията на Северна Македония – именно заради защитата на техните основни права“, заяви премиерът.
По думите му през последните години се наблюдава отстъпление от постигнатия европейски консенсус.
„Сега отново трябва да полагаме максимални усилия, за да убедим лидерите, че консенсусът, постигнат през юли 2022 г., трябва да бъде спазван“, каза Радев.
Той коментира и случая с палежа на автомобил на българската дипломатическа мисия в Северна Македония.
„Докато няма ясно установени принципи на европейското право и последствия за извършителите на подобни деяния, няма как да има напредък. Република Северна Македония трябва да убеди Европейския съюз, че спазва човешките права и може да гарантира сигурността на дипломатическите представители на своя територия“, заяви премиерът.
В заключение Радев заяви, че според него политическото ръководство в Скопие не демонстрира реално желание за ускоряване на европейската интеграция.
„Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи страната си от членство в Европейския съюз“, каза той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
Коментиран от #9, #31, #32, #49, #107
12:53 18.06.2026
2 Браво
Коментиран от #7, #23, #93
12:54 18.06.2026
3 ПО-ДОБРЕ РУСИЯ, ОТКОЛКОТО УРСУЛА!
12:55 18.06.2026
4 Ттт
Коментиран от #106
12:55 18.06.2026
5 Правият път
12:56 18.06.2026
6 В Киев за три дни
12:56 18.06.2026
7 Хи,хи,хи...
До коментар #2 от "Браво":Той отдавна се е навел на две страни, и на ботоксовото жyжe u на Боташа.
12:57 18.06.2026
8 АНОНИМЕН
Коментиран от #96
12:57 18.06.2026
9 Вашето мнение
До коментар #1 от "Нека да пиша":Най-много да ти поискат виза за да си джиткаш по прайдовете. Това не засяга нито един нормален българин.
Коментиран от #14
12:57 18.06.2026
10 Копе
12:57 18.06.2026
11 Бай Ху (By Who)
12:58 18.06.2026
12 Радев окончателно се разкри!
Коментиран от #74
13:00 18.06.2026
13 СЪЩО ТАКА БГ БАНДЕРПОДЛОГИТЕ
Коментиран от #99
13:00 18.06.2026
14 Пипи
До коментар #9 от "Вашето мнение":Нормалните българи мислят с главата си, а не желаят да са слуги на блamния cyлтанат.
Коментиран от #95
13:01 18.06.2026
15 СИИИЧКИ ЗАПАДНИ. ЧАКАЛИ И ХИЕНИ
13:01 18.06.2026
16 БРАВО НА РАДЕВ
13:01 18.06.2026
17 Психология
13:02 18.06.2026
18 дядо дръмпир-на кой е крим?
Украинският министър на отбраната Михаил Фьодоров подчерта тази променяща се реалност в скорошно интервю, публикувано на 17 юни. Той обясни, че въздушната технология променя картата."Крим е изолиран от дронове. В близко бъдеще изглежда, че Кримският полуостров ще се превърне в остров", каза Фьодоров.
Според министъра, нарастващото използване на среднобойни бойни дронове прави изключително трудно за руските сили да поддържат обичайните си маршрути за доставки. Налягането се увеличава.Адът започва
Фьодоров пазеше някои подробности в тайна, но издаде ясно предупреждение."А това може да доведе до изключително неочаквани последици за руснаците. Не мога да кажа повече."
За да подкрепи това, Министерството на отбраната на Украйна значително разшири операциите си с дронове. Страната е поръчала 300 процента повече среднобойни бойни дронове през първите четири месеца на 2026 г., отколкото през цялата 2025 г., каза той.
Тези оръжия редовно поразяваха цели в окупираните южни територии и важни снабдителни маршрути. Киев също стартира програма за "логистично заключване", за да осигури средства директно на фронтовите части за бърза покупка на дронове.
Коментиран от #115
13:02 18.06.2026
19 зИленски
13:02 18.06.2026
20 Радев знае, че управлява племе
13:03 18.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Чорапа се предаде!
13:04 18.06.2026
23 Решетников
До коментар #2 от "Браво":Аз отдавна съм го навел
13:04 18.06.2026
24 дядо дръмпир
Министърът вярва, че натискът върху Москва само ще се увеличава.
"Логистиката ще бъде прекъсната. Крим ще бъде изолиран", каза Фьодоров.
13:04 18.06.2026
25 Да,
13:05 18.06.2026
26 123
Коментиран от #121
13:05 18.06.2026
27 ДАНО РАДЕВ ЗАКРИЕ
13:06 18.06.2026
28 Свободен
13:06 18.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 "Времето
13:07 18.06.2026
31 провинциалист
До коментар #1 от "Нека да пиша":"Като ти спрат от ЕС парите ,Рашетник ще клекнеш бързо." - Ти не беше ли от тия, дето ревяха как преди 89-та всичко в България се случвало под външен натиск?
13:08 18.06.2026
32 си пън
До коментар #1 от "Нека да пиша":тъй кат нищо не дават не могат да спрат
13:08 18.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 БЪЛГАРСКИТЕ КЕНЕФБАНДЕРИ
13:09 18.06.2026
35 явер
13:09 18.06.2026
36 Незнайко
13:09 18.06.2026
37 Браво
13:09 18.06.2026
38 Павел Пенев
Коментиран от #127
13:11 18.06.2026
39 Предател
Коментиран от #52
13:11 18.06.2026
40 Радеф е позор
13:11 18.06.2026
41 Никаква
13:12 18.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Отстрани
Коментиран от #54
13:13 18.06.2026
44 Хм,
13:13 18.06.2026
45 смях в залата
Коментиран от #50, #58
13:14 18.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Какво
13:15 18.06.2026
48 Браво Радев! БЪЛГАРИЯ Е С ТЕБ
Коментиран от #86
13:15 18.06.2026
49 Зеления
До коментар #1 от "Нека да пиша":"Като ти спрат от ЕС парите ,Рашетник ще клекнеш бързо."
България през цялата си история ли е разчитала на пари от ЕС.
То по тази логика дай да клекнем на С. Македония, за да не ни спрат някакви пари, така ли?
Дай и да набримчим битовите потребители на свободния пазар, за да не би да загубим някакви пари от ЕС !!!!
Страната ни,
добруването на гражданите на България,
ценностите ни,
родината ни
са много по-важни от едни кирливи пари които ще вземем !!!
Коментиран от #62
13:15 18.06.2026
50 Хихихи
До коментар #45 от "смях в залата":Бухахаха, надали!
13:15 18.06.2026
51 явер
До коментар #46 от "явер":Извинявайте 37г. , вече взеха да ми се губят години.
13:15 18.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 коко
13:17 18.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Каква
13:18 18.06.2026
56 Грийн сок
13:18 18.06.2026
57 Дедовия
Коментиран от #84
13:18 18.06.2026
58 В грешка си
До коментар #45 от "смях в залата":НЕ ПОДКРЕПЯМЕ ПРОСЕЩИЯ УКРОФАШИСТ НАРКОМАН!!
13:19 18.06.2026
59 Радев отклонява вниманието!
13:20 18.06.2026
60 коко
13:21 18.06.2026
61 Заро
До коментар #54 от "А пари откъде":Ще си ги изкарате. Вие от кой чакате!
13:21 18.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 пРезидентът на Решетников!
13:22 18.06.2026
65 Ха ха ха
13:22 18.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 смях в залата
13:23 18.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 604
13:24 18.06.2026
71 От село Славяново
13:24 18.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Мемфис
13:24 18.06.2026
74 В което
До коментар #12 от "Радев окончателно се разкри!":няма нищо лошо.
13:24 18.06.2026
75 Тодар Живков
13:24 18.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Безличникът
13:25 18.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Мдаа
13:26 18.06.2026
81 Независим
13:26 18.06.2026
82 Решетников
13:27 18.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 оня с коня
До коментар #57 от "Дедовия":Много ясно че така ще стане и последствията за БГ ще бъдат ужасно болезнени.Допускам обаче че няма нищо "случайно" в Радевата политика и изобщо не става дума за Безхаберие и Полит. Късогледство,а за ДОБРЕ ОБМИСЛЕН и съгласуван с Русия ПЛАН според който Българите трябва да огладнеят "на Макс" за да се създаде "Революционна ситуация" за СПОНТАННО недоволство от членството ни в ЕС и НАТО ,след което с един референдум да напуснем и двата съюза.Това моментално ще докара руснаците в България и ще бъдем обявени вече ОФИЦИАЛНО за "Задунайска Губерния" със всички последствия и респективно приемане на руските закони в Конституцията ни.
Коментиран от #105
13:27 18.06.2026
85 Калин
13:28 18.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Радев педала
13:28 18.06.2026
88 Ха ха
13:28 18.06.2026
89 Ясно е
13:28 18.06.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Хахахаха
13:29 18.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Хахахаха
До коментар #2 от "Браво":Радко, викай тупина на дипломация за мир. Давай радко.
13:30 18.06.2026
94 Независим
13:30 18.06.2026
95 Така ли?
До коментар #14 от "Пипи":Като те чета, мислиш с неправилната глава.
13:31 18.06.2026
96 Анонимен
До коментар #8 от "АНОНИМЕН":8 пиши с малки букви и иди се прегледай Радев е оставка който иска Путин да ходи там 8 да живее
13:33 18.06.2026
97 Стига навеждане
Коментиран от #110, #114
13:33 18.06.2026
98 койдазнай
13:34 18.06.2026
99 Анонимен
До коментар #13 от "СЪЩО ТАКА БГ БАНДЕРПОДЛОГИТЕ":Путин убиецът с радост ще ви вземе натам вървете А Радев е оставка
13:34 18.06.2026
100 Казуар
13:34 18.06.2026
101 Да питам,
13:34 18.06.2026
102 Анонимен
13:36 18.06.2026
103 Макетата са си за
Това също е руска политика - дръж Балканите на лагери, че да можеш да ги клатиш. Ако Сърбия и Македония влязат в ЕС: 1. Това е най-близкото положение до нашия национален идеал за обединение 2. Край на вековната руска мечта да излязат на Егейско море
13:36 18.06.2026
104 Софиянец
13:38 18.06.2026
105 Глав
До коментар #84 от "оня с коня":Точно, имат си план хората.Договориха се с Тръмп да не се меша тука и да спре финансирането.А инфантилите от Европа чак сега разбраха с кой си имат работа а и се съюзиха с бившите тукашни комунисти,поицаи и техните деца и фирмите отдавна.По умните и по работливи прибраха.
Сега на онези от изток им е по евтино и лесно да дърпат конците.Изкараха вече хората си без прикритие и заселват все повече техни по земята българска.
13:38 18.06.2026
106 Маринов
До коментар #4 от "Ттт":Глупости! Зависимост от Москва, за разлика от Брюксел, не се придвижда. И в Германия и във Франция, движенията, които ще доминират в бъдеще, искат мир, независимост, суверенитет, взаимно уважение, нормални търговски отношения, нормален спортен и културен обмен, туризъм. И ако това стане, какво лошо виждаш в това? Реализиране на идеята на Де Гол: Европа от Лисабон до Владивосток. (Ако си чувал за Де Гол)
13:38 18.06.2026
107 Патриот
До коментар #1 от "Нека да пиша":Правова държава ли е България, макар и в ЕС?
Член 108 от Наказателния кодекс (НК) на Република България криминализира проповядването на фашистка или друга антидемократична идеология,
Състав на престъплението (чл. 108, ал. 1)Законовият текст в своята актуална редакция посочва следните наказуеми деяния:
Проповядване на фашистка идеология.Проповядване на друга антидемократична идеология.
Деянието по чл. 108, ал. 1 се наказва с лишаване от свобода от 1 до 5 години или с пробация,
както и с глоба от 500 до 5000 лева.
Законът за обявяване комунистическия режим в България за престъпен е действащ закон на Република България, приет от XXXVIII народно събрание на 26 април 2000 г.
и обнародван в Държавен вестник, брой № 37 от 5 май 2000 г.1
Текстът му се състои от четири члена. В член първи се казва, че управлението на Българската комунистическа партия, дошла на власт с помощта на външна сила,
обявила война на България, довежда страната до национална катастрофа.
В член втори се изброяват десет обвинения към ръководствата на БКП и шест срещу целия режим.
Според различните точки БКП е отговорна за различни неща,
вариращи от „унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация“
и „моралния и икономическия упадък на държавата“ до нарушаване на човешките права и свободи по редица начини
и подчиняване интересите на страната на чужда държава – СССР „до степен на практическа загуба на държавен суверенитет“.
Член трети обявява БКП
13:39 18.06.2026
108 стоян георгиев
🇧🇬❤️🇷🇺
Коментиран от #117, #134
13:39 18.06.2026
109 Диамантената ръка
Днес страната ни се опъва на ЕС за санкции срещу офицер от КГБ, предрешен като руски патриарх, който зове към смърт и война.
Същият качулат вдъхновител на yбийствa навремето овика българския президент Радев по време на посещение у нас и унизи всички. После прати някакви шпиoнчета за свещеници в руската църва в София... А сега Радевото правителство го пази???
Много низко взе да лети този самолет - под достойнството на България!"
13:39 18.06.2026
110 Анонимен
До коментар #97 от "Стига навеждане":Че по голямо навеждане към Путин незнам ПРИ това сме демокрация Европа Еврозона това е позор Оставка на проруските Тук е Европа а не Русия върви там да диктатстваш
13:39 18.06.2026
111 ДЕБИТ
13:40 18.06.2026
112 Когато си зависим от Някой !
Трябва да видиш !
Как да му Вземеш Парите !
А Не да Му се Молиш !
13:40 18.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Хи,хи,хи...
До коментар #97 от "Стига навеждане":Та Вие не сте се изправяли от 1944 год. до днес! КПСС-БКП нали??
13:41 18.06.2026
115 миме
До коментар #18 от "дядо дръмпир-на кой е крим?":а кримският мост съществува ли или е халограма?
13:41 18.06.2026
116 Чики русороби всиКрум Страшни
13:42 18.06.2026
117 Анонимен
До коментар #108 от "стоян георгиев":Че по голямо навеждане към Путин незнам ПРИ това сме демокрация Европа Еврозона това е позор Оставка на проруските Тук е Европа а не Русия върви там да диктатстваш
13:42 18.06.2026
118 РумбуРаг
13:42 18.06.2026
119 Анонимен
13:44 18.06.2026
120 Хихихи
Коментиран от #130
13:44 18.06.2026
121 Анонимен
До коментар #26 от "123":26 Радевите лични интереси защо ги представя като български Демокрация е България а не е лична собственост на Радев Оставка
13:45 18.06.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Анонимен
До коментар #38 от "Павел Пенев":Господине оставка не си господар тук едноличен А колкото до Европа освен излагацията ти личната друго няма и изолацията ни А това води до твоята оставка
13:47 18.06.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Данъкоплатец
13:48 18.06.2026
130 Анонимен
До коментар #120 от "Хихихи":Дива истерия си ти безделнико а Радев е оставка нито е собственик нито е господар на държавата ни
13:48 18.06.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Хи,хи,хи...
До коментар #108 от "стоян георгиев":Ходиш на слънце и не си пиеш хаповете. Дреме им на Зеленски или Урсула за нашия Мунчо. Не знам дали четеш новините наопаки, но май Мацквата гори?? От изток се плези червеният дракон на блатните твapu. Кой на кого ще го.....??
13:49 18.06.2026
135 Бай Араб
13:49 18.06.2026