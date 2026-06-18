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Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС

Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС

18 Юни, 2026 21:54 343 9

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  • ес-
  • евростат

Особено впечатляващо е представянето на България при жилищните разходи – категорията с най-голяма тежест в бюджетите на домакинствата

Евростат: България е с най-ниски разходи за живот в ЕС - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България запазва позицията си на държавата с най-ниски потребителски цени в Европейския съюз през 2025 година. Данните на Евростат показват, че ценовото равнище у нас е едва 63% от средното за ЕС, което нарежда страната на първо място по достъпност на стоките и услугите сред всички 27 държави членки.

След България се нареждат Румъния с 65% от средното ценово равнище за ЕС и Полша със 73%. В противоположния край на класацията са Дания, където цените достигат 140% от средните за съюза, Ирландия със 136% и Люксембург със 132%.

Данните показват, че разликите в разходите за живот между отделните държави продължават да бъдат значителни въпреки общия европейски пазар.

Особено впечатляващо е представянето на България при жилищните разходи – категорията с най-голяма тежест в бюджетите на домакинствата. През 2025 г. ценовото равнище на жилищните разходи у нас е едва 41% от средното за Европейския съюз. Това е най-ниската стойност сред всички държави членки и е повече от четири пъти по-ниска от отчетените 190% в Ирландия, която е най-скъпата страна в тази категория.

При храните и безалкохолните напитки различията между отделните държави са по-малки. Най-високите цени са отчетени в Люксембург - 122% от средното за ЕС, докато най-ниските са в Румъния - 80%.

Статистиката показва още, че най-големи разлики между държавите членки има при образованието. Там ценовите равнища варират от 334% от средното за ЕС в Люксембург до 42% в Румъния.

Данните на Евростат потвърждават, че България продължава да предлага най-ниски потребителски цени в Европейския съюз. Макар по-ниските ценови равнища да отразяват и различията в доходите между държавите членки, те същевременно подчертават конкурентното предимство на страната по отношение на разходите за живот и достъпността на основни стоки и услуги.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мда

    8 0 Отговор
    Разходите ни дори да са 63% от средноевроепсйките, заплатите ни все още са 45% официално, а неофициално 35%.

    21:57 18.06.2026

  • 2 Ами

    5 0 Отговор
    Увеличете ги бе! Няма току така да си благоденстваме!

    21:57 18.06.2026

  • 3 Езвенете

    2 0 Отговор
    Ну ас къто по недоучил, тува нъ Еврустатъ майкътъ и лелятъ ли гу казвът, зъщоту къ копах къртофите у Европатъ, там сичкото ядини пу ефтино беше?!

    Коментиран от #9

    21:58 18.06.2026

  • 4 Жал ми е

    5 0 Отговор
    За Дания и Люксембург. Това тяхното не е живот...

    21:59 18.06.2026

  • 5 Помийна яма

    11 0 Отговор
    Защо не вземат да се гръмнат тези от евросмрад.

    21:59 18.06.2026

  • 6 Тренчо

    9 1 Отговор
    То един милион близо пенсионери са с 323 евро, месечно! Колко да им е скъп живота с
    по-малко от 11 евро дневно! Рахат на корем! Статия та дрънка, ама глупости!

    22:01 18.06.2026

  • 7 Лъжи

    8 0 Отговор
    Лъжливите данни на НСИ , където им пращат, се знае какво ще покаже статистика. Потребителски цени, на храни задминават повечето западни държави. Работил съм в магазин за техника, по цени сме по-високи от цяла Европа. Нямаме пристанища за китайски контейнери, всичко идва от Великобритания и Германия, а ЕкО таксата на техниката, вдигна цените още.

    22:02 18.06.2026

  • 8 ето ви нещо реално

    4 0 Отговор
    Средния българин има 7 000 евро нетен капитал.
    Следния Французин 70 000.
    В съшото време у нас неравенството е по-голямо. Което ще рече, че ако махнем 10-те процента крадци от прехода, останалите 90% средно са като клошари в ЕС.
    И сега Евростад се опитва да ни каже, че многи сме загладили косъма?
    Редно е да искаме конвергенция! А за неравенството сами сме си виновни.

    22:05 18.06.2026

  • 9 Феичка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Езвенете":

    Интересен "глупак" сте Вие, и с интерес Ви чета!

    22:08 18.06.2026

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