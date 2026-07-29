"Спаси София": Договорихме европейско финансиране за 145 превозни средства за градския транспорт

На днешното си заседание Министерският съвет гласува разпределянето на 125 милиона евро европейско финансиране за закупуване на 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая за градския транспорт на Столична община

От „Спаси София“ посочиха, че решението на Министерския съвет е следствие от активната съвместна работа между екипите на вицепремиера Атанас Пеканов и Борис Бонев за намиране на устойчиво решение за финансирането на новите превозни средства.

“Заедно с екипа на вицепремиера Пеканов успяхме да намерим механизъм за финансирането на закупуването на превозните средства, част от които целим да пристигнат в София преди провеждането на Евровизия през май догодина,” заяви Бонев и уточни, че решението обхваща договори, сключени от Столична община без осигурено финансиране.

Преди две години по предложение на "Спаси София" Столичният общински съвет прие амбициозна програма за обновяване на подвижния състав на градския транспорт, предвиждаща инвестиции за над 500 милиона евро. Именно по тази програма Столичен електротранспорт обяви обществените поръчки за тези 145 превозни средства и близо две години администрацията не намираше инструмент за финансирането им.

Борис Бонев обяви, че е провел и серия разговори с чешкият консорциум Шкода, който спечели обществената поръчка за производство на 75 тролейбуса и от там са потвърдили и пред вицепремиера Пеканов, че ще могат да доставят тролейбусите до април 2027 г.

“Това означава, че реорганизацията на градския транспорт, която зам.-кмета по транспорт Чаушев поиска от Общинския съвет да му гласува с неопределено бъдеще време, ще може да се случи още преди София да посрещне хилядите музикални феновe на Евровизя,” обясни още Бонев.

“За мен е чест да осигурим тези средства, така че тези превозни средства да направят живота на софиянци по-лесен. Благодаря за партньорството, което изградихме с колегите от “Спаси София” по този план за спасяване на оперативната програма,” заяви Пеканов.

„Европейските средства трябва да се използват навреме и за проекти, които подобряват ежедневието на хората. Финансирането за новите тролейбуси, електробуси и трамваи е пример как с добра координация могат да бъдат реализирани важни инвестиции за София“, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов.