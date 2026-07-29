Гюров: Румен Радев прегази обективността с влиянието си върху Йотова

"Днес станахме свидетели отново на взаимоотношенията между вицепрезидент и президент. Проблемът е, че единият вече е министър-председател, а другият се налага да упражни контролните си функции. Наблюдаваме отказ и нежелание на кандидата на Радев да го контролира. Лесно е за разбиране в човешки план, но е трудно за преглъщане като държавническа позиция". Това коментира бившият служебен премиер Андрей Гюров в профила си във фейсбук, след като президентът Илияна Йотова заяви, че обнародва бюджета за 2026 г.
"Все пак обективността е важна функция, която днес министър-председателят прегази с влиянието си върху изпълняващия длъжността държавен глава. "Но икономиката е в пряка връзка с бюджета и нея човек не може да я излъже. Това го знаят дори студентите ми Сега всички ще го усетят по джоба си. Винаги хората плащат за неспособността на властта", заяви Гюров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 3иЛ131
15:58 29.07.2026
3 Умник Гюро имаше ли глава
15:59 29.07.2026
4 РЕАЛИСТ
Коментиран от #13
15:59 29.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Радев
16:00 29.07.2026
7 Последния Софиянец
16:02 29.07.2026
8 На нещастници като този
16:02 29.07.2026
9 ГюрЮков
16:03 29.07.2026
10 пожелание
16:03 29.07.2026
11 хехе
Коментиран от #15
16:04 29.07.2026
12 Гази
16:05 29.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 3.14К
16:05 29.07.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #11 от "хехе":Курдиса го, щото от домовата книга нямаше друг останал. Всички знаеха , че е една глупава калинка, но приказката е" Като няма риба и ракът е риба"
16:08 29.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 РЕАЛИСТ
До коментар #13 от "БОЦ - ко":И ти не знаеш , кво написа.
16:11 29.07.2026
18 Просто!
И Ясно !
За Феодализма !
В България !
16:12 29.07.2026
19 Дон балон
16:12 29.07.2026
20 Нексус
16:14 29.07.2026
21 Боташа или ботуша на терора
16:14 29.07.2026
22 Цвете
16:17 29.07.2026
23 Двете
16:17 29.07.2026
24 Гост
16:18 29.07.2026
25 Деций
16:24 29.07.2026
26 Що си плюеш на
Как да те аресат ората сега де
16:25 29.07.2026
27 Велчов
16:26 29.07.2026
28 защо
Коментиран от #39
16:27 29.07.2026
29 Мила
16:28 29.07.2026
30 Днес
16:29 29.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 604
16:31 29.07.2026
33 той ще е
16:38 29.07.2026
34 жълтопаветните понита
16:45 29.07.2026
35 Някой
16:49 29.07.2026
36 Кирпич
16:50 29.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сатана Z
17:13 29.07.2026
39 Нексус
До коментар #28 от "защо":Спечелиха ги, троле.
Мунчова България бяха първи с любезното съдействие на Подмяната и машините.
17:21 29.07.2026
40 боги+буги
17:22 29.07.2026