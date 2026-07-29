ГЕРБ-СДС: Подготвили сме конституционна жалба срещу държавния бюджет за 2026 г.

ГЕРБ-СДС са подготвили конституционна жалба срещу държавния бюджет за 2026 г., водят разговори за подкрепа с други парламентарни сили. Това обяви в Народното събрание Теменужка Петкова, след като днес президентът Илияна Йотова съобщи, че законът за държавния бюджет за тази година ще бъде обнародван в "Държавен вестник".
"Подготвили сме искане до Конституционния съд (КС) да бъде обявен за противоконституционен Законът за държавния бюджет за 2026 г. Това е така заради високия дефицит от 5,7% от БВП, а в същото време Законът за публичните финанси ясно казва, че не може да надвишава 3%", обясни Петкова.
"Това според ГЕРБ-СДС е грубо нарушение на основния принцип за правовата държава. Нарушен е и Договорът за функциониране на ЕС. Подобен прецедент досега не се беше случвал в българския парламент, но ето че "Прогресивна България" успя да го направи. Водим разговори с други парламентарни групи, разчитаме на подкрепата на колегите", посочи Петкова.
"Този бюджет предвижда със 778 млн. евро по-малко приходи, има силна амбиция в разходите - 2,8 млрд. евро повече спрямо лошия бюджет на кабинета "Желязков", с 2,3 млрд. евро повече капиталови разходи от заложените от кабинета "Желязков", подчерта бившият финансов министър. Какво да попитаме сега – какво ще правят с тези 23 млрд. евро повече капиталови разходи", коментира Теменужка Петкова.
Според ГЕРБ-СДС очаквано президентът Йотова е информирала, че възнамерява да обнародва бюджета с най-важния аргумент, че всички го чакат.
"Ние от ГЕРБ-СДС смятаме, че хората едва ли чакат с нетърпение 1 август, когато ще започнат да плащат с 30% по-скъпи винетки, по-високи осигуровки върху максималния осигурителен доход, без да е променен таванът на пенсиите, едва ли общините очакват с нетърпение субективната преценка на министър Шишков кога и какви проекти да бъдат включени за плащане", коментира Деница Сачева.
По думите ѝ нетърпението, с което хората очакват този бюджет, ще стане ясно още в края на август и началото на септември.
"Едва ли около 240 000 души на непълно работно време, чиято отпуска ще бъде намалена, чакат с нетърпение този бюджет", допълни Сачева.
"Нееднократно сме казвали, че това е много трудно решение за Йотова, която вчера с благодарност прие подкрепата на ПБ. Нашите критики не са към нея, тя е в трудна ситуация - дали да очаква подкрепата на ПБ, или да се надява до изборите гражданите да забравят този бюджет", продължи Деница Сачева.
"По-важно е според нея, че ПБ не знаят какво правят и не са готови за никакви решителни реформи. Всички предлагахме увеличение на обезщетението за втората година майчинство, ако жената се върне по-рано на работа, то беше отхвърлено, а дни по-късно социалният министър каза, че това ще бъде предложено от тях", обясни Деница Сачева.
"Бюджет 2026 ще се сблъска с фиаското на бюджет 2027 г. и тогава ще видим общественото недоволство, след като не бяха чути политическите критики, смятаме, че то няма как да бъде незабелязано", убедена е тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19
17:38 29.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
17:40 29.07.2026
4 ДЕБЕЛАНКА ОТ ГЕРБ
17:40 29.07.2026
5 Красавица
17:42 29.07.2026
6 звездите ми говорят
Конституционния съд след лятната си ваканция, ще насрочи заседание по допустимост и ще излезе с решение по жалбата преди Коледа, когато НС е в коледна ваканция.
17:43 29.07.2026
7 Рефер
17:43 29.07.2026
8 ХАЙДЕ ТИКВАТА
17:44 29.07.2026
9 604
Коментиран от #22
17:44 29.07.2026
10 Янко
17:45 29.07.2026
11 ТАЯ Е ЕЛИТА НА ГЕРБ
17:46 29.07.2026
12 Много е грозна тази
Заприличала е на крастава жаба.
17:48 29.07.2026
13 факт
Коментиран от #23, #29
17:48 29.07.2026
14 АНОНИМЕН5024
17:49 29.07.2026
15 РЕАЛИСТ
17:51 29.07.2026
16 Реалист
17:53 29.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мунчо каунов Крадев Боташов
17:56 29.07.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не ЙОристи, а финансисти трябват около Радев за да се направи бюджет ❗
17:56 29.07.2026
20 Мунчо каунов Крадев Боташов
Само комунистите могат да харчат така безогледно чужди пари.
Скоро ще бъда на Площада! Защото все пак смятам, че Картаген трябва да бъде разрушен!
Ако и вие не сте, нямате право да мърморите или просто това ви харесва.
До началото на юни, България изтегли 1,41 млрд. евро дълг.
През юли, България изтегли още 2,5 млрд. евро външен дълг.
Гълъбът, а и новият Месия поискаха и получиха още 10,1 млрд. външен дълг.
Дотук общо 14 милиарда! Евро! Или иначе казано 27,577 милиарда лева (ако ви е по-лесно!)
А работещите хора в България са 2,929 милиона.
През декември 2024 г. от общия брой на наетите, 1,891 милиона работят в частния сектор, а 676,3 хил. - в обществения.
Та ако разделим 14 милиарда на 2,92 милиона работещи излиза, че Гълъбът, без да ме пита, ме е задължил с над 4800 евро (или близо 9500 лева)! При това без лихвите! И то, за няма 3 месеца служба!
А, да не пропусна - и Вас Ви е задължил, с по 4800 евро - всеки Този човек ме задължи само за 2 месеца с 4 800 евро, без нищо да получа насреща. И не само мен, всеки един работещ човек в тази държава. И да всеки един от 1.44 милиона, които гласуваха за ПБ. И да, някой от тях ще си получат рестото, но за сметка на останалите.
Само
17:57 29.07.2026
21 Прогресивен олигарх🥸
17:58 29.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Финансист по душа
18:03 29.07.2026
25 виктория
18:03 29.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 дядо дръмпир
18:08 29.07.2026
28 Трябват им !
18:09 29.07.2026
29 На Тия !
До коментар #13 от "факт":Може и Да им Изтече !
Но На !
Боташа !
Кога ?
Коментиран от #30
18:11 29.07.2026
30 Та Дай !
До коментар #29 от "На Тия !":Та Дай да Ги Използваме !
Дакато Може !
Коментиран от #33
18:13 29.07.2026
31 Григор
18:15 29.07.2026
32 Анонимен
Коментиран от #36
18:16 29.07.2026
33 Зъре е !
До коментар #30 от "Та Дай !":Боташа !
Ке ни откъне !
Задника !
18:16 29.07.2026
34 Дани
Коментиран от #38
18:17 29.07.2026
35 Хмм
18:17 29.07.2026
36 Положитилно !
До коментар #32 от "Анонимен":Да не Мога да си Платя Тока !
Кога е Било Това ?
18:18 29.07.2026
37 Анонимен
Коментиран от #39
18:18 29.07.2026
38 Харно !
До коментар #34 от "Дани":Ама Използвай Момента !
Иначе Си Никой !
И Никой не те Брои !
За Слива !
18:20 29.07.2026
39 Да Ама !
До коментар #37 от "Анонимен":На Теб ти Влиза !
Най - Много !
Или Кандидатстваш ?
За Гинес ?
18:22 29.07.2026
40 Тя табуретка,
18:27 29.07.2026
41 пешо
18:31 29.07.2026
42 Констатация
18:59 29.07.2026
43 Дедо
19:01 29.07.2026
44 Римско право
19:01 29.07.2026
45 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Да не би половината от кадрите по министерства, агенцийки и службички да не са от ГЕРБ Ново начало ? Кого заблуждава, че с кРадев и пеевски не са една и съща ламя с 3 rъZa ?
19:06 29.07.2026
46 Тука пак голямо квичене квичат
19:17 29.07.2026
47 Каменов
19:21 29.07.2026