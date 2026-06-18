Транспортният министър: Климатиците на немските вагони не работят над 35 градуса, а сме поръчали още 91

НКЖИ е сключила договори за 765 млн. евро без да има парите да плати за проектите. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на брифинг.

Той даде примери за забавени с години договори, свързани с безопасността на железопътната инфраструктура, включително за доставка на баласт за железния път. „Взимат баласт от един участък и го слагат на друг“.

„Има договор за 43 млн. евро за подрязване на храсти. Мигновено го прекратихме“, подчерта Пеев.

„Сключени са договори, а не са извършени всички отчуждителни процедури, няма наличните документи, договорът стартира, но дейността не може да стартира. Когато започнат да се извършват дейностите компаниите искат договорите да се индексират. От 2024 година до 2026 година са платени аванси за над 30 млн. евро по проекти без да е започнала дейност по проекта“, обясни още министърът на транспорта.

Според Георги Пеев при проектирането на железните пътища е заложена една скорост за преминаване на влаковете, но заради лошо изпълнение се налагат ограничения на скоростта.

„Говорих с много хора в бранша. От нито един не чух нито един аргумент в полза на съществуването на „Холдинг БДЖ“. Тази структура утежнява системата. БДЖ има задължения за 30 млн. евро. Всички са просрочени. Тази задлъжнялост създава риск. Сериозна тревога буди подвижния състав. Всички говорят за новите влакове. Над 300 броя вагони, които оперират в мрежата, са произведени 70-те години на миналия влак. Съществува проблем в поддръжката на влаковете „Сименс“, допълни министърът.

„Предходните правителства сключиха договори за прословутите немски вагони, на които климатиците отказват при температура над 35 градуса. Този проблем е установен, но въпреки това е сключен нов договор за още 91 вагона като техническите параметри са същите. Техническият университет и БАН ще направи профилактика на тези системи за лятото, но не мога да поема гаранция, че всичко ще функционира“.

„Влаковете „Шкода“ и „Алстом“ са прекрасни, но какво прави държавата, за да ги приеме? За да влязат в употреба, трябва да бъдат обучени машинистите. Те ще изпълняват функциите си най-вероятно след есента. Идват новите влакове, но те не могат да бъдат обслужвани по архаичния начин. Нужни са нови станции за обслужване. Имаме един модерен състав, но нямаме необходимото, за да го посрещнем и обслужваме“.

БДЖ – Товарни превози е фалирало предприятие. Дружеството има задължения за над 60 млн. евро, като около 80 процента от тях са просрочени. Въпреки че компанията предлага по-евтини цени, превозваните товари намаляват, каза още транспортният министър Георги Пеев.