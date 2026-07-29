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Гюров: Румен Радев прегази обективността с влиянието си върху Йотова

Гюров: Румен Радев прегази обективността с влиянието си върху Йотова

29 Юли, 2026 15:57 1 252 40

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • бюджет-
  • икономика

Сега всички ще го усетят по джоба си. Винаги хората плащат за неспособността на властта, коментира той

Гюров: Румен Радев прегази обективността с влиянието си върху Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Днес станахме свидетели отново на взаимоотношенията между вицепрезидент и президент. Проблемът е, че единият вече е министър-председател, а другият се налага да упражни контролните си функции. Наблюдаваме отказ и нежелание на кандидата на Радев да го контролира. Лесно е за разбиране в човешки план, но е трудно за преглъщане като държавническа позиция". Това коментира бившият служебен премиер Андрей Гюров в профила си във фейсбук, след като президентът Илияна Йотова заяви, че обнародва бюджета за 2026 г.

"Все пак обективността е важна функция, която днес министър-председателят прегази с влиянието си върху изпълняващия длъжността държавен глава. "Но икономиката е в пряка връзка с бюджета и нея човек не може да я излъже. Това го знаят дори студентите ми Сега всички ще го усетят по джоба си. Винаги хората плащат за неспособността на властта", заяви Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 3иЛ131

    45 10 Отговор
    Пуделите си лаят, керванът си върви

    15:58 29.07.2026

  • 3 Умник Гюро имаше ли глава

    44 10 Отговор
    или нямаше?

    15:59 29.07.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    47 15 Отговор
    Кой ти е дал думата , бе смотаняк . На лама Гюров му е изпята песента и да мълчи.

    Коментиран от #13

    15:59 29.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Радев

    11 11 Отговор
    Още от същото !

    16:00 29.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    40 13 Отговор
    Гюров е помак от село Гърмен.Възпитаник на Сорос от малцинствата.Протеже на Дими Паница -българският Епщайн.

    16:02 29.07.2026

  • 8 На нещастници като този

    32 15 Отговор
    Не трябва да се обръща никакво внимание , правителството работи и се вижда че работи защото се виждат добри резултати и то за два месеца свършиха толкова добра работа колкото предишните не са за две години

    16:02 29.07.2026

  • 9 ГюрЮков

    36 5 Отговор
    От Кен и Кендимен, покажи мъжество, кандидатирай се за президент. Все ще ти гласуват. Два квартала хора... Един бус

    16:03 29.07.2026

  • 10 пожелание

    28 8 Отговор
    След изборите отивай в бюрото по труда за регистрация !!

    16:03 29.07.2026

  • 11 хехе

    34 7 Отговор
    Когато Йотова курдиса Гюро за служебен премиер нямаше проблем.

    Коментиран от #15

    16:04 29.07.2026

  • 12 Гази

    10 5 Отговор
    с руски ботуши наред .

    16:05 29.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 3.14К

    22 5 Отговор
    Само олигофрен на поставен въпрос какво прави в момента, може да се представи " като изпълняващ функцията на бивш служебен премиер".

    16:05 29.07.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    22 6 Отговор

    До коментар #11 от "хехе":

    Курдиса го, щото от домовата книга нямаше друг останал. Всички знаеха , че е една глупава калинка, но приказката е" Като няма риба и ракът е риба"

    16:08 29.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "БОЦ - ко":

    И ти не знаеш , кво написа.

    16:11 29.07.2026

  • 18 Просто!

    5 1 Отговор
    Кратко !

    И Ясно !

    За Феодализма !

    В България !

    16:12 29.07.2026

  • 19 Дон балон

    22 4 Отговор
    Винаги хората плащат за неспособността на властта", заяви Гюров.Хората не искат да плащат затова няма да те изберат за президент

    16:12 29.07.2026

  • 20 Нексус

    4 10 Отговор
    Костеливецът с мургавата неприятна физиономия разиграва театри за пред простолюдието, уж са скарани с Мунчо и Мунчовица, а те още на изборите играха заедно, преливайки гласове от ГЕРБ на себе си чрез машините.

    16:14 29.07.2026

  • 21 Боташа или ботуша на терора

    5 12 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуци като Гяуро от НПО сектата Педрохан!

    16:14 29.07.2026

  • 22 Цвете

    11 11 Отговор
    НОМЕР 7, КОГАТО ЗАВЪРШИШ ПРЕСТИЖЕН УНИВЕРСИТЕТ И РАБОТИШ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТИЖНА ФИРМА И СЛЕД ТОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛ В АМЕРИКАНСКИЯТ КОЛЕЖ В БЛАГОЕВГРАД, МОЖЕ ДА КОМЕНТИРАШ ,НО ЧЕСТНО.ДАЛИ Е ПОМАК ИЛИ НЕ, ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ТИ ДЕЛИШ ХОРАТА НА РАСИ? УВАЖАВАЙ ,ЗА ДА ТЕ УВАЖАВАТ.ГЮРОВ Е ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН И ВСИЧКО, КОЕТО Е КАЗАЛ ДО МОМЕНТА Е ВЕРНО.

    16:17 29.07.2026

  • 23 Двете

    8 3 Отговор
    шушумиги разиграват сценки за слабоумни. Тия, които ги зяпат с благоговение ще го разберат по трудния начин

    16:17 29.07.2026

  • 24 Гост

    17 4 Отговор
    На този СЛУЧАЙНИК властта му се услади и започна да се взема за голяма работа в собствените си очи издуван от петроханските си дружки.

    16:18 29.07.2026

  • 25 Деций

    11 5 Отговор
    Аз се чудя защо ще се явяваш изобщо?Йотова ще те бие още на първи тур.

    16:24 29.07.2026

  • 26 Що си плюеш на

    8 3 Отговор
    Сурата бе чожум?
    Как да те аресат ората сега де

    16:25 29.07.2026

  • 27 Велчов

    7 2 Отговор
    Р. Р. дърпа конци те още в президенството.

    16:26 29.07.2026

  • 28 защо

    12 5 Отговор
    Преди три месеца бяха изборите бре! Що не ги спечелихте? Най-честните! Проведени от теб!

    Коментиран от #39

    16:27 29.07.2026

  • 29 Мила

    9 3 Отговор
    Защо не се кандидатирал за нещо си в укр? Все ще ти намерят.

    16:28 29.07.2026

  • 30 Днес

    8 4 Отговор
    изпълзя боклук на България, събран в ПП и ДБ.

    16:29 29.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 604

    5 5 Отговор
    след президенските избори , тая клика ще изпаднат в пълна истерия!

    16:31 29.07.2026

  • 33 той ще е

    6 4 Отговор
    Другари, виждате ли новият президент.?

    16:38 29.07.2026

  • 34 жълтопаветните понита

    4 3 Отговор
    си го избрахте

    16:45 29.07.2026

  • 35 Някой

    6 3 Отговор
    Ако беше много добър и почтен и до сега да си е кютил в БНБ

    16:49 29.07.2026

  • 36 Кирпич

    3 2 Отговор
    ГАрван ГАрвану око не вади Гюроооооооо хич та няма Никога няма да станеш президент не ставаш за нищо

    16:50 29.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Минавам само да се изхрача на Гюров в сурата.Няма да коментирам неговата сексуална ориентация.

    17:13 29.07.2026

  • 39 Нексус

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "защо":

    Спечелиха ги, троле.
    Мунчова България бяха първи с любезното съдействие на Подмяната и машините.

    17:21 29.07.2026

  • 40 боги+буги

    2 1 Отговор
    много сте насъбрали руски тролове максва е на дъното на морето слава на Украйна

    17:22 29.07.2026

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