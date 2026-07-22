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Велислава Петрова и Георги Пеев се срещнаха с европейския комисар Марта Кос

Велислава Петрова и Георги Пеев се срещнаха с европейския комисар Марта Кос

22 Юли, 2026 18:50 392 7

  • велислава петрова-
  • георги пеев-
  • марта кос

Българските министри подчертаха, че подобряването на транспортната свързаност и диверсификацията на енергийните доставки са от ключово значение

Велислава Петрова и Георги Пеев се срещнаха с европейския комисар Марта Кос - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев се срещнаха днес в Брюксел с европейския комисар по разширяването Марта Кос и членове на кабинета на председателя на ЕК.

Основен акцент в разговора бяха инициативите за подобряване на свързаността между Европейския съюз, Югоизточна Европа, Кавказ и Близкия изток. Министрите Петрова и Пеев представиха визията на България за развитието на транспортните, енергийните и цифровите връзки, като подчертаха значението на надграждането на съществуващите инфраструктурни проекти и реализирането на нови инициативи от общ европейски интерес.

В рамките на срещата бяха обсъдени и възможностите за финансиране на тези проекти, включително чрез механизми за публично-частно партньорство, както и чрез европейските финансови инструменти.

Българските министри подчертаха, че подобряването на транспортната свързаност и диверсификацията на енергийните доставки са от ключово значение за укрепването на икономическата устойчивост, енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европейския съюз. Те отбелязаха, че развитието на нови транспортни и енергийни коридори ще допринесе за по-добрата интеграция на държавите от Западните Балкани, Украйна и Молдова в европейското икономическо пространство.


България
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