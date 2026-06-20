Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат

Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат, заяви Атанас Атанасов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".
Атанас Атанасов, ДБ: "Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат. Това е някаква своеобразна власт. В правителството основните фигури са офицери от Военновъздушните сили на НРБ – хора с формиран мироглед и страхопочитание към „големия брат“, и това нещо проличава. Радев получи мощна подкрепа от определени български среди за политика срещу „завладяната държава“, срещу корумпирания модел. Посланията, които сега отправя, са към избиратели, които бяха изсмукани от черупката на БСП."
По отношение на 21-ия пакет санкции за Русия и позицията на България Атанасов заяви.
Атанас Атанасов, ДБ: "Какъв интерес има България да защитава интересите на руския патриарх? В Русия от 1917 г. православие няма, а Руската църква е поделение на специалните служби. Това се използва за вътрешна употреба в България, за да бъдат задоволявани чувствата на русофилски настроените избиратели на Радев. Рисковете за изолация на България са налице с оглед на твърдата позиция на премиера Радев в полза на Русия. Това, че се усмихват, не означава, че не се оценяват важни нюанси в поведението на българския премиер. Оценяват го и в публикациите на западната преса."
За състоянието на опозицията в парламента Атанасов заяви
Атанас Атанасов, ДБ: "Опозицията е разделена. Ние сме в тежка конфронтация със сегашните управляващи. Слабото място е раздробената опозиция. Има риск ("Прогресивна България") наесен да получат и последната част от пъзела, вземайки президентството. Трябва да се мобилизираме и да дадем отпор, трябва да се мобилизираме, за да можем да потърсим победа на президентските избори."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БКП гнома
10:48 20.06.2026
2 това е някаква пародия
двойка клоуни
10:49 20.06.2026
3 Ооо
Я бе, някой да изтърчи до Практикер и да купи една стълба, та женерала да се покачи, че да го видиме...
10:50 20.06.2026
4 Б.Б. с 200
10:50 20.06.2026
5 зИленски
НЕ СИ ПРАВИ,КОМУНИСТ БЕШЕ И ТИС ПАРТИЙНА МНИЖКА
10:50 20.06.2026
6 Скрий се вече
10:51 20.06.2026
7 Дани
10:52 20.06.2026
8 Дориана
10:56 20.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Българка
Коментиран от #19
10:59 20.06.2026
11 Анонимен
10:59 20.06.2026
12 Евгени от Алфапласт
11:01 20.06.2026
13 Мурка
11:01 20.06.2026
14 Гном предател гербаджииски врътлив.
11:06 20.06.2026
15 не може да бъде
11:11 20.06.2026
16 пенсионер
Коментиран от #18
11:12 20.06.2026
17 Татунчо
И как след като толкова мразиш ДПС го продаде на турската Шише Джам
11:13 20.06.2026
18 Ако не беше Радев
До коментар #16 от "пенсионер":Никой нямаше да чуе за ПП
11:14 20.06.2026
19 Ха ХаХа
До коментар #10 от "Българка":Фалшив комунист и бил Атанасов като много други.
11:16 20.06.2026
20 Питам
11:17 20.06.2026
21 гумаджия
11:19 20.06.2026
22 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
11:23 20.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Фон дер Миндер
11:31 20.06.2026
25 Ген.Гномов!
Всяка вечер,като си лягам и поглеждам под леглото си за залегнал агент на Путин,или монтирана руска бомба,или подслушвателно устройство...🙄😨😠😓!
11:33 20.06.2026
26 косев
11:45 20.06.2026
27 кква опозиция сте, бе,
11:54 20.06.2026
28 Космическата Годзила Евато
11:55 20.06.2026
29 Този сериозно ли
Някой да е видял този търтей с нещо да е допринесъл за благото на народа, определено Не. Я се сйрий.
11:56 20.06.2026
30 спомен
12:01 20.06.2026
31 дедо
Коментиран от #38
12:02 20.06.2026
32 Маринов
Разбира се депутатска заплата е значително повече от таванска пенсия, до която додрапа за 35 г, но ти е време да се пенсионираш. Или искаш да те погребат депутат? Че ти надмина Цола Драгойчева. Хайде в къщи!
12:05 20.06.2026
33 Айде бега бе,
Коментиран от #34
12:08 20.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Днес е почивен ден!
12:17 20.06.2026
37 Павел Пенев
12:20 20.06.2026
38 Унучето
До коментар #31 от "дедо":И мен...и мен...!
12:21 20.06.2026
39 Каниш
12:24 20.06.2026
40 Светльо
12:29 20.06.2026
41 Левски
12:37 20.06.2026
42 Хмм
12:37 20.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Нищо Ново Под Слънцето !
Коментиран от #45
13:04 20.06.2026
45 Те Копират Вас !
До коментар #44 от "Нищо Ново Под Слънцето !":Защо се Възмущаваш ?
13:05 20.06.2026