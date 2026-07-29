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"Спаси София": Договорихме европейско финансиране за 145 превозни средства за градския транспорт

"Спаси София": Договорихме европейско финансиране за 145 превозни средства за градския транспорт

29 Юли, 2026 17:19 326 5

  • спаси софия-
  • превозни средства-
  • градски транспорт

Европейските средства трябва да се използват навреме и за проекти, които подобряват ежедневието на хората, заяви Пеканов

"Спаси София": Договорихме европейско финансиране за 145 превозни средства за градския транспорт - 1
Снимка: Спаси София
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На днешното си заседание Министерският съвет гласува разпределянето на 125 милиона евро европейско финансиране за закупуване на 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая за градския транспорт на Столична община

От „Спаси София“ посочиха, че решението на Министерския съвет е следствие от активната съвместна работа между екипите на вицепремиера Атанас Пеканов и Борис Бонев за намиране на устойчиво решение за финансирането на новите превозни средства.

“Заедно с екипа на вицепремиера Пеканов успяхме да намерим механизъм за финансирането на закупуването на превозните средства, част от които целим да пристигнат в София преди провеждането на Евровизия през май догодина,” заяви Бонев и уточни, че решението обхваща договори, сключени от Столична община без осигурено финансиране.

Преди две години по предложение на "Спаси София" Столичният общински съвет прие амбициозна програма за обновяване на подвижния състав на градския транспорт, предвиждаща инвестиции за над 500 милиона евро. Именно по тази програма Столичен електротранспорт обяви обществените поръчки за тези 145 превозни средства и близо две години администрацията не намираше инструмент за финансирането им.

Борис Бонев обяви, че е провел и серия разговори с чешкият консорциум Шкода, който спечели обществената поръчка за производство на 75 тролейбуса и от там са потвърдили и пред вицепремиера Пеканов, че ще могат да доставят тролейбусите до април 2027 г.

“Това означава, че реорганизацията на градския транспорт, която зам.-кмета по транспорт Чаушев поиска от Общинския съвет да му гласува с неопределено бъдеще време, ще може да се случи още преди София да посрещне хилядите музикални феновe на Евровизя,” обясни още Бонев.

“За мен е чест да осигурим тези средства, така че тези превозни средства да направят живота на софиянци по-лесен. Благодаря за партньорството, което изградихме с колегите от “Спаси София” по този план за спасяване на оперативната програма,” заяви Пеканов.

„Европейските средства трябва да се използват навреме и за проекти, които подобряват ежедневието на хората. Финансирането за новите тролейбуси, електробуси и трамваи е пример как с добра координация могат да бъдат реализирани важни инвестиции за София“, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    1 0 Отговор
    Еее каква чиста столица си имахме преди..! Сега е един европейски кенеффф..!

    17:24 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Сметката показва,че з общо 145 дарака София ще даде 125 000 000 € или по стари сметки към 250 000 000 лева ,което е към 3 700 000 лева за едно превозно средство.
    Със замах крадат и Пекания и мис Бони

    17:26 29.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Опа

    1 0 Отговор
    Дали ще доживя да видя някой да договори легализация на марихуаната като на запад.

    17:27 29.07.2026

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