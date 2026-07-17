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Инж. Красимир Шопов е назначен за генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“

Инж. Красимир Шопов е назначен за генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“

17 Юли, 2026 18:34 620 5

  • инж. красимир шопов-
  • нкжи

Мминистърът на транспорта и съобщенията освобождава досегашния директор инж. Йордан Върбанов

Инж. Красимир Шопов е назначен за генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инж. Красимир Шопов е новият генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Той е назначен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. И

нж. Шопов е експерт с над 35-годишен професионален опит в областта на железопътното строителство, управлението на инфраструктурни проекти и железопътната инфраструктура.

През годините е заемал различни експертни и ръководни длъжности в системата на „Транспортно строителство и възстановяване“, а преди назначаването си за генерален директор е директор на Железопътна секция София към Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Той е магистър-инженер по „Транспортно строителство“ от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и магистър по „Приложна психология“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Със същата заповед министърът на транспорта и съобщенията освобождава досегашния директор инж. Йордан Върбанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шиши съм

    2 1 Отговор
    Аре, ве батка, до га ше ва чакам да ми префърлите вече новите мотриси и печелившите линии от тва умрело БДЖ?

    18:41 17.07.2026

  • 3 оня с коня

    2 1 Отговор
    Над 35 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    18:51 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Честито и успех

    1 1 Отговор
    Нека БДЖ да стане безупречна ,!!!!

    19:05 17.07.2026

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