ГЕРБ-СДС: Подготвили сме конституционна жалба срещу държавния бюджет за 2026 г.

ГЕРБ-СДС са подготвили конституционна жалба срещу държавния бюджет за 2026 г., водят разговори за подкрепа с други парламентарни сили. Това обяви в Народното събрание Теменужка Петкова, след като днес президентът Илияна Йотова съобщи, че законът за държавния бюджет за тази година ще бъде обнародван в "Държавен вестник".

"Подготвили сме искане до Конституционния съд (КС) да бъде обявен за противоконституционен Законът за държавния бюджет за 2026 г. Това е така заради високия дефицит от 5,7% от БВП, а в същото време Законът за публичните финанси ясно казва, че не може да надвишава 3%", обясни Петкова.

"Това според ГЕРБ-СДС е грубо нарушение на основния принцип за правовата държава. Нарушен е и Договорът за функциониране на ЕС. Подобен прецедент досега не се беше случвал в българския парламент, но ето че "Прогресивна България" успя да го направи. Водим разговори с други парламентарни групи, разчитаме на подкрепата на колегите", посочи Петкова.

"Този бюджет предвижда със 778 млн. евро по-малко приходи, има силна амбиция в разходите - 2,8 млрд. евро повече спрямо лошия бюджет на кабинета "Желязков", с 2,3 млрд. евро повече капиталови разходи от заложените от кабинета "Желязков", подчерта бившият финансов министър. Какво да попитаме сега – какво ще правят с тези 23 млрд. евро повече капиталови разходи", коментира Теменужка Петкова.

Според ГЕРБ-СДС очаквано президентът Йотова е информирала, че възнамерява да обнародва бюджета с най-важния аргумент, че всички го чакат.

"Ние от ГЕРБ-СДС смятаме, че хората едва ли чакат с нетърпение 1 август, когато ще започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки, по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход, без да е променен таванът на пенсиите, едва ли общините очакват с нетърпение субективната преценка на министър Шишков кога и какви проекти да бъдат включени за плащане", коментира Деница Сачева.

По думите ѝ нетърпението, с което хората очакват този бюджет, ще стане ясно още в края на август и началото на септември.

"Едва ли около 240 000 души на непълно работно време, чиято отпуска ще бъде намалена, чакат с нетърпение този бюджет", допълни Сачева.

"Нееднократно сме казвали, че това е много трудно решение за Йотова, която вчера с благодарност прие подкрепата на ПБ. Нашите критики не са към нея, тя е в трудна ситуация - дали да очаква подкрепата на ПБ, или да се надява до изборите гражданите да забравят този бюджет", продължи Деница Сачева.

"По-важно е според нея, че ПБ не знаят какво правят и не са готови за никакви решителни реформи. Всички предлагахме увеличение на обезщетението за втората година майчинство, ако жената се върне по-рано на работа, то беше отхвърлено, а дни по-късно социалният министър каза, че това ще бъде предложено от тях", обясни Деница Сачева.

"Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 г. и тогава ще видим общественото недоволство, след като не бяха чути политическите критики, смятаме, че то няма как да бъде незабелязано", убедена е тя.