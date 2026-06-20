Ружа Райчева:Кога последно управляващ политик да постави интересите на България на първо място, а не да скача с ентусиазъм на всяко директива на ЕС!

С частичния си отказ да подкрепи поредния пакет санкции срещу Русия премиерът Радев отново каза нещо, което казва от 2022 г. като президент: войната в Украйна няма да се реши по този начин - начинът на лутащите се като мухи без глави европейски лидери. Ще се реши само с дипломация. Каза го много категорично и на ЕС, когато те очакваха нашето вечно раболепно съгласие - налично още преди да са ни попитали.
Разбира се, че обвиняващите го за кремълски агент групово писнаха в истерия, защото единственото, което чакаха откакто той дойде на власт, беше само да “се качи на влака за Москва”.
Това коментира във "Фейсбук" Ружа Райчева.
Такъв влак обаче НЯМА. Има България със столица София, която за ПРЪВ път от ужасно много време казва едно много аргументирано “не” на ЕС по въпрос, който не е маловажен за нас.
“Имайки предвид, че "Лукойл" предяви арбитраж към България за 3 млрд. евро, няма да допуснем точно на съсобственика на “Лукойл” Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. (…) Ние просто няма да подкрепим санкциите в този им вид. Имаме право на глас и ще го използваме. Лидерите тук ме познават много добре. Те знаят, че моите позиции винаги са аргументирани и се приемат с уважение".
Това каза Радев и то е изключително ясно.
Кога последно управляващ политик да постави интересите на България на първо място, а не да скача с ентусиазъм на всяко наставление, директива или акт на ЕС? От десетилетия ние само се натискаме, готови на всичко, само и само да се докажем, че не сме “втора ръка европейци”. Това обаче се доказва не с натискане и жалко подмазване (на каквото се нагледахме вече), а с категорични и аргументирани позиции. Каквито Радев изложи.
P.S. Ще има още вой и писъци от чакащите да видят “влака за Москва”. Той живее в главите им със СТРАШНА сила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
11:26 20.06.2026
2 А се получи
11:28 20.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 РАДЕВ
Коментиран от #9, #56, #68
11:29 20.06.2026
5 Коя е Ружа Райчева?
Коментиран от #11, #12, #13, #15, #18, #32, #101
11:29 20.06.2026
6 Не е полезно да изтривате
Коментиран от #10, #49
11:30 20.06.2026
7 РЕАЛИСТ
Коментиран от #51
11:31 20.06.2026
8 смях в залата
11:31 20.06.2026
9 Е шапкиран
До коментар #4 от "РАДЕВ":дебилий зеленочораповия. Не е удобен, щото е путлерист, нормално е да не е удобен за неорките!!!
Коментиран от #25
11:31 20.06.2026
10 Вервай
До коментар #6 от "Не е полезно да изтривате":си!!! 🤣🤣🤣🤣🤣
11:32 20.06.2026
11 Ами на ружа и райчев
До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":Как коя, подмазвачка на всяка власт
Проследете я и ще разберете
11:32 20.06.2026
12 Жица
До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":Питай твоя ментор Иван Костов защо не е български. Или забрави кой го продаде/подари. Или просто пишеш да заработиш нещо
11:33 20.06.2026
13 За лукойл
До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":Питай американското протеже и.костов
11:33 20.06.2026
14 Казуар
Коментиран от #26
11:33 20.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 САМО ЕДНО......
11:34 20.06.2026
17 Съдията
11:34 20.06.2026
18 смях в залата
До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":Ружито не е ли дъщеря на социолога Райчев дето направи милиони с манипулации по ТВ .
11:34 20.06.2026
19 Грийн сок
е същото като
икономист да управлява самолет.
Катастрофата е неизбежна.
Коментиран от #48, #59, #98, #137
11:35 20.06.2026
20 Ружа Райчева
Коментиран от #54
11:36 20.06.2026
21 Браво
Алоооу, защо не искате България да си гледа интереса? Защо искате да сме безгласна буква, и само да следваме заповедите на ЕС? Вие добре ли сте?
Браво и на Радев!
11:36 20.06.2026
22 Репортер
До коментар #15 от "Ку-ку":Тази фамилия некадърни излишници нищо друго не умеят да правят. През целия им жалък живот само блюдолизане. Между другото, в редакцията на този сайт, над 90% са така.
Коментиран от #126
11:37 20.06.2026
23 Аз съм веган
Коментиран от #71, #92
11:37 20.06.2026
24 Най иван
11:38 20.06.2026
25 Радев е човек с достойнство
До коментар #9 от "Е шапкиран":а не като Бойо,да се кланя на крадливата Урсула и просещия фашист наркоман.
Коментиран от #31
11:38 20.06.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #14 от "Казуар":При 70 процента русофили в България, какъв трябва да е премиерът , бе? Евроантлантически шарлатанин ли?
Коментиран от #36
11:38 20.06.2026
27 ШAФPAHTИЯ
11:39 20.06.2026
28 Кифло,
Споменаването на кръстоносните походи вчера изобщо не беше случайно, а на Радев трябва периодично да му се набива канчето, за да си спомня все пак чий премиер е!
Коментиран от #37
11:41 20.06.2026
29 Малий
11:42 20.06.2026
30 Мичето с кокичето
11:42 20.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пламен
До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":А кои продаде същият Нефтохим за 1 долар?,, Великият :Костов.
Винаги първо фактите.
Коментиран от #50, #61
11:45 20.06.2026
33 Мишел
Коментиран от #64
11:45 20.06.2026
34 Радев
11:45 20.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мартин
До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":Една шепа дърти сбърканяци сте.
11:46 20.06.2026
37 Калоян
До коментар #28 от "Кифло,":Побеждава кръстоносците.
Защо бе главок?
Коментиран от #45
11:46 20.06.2026
38 Аз съм веган
Коментиран от #106
11:46 20.06.2026
39 И аз искам Ружето
Коментиран от #55
11:47 20.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 А МОЧАТА?
11:48 20.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 АГАТ а Кристи
11:48 20.06.2026
45 Не се обаждай, куха лейко!
До коментар #37 от "Калоян":Радев използва руски опорки, за да ни създава проблеми!
11:48 20.06.2026
46 И защо триете?!
11:48 20.06.2026
47 И какви
11:50 20.06.2026
48 Сталин
До коментар #19 от "Грийн сок":Ъ,ний имахме Тиква и Прасе да управляват държавата 15 години,да не говорим за Просто Киру,че Пилота ли няма да се справи
Коментиран от #57
11:50 20.06.2026
49 И мен ме трият!
До коментар #6 от "Не е полезно да изтривате":Но на изборите нямаше как да ,,Изтрият",волята на народа-гласуващ за Радев!
11:50 20.06.2026
50 Жан Виденон
До коментар #32 от "Пламен":Не продаде Нефтохим на Рем Вяхирев и отказа НАТО.
Западът блокира сметките а Руско Българската банка на Кюлев, СИК и ВИС даваха по 70 ДМ на студент да кряска Кой не скача е червен.Доган постави Костов който продаде всичко и въведе единственият закон за ликвидация в историята на света
11:50 20.06.2026
51 Копейкин Костя
До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":Що си мисля, че Радьев е премиер, а не президент?
Другари?
Коментиран от #77
11:51 20.06.2026
52 Тодар Живков
Коментиран от #62, #148
11:52 20.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ленче Кремче
До коментар #20 от "Ружа Райчева":Г-н Борисов,вашият зайчарник мирише разкошно!
11:52 20.06.2026
55 Евгени от Алфапласт
До коментар #39 от "И аз искам Ружето":Да, бе, с тия малки гърди...
11:53 20.06.2026
56 Така е
До коментар #4 от "РАДЕВ":Радев - великият борец срещу кръстоносците. Западняците треперят от страх.
11:53 20.06.2026
57 Муми,
До коментар #48 от "Сталин":Гледай си балсамите !!!
11:54 20.06.2026
58 Райчеви,
11:54 20.06.2026
59 Фон дер Миндер
До коментар #19 от "Грийн сок":Следвам твоя ред на мисли и се чудя какво търси една акушерка на върха на един икономически съюз, обхващащ цял континент....или пък как скачачка на батут , с интелект на врабченце,става външен министър и впоследствие шеф в ООН..., а кая калната има ли нужда изобщо да се споменава???
11:54 20.06.2026
60 BAГЪ3 AЛEKПOPOB
Коментиран от #65
11:54 20.06.2026
61 Копейкин Костя
До коментар #32 от "Пламен":Петка, дорогой, за 1 долар беше продаден "Кремиковци " , провери си опорките!
11:55 20.06.2026
62 Калоян
До коментар #52 от "Тодар Живков":Има ли по големи боклуци от българските евроатрантици.
Няма
11:55 20.06.2026
63 Учуден
11:56 20.06.2026
64 Правилно
До коментар #33 от "Мишел":Патриот е този, който обича Русия повече от България.
Коментиран от #74
11:57 20.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Р.Н
Лапнали са и заради това го пазят
11:58 20.06.2026
67 Само
11:58 20.06.2026
68 Ха ха
До коментар #4 от "РАДЕВ":Западняците с един Радев не могат да се оправят, тръгнали с Путин да се занимават.
Коментиран от #83
11:58 20.06.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ЦК на БКП
Коментиран от #85
11:59 20.06.2026
71 бай Шиле
До коментар #23 от "Аз съм веган":Голяма "излагация" е да изразиш мнение което не е политкоректно според пропагандата на европейските лидерки.
12:00 20.06.2026
72 Атина Палада
12:00 20.06.2026
73 Васил
12:00 20.06.2026
74 НЕ Е БАШ ТАКА!
До коментар #64 от "Правилно":Патриот е този,който обича Украйна,повече от България!
12:00 20.06.2026
75 звездичка
Що се отнася до Радев,той е национолен предател.
12:00 20.06.2026
76 На тия райчеви
И конфискация на всичко.
Коментиран от #88
12:00 20.06.2026
77 РЕАЛИСТ
До коментар #51 от "Копейкин Костя":Радев е каквото си поиска. Беше президент, сега е премиер, а оня от Банкя се облизваше за президентския пост но си остана в кочината в Банкя.
Коментиран от #94, #109
12:01 20.06.2026
78 Присъщо за
До коментар #31 от "Тихо пико4!":ПОСРЕДСТВЕНИТЕ..
Когато не знаят какво да кажат обиждат.
Нищо чудно,че подкрепят Бойо.
12:02 20.06.2026
79 Павел Пенев
Коментиран от #87
12:02 20.06.2026
80 Т Живков
12:02 20.06.2026
81 Факти
Коментиран от #95
12:02 20.06.2026
82 Брей
12:03 20.06.2026
83 Хо Хо
До коментар #68 от "Ха ха":бункерния молец пълни чемоданите?
12:03 20.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Радев още каза, че
Коментиран от #108
12:05 20.06.2026
87 Като каза...
До коментар #79 от "Павел Пенев":...Милена Милотинова...!
А ве няма ли кой да каже на тая,че на такъв пост,с прическа от 60-те години,някак си...не върви...?!
12:06 20.06.2026
88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #76 от "На тия райчеви":Дъртият Райчев как стана милионер?
12:06 20.06.2026
89 Тъпото руско говедо Румен
Ами да ти кажа г-жо Ружа Райчева, последно беше Жан Виденов, който изпълняваше каквото му кажат от Кремъл и после като фалира държавата се оправдаваше с това че го били излъгали... те руснаците го подвели да фалира България... сега наблюдаваме абсолютно същото залитане...
Къде са българите защо не скачате против договора с "Боташ", защо не излизате на протест... не усещате че ви сготвят както се вари жаба... бавно и постепенно и докато се усетите и вече ще сте сварени.
Какви 100 дена толеранс, за това нескопосано правителство, като Румен Радев започна с изпълненията на заповедите от Кремъл... всички го виждаме... че България бавно потъва и Радев ви го казва че там ви е мястото в калта където е Русия.
12:06 20.06.2026
90 Един въпрос към Ружа Райчева
12:07 20.06.2026
91 Архимандрисандрит Бибиян
12:07 20.06.2026
92 Не се притеснявай,че си веган
До коментар #23 от "Аз съм веган":И от мен нищо не става.
12:07 20.06.2026
93 Бай Араб
12:07 20.06.2026
94 Факти
До коментар #77 от "РЕАЛИСТ":Радев е какъвто му наредят от Москва. Той решения сам не взема. Свалиха го от самолета и го вкараха в президентството. После го насадиха в премиерското кресло. Пишат му речите. Той си ги учи вечер и на другия ден ги рецитира с ударения на точно определени думи. Руската школа. Да не мислиш, че тия приказки за кръстоносните походи ги е мислил той?
12:08 20.06.2026
95 По големи факти
До коментар #81 от "Факти":Глупости! Украйна е държава с тотално корумпирано и нацифицирано управление, във война, с унищожена икономика. Управлява се от беззаконна власт, която е причинила смъртта на стотици хиляди свои граждани. Да влезе в ЕС означава да бъде поета издръжката и без нито един грам полза от нея! България трябва да се присъедини към Полша и Унгария, които пристъпиха към категоричен отказ от прием.
Ако България и правителството и искат да са истински европейци, то грижата им трябва да е запазване интересите на Европа, които изключват интересите на Украйна на Зеленски. Украинското правителство е нацистко, нацизъм ли подкрепя Румен Радев за ЕС?! Този вмирисан съюз ще унищожи Европа, ако не се вземат мерки.
Коментиран от #107, #114
12:08 20.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Кеефф
12:09 20.06.2026
98 някой
До коментар #19 от "Грийн сок":Пилота има икономически съветници,икономиста кой ще го съветва в самолета? С такива сравнения доказваш че ти не ставаш за икономист,за пилот да не говорим.
12:09 20.06.2026
99 Казуар
12:10 20.06.2026
100 Ако
Защитава себе си от търсене на съдебна отговорност. За Райчеви, те са винаги политкоректни
12:10 20.06.2026
101 Бай Араб
До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":Нефтохимик е на Русия за да могат да обират Евро парите на българите които живеят и работят в Европа.Най- скъпото и най- некачественото гориво е от Русия.75 години не спират да доят България по всеки възможен начин
Коментиран от #125
12:11 20.06.2026
102 ма ДУРО
12:12 20.06.2026
103 Бай Араб
12:13 20.06.2026
104 Факти
12:14 20.06.2026
105 Дъщерята на комсомолеца
12:15 20.06.2026
106 Бай Араб
До коментар #38 от "Аз съм веган":Тъкмо да избяга с комисионните от БОТАШ и го върнаха да прави партия, защото Орбан се усети и набързо,, загуби,, изборите.
12:15 20.06.2026
107 РФ е един огромен КЕН eф !
До коментар #95 от "По големи факти":104-то място: Украйна показва леко подобрение, достигайки 36 точки (+1 спрямо предходни години), което я прави една от малкото страни в региона, успели да подобрят или запазят позициите си въпреки изключително тежките условия.
Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.
Предизвикателства: Макар да има воля за реформи, военното положение и огромните потоци от средства за отбрана и възстановяване създават постоянни рискове, които не позволяват по-рязък скок в индекса.
157-то място: Русия се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.
Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.
Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отчетност, което води до пълно източване на публични ресурси.
12:16 20.06.2026
108 АГАТ а Кристи
До коментар #86 от "Радев още каза, че":И още каза : - ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПА МИНАВА ПРЕЗ МОСКВА
12:16 20.06.2026
109 Г.Лупак
До коментар #77 от "РЕАЛИСТ":Сравняваш човек управлявал България 15години успешно с руската подлога мунчо??? 10% рускопологови платени начело с Боташ Решетников крадете както винаги комуняги д.лни!
12:16 20.06.2026
110 AHAЛHO-OPAЛHИTE ИГРИ
12:16 20.06.2026
111 ГГГГ
12:16 20.06.2026
112 Димо
12:17 20.06.2026
113 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?
Значи Лукойл ни съди, и вместо да се защитаваме, ние ще улесняваме достъпа на Алекперов до Европа. За да може Лукойл да изгради по силен кейс и да ни осъди.
12:17 20.06.2026
114 Тъпото руско говедо
До коментар #95 от "По големи факти":Вие от Русия много сте се загрижили за Европа, Европейският съюз и България... я пак помисли дали пък не искате Европейският съюз да се разпадне, както си мечтае вашият вожд Путин... мислите ли, че най-умните и способни хора на тази планета не са в Европа и в Европейскияът Съюз...я пак се замислете щото не се сещам Русия да е произвела нещо различно от оръжия за масово унищожение, не се сещам да е произвела нещо за да подобри живота на руснаците.
12:17 20.06.2026
115 Потресаваща наглост на Ружка!
12:19 20.06.2026
116 При цялото ми уважение:
- не виждам, как ще ни помогне позицията ни с арбитража. Или сме прави или не сме. Очакваме да го свалят от благодарност за послушание ли?
- интересът на страната е, според мен, е максимална интеграция със страните от ЕС
- интересът на страната ни е да имаме добра репутация и силна позиция в ЕС. Дървене с неясни аргументи не помага
- руският патриарх-агент на КГБ как помага на българската икономика?
12:19 20.06.2026
117 Потресаваща наглост на Ружка!
Коментиран от #119, #141
12:19 20.06.2026
118 пламен
Русия е бита карта
12:21 20.06.2026
119 Гошо
До коментар #117 от "Потресаваща наглост на Ружка!":Охлюв!
12:23 20.06.2026
120 Циганин съм
Коментиран от #136, #145
12:23 20.06.2026
121 200 МИЛИОНА ЕВРО КОМИСИОННА
12:23 20.06.2026
122 Тъпоъгълна кучка
12:24 20.06.2026
123 Ружа Райчева:Кога последно
12:24 20.06.2026
124 Летец Пешеходец
12:25 20.06.2026
125 Факти
До коментар #101 от "Бай Араб":Мой съученик работи в Ликойл. От него знам, че качеството на горивото им е на абсолютния минимум за продажба. 75% от дизела и 60% от бензина в България идва от Лукойл. Косвените разходи заради скапаното гориво са огромни - по-висок разход, по-бърза амортизация, повече ремонти, повече отрови във въздуха, които ни правят по-болни и харчим повече за здраве... В България горивото не е най-евтино. Има много други разходи, които не ги виждаш на колонката.
Коментиран от #132
12:27 20.06.2026
126 Ку-ку
До коментар #22 от "Репортер":Така е....и затова ми изтриха коментара, защото са много "независими"... 🤣🤣🤣
12:27 20.06.2026
127 нннн
12:28 20.06.2026
128 Абсурдистан
12:29 20.06.2026
129 Хмм
12:30 20.06.2026
130 Кривоверен алкаш
12:31 20.06.2026
131 селяк
12:33 20.06.2026
132 На малко по-друго мнение съм
До коментар #125 от "Факти":Горивото на Лукойл си е нормално, на Петрол обаче беше боклук навремето, отдавна не наливам там, на Газпром пък беше сръбско, също боклук. И там не наливам. На Шел си е добре, дали е вносно или от Нефтохим, незнам.
12:34 20.06.2026
133 Летец Пешеходец
12:34 20.06.2026
134 Хмм
12:35 20.06.2026
135 Малиий
Коментиран от #144
12:35 20.06.2026
136 Българин Дърт
До коментар #120 от "Циганин съм":Млъквай к.чко! Ще те бия с една ръка докато .правям май..а ти жИна ти и теб! Кангал.
12:36 20.06.2026
137 Никси
До коментар #19 от "Грийн сок":Естествено че може да управлява икономиката на страната , зада кандидатстваш в Долна Митрополия за Пилот на Самолет или всякакъв летателен апарат
Първо ; Трябва да си завършил с пълно отличие Училището което си учил и Златен Медал
Второ; Да си Физически и Психически Здрав
Трето ; да не те е страх и да имаш фобия от височини
Четвърто; Трябва да си на ТИ с Математиката , Алгебрата и Геометрията
То не е като да изкараш едно свидетелство за управление на Автомобил и хоп да караш Самолет
+това Радев е учил в Сащ и знае няколко международни езика
Та как мислиш че няма да се справи с икономиката на страната
ТО НЕ СТАВА САМО С ПАРИ И ВРЪЗКИ, А ТРЕБЕ И ДА ИМАШ ДОСТА АКЪЛ В ГОРНИЯ БАГАЖ НАД ТЯЛОТО ТИ , ДЕМЕК В ЧЕРУПКАТА
РАДЕВ ги притежава тези Качества
Запознат съм по случая защото мой първи Братовчед Лека му пръст Учи Военно то Училище в Суходол ВВСТУ ген .Благой Иванов , той също го приеха с пълно отличие за Строителен Инжинер на високо строителство и там и го караха след като завърши училището да стане Преподавател но той не иска след като усети че в Демокрацията Строителни Войски няма да съществуват и той с неговия кум който също беше Курсант там само че малко по голям от него и отвориха Строителна Фирма ЛИВЕЛ ООД офиса им беше до Бакърнената Фабрика на ул. Маслинено Клонче 2
и работеха ЗДРАВО, също за да правиш изчисления в Строежа пак трябва Математиката да я чаткаш , Саше то не става само с ядене а трябва и акъл да имаш !!!.
12:36 20.06.2026
138 Тая на снимката ли е ружа?
12:37 20.06.2026
139 Анонимен
12:39 20.06.2026
140 ......
12:40 20.06.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 раша е обявила България
12:40 20.06.2026
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Американски Турбогъзар
До коментар #135 от "Малиий":Ще ви изкъртя вмерисани мухлясали копейки!!!
12:42 20.06.2026
145 Сус бе кьопек
До коментар #120 от "Циганин съм":Такива бабаитчета като теб ми пълзят в краката!
Коментиран от #151
12:44 20.06.2026
146 Майора
12:44 20.06.2026
147 Как не ги беше срам?
А Белене стои с платени нови реактори, оборудване, площадка в КАЛТА.
Но нови 6300 кв. клм. за ВЕИ-тата на енергийното лоби в НС? Лозя, ниви, пасища вклч. в София и София област без екологична оценка МОСВ, черна безжизнена угар и тонове пластмаса. Пренатоварване на ел. с-ма и им плащаве и загубите 50% такси и достъпи от сметките за ток. Архи Цинизъм. Чий е Еврохолд, истински собственици, сметки по 200 до 400 лв. януари?
Оставка, по пътя си вземете и Юрошит копейката.
Това е умишлен фалит на държавата!
12:45 20.06.2026
148 Никси
До коментар #52 от "Тодар Живков":ТодАре от кое гето си или сиропиталище та плюеш !!!.
12:46 20.06.2026
149 Ами, кажете ми!
12:48 20.06.2026
150 Искрено и лично
12:54 20.06.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 до 119 - и Гошо
Коментиран от #157
12:56 20.06.2026
154 до 141 - и червен наглец
13:07 20.06.2026
155 Казуар
13:11 20.06.2026
156 Като две капки вода
13:13 20.06.2026
157 Никси
До коментар #153 от "до 119 - и Гошо":Нещо не си на ясно май , в Белене бяха прасетата а в Ловеч имаше кариера и там опандизените чукаха камъни !!!.
13:27 20.06.2026
158 Куку
13:34 20.06.2026
159 Грешиш, червен Миланов
13:36 20.06.2026