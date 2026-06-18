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Транспортният министър: Климатиците на немските вагони не работят над 35 градуса, а сме поръчали още 91

Транспортният министър: Климатиците на немските вагони не работят над 35 градуса, а сме поръчали още 91

18 Юни, 2026 16:25 1 051 11

  • георги пеев-
  • нкжи-
  • вагони-
  • климатици

Има договор за 43 млн. евро за подрязване на храсти. Мигновено го прекратихме, каза Георги Пеев

Транспортният министър: Климатиците на немските вагони не работят над 35 градуса, а сме поръчали още 91 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

НКЖИ е сключила договори за 765 млн. евро без да има парите да плати за проектите. Това обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на брифинг.

Той даде примери за забавени с години договори, свързани с безопасността на железопътната инфраструктура, включително за доставка на баласт за железния път. „Взимат баласт от един участък и го слагат на друг“.

„Има договор за 43 млн. евро за подрязване на храсти. Мигновено го прекратихме“, подчерта Пеев.

„Сключени са договори, а не са извършени всички отчуждителни процедури, няма наличните документи, договорът стартира, но дейността не може да стартира. Когато започнат да се извършват дейностите компаниите искат договорите да се индексират. От 2024 година до 2026 година са платени аванси за над 30 млн. евро по проекти без да е започнала дейност по проекта“, обясни още министърът на транспорта.

Според Георги Пеев при проектирането на железните пътища е заложена една скорост за преминаване на влаковете, но заради лошо изпълнение се налагат ограничения на скоростта.

„Говорих с много хора в бранша. От нито един не чух нито един аргумент в полза на съществуването на „Холдинг БДЖ“. Тази структура утежнява системата. БДЖ има задължения за 30 млн. евро. Всички са просрочени. Тази задлъжнялост създава риск. Сериозна тревога буди подвижния състав. Всички говорят за новите влакове. Над 300 броя вагони, които оперират в мрежата, са произведени 70-те години на миналия влак. Съществува проблем в поддръжката на влаковете „Сименс“, допълни министърът.

„Предходните правителства сключиха договори за прословутите немски вагони, на които климатиците отказват при температура над 35 градуса. Този проблем е установен, но въпреки това е сключен нов договор за още 91 вагона като техническите параметри са същите. Техническият университет и БАН ще направи профилактика на тези системи за лятото, но не мога да поема гаранция, че всичко ще функционира“.

„Влаковете „Шкода“ и „Алстом“ са прекрасни, но какво прави държавата, за да ги приеме? За да влязат в употреба, трябва да бъдат обучени машинистите. Те ще изпълняват функциите си най-вероятно след есента. Идват новите влакове, но те не могат да бъдат обслужвани по архаичния начин. Нужни са нови станции за обслужване. Имаме един модерен състав, но нямаме необходимото, за да го посрещнем и обслужваме“.

БДЖ – Товарни превози е фалирало предприятие. Дружеството има задължения за над 60 млн. евро, като около 80 процента от тях са просрочени. Въпреки че компанията предлага по-евтини цени, превозваните товари намаляват, каза още транспортният министър Георги Пеев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    22 1 Отговор
    Всякакви сделки се сключват за да се пълнят чуждите хазни с нашите пари.

    16:27 18.06.2026

  • 2 Хмм

    20 0 Отговор
    всички знаехме какви ги забърква кукувецът, дето не си спомням името му, но борисов си го харесваше

    Коментиран от #5

    16:30 18.06.2026

  • 3 Славуц

    20 1 Отговор
    Чалгарите подписаха тези договори за стотици милиони за скрап втора употреба, даже прозорците на тези вагони ковчези не се отварят.

    16:31 18.06.2026

  • 4 Ми...

    16 0 Отговор
    Честито! Плащайте, умници, какво ревете сега? Кой взе комисионните? Проверете, не е трудно. Да ги плати с тях и да си ги вземе

    16:31 18.06.2026

  • 5 тъй ли...

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хмм":

    Яйцеглавият ли?

    16:32 18.06.2026

  • 6 Ватманяк

    10 0 Отговор
    Така еи в СО. Правят се обществени поръчки, сключват се договори, плащат се аванси, а финансиране цялостно не еосигурено. Цените са завишени, печалбите на паразитните фирми-посредници са огромни, както и на директните контрагенти, защото повечето са с нагласени условия.

    16:32 18.06.2026

  • 7 българина

    5 2 Отговор
    става ясно, че немските неща са боклуци, факти известни вече на половината свят, който отказва да им купува боклуците. Но колониите са затова, да плащат и да мълчат. Сименсите са китайски с надпис германия, и голям годишен дивидент за хитреците ит германия. Но това приключва пирайте ФАУВЕ

    16:33 18.06.2026

  • 8 Ягуар

    5 0 Отговор
    В интерес на истината старите български вагони от 70-те са по-добри от старите немски вагони от 90-те! Когато си купувам билет изрично питам, има ли от вагоните с купета!

    16:43 18.06.2026

  • 9 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Слафчо раздаде и окраде бдж

    16:44 18.06.2026

  • 10 бою циганина

    1 0 Отговор
    забравил съм да ви кажа, че нямат климатици

    16:51 18.06.2026

  • 11 Ужас и безумие!

    3 0 Отговор
    Всеки българин, на когото се е случвало да пътува с влак където и да е в Европа, със сигурност е плакал, когато се е налагало после да пътува и с българското БДЖ! Повече от кочина! Повече от мизерия! Ужасяващи условия, мърсотия и разнебитени вагони, каквито едва ли има и в най-бедната старна от Третия свят! Да, ама чалгарския министър Гроздю милионера, който си разпра зад--а да краде от БДЖ ,когато беше министър на чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищощжестов, доунищожи и малкото, останало от БДЖ! Договорът със "Сименс" е корупция и престъпление от най-висока класа! Гроздю трябва веднага да бъде арестуван, а сакатото учиндолско инощжество да върне милионите, които Гроздю му е снесъл от корупция и кражби! Да върнат и простак хаджи Тошко Африкански и крадеца Балбана Джебчията!

    17:01 18.06.2026

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