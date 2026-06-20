Новини
България »
Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат

Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат

20 Юни, 2026 10:37 948 45

  • атанас атанасов-
  • управление-
  • парламент

Рисковете за изолация на България са налице

Атанас Атанасов: Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат, заяви Атанас Атанасов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Атанас Атанасов, ДБ: "Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат. Това е някаква своеобразна власт. В правителството основните фигури са офицери от Военновъздушните сили на НРБ – хора с формиран мироглед и страхопочитание към „големия брат“, и това нещо проличава. Радев получи мощна подкрепа от определени български среди за политика срещу „завладяната държава“, срещу корумпирания модел. Посланията, които сега отправя, са към избиратели, които бяха изсмукани от черупката на БСП."

По отношение на 21-ия пакет санкции за Русия и позицията на България Атанасов заяви.

Атанас Атанасов, ДБ: "Какъв интерес има България да защитава интересите на руския патриарх? В Русия от 1917 г. православие няма, а Руската църква е поделение на специалните служби. Това се използва за вътрешна употреба в България, за да бъдат задоволявани чувствата на русофилски настроените избиратели на Радев. Рисковете за изолация на България са налице с оглед на твърдата позиция на премиера Радев в полза на Русия. Това, че се усмихват, не означава, че не се оценяват важни нюанси в поведението на българския премиер. Оценяват го и в публикациите на западната преса."

За състоянието на опозицията в парламента Атанасов заяви

Атанас Атанасов, ДБ: "Опозицията е разделена. Ние сме в тежка конфронтация със сегашните управляващи. Слабото място е раздробената опозиция. Има риск ("Прогресивна България") наесен да получат и последната част от пъзела, вземайки президентството. Трябва да се мобилизираме и да дадем отпор, трябва да се мобилизираме, за да можем да потърсим победа на президентските избори."


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БКП гнома

    26 1 Отговор
    ще го превърнат във водна ваденка

    10:48 20.06.2026

  • 2 това е някаква пародия

    42 1 Отговор
    Георги Влюбенов поканил за гост Ниско Атанасов
    двойка клоуни

    10:49 20.06.2026

  • 3 Ооо

    32 1 Отговор
    Мон женераль...
    Я бе, някой да изтърчи до Практикер и да купи една стълба, та женерала да се покачи, че да го видиме...

    10:50 20.06.2026

  • 4 Б.Б. с 200

    32 1 Отговор
    умнокрасивите размахайте юмрючета

    10:50 20.06.2026

  • 5 зИленски

    36 2 Отговор
    И ТИ БЕШЕ ПРОКУРОР В НРБ
    НЕ СИ ПРАВИ,КОМУНИСТ БЕШЕ И ТИС ПАРТИЙНА МНИЖКА

    10:50 20.06.2026

  • 6 Скрий се вече

    39 0 Отговор
    Малоумник, скрий се вече, кафъ от добре платени демократи, вечни депутати, безполезни твари

    10:51 20.06.2026

  • 7 Дани

    38 0 Отговор
    ТАНАСЕ С ГУМЕНА ТИКВА -ВИЕ ОТ СГЛОБКАТА ЗАЕДНО С МАФИЯТА ДОКАРАХТЕ СТРАНАТА ДО РАЗРУХА!!!

    10:52 20.06.2026

  • 8 Дориана

    22 3 Отговор
    Точно обратното ГЕРБ /СДС , съсипаха българската икономика и производство, изгониха инвеститорите , превърнаха България в най- голямата корумпирана, мафиотска държава в ЕС, завладени в политическа хватка Съд, Прокуратура, Администрация . Да престанат да се натискат за власт, а да осмислят, че се провалиха тотално. Вкараха България в дългова спирала и Свръх Дефицит, създададоха условия за корупция и мафия.Сега други трябва да разчистват катрана, който той създадоха. Крайно време е да понесат отговорността за съсипването на държавата без да се оправдават и прехвърлят собствената си вина върху другите. Сега от Прогресивна България ще покажат нагледно как се работи срещу корупцията и кражбите с мисъл за народа. България вече ще отстоява националните си интереси и приоритети. Няма да бъде сателит на ЕС и ще отстоява правилните разумни решения . Край на конфронтацията и безвъзмездното даване на оръжия.в полза на чужда държава , чиито олигарси се опитаха да завземат и окопират Земята ни.

    10:56 20.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Българка

    19 1 Отговор
    Няма срамна работа за комуниста стига да е ръководна а ти педя човек си се абонирал в парламента ДО ЖИВО! СЛАДКА Е ГОЛЯМАТА ПАРА И ОБЛАГИТЕ ТА СИ ПОДСИГУРИЛ ОТРОЧЕТАТА СИ ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО!!9326

    Коментиран от #19

    10:59 20.06.2026

  • 11 Анонимен

    15 1 Отговор
    Тоя е в политиката от преди Бойко, видяхме го що за измекяр е. Никога повече.

    10:59 20.06.2026

  • 12 Евгени от Алфапласт

    14 0 Отговор
    Я, гномът!🤣🤣🤣

    11:01 20.06.2026

  • 13 Мурка

    15 1 Отговор
    така е ДЖУДЖИ спечелиха изборите -----като ги спечелите ВИЕ тогава ГУМЕНИЯТ ПЕЧАТ във ВАС демокрация ТАКА Е

    11:01 20.06.2026

  • 14 Гном предател гербаджииски врътлив.

    15 1 Отговор
    Гуменият печат на Тиквата. Помним.

    11:06 20.06.2026

  • 15 не може да бъде

    13 0 Отговор
    Изказванията на г-н Атанасов показват че хора които са свикнали да пълзят никога няма да разберат човек който е свикнал да лети!?

    11:11 20.06.2026

  • 16 пенсионер

    5 1 Отговор
    ППДБ бяхте полезните идиоти докарали Радев на власт.

    Коментиран от #18

    11:12 20.06.2026

  • 17 Татунчо

    12 0 Отговор
    Кажи как като прокурор купи завода за стъкло Диамант.
    И как след като толкова мразиш ДПС го продаде на турската Шише Джам

    11:13 20.06.2026

  • 18 Ако не беше Радев

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "пенсионер":

    Никой нямаше да чуе за ПП

    11:14 20.06.2026

  • 19 Ха ХаХа

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българка":

    Фалшив комунист и бил Атанасов като много други.

    11:16 20.06.2026

  • 20 Питам

    9 0 Отговор
    Какъв отпор,ако хората не ви искат.Сега най -после видяхме парламента да работи.Толкова години се нагледахме на скандали и нищо не правехте.Сега за кратко време виждаме резултати.За какъв отпор говориш?

    11:17 20.06.2026

  • 21 гумаджия

    4 1 Отговор
    по добре гумен отколкото, вашият стоманен!

    11:19 20.06.2026

  • 22 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    12 0 Отговор
    Всички членове и фенове на сектата ПП-ДБ трябва или да бъдат вкарани в затвора за държавна измяна, или да бъдат вкарани в подходящите болнични заведения.

    11:23 20.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Фон дер Миндер

    10 0 Отговор
    Гумена ти е кратуната куха , гномче нещастно!

    11:31 20.06.2026

  • 25 Ген.Гномов!

    12 1 Отговор
    ОмръзнАха ми теА руснаци,с техните ,,Хибридни" Атаки...!
    Всяка вечер,като си лягам и поглеждам под леглото си за залегнал агент на Путин,или монтирана руска бомба,или подслушвателно устройство...🙄😨😠😓!

    11:33 20.06.2026

  • 26 косев

    9 0 Отговор
    Гумените глави,като вас госпожо Атанасов превърнаха България в гумена държава.Още малко и от държавата ще ви изринем,цялото ви партийно котило.

    11:45 20.06.2026

  • 27 кква опозиция сте, бе,

    2 0 Отговор
    др.генерал, като два пъти докарахте Радев на власт, а той ви се отблагодари, като ви назначаваше в служебни првителства?!

    11:54 20.06.2026

  • 28 Космическата Годзила Евато

    4 0 Отговор
    Предлахгам на ген. Атанасов пак да подскачаме по жълтите павета!

    11:55 20.06.2026

  • 29 Този сериозно ли

    5 0 Отговор
    Една гумена глава, една пиявица която смучи от кръвта на народа за да съществува десетилетия наред дава оценка на сегашния Парламент. До скоро този гном и аверите му използваха Парламента за да крадат, да забогатяват и не им пукаше за българите, а продадоха род и родина.
    Някой да е видял този търтей с нещо да е допринесъл за благото на народа, определено Не. Я се сйрий.

    11:56 20.06.2026

  • 30 спомен

    1 0 Отговор
    така пожела Българският народ

    12:01 20.06.2026

  • 31 дедо

    3 0 Отговор
    От този ме е гнус!!!

    Коментиран от #38

    12:02 20.06.2026

  • 32 Маринов

    5 0 Отговор
    Я сподели как теб, агентът на ДС те направиха шеф на контраразузнаването. И как при Гарелов във всяка неделя се гърчеше чрлбли си някои от трудовете във ВСШ. Па кажи откъде жена ти имаже банкова карта без лимит и как спука от бой циганката, която се опита да я открадне в Младост. А я кажи кой от задкулисието те води така нескопосано, че си на проветряване? И не са ли ти казали, че глупостите, които дрънкаш, работят срещу теб? И че това е политика на управляващите, както е било при предишните режими. Само че те бяха комерсиални, за разлика от сегашния. А може би затова скачаш? Имаш лъжица, черпак с няма откъде да гребеш. Затвориха всички кранчета за такива като теб.
    Разбира се депутатска заплата е значително повече от таванска пенсия, до която додрапа за 35 г, но ти е време да се пенсионираш. Или искаш да те погребат депутат? Че ти надмина Цола Драгойчева. Хайде в къщи!

    12:05 20.06.2026

  • 33 Айде бега бе,

    3 0 Отговор
    време е за нови лица.Махай се че омръзна.

    Коментиран от #34

    12:08 20.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Днес е почивен ден!

    1 0 Отговор
    Нима за платените-триещи мисирки-няма почивен ден...?!

    12:17 20.06.2026

  • 37 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Дъртак,простак и глупак. Георги Любенов намерил кого да ни показва.

    12:20 20.06.2026

  • 38 Унучето

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "дедо":

    И мен...и мен...!

    12:21 20.06.2026

  • 39 Каниш

    2 0 Отговор
    някого в студио. Гавриш се с него нагло, брутално. Правиш внушения. Нямаш стоп на простащината си. Това е липса не само на първите седем, а и на всички години, в които не си проумял че си несретник

    12:24 20.06.2026

  • 40 Светльо

    2 0 Отговор
    Емоционално неуравновесения водещ в събота и неделя си създава "удоволствия" с такива поканени сърдити човечета. Не са за гледане, нито за слушане.

    12:29 20.06.2026

  • 41 Левски

    2 0 Отговор
    Тоя "генерал" не разбра ли, че носи гумена глава.

    12:37 20.06.2026

  • 42 Хмм

    1 0 Отговор
    искаше им се те да го правят, но ядец - 121 депутати се оказаха мираж в пустинята

    12:37 20.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Нищо Ново Под Слънцето !

    1 0 Отговор
    -- -- -- !

    Коментиран от #45

    13:04 20.06.2026

  • 45 Те Копират Вас !

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Нищо Ново Под Слънцето !":

    Защо се Възмущаваш ?

    13:05 20.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове