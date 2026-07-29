Гюров: Румен Радев прегази обективността с влиянието си върху Йотова

"Днес станахме свидетели отново на взаимоотношенията между вицепрезидент и президент. Проблемът е, че единият вече е министър-председател, а другият се налага да упражни контролните си функции. Наблюдаваме отказ и нежелание на кандидата на Радев да го контролира. Лесно е за разбиране в човешки план, но е трудно за преглъщане като държавническа позиция". Това коментира бившият служебен премиер Андрей Гюров в профила си във фейсбук, след като президентът Илияна Йотова заяви, че обнародва бюджета за 2026 г.

"Все пак обективността е важна функция, която днес министър-председателят прегази с влиянието си върху изпълняващия длъжността държавен глава. "Но икономиката е в пряка връзка с бюджета и нея човек не може да я излъже. Това го знаят дори студентите ми Сега всички ще го усетят по джоба си. Винаги хората плащат за неспособността на властта", заяви Гюров.