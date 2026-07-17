Инж. Красимир Шопов е назначен за генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“

Инж. Красимир Шопов е новият генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Той е назначен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев. И

нж. Шопов е експерт с над 35-годишен професионален опит в областта на железопътното строителство, управлението на инфраструктурни проекти и железопътната инфраструктура.

През годините е заемал различни експертни и ръководни длъжности в системата на „Транспортно строителство и възстановяване“, а преди назначаването си за генерален директор е директор на Железопътна секция София към Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Той е магистър-инженер по „Транспортно строителство“ от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и магистър по „Приложна психология“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Със същата заповед министърът на транспорта и съобщенията освобождава досегашния директор инж. Йордан Върбанов.