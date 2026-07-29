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ГЕРБ-СДС: Подготвили сме конституционна жалба срещу държавния бюджет за 2026 г.

ГЕРБ-СДС: Подготвили сме конституционна жалба срещу държавния бюджет за 2026 г.

29 Юли, 2026 17:37 898 47

  • кс-
  • бюджет 2026-
  • теменужка петкова

Едва ли около 240 000 души на непълно работно време, чиято отпуска ще бъде намалена, чакат с нетърпение този бюджет, допълни Сачева

ГЕРБ-СДС: Подготвили сме конституционна жалба срещу държавния бюджет за 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ-СДС са подготвили конституционна жалба срещу държавния бюджет за 2026 г., водят разговори за подкрепа с други парламентарни сили. Това обяви в Народното събрание Теменужка Петкова, след като днес президентът Илияна Йотова съобщи, че законът за държавния бюджет за тази година ще бъде обнародван в "Държавен вестник".

"Подготвили сме искане до Конституционния съд (КС) да бъде обявен за противоконституционен Законът за държавния бюджет за 2026 г. Това е така заради високия дефицит от 5,7% от БВП, а в същото време Законът за публичните финанси ясно казва, че не може да надвишава 3%", обясни Петкова.

"Това според ГЕРБ-СДС е грубо нарушение на основния принцип за правовата държава. Нарушен е и Договорът за функциониране на ЕС. Подобен прецедент досега не се беше случвал в българския парламент, но ето че "Прогресивна България" успя да го направи. Водим разговори с други парламентарни групи, разчитаме на подкрепата на колегите", посочи Петкова.

"Този бюджет предвижда със 778 млн. евро по-малко приходи, има силна амбиция в разходите - 2,8 млрд. евро повече спрямо лошия бюджет на кабинета "Желязков", с 2,3 млрд. евро повече капиталови разходи от заложените от кабинета "Желязков", подчерта бившият финансов министър. Какво да попитаме сега – какво ще правят с тези 23 млрд. евро повече капиталови разходи", коментира Теменужка Петкова.

Според ГЕРБ-СДС очаквано президентът Йотова е информирала, че възнамерява да обнародва бюджета с най-важния аргумент, че всички го чакат.

"Ние от ГЕРБ-СДС смятаме, че хората едва ли чакат с нетърпение 1 август, когато ще започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки, по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход, без да е променен таванът на пенсиите, едва ли общините очакват с нетърпение субективната преценка на министър Шишков кога и какви проекти да бъдат включени за плащане", коментира Деница Сачева.

По думите ѝ нетърпението, с което хората очакват този бюджет, ще стане ясно още в края на август и началото на септември.

"Едва ли около 240 000 души на непълно работно време, чиято отпуска ще бъде намалена, чакат с нетърпение този бюджет", допълни Сачева.

"Нееднократно сме казвали, че това е много трудно решение за Йотова, която вчера с благодарност прие подкрепата на ПБ. Нашите критики не са към нея, тя е в трудна ситуация - дали да очаква подкрепата на ПБ, или да се надява до изборите гражданите да забравят този бюджет", продължи Деница Сачева.

"По-важно е според нея, че ПБ не знаят какво правят и не са готови за никакви решителни реформи. Всички предлагахме увеличение на обезщетението за втората година майчинство, ако жената се върне по-рано на работа, то беше отхвърлено, а дни по-късно социалният министър каза, че това ще бъде предложено от тях", обясни Деница Сачева.

"Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 г. и тогава ще видим общественото недоволство, след като не бяха чути политическите критики, смятаме, че то няма как да бъде незабелязано", убедена е тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 38 Отговор
    Няма ли юристи в тази сбирщина около Радев та се излагат така?

    Коментиран от #19

    17:38 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    27 3 Отговор
    Този разпределител на държавни пари ако бъде разследван ще паднат много имунитети и ще има малко справедливост...!

    17:40 29.07.2026

  • 4 ДЕБЕЛАНКА ОТ ГЕРБ

    47 4 Отговор
    се е почувствала лично засегната от алегорията на министъра. Сега ще се обърне към КС, ООН, Ватикана и до Арменския поп

    17:40 29.07.2026

  • 5 Красавица

    8 24 Отговор
    По хубава е от Мара Захарова!

    17:42 29.07.2026

  • 6 звездите ми говорят

    26 3 Отговор
    💲ГЕРБ-СДС са подготвили конституционна жалба срещу държавния бюджет за 2026 г.💲
    Конституционния съд след лятната си ваканция, ще насрочи заседание по допустимост и ще излезе с решение по жалбата преди Коледа, когато НС е в коледна ваканция.

    17:43 29.07.2026

  • 7 Рефер

    16 1 Отговор
    Трай,коньо за зелена трева...

    17:43 29.07.2026

  • 8 ХАЙДЕ ТИКВАТА

    31 3 Отговор
    да посочи КОЯ ще е следващата "майка на нацията", че предишната нещо се загуби. Тиквонтий не му върви с жени-ГЕРБ. Или много стари и глупави, или млади и глупави, или просто глупави. И затова ги нарича ПКП / без превод/. Но какъвто "ВОЖДА", такива и "индианките"

    17:44 29.07.2026

  • 9 604

    29 6 Отговор
    краха, мазаха филиите...ся Радев крив бил за бюджета. Ма уплачете са на ерменския поп ве....смрадТ!

    Коментиран от #22

    17:44 29.07.2026

  • 10 Янко

    18 4 Отговор
    Нушито ще я сънувам довечера.С тази брадавица на носа е много секси.

    17:45 29.07.2026

  • 11 ТАЯ Е ЕЛИТА НА ГЕРБ

    21 3 Отговор
    Всезнайка. Разбира от финанси, енергетика, пари, пари,пари. От крадене на пари в ГЕРБ всички разбират. ВУНДЕРБАР...

    17:46 29.07.2026

  • 12 Много е грозна тази

    17 3 Отговор
    изтривалка на Боко Банкянски.

    Заприличала е на крастава жаба.

    17:48 29.07.2026

  • 13 факт

    16 4 Отговор
    крадеца вика, дръжте крадеца-скоро ви изтича времето

    Коментиран от #23, #29

    17:48 29.07.2026

  • 14 АНОНИМЕН5024

    23 4 Отговор
    ТЕМЕНУЖКА НАТРУПА ДЕФИЦИТ НАД 6% -СЕГА ИСКА РАДЕВ ДА ГО НАПРАВИ НА 3% -ТОВА ЗНАЧИ ДА ИМА ПО ВИСОКИ ДАНЪЦИ -ПО НИСКИ ПЕНСИИ И ДРУГИ -НАРОДА ДА РЕВНЕ И ДА СВАЛИ РАДЕВ -ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕ ДЪРЖАВНО МИСЛЕНЕ ОТ ГЕРБ -ЖУРНАЛИСТИТЕ МЪЛЧАТ -ТЕ СА СТОЖЕРА НА ДЕМОКРАЦИЯТА -ТЕ ТРЯБВА ДА РАЗОБЛИЧАВАТ ТЕМЕНУЖКА -ОСТАВИЛА МИЛИАРДИ -НО ЗАЩО ДЕФИЦИТА Е НАД 6%-КАК ДА ГО СВАЛИ РАДЕВ

    17:49 29.07.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    17 3 Отговор
    ГЕРБ не осъзнаха ли врче, че да в историята. Никой не ги бръсне за слива вече. Квичат си за тоя, дето духа.

    17:51 29.07.2026

  • 16 Реалист

    13 2 Отговор
    Теменужке оправи си походката и килограмитв заприличай на човек бе:)

    17:53 29.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мунчо каунов Крадев Боташов

    7 14 Отговор
    За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?

    17:56 29.07.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не ЙОристи, а финансисти трябват около Радев за да се направи бюджет ❗

    17:56 29.07.2026

  • 20 Мунчо каунов Крадев Боташов

    8 14 Отговор
    Този човек ме задължи само за 2 месеца с 4 800 евро, без нищо да получа насреща. И не само мен, всеки един работещ човек в тази държава. И да всеки един от 1.44 милиона, които гласуваха за ПБ. И да, някой от тях ще си получат рестото, но за сметка на останалите.

    Само комунистите могат да харчат така безогледно чужди пари.

    Скоро ще бъда на Площада! Защото все пак смятам, че Картаген трябва да бъде разрушен!

    Ако и вие не сте, нямате право да мърморите или просто това ви харесва.

    До началото на юни, България изтегли 1,41 млрд. евро дълг.
    През юли, България изтегли още 2,5 млрд. евро външен дълг.
    Гълъбът, а и новият Месия поискаха и получиха още 10,1 млрд. външен дълг.
    Дотук общо 14 милиарда! Евро! Или иначе казано 27,577 милиарда лева (ако ви е по-лесно!)
    А работещите хора в България са 2,929 милиона.
    През декември 2024 г. от общия брой на наетите, 1,891 милиона работят в частния сектор, а 676,3 хил. - в обществения.

    Та ако разделим 14 милиарда на 2,92 милиона работещи излиза, че Гълъбът, без да ме пита, ме е задължил с над 4800 евро (или близо 9500 лева)! При това без лихвите! И то, за няма 3 месеца служба!

    А, да не пропусна - и Вас Ви е задължил, с по 4800 евро - всеки Този човек ме задължи само за 2 месеца с 4 800 евро, без нищо да получа насреща. И не само мен, всеки един работещ човек в тази държава. И да всеки един от 1.44 милиона, които гласуваха за ПБ. И да, някой от тях ще си получат рестото, но за сметка на останалите.

    Само

    17:57 29.07.2026

  • 21 Прогресивен олигарх🥸

    8 11 Отговор
    Добре сме! 15 милиарда за 3 месеца. За яхти ,почивки,скъпи коли и красиви жени. А за вас един ръбecт в олющените ви панелки😂🤣😅

    17:58 29.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Финансист по душа

    13 2 Отговор
    Нагла, по-нагла, най-нагла, Метенужка да отива да търси изгубените карти на тръбата

    18:03 29.07.2026

  • 25 виктория

    6 2 Отговор
    това топче скача ли!!!

    18:03 29.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 дядо дръмпир

    1 8 Отговор
    Нищо не може да направите ,защо разигравате театър,че нещо правите???Сами дадохте власта на просиянските подлоги и сега към масква ще текат €€€ ,а не левчета!Смешници ,ще чакате пак Украинците да освободят бг!ПС.Нима сте очаквали ,че президента -резидент на масква ще играе по вашите желания ,а ......опозиционери??? ....!

    18:08 29.07.2026

  • 28 Трябват им !

    7 0 Отговор
    48 Депутата .

    18:09 29.07.2026

  • 29 На Тия !

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "факт":

    Може и Да им Изтече !

    Но На !

    Боташа !

    Кога ?

    Коментиран от #30

    18:11 29.07.2026

  • 30 Та Дай !

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "На Тия !":

    Та Дай да Ги Използваме !

    Дакато Може !

    Коментиран от #33

    18:13 29.07.2026

  • 31 Григор

    10 3 Отговор
    За какво ще се жалвате? Нали вие докарахте държавата до тоя хал и сега други се опитват да ви оправят бакиите. Каква наглост! Като се почисти мутратурата, особено Софийската мутратура ще научим цялата истина за шкафчетата и другите грандиозни кражби. Ще разберем откъде са милиардите на Борисов и Пеевски! Сигурно са икономисвали от закуски!

    18:15 29.07.2026

  • 32 Анонимен

    7 5 Отговор
    Гони ги страх че новото правителство стартира положително към народа ще подобри стандарта на живот и ще вкара виновниците в затвора за настоящата миздрия и ще останат в сянна

    Коментиран от #36

    18:16 29.07.2026

  • 33 Зъре е !

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Та Дай !":

    Боташа !

    Ке ни откъне !

    Задника !

    18:16 29.07.2026

  • 34 Дани

    8 3 Отговор
    Ей не ти сачевица не ти табуретката ии гербавите мафиоти дето крадохте лъгахте пълнехте си чекмеджетата а сега сте седнали да ревете като вдовици за..... !!

    Коментиран от #38

    18:17 29.07.2026

  • 35 Хмм

    1 4 Отговор
    Подгответе законопроект за легализация на марихуаната. Народът на вас разчита.

    18:17 29.07.2026

  • 36 Положитилно !

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Да не Мога да си Платя Тока !

    Кога е Било Това ?

    18:18 29.07.2026

  • 37 Анонимен

    7 2 Отговор
    Герб търсят всевъзможни начини да слагат прът в колелото

    Коментиран от #39

    18:18 29.07.2026

  • 38 Харно !

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Дани":

    Ама Използвай Момента !

    Иначе Си Никой !

    И Никой не те Брои !

    За Слива !

    18:20 29.07.2026

  • 39 Да Ама !

    3 3 Отговор

    До коментар #37 от "Анонимен":

    На Теб ти Влиза !

    Най - Много !

    Или Кандидатстваш ?

    За Гинес ?

    18:22 29.07.2026

  • 40 Тя табуретка,

    3 2 Отговор
    е за дебелариум,в сливенския затвор.Там ще се втали за нула време.

    18:27 29.07.2026

  • 41 пешо

    3 2 Отговор
    крадлива шайка няма отърване от вас

    18:31 29.07.2026

  • 42 Констатация

    1 2 Отговор
    Колко загрижни за благоденствието на "Матряла" стават кът не са на власт... -)))))))

    18:59 29.07.2026

  • 43 Дедо

    1 2 Отговор
    Глътни корема ма

    19:01 29.07.2026

  • 44 Римско право

    1 2 Отговор
    Гроб и партията на комунягите СДС /седни да седна/ ревът на умряло щото свърши лапането!!! Тази лелка Освинкала се Теменужка искаше да даде ЧЕЗ на една циганка занимаваща се със секс телефони Гинлка Върбакова помните ли бе хора ,сега същата тази свиня мръсна грухти срещу Радев .жалко че не живеем във времето на римската империя и Радев да публикува декрет че всеки гражданин на републиката е длъжен да навреди или убие тези боклуци Пеевски, Борисов и такива като теменужка или поцинкованата кофа ПКП

    19:01 29.07.2026

  • 45 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    2 2 Отговор
    Боко тиквата какви представления на Болшой театър се опитва да играе ?!
    Да не би половината от кадрите по министерства, агенцийки и службички да не са от ГЕРБ Ново начало ? Кого заблуждава, че с кРадев и пеевски не са една и съща ламя с 3 rъZa ?

    19:06 29.07.2026

  • 46 Тука пак голямо квичене квичат

    3 0 Отговор
    троловете на Шиши и Боташа. Явно има защо!

    19:17 29.07.2026

  • 47 Каменов

    0 0 Отговор
    Защо , защото не са шмекери кото вас .

    19:21 29.07.2026

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