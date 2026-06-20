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Ружа Райчева:Кога последно управляващ политик да постави интересите на България на първо място, а не да скача с ентусиазъм на всяко директива на ЕС!

Ружа Райчева:Кога последно управляващ политик да постави интересите на България на първо място, а не да скача с ентусиазъм на всяко директива на ЕС!

20 Юни, 2026 11:24 2 487 159

  • румен радев-
  • премиер-
  • ес-
  • санкции-
  • лукойл-
  • вагит алекперов-
  • ружа райчева-
  • българия-
  • енергийни санкции-
  • енергиен интерес

Има България със столица София, която за ПРЪВ път от ужасно много време казва едно много аргументирано “не” на ЕС по въпрос, който не е маловажен за нас

Ружа Райчева:Кога последно управляващ политик да постави интересите на България на първо място, а не да скача с ентусиазъм на всяко директива на ЕС! - 1
Снимка: БГНЕС
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С частичния си отказ да подкрепи поредния пакет санкции срещу Русия премиерът Радев отново каза нещо, което казва от 2022 г. като президент: войната в Украйна няма да се реши по този начин - начинът на лутащите се като мухи без глави европейски лидери. Ще се реши само с дипломация. Каза го много категорично и на ЕС, когато те очакваха нашето вечно раболепно съгласие - налично още преди да са ни попитали.

Разбира се, че обвиняващите го за кремълски агент групово писнаха в истерия, защото единственото, което чакаха откакто той дойде на власт, беше само да “се качи на влака за Москва”.

Това коментира във "Фейсбук" Ружа Райчева.

Такъв влак обаче НЯМА. Има България със столица София, която за ПРЪВ път от ужасно много време казва едно много аргументирано “не” на ЕС по въпрос, който не е маловажен за нас.

“Имайки предвид, че "Лукойл" предяви арбитраж към България за 3 млрд. евро, няма да допуснем точно на съсобственика на “Лукойл” Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака. (…) Ние просто няма да подкрепим санкциите в този им вид. Имаме право на глас и ще го използваме. Лидерите тук ме познават много добре. Те знаят, че моите позиции винаги са аргументирани и се приемат с уважение".

Това каза Радев и то е изключително ясно.

Кога последно управляващ политик да постави интересите на България на първо място, а не да скача с ентусиазъм на всяко наставление, директива или акт на ЕС? От десетилетия ние само се натискаме, готови на всичко, само и само да се докажем, че не сме “втора ръка европейци”. Това обаче се доказва не с натискане и жалко подмазване (на каквото се нагледахме вече), а с категорични и аргументирани позиции. Каквито Радев изложи.

P.S. Ще има още вой и писъци от чакащите да видят “влака за Москва”. Той живее в главите им със СТРАШНА сила.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    39 4 Отговор
    Бацко, бе! ЗабравИхте ли как го набиваше с 200?🤣🤣🤣

    11:26 20.06.2026

  • 2 А се получи

    26 7 Отговор
    ПОСЛЕДНО МЯСТО !

    11:28 20.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РАДЕВ

    66 29 Отговор
    Ама хич не е удобен на урсоляците.

    Коментиран от #9, #56, #68

    11:29 20.06.2026

  • 5 Коя е Ружа Райчева?

    62 68 Отговор
    Поредната никоя от просийския слугинаж! Защо Нефтохим Бургас е на Лукойл, а не на България, долни русоробести гнидички?!?

    Коментиран от #11, #12, #13, #15, #18, #32, #101

    11:29 20.06.2026

  • 6 Не е полезно да изтривате

    68 38 Отговор
    Когато подчертавам че целият народ обича премиера !

    Коментиран от #10, #49

    11:30 20.06.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    72 36 Отговор
    Радев е нашия президент. Затова сме го избрали. Омръзна ни Бойко, дето уж голям мъж у нас, а навън козирува на началниците. В книгата " Децата на Арбат" авторът описва, че така се държат мизерниците с дребна душица и ниска компетентност.

    Коментиран от #51

    11:31 20.06.2026

  • 8 смях в залата

    48 71 Отговор
    И Орбан поставяше Унгария на първо място но накрая се видя кои от Унгарците се облажиха. След време ще разберем на кого се е навел Радев , Засега дава знаци на Путин че е готов да му служи като троянски кон в ЕС

    11:31 20.06.2026

  • 9 Е шапкиран

    26 50 Отговор

    До коментар #4 от "РАДЕВ":

    дебилий зеленочораповия. Не е удобен, щото е путлерист, нормално е да не е удобен за неорките!!!

    Коментиран от #25

    11:31 20.06.2026

  • 10 Вервай

    9 21 Отговор

    До коментар #6 от "Не е полезно да изтривате":

    си!!! 🤣🤣🤣🤣🤣

    11:32 20.06.2026

  • 11 Ами на ружа и райчев

    36 27 Отговор

    До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":

    Как коя, подмазвачка на всяка власт
    Проследете я и ще разберете

    11:32 20.06.2026

  • 12 Жица

    61 13 Отговор

    До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":

    Питай твоя ментор Иван Костов защо не е български. Или забрави кой го продаде/подари. Или просто пишеш да заработиш нещо

    11:33 20.06.2026

  • 13 За лукойл

    58 12 Отговор

    До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":

    Питай американското протеже и.костов

    11:33 20.06.2026

  • 14 Казуар

    39 34 Отговор
    Ружке, твоите татко и мама яростно атакуваха началото на демокрацията сега Радев като си показа русофилските рога ти изглеждаш много доволна.

    Коментиран от #26

    11:33 20.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 САМО ЕДНО......

    56 37 Отговор
    БРАВО НА РАДЕВ.

    11:34 20.06.2026

  • 17 Съдията

    57 24 Отговор
    Така е, Тиквата като корумпе се навеждаше винаги натам, накъдето духа вятъра, а умнокрасивите не се нуждаят от коментар. За пръв път България се ръководи от политик, на когото му пука за държавата.👍

    11:34 20.06.2026

  • 18 смях в залата

    46 10 Отговор

    До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":

    Ружито не е ли дъщеря на социолога Райчев дето направи милиони с манипулации по ТВ .

    11:34 20.06.2026

  • 19 Грийн сок

    40 46 Отговор
    Пилот да управлява икономика
    е същото като
    икономист да управлява самолет.
    Катастрофата е неизбежна.

    Коментиран от #48, #59, #98, #137

    11:35 20.06.2026

  • 20 Ружа Райчева

    42 18 Отговор
    Шефе ,твоите чорапи миришат най-хубаво.

    Коментиран от #54

    11:36 20.06.2026

  • 21 Браво

    43 27 Отговор
    Добър коментар, жената казва истината. Либералите се интередуват само от конформизъм - прави каквото ти каже Брюксел.
    Алоооу, защо не искате България да си гледа интереса? Защо искате да сме безгласна буква, и само да следваме заповедите на ЕС? Вие добре ли сте?
    Браво и на Радев!

    11:36 20.06.2026

  • 22 Репортер

    38 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ку-ку":

    Тази фамилия некадърни излишници нищо друго не умеят да правят. През целия им жалък живот само блюдолизане. Между другото, в редакцията на този сайт, над 90% са така.

    Коментиран от #126

    11:37 20.06.2026

  • 23 Аз съм веган

    29 39 Отговор
    С този премиер жестоко се излагаме.

    Коментиран от #71, #92

    11:37 20.06.2026

  • 24 Най иван

    37 16 Отговор
    От кога Съветския интерес е пред Българският, но за госпожицата отгледана в имение с двуметров зид край София купен със съветски 💸 за пропаганда това не е важно, но всеки си гледа интереса , там е ясен !

    11:38 20.06.2026

  • 25 Радев е човек с достойнство

    40 33 Отговор

    До коментар #9 от "Е шапкиран":

    а не като Бойо,да се кланя на крадливата Урсула и просещия фашист наркоман.

    Коментиран от #31

    11:38 20.06.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    30 23 Отговор

    До коментар #14 от "Казуар":

    При 70 процента русофили в България, какъв трябва да е премиерът , бе? Евроантлантически шарлатанин ли?

    Коментиран от #36

    11:38 20.06.2026

  • 27 ШAФPAHTИЯ

    26 26 Отговор
    БРЕ ДЪPTATA PAЗПOPETИHA , МACKBAБАДCKATA ШAФPAHTИЯ, ХAHЪMATA РУЖА РАЙЧЕВА ДЕТ Е ЩЕРКА НА ДЪРТИЯ МACKBAБАДCKИ ПEДOФИЛ И ВИДЕН МЕСТЕН AHAЛЛИЗATOP АНДРЕЙЧУ РАЙЧЕФ И ТЯ СЕ ИЗХOДИЛA ПО ВЪПРОЗА ЗА ТЪРГОВИЯТА С ВЛИЯНИЕ НА СИВОТО МАСКВАБАДСКО ГOBEДO ,ПOMAШКИЯ PEЗНЯK , ПРАВОВЕРНИЯ РУСЛЯМИСТ , XYЙЛO ГУMEH KPAДEB-ГУHДЯEB .

    11:39 20.06.2026

  • 28 Кифло,

    29 17 Отговор
    Какво общо имат набезите на тевтонците в Русия с българските интереси?
    Споменаването на кръстоносните походи вчера изобщо не беше случайно, а на Радев трябва периодично да му се набива канчето, за да си спомня все пак чий премиер е!

    Коментиран от #37

    11:41 20.06.2026

  • 29 Малий

    25 15 Отговор
    Интересите на кгб генерал от Русия уж патриарх

    11:42 20.06.2026

  • 30 Мичето с кокичето

    24 3 Отговор
    Другарю Радев, защо за детските градини ние, вие и всички сме плащали и сме се чудили как да вържем двата края, но сме се справяли, а за децата на сега масово безработните мързели с луксозните коли градините са абсолютно безплатни? Къде е равноправието и защо градината на един сополянко да е безплатна, старческият дом за баба ми дето си е дала здравето повече за за вашите заплати, отколкото за себе си да се заплаща а?

    11:42 20.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пламен

    27 7 Отговор

    До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":

    А кои продаде същият Нефтохим за 1 долар?,, Великият :Костов.
    Винаги първо фактите.

    Коментиран от #50, #61

    11:45 20.06.2026

  • 33 Мишел

    29 23 Отговор
    Нищо чудно, че има толкова възмутени от Радев, който поставя интересите на България на първо място. От доста време не сме имали начело на държавата патриот Тези така са свикнали със слугинажа на властта ни, че не могат да изтраят Радев.

    Коментиран от #64

    11:45 20.06.2026

  • 34 Радев

    13 9 Отговор
    все пак прдпочитам Ружето да ме поема, отколкото баща й!

    11:45 20.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мартин

    16 4 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Една шепа дърти сбърканяци сте.

    11:46 20.06.2026

  • 37 Калоян

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "Кифло,":

    Побеждава кръстоносците.
    Защо бе главок?

    Коментиран от #45

    11:46 20.06.2026

  • 38 Аз съм веган

    15 13 Отговор
    Мунчо си купи фабрика на 8 септември.

    Коментиран от #106

    11:46 20.06.2026

  • 39 И аз искам Ружето

    10 8 Отговор
    да анализира, особено в профил!

    Коментиран от #55

    11:47 20.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А МОЧАТА?

    15 7 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА? А?

    11:48 20.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 АГАТ а Кристи

    19 11 Отговор
    Тая КОМУНИСТИЧЕСКА ЩЕРКА естествено ще защитава "правата" линия на другарите и на "Партията"

    11:48 20.06.2026

  • 45 Не се обаждай, куха лейко!

    16 16 Отговор

    До коментар #37 от "Калоян":

    Радев използва руски опорки, за да ни създава проблеми!

    11:48 20.06.2026

  • 46 И защо триете?!

    9 5 Отговор
    Истината,ве платена мисиркооо...?!?!

    11:48 20.06.2026

  • 47 И какви

    19 13 Отговор
    са интересите на България ма,смвъдло комунистическа русофилитическа?

    11:50 20.06.2026

  • 48 Сталин

    10 11 Отговор

    До коментар #19 от "Грийн сок":

    Ъ,ний имахме Тиква и Прасе да управляват държавата 15 години,да не говорим за Просто Киру,че Пилота ли няма да се справи

    Коментиран от #57

    11:50 20.06.2026

  • 49 И мен ме трият!

    12 16 Отговор

    До коментар #6 от "Не е полезно да изтривате":

    Но на изборите нямаше как да ,,Изтрият",волята на народа-гласуващ за Радев!

    11:50 20.06.2026

  • 50 Жан Виденон

    13 8 Отговор

    До коментар #32 от "Пламен":

    Не продаде Нефтохим на Рем Вяхирев и отказа НАТО.
    Западът блокира сметките а Руско Българската банка на Кюлев, СИК и ВИС даваха по 70 ДМ на студент да кряска Кой не скача е червен.Доган постави Костов който продаде всичко и въведе единственият закон за ликвидация в историята на света

    11:50 20.06.2026

  • 51 Копейкин Костя

    15 4 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Що си мисля, че Радьев е премиер, а не президент?
    Другари?

    Коментиран от #77

    11:51 20.06.2026

  • 52 Тодар Живков

    22 7 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #62, #148

    11:52 20.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ленче Кремче

    7 8 Отговор

    До коментар #20 от "Ружа Райчева":

    Г-н Борисов,вашият зайчарник мирише разкошно!

    11:52 20.06.2026

  • 55 Евгени от Алфапласт

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "И аз искам Ружето":

    Да, бе, с тия малки гърди...

    11:53 20.06.2026

  • 56 Така е

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "РАДЕВ":

    Радев - великият борец срещу кръстоносците. Западняците треперят от страх.

    11:53 20.06.2026

  • 57 Муми,

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Сталин":

    Гледай си балсамите !!!

    11:54 20.06.2026

  • 58 Райчеви,

    19 2 Отговор
    не се усещате или не ви пука, ама станахте противни на много хора. Какви анализатори сте като собственото си поведение не анализирате.

    11:54 20.06.2026

  • 59 Фон дер Миндер

    13 9 Отговор

    До коментар #19 от "Грийн сок":

    Следвам твоя ред на мисли и се чудя какво търси една акушерка на върха на един икономически съюз, обхващащ цял континент....или пък как скачачка на батут , с интелект на врабченце,става външен министър и впоследствие шеф в ООН..., а кая калната има ли нужда изобщо да се споменава???

    11:54 20.06.2026

  • 60 BAГЪ3 AЛEKПOPOB

    14 7 Отговор
    OЩЕ НОВИНИ ОТ БЛАТНАТА ДЖАМАХИРИЯ , СИВОТО МАСКВАБАДСКО ГOBEДO ,ПOMAШКИЯ PEЗНЯK , ПРАВОВЕРНИЯ РУСЛЯМИСТ , XYЙЛO ГУMEH KPAДEB-ГУHДЯEB Е ПОИСКАЛ 20 МИЛИОНА ЕВРО ОТ ХАЛИФА НА МАСКВАБАД И ВСЯ ТУНДРА , КИРИЛО ГУHДЯEФФ И ОЩЕ 100 МИЛИОНА ЕВРО ОТ BAГЪ3 AЛEKПOPOB ЗА ДА ИМ БЛОКИРА САНКЦИЙТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ .

    Коментиран от #65

    11:54 20.06.2026

  • 61 Копейкин Костя

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Пламен":

    Петка, дорогой, за 1 долар беше продаден "Кремиковци " , провери си опорките!

    11:55 20.06.2026

  • 62 Калоян

    9 13 Отговор

    До коментар #52 от "Тодар Живков":

    Има ли по големи боклуци от българските евроатрантици.
    Няма

    11:55 20.06.2026

  • 63 Учуден

    4 0 Отговор
    Мина си купи фабрика на 8 септември.

    11:56 20.06.2026

  • 64 Правилно

    12 13 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Патриот е този, който обича Русия повече от България.

    Коментиран от #74

    11:57 20.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Р.Н

    6 1 Отговор
    Арбитража няма да отпадне по никакъв начин.
    Лапнали са и заради това го пазят

    11:58 20.06.2026

  • 67 Само

    18 6 Отговор
    другарката Ружа си интерпретира така , както ѝ изнася ! Цял свят видя и чу нещо съвсем друго - че летецът не поставя България на първо място , а Русия !!!

    11:58 20.06.2026

  • 68 Ха ха

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "РАДЕВ":

    Западняците с един Радев не могат да се оправят, тръгнали с Путин да се занимават.

    Коментиран от #83

    11:58 20.06.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ЦК на БКП

    11 2 Отговор
    Тая по всички агитационни способи е израсла по-високо от КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СИ СЪЗДАТЕЛИ по повеля на Партията. По този показател сиганта и на малкия пръс на виза не могат да стъпят

    Коментиран от #85

    11:59 20.06.2026

  • 71 бай Шиле

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "Аз съм веган":

    Голяма "излагация" е да изразиш мнение което не е политкоректно според пропагандата на европейските лидерки.

    12:00 20.06.2026

  • 72 Атина Палада

    8 1 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    12:00 20.06.2026

  • 73 Васил

    11 6 Отговор
    Не виждам никаква разлика между Боко и Радев само бълва лъжи каза че цените от кошницата ще са 15% надолу ама няма разлика може е имал предвид че самата кошница ще поевтинее а продуктите от нея. Взима дългове а реформи няма в държавният сектор което означава и всяка следваща година ще тегли нови заеми за да живее държавният апарат. Раздувани разни теории тип Молдер и Скъли че Украйна ни е виновна за всичко как па на Китай не и е виновна Украйна или пък на Тайван.

    12:00 20.06.2026

  • 74 НЕ Е БАШ ТАКА!

    3 11 Отговор

    До коментар #64 от "Правилно":

    Патриот е този,който обича Украйна,повече от България!

    12:00 20.06.2026

  • 75 звездичка

    14 4 Отговор
    Тази дъщеря на измамник много компетентна.Като е толкова умна защо не стана лекар,адвокат или архитект-там трябва да се учи.По лесно е да харчим на тате парите.
    Що се отнася до Радев,той е национолен предател.

    12:00 20.06.2026

  • 76 На тия райчеви

    15 2 Отговор
    Тотална проверка откъде са им парите.
    И конфискация на всичко.

    Коментиран от #88

    12:00 20.06.2026

  • 77 РЕАЛИСТ

    6 12 Отговор

    До коментар #51 от "Копейкин Костя":

    Радев е каквото си поиска. Беше президент, сега е премиер, а оня от Банкя се облизваше за президентския пост но си остана в кочината в Банкя.

    Коментиран от #94, #109

    12:01 20.06.2026

  • 78 Присъщо за

    4 9 Отговор

    До коментар #31 от "Тихо пико4!":

    ПОСРЕДСТВЕНИТЕ..
    Когато не знаят какво да кажат обиждат.
    Нищо чудно,че подкрепят Бойо.

    12:02 20.06.2026

  • 79 Павел Пенев

    9 10 Отговор
    Тези дето пищят за влака към Москва, нека ги качим на влака към Раднево за лечение в Държавната психо болница. Това са полу идиотите от ГЕРБ, ППДБ и ДПС и платените клакьори журналисти от БНТ, НОВА и БТВ. Същевременно Радев трябва да вземе мерки против монархистката Милена Милотинова и подлогите журналисти на Сорос , ГЕРБ и ППДБ,които непрекъснато джафкат против новото правителство, което им плаща заплатите.

    Коментиран от #87

    12:02 20.06.2026

  • 80 Т Живков

    10 1 Отговор
    Смрът на комунизма!

    12:02 20.06.2026

  • 81 Факти

    13 6 Отговор
    Украйна с ресурси за трилиони ще влезе в ЕС и ще се превърне в златната кокошка на съюза. За нас обаче няма да има златно яйце, защото Радев работи за Русия. Той ще продължи да подарява пари на Турция докато не подари всичките 2,3 милиарда долара по договора с Боташ. Ще продължи да подарява и вода на Гърция независимо, че договорът изтече по-миналата година. Последното сам го каза в Парламента.

    Коментиран от #95

    12:02 20.06.2026

  • 82 Брей

    4 1 Отговор
    А стига глупости. Дъвка за наивниците.

    12:03 20.06.2026

  • 83 Хо Хо

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ха ха":

    бункерния молец пълни чемоданите?

    12:03 20.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Радев още каза, че

    8 11 Отговор
    „Бъдещето на България ще се решава в София, а не в Киев или Брюксел“, подчерта Румен Радев в остър отговор към зеления наркоман.

    Коментиран от #108

    12:05 20.06.2026

  • 87 Като каза...

    8 0 Отговор

    До коментар #79 от "Павел Пенев":

    ...Милена Милотинова...!
    А ве няма ли кой да каже на тая,че на такъв пост,с прическа от 60-те години,някак си...не върви...?!

    12:06 20.06.2026

  • 88 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    11 0 Отговор

    До коментар #76 от "На тия райчеви":

    Дъртият Райчев как стана милионер?

    12:06 20.06.2026

  • 89 Тъпото руско говедо Румен

    14 8 Отговор
    Кога последно управляващ политик да постави интересите на Русия на първо място, а не да скача с ентусиазъм на всяко директива на ЕС!...
    Ами да ти кажа г-жо Ружа Райчева, последно беше Жан Виденов, който изпълняваше каквото му кажат от Кремъл и после като фалира държавата се оправдаваше с това че го били излъгали... те руснаците го подвели да фалира България... сега наблюдаваме абсолютно същото залитане...

    Къде са българите защо не скачате против договора с "Боташ", защо не излизате на протест... не усещате че ви сготвят както се вари жаба... бавно и постепенно и докато се усетите и вече ще сте сварени.

    Какви 100 дена толеранс, за това нескопосано правителство, като Румен Радев започна с изпълненията на заповедите от Кремъл... всички го виждаме... че България бавно потъва и Радев ви го казва че там ви е мястото в калта където е Русия.

    12:06 20.06.2026

  • 90 Един въпрос към Ружа Райчева

    10 1 Отговор
    Много ли е трудно да мислиш и действаш с ясна мисъл за интересите на България? Колко поколения от червеното ти семейство ще говорите и работите като коминтерновски безродници и национални предатели? Не е честно народът да плаща данъци за комунистическото ти котило, което бълва само кремълска пропаганда.

    12:07 20.06.2026

  • 91 Архимандрисандрит Бибиян

    3 1 Отговор
    Разрахме каде Пембен е напълнил комбенезона до яката! Добре каде е без скафандър, инък и него щеше да напълни и Ружа требаше да мо прави изкуствено на кафевите устни! Но има Бог и името мо не е Мумиян.

    12:07 20.06.2026

  • 92 Не се притеснявай,че си веган

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Аз съм веган":

    И от мен нищо не става.

    12:07 20.06.2026

  • 93 Бай Араб

    12 2 Отговор
    Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин.Орбан като видя края и веднага загуби изборите.

    12:07 20.06.2026

  • 94 Факти

    15 5 Отговор

    До коментар #77 от "РЕАЛИСТ":

    Радев е какъвто му наредят от Москва. Той решения сам не взема. Свалиха го от самолета и го вкараха в президентството. После го насадиха в премиерското кресло. Пишат му речите. Той си ги учи вечер и на другия ден ги рецитира с ударения на точно определени думи. Руската школа. Да не мислиш, че тия приказки за кръстоносните походи ги е мислил той?

    12:08 20.06.2026

  • 95 По големи факти

    7 12 Отговор

    До коментар #81 от "Факти":

    Глупости! Украйна е държава с тотално корумпирано и нацифицирано управление, във война, с унищожена икономика. Управлява се от беззаконна власт, която е причинила смъртта на стотици хиляди свои граждани. Да влезе в ЕС означава да бъде поета издръжката и без нито един грам полза от нея! България трябва да се присъедини към Полша и Унгария, които пристъпиха към категоричен отказ от прием.

    Ако България и правителството и искат да са истински европейци, то грижата им трябва да е запазване интересите на Европа, които изключват интересите на Украйна на Зеленски. Украинското правителство е нацистко, нацизъм ли подкрепя Румен Радев за ЕС?! Този вмирисан съюз ще унищожи Европа, ако не се вземат мерки.

    Коментиран от #107, #114

    12:08 20.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Кеефф

    7 3 Отговор
    Прогнозата за управлението на „Прогресивна България“ може да се резюмира съвсем накратко така: накрая на мандата им ще имаме руски телевизор и празен хладилник! Рум Чо Рап до там ще ни доведе.

    12:09 20.06.2026

  • 98 някой

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Грийн сок":

    Пилота има икономически съветници,икономиста кой ще го съветва в самолета? С такива сравнения доказваш че ти не ставаш за икономист,за пилот да не говорим.

    12:09 20.06.2026

  • 99 Казуар

    8 0 Отговор
    Ружке, твоят татко купи ведомствен апартамент в София на площад Народно събрание зад опашката на коня за нищо пари. Сделката е като печалба от тотото. Сега се пренастройва от Бойко към Радев.

    12:10 20.06.2026

  • 100 Ако

    5 1 Отговор
    защитаваше българските интереси нямаше да има съсипване на Булгаргаз и ограбване на българите с малоумния договор с Боташ!
    Защитава себе си от търсене на съдебна отговорност. За Райчеви, те са винаги политкоректни

    12:10 20.06.2026

  • 101 Бай Араб

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Коя е Ружа Райчева?":

    Нефтохимик е на Русия за да могат да обират Евро парите на българите които живеят и работят в Европа.Най- скъпото и най- некачественото гориво е от Русия.75 години не спират да доят България по всеки възможен начин

    Коментиран от #125

    12:11 20.06.2026

  • 102 ма ДУРО

    6 0 Отговор
    Тоя бурен изкласи над макя си и оня ПЕЛ.тека

    12:12 20.06.2026

  • 103 Бай Араб

    11 0 Отговор
    Договора с БОТАШ напълно препокрива националните интереси на България, пари вече няма, всеки месец от тук нататък ще теглим дългове да даваме на Турция

    12:13 20.06.2026

  • 104 Факти

    8 4 Отговор
    Видяхме какво стана с Унгария при Орбан, който работеше за Русия. Спряха им еврофондовете, загубиха милиарди и дефицитът им избухна. Падна им кредитният рейтинг. Наложи се да запълват дупките с външни заеми при високи лихви. Инфлацията им скочи и беше втората най-висока в Европа. С Радев ние рязко влязохме в същия филм. Знаем как свърши Орбан. И Радев ще свърши така. Въпросът е дали народът ще изтъпи целия му мандат или ще въстане.

    12:14 20.06.2026

  • 105 Дъщерята на комсомолеца

    7 0 Отговор
    Ружа Райчева е забременяла през вертикалния отвор след бурна нощ с една дузина черни мъже. В момента по нова телевизия стартират предаването: Кой е бъшътъ и Ружа ги издирва всичките у малашефци

    12:15 20.06.2026

  • 106 Бай Араб

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Аз съм веган":

    Тъкмо да избяга с комисионните от БОТАШ и го върнаха да прави партия, защото Орбан се усети и набързо,, загуби,, изборите.

    12:15 20.06.2026

  • 107 РФ е един огромен КЕН eф !

    8 3 Отговор

    До коментар #95 от "По големи факти":

    104-то място: Украйна показва леко подобрение, достигайки 36 точки (+1 спрямо предходни години), което я прави една от малкото страни в региона, успели да подобрят или запазят позициите си въпреки изключително тежките условия.

    Причини за устойчивостта: Под натиска на международните партньори и нуждите за финансиране и интеграция в ЕС, Украйна поддържа строг фокус върху антикорупционните си институции (като НАБУ и САП). Извършват се редица показни разследвания срещу високопоставени чиновници в министерството на отбраната и съдебната система.

    Предизвикателства: Макар да има воля за реформи, военното положение и огромните потоци от средства за отбрана и възстановяване създават постоянни рискове, които не позволяват по-рязък скок в индекса.

    157-то място: Русия се намира на дъното на класацията с 22 точки и заема 157-о място, което е рекордно ниска позиция за страната. Тя споделя това място с държави като Хондурас, Зимбабве и Чад.

    Причини за срива: След началото на мащабната война в Украйна, руското правителство на практика узакони секретността в публичния сектор. Данните за държавните поръчки, доходите и активите на чиновниците са напълно засекретени под предлог за национална сигурност.

    Ефект: Корупцията в Русия е държавна политика и инструмент за контрол. Липсата на независими медии, гражданско общество и реална опозиция позволява на клептокрацията да функционира без никаква отчетност, което води до пълно източване на публични ресурси.

    12:16 20.06.2026

  • 108 АГАТ а Кристи

    2 3 Отговор

    До коментар #86 от "Радев още каза, че":

    И още каза : - ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПА МИНАВА ПРЕЗ МОСКВА

    12:16 20.06.2026

  • 109 Г.Лупак

    7 2 Отговор

    До коментар #77 от "РЕАЛИСТ":

    Сравняваш човек управлявал България 15години успешно с руската подлога мунчо??? 10% рускопологови платени начело с Боташ Решетников крадете както винаги комуняги д.лни!

    12:16 20.06.2026

  • 110 AHAЛHO-OPAЛHИTE ИГРИ

    6 2 Отговор
    ТАВАРИШУТКАТА РУЖА РАЙЧЕВА Е МНОГО ПЕРВЕРЗНА . И ТЯ КАК БАЩА СИ ДЪРТИЯ МACKBAБАДCKИ ПEДOФИЛ .МНОГО ОБИЧА AHAЛHO-OPAЛHИTE ИГРИ БЕЗ ХИГИEHA И ЦEЛИЯ ДА И Е В ГЪPЛDTO ДO TOПKИTE . НО НАЙ ОБИЧА ДА ПИШЕ MPЪCHИШKИ И ПEPBEPЗHИ ПACKBИЛИ КАТ ТОЗ ПО-ГОРЕ И ПОСЛЕ ДА ЧЕТЕ КАК Я ПCУBAT ХОРАТА А ТЯ ДА СИ ЧЕШЕ ДРТАТА , CMPAДЛИBA ШУHДA .

    12:16 20.06.2026

  • 111 ГГГГ

    9 2 Отговор
    ТОЯ МУХЛЮ СЪМ ГО КРЪСТИЛ ЛАТЕРНАТА РАДЕВ ОТ ДЕСЕТ ГОДИНИ БАЕ ЕДНО И СЪЩО

    12:16 20.06.2026

  • 112 Димо

    9 3 Отговор
    Някой да каже на Ружа,че позицията на Радев не съвпада с интересите на България! Това са руските интереси! И да не се правят на ударени с Андрей Райчев,дъртия комунист!

    12:17 20.06.2026

  • 113 Kyчka на Путлер ли е мунчо кРадев?

    8 1 Отговор
    Моля някой психоаналитик да обясни публично логиката и смисъла в това откровение на Фактора Радев от Брюксел: "В обхвата на физическите лица е и Вагит Алекперов, подаден като съсобственик на "Лукойл". Човекът който вложи много усилия и ресурси ние да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа. Имайки предвид че "Лукойл" предяви арбитраж към България за 3 млрд. евро, няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се простреляме в крака", посочи Радев.
    Значи Лукойл ни съди, и вместо да се защитаваме, ние ще улесняваме достъпа на Алекперов до Европа. За да може Лукойл да изгради по силен кейс и да ни осъди.

    12:17 20.06.2026

  • 114 Тъпото руско говедо

    7 3 Отговор

    До коментар #95 от "По големи факти":

    Вие от Русия много сте се загрижили за Европа, Европейският съюз и България... я пак помисли дали пък не искате Европейският съюз да се разпадне, както си мечтае вашият вожд Путин... мислите ли, че най-умните и способни хора на тази планета не са в Европа и в Европейскияът Съюз...я пак се замислете щото не се сещам Русия да е произвела нещо различно от оръжия за масово унищожение, не се сещам да е произвела нещо за да подобри живота на руснаците.

    12:17 20.06.2026

  • 115 Потресаваща наглост на Ружка!

    5 2 Отговор
    Даже повече от наглост, защото казаното от черевната и в червата слугиня на фатмака от село Славяново и подлога на кремълския злодей, Ружак, е цинизъм, не само наглост! Върховен цинизъм! Че пък какъв точно интерес защитава фатмака с ветото за полковник Гундяев, маскиран като руски патриарх Кирил?! Какъв български интерес представлява КГБ - полковника Гундяев, който благославя взривяването на болници, жилищни сгради, родилни домове, университети и благослява кървават агресия на кремълския злодей в Украйна, благославя убиъйствата на цивилни хора - жени и деца?! Как не те е срам ма, червено нищожество, дето са те кръстиил Ружа? Впрочем, ти от срам си оперирана до корен, ама поне малко неудобство не ти ли е останало ма, червенушке, дето с Фатмака ви е откърмила престъпната и кървава БКП?! Цял свят заклеймява чудовището Путин и неговия "духовен" закрилник полковник Гундяев, цял свят ма, Ружке! Нашият фатмак ли се намери еизнствен в цивилизования свят да защитава един КГБ - престъпник, милионер?! И кажи му да се образова и да прочете някоя и друга книжка ма, Ружке! Кажи му, че Руско-турската осбоводителна война е обявена от императора, а не от руски патриарх, защото гоава такъв в Русия не е имало! Кажи му, че кръстоносни походи срещу християнството никога не е имало! Че той освен "Как се каляваше стоманат" прочел ли е друга книга ма, Ружке?! не, комунистке, не! Премиеуът ти Радев е срам и позор за България! Той защитава Кремъл, не Бългаиря! той е п

    12:19 20.06.2026

  • 116 При цялото ми уважение:

    6 0 Отговор
    - супер, ако България си отстоява интереса в ЕС (както правят почти всички други държави, между другото), но
    - не виждам, как ще ни помогне позицията ни с арбитража. Или сме прави или не сме. Очакваме да го свалят от благодарност за послушание ли?
    - интересът на страната е, според мен, е максимална интеграция със страните от ЕС
    - интересът на страната ни е да имаме добра репутация и силна позиция в ЕС. Дървене с неясни аргументи не помага
    - руският патриарх-агент на КГБ как помага на българската икономика?

    12:19 20.06.2026

  • 117 Потресаваща наглост на Ружка!

    8 2 Отговор
    Даже повече от наглост, защото казаното от черевната и в червата слугиня на фатмака от село Славяново и подлога на кремълския злодей, Ружак, е цинизъм, не само наглост! Върховен цинизъм! Че пък какъв точно интерес защитава фатмака с ветото за полковник Гундяев, маскиран като руски патриарх Кирил?! Какъв български интерес представлява КГБ - полковника Гундяев, който благославя взривяването на болници, жилищни сгради, родилни домове, университети и благослява кървават агресия на кремълския злодей в Украйна, благославя убиъйствата на цивилни хора - жени и деца?! Как не те е срам ма, червено нищожество, дето са те кръстиил Ружа? Впрочем, ти от срам си оперирана до корен, ама поне малко неудобство не ти ли е останало ма, червенушке, дето с Фатмака ви е откърмила престъпната и кървава БКП?! Цял свят заклеймява чудовището Путин и неговия "духовен" закрилник полковник Гундяев, цял свят ма, Ружке! Нашият фатмак ли се намери еизнствен в цивилизования свят да защитава един КГБ - престъпник, милионер?! И кажи му да се образова и да прочете някоя и друга книжка ма, Ружке! Кажи му, че Руско-турската осбоводителна война е обявена от императора, а не от руски патриарх, защото гоава такъв в Русия не е имало! Кажи му, че кръстоносни походи срещу християнството никога не е имало! Че той освен "Как се каляваше стоманат" прочел ли е друга книга ма, Ружке?! не, комунистке, не! Премиеуът ти Радев е срам и позор за България! Той защитава Кремъл, не Бългаиря! той е п

    Коментиран от #119, #141

    12:19 20.06.2026

  • 118 пламен

    8 3 Отговор
    Интересите ни са с Европа.
    Русия е бита карта

    12:21 20.06.2026

  • 119 Гошо

    0 6 Отговор

    До коментар #117 от "Потресаваща наглост на Ружка!":

    Охлюв!

    12:23 20.06.2026

  • 120 Циганин съм

    0 5 Отговор
    Аз съм циганин и лесно мога да се справя с двама или трима българи в битка в облак. За мен това не е проблем. Когато вървя по улицата, българите просто се страхуват от мен.

    Коментиран от #136, #145

    12:23 20.06.2026

  • 121 200 МИЛИОНА ЕВРО КОМИСИОННА

    7 4 Отговор
    СЕГА СВЕТНА ЛИ ВИ ЗАЩО СИВОТО МАСКВАБАДСКО ГOBEДO ,ПOMAШКИЯ PEЗНЯK , ПРАВОВЕРНИЯ РУСЛЯМИСТ , XYЙЛO ГУMEH KPAДEB-ГУHДЯEB БOTAШ ИЗТЕГЛИ ПОСЛЕДНИТЕ 4 МИЛИАРДА ЕВРО ЗАЕМ , АМИ ДА ПЛАТИ НА НАЧАЛНИКА СИ ХАЛИФА НА МАГАДАН , BAГЪ3 AЛEKПOPOB И ДА ВЗЕМЕ 200 МИЛИОНА ЕВРО КОМИСИОННА ОТ ТЯХ .

    12:23 20.06.2026

  • 122 Тъпоъгълна кучка

    5 0 Отговор
    🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🔨

    12:24 20.06.2026

  • 123 Ружа Райчева:Кога последно

    6 1 Отговор
    Ружа Райчева:Кога последно управляващ политик да постави интересите на България на първо място, а не да скача с ентусиазъм на всяко директива на ЕС! -----------------------Това на какъв език е?

    12:24 20.06.2026

  • 124 Летец Пешеходец

    11 3 Отговор
    Мунчо Боташков със сигурност не скача с ентусиазъм на всяка директива на ЕС, но с ентусиазъм изпълнява всяка директива на Кремъл. Поредният "полезен идиот" на Путин, който ще разбере, че сме в ЕС, а не в ОНД, парите идват от ЕС, а не от Русия и като Орбан, ще бъде изритан от политическата сцена.

    12:25 20.06.2026

  • 125 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #101 от "Бай Араб":

    Мой съученик работи в Ликойл. От него знам, че качеството на горивото им е на абсолютния минимум за продажба. 75% от дизела и 60% от бензина в България идва от Лукойл. Косвените разходи заради скапаното гориво са огромни - по-висок разход, по-бърза амортизация, повече ремонти, повече отрови във въздуха, които ни правят по-болни и харчим повече за здраве... В България горивото не е най-евтино. Има много други разходи, които не ги виждаш на колонката.

    Коментиран от #132

    12:27 20.06.2026

  • 126 Ку-ку

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Репортер":

    Така е....и затова ми изтриха коментара, защото са много "независими"... 🤣🤣🤣

    12:27 20.06.2026

  • 127 нннн

    3 6 Отговор
    За последно Тодор Живков се интересуваше И за интересите на България.

    12:28 20.06.2026

  • 128 Абсурдистан

    7 0 Отговор
    От кога подкрепата за рашисткия режим е в интерес на България! Какво печелим и какво губим?

    12:29 20.06.2026

  • 129 Хмм

    1 7 Отговор
    Радев е все пак дипломатичен, не засяга въпроса със златните тослетни, скъпите коли и луксозните комплекси (не само във Варна, а и в Киев на тези край Зеленски),Тръмп младши е конкретен - селяните на фронта, другите със скъпи коли в Европа, защо войната да свършва

    12:30 20.06.2026

  • 130 Кривоверен алкаш

    3 2 Отговор
    Райчева,сякаш го имаш за Идол...Интересите на България на първо място,ако бяхме извън Ес...ако имахме тази сила,,,,обаче я нямаме и за това сме в Съюза.А щом си вътре,ще се съобразяваш с курса който е поет...Правилно са му задали въпроса,като станеш още по слаб,как Фюрера да седне на масата за преговори.Популист от началото до края.Все казва...преговори,добре но Кремълският Бандит не иска и продължава да убива.Нагледен пример за ГООЛЯМ Популист.

    12:31 20.06.2026

  • 131 селяк

    1 3 Отговор
    последните 20 години не е имало такъв които да постави интересите на народа пред личните си и лизането на €€€€€ на ЕС

    12:33 20.06.2026

  • 132 На малко по-друго мнение съм

    2 1 Отговор

    До коментар #125 от "Факти":

    Горивото на Лукойл си е нормално, на Петрол обаче беше боклук навремето, отдавна не наливам там, на Газпром пък беше сръбско, също боклук. И там не наливам. На Шел си е добре, дали е вносно или от Нефтохим, незнам.

    12:34 20.06.2026

  • 133 Летец Пешеходец

    5 2 Отговор
    Ружа Райчева- потомствено комуне, дъщеря на Андрей Райчев-платен "експерт". Посредствената "журналистка", или каквато там се "изживява" и тя дава акъл на простолюдието. Внушенията на тази неадекватна кифла, не струват и копейка.

    12:34 20.06.2026

  • 134 Хмм

    2 1 Отговор
    Радев е прав, но тази фамилия много дразни - бащата, майката, вече дъщерята

    12:35 20.06.2026

  • 135 Малиий

    5 4 Отговор
    тук един двама русофобски трола ше се изкъртят от злаба..,кеф, голям..хаха

    Коментиран от #144

    12:35 20.06.2026

  • 136 Българин Дърт

    2 2 Отговор

    До коментар #120 от "Циганин съм":

    Млъквай к.чко! Ще те бия с една ръка докато .правям май..а ти жИна ти и теб! Кангал.

    12:36 20.06.2026

  • 137 Никси

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Грийн сок":

    Естествено че може да управлява икономиката на страната , зада кандидатстваш в Долна Митрополия за Пилот на Самолет или всякакъв летателен апарат

    Първо ; Трябва да си завършил с пълно отличие Училището което си учил и Златен Медал
    Второ; Да си Физически и Психически Здрав
    Трето ; да не те е страх и да имаш фобия от височини
    Четвърто; Трябва да си на ТИ с Математиката , Алгебрата и Геометрията

    То не е като да изкараш едно свидетелство за управление на Автомобил и хоп да караш Самолет
    +това Радев е учил в Сащ и знае няколко международни езика
    Та как мислиш че няма да се справи с икономиката на страната
    ТО НЕ СТАВА САМО С ПАРИ И ВРЪЗКИ, А ТРЕБЕ И ДА ИМАШ ДОСТА АКЪЛ В ГОРНИЯ БАГАЖ НАД ТЯЛОТО ТИ , ДЕМЕК В ЧЕРУПКАТА
    РАДЕВ ги притежава тези Качества

    Запознат съм по случая защото мой първи Братовчед Лека му пръст Учи Военно то Училище в Суходол ВВСТУ ген .Благой Иванов , той също го приеха с пълно отличие за Строителен Инжинер на високо строителство и там и го караха след като завърши училището да стане Преподавател но той не иска след като усети че в Демокрацията Строителни Войски няма да съществуват и той с неговия кум който също беше Курсант там само че малко по голям от него и отвориха Строителна Фирма ЛИВЕЛ ООД офиса им беше до Бакърнената Фабрика на ул. Маслинено Клонче 2
    и работеха ЗДРАВО, също за да правиш изчисления в Строежа пак трябва Математиката да я чаткаш , Саше то не става само с ядене а трябва и акъл да имаш !!!.

    12:36 20.06.2026

  • 138 Тая на снимката ли е ружа?

    7 2 Отговор
    ???????

    12:37 20.06.2026

  • 139 Анонимен

    5 1 Отговор
    И кои са интересите на България Я кажи високо и ясно Аз виждам само лични интереси на тези които заграбиха цялата властСамо безобразни лъжи с цел заблуда на малоумниците всяване на страх и огромни излагации никаква обща култура

    12:39 20.06.2026

  • 140 ......

    0 1 Отговор
    Бо кл ук

    12:40 20.06.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 раша е обявила България

    7 1 Отговор
    за вражеска държава а наш рундьо я брани от санкции...

    12:40 20.06.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Американски Турбогъзар

    4 2 Отговор

    До коментар #135 от "Малиий":

    Ще ви изкъртя вмерисани мухлясали копейки!!!

    12:42 20.06.2026

  • 145 Сус бе кьопек

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "Циганин съм":

    Такива бабаитчета като теб ми пълзят в краката!

    Коментиран от #151

    12:44 20.06.2026

  • 146 Майора

    9 2 Отговор
    Жалко Райчева , крушата не пада по далеч от дървото , та така и ти! За пореден път ген.Решетников е прав , че Радев щ работи в интерес на Путин и Русия и това се потвърди за пореден пъти!Никога един диктатор не е решавал войната по мирен път и санкциите срещу него трябва дада твърди!

    12:44 20.06.2026

  • 147 Как не ги беше срам?

    6 1 Отговор
    Да си умеличават заплатите с до и над 20 000 лв. и чак след това да ги замразяват. И на всеки 3 месеца увеличения с безплатни скъпи лечения, ток, вода, парно, бензин, шофьори, коли, винетки, наеми и куп др. 6000 лв. на година за костюмчета.. Пир по време на чума. 3 милиарда лв. за ЕСМ и 17 млрд лева за: ако ЕЦБ и ЕК решат да спасяват държави в ЕС при криза. Отделно 8 милиарда лева заеми, като 4 милиарда за ВЕИ-тата на БКП, ДПС и ГЕРБ, фактурирани пари на техните обръчи от фирми, но неизплатени за 2026 г. И 4 милиарда лева за лихви по заеми. Теглят заеми от 2020 г., за да си повишават заплатите, и накрая народът да им плаща и заемите и лихвите. За една година юли 2025, юли 2026 увеличение ток 12%, новите 3 - общо 15% ток. Вода 20% старите 15%. Парно 5.50%, подгряване вода 5.50% и връщане сградна 2 пъти отменена от ВАС с 30%, или общо 41% увеличения само за парно!
    А Белене стои с платени нови реактори, оборудване, площадка в КАЛТА.
    Но нови 6300 кв. клм. за ВЕИ-тата на енергийното лоби в НС? Лозя, ниви, пасища вклч. в София и София област без екологична оценка МОСВ, черна безжизнена угар и тонове пластмаса. Пренатоварване на ел. с-ма и им плащаве и загубите 50% такси и достъпи от сметките за ток. Архи Цинизъм. Чий е Еврохолд, истински собственици, сметки по 200 до 400 лв. януари?
    Оставка, по пътя си вземете и Юрошит копейката.
    Това е умишлен фалит на държавата!

    12:45 20.06.2026

  • 148 Никси

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "Тодар Живков":

    ТодАре от кое гето си или сиропиталище та плюеш !!!.

    12:46 20.06.2026

  • 149 Ами, кажете ми!

    10 1 Отговор
    Ами, кажете ми, че атиз червена и в червата кремълска слугиня Ружка е дъщеря на онзи неврастеник, фанатизиран комунист Райчев, дето като говори мига на парцали, криви си физиономията като орангутан и размахва ръце във въздуха ,като че ли гони н мухи! Кажете ми, че Ружа е дъщеря на този отявлен комунист, че да не си парвим труда да се занимаваме с нея! Безполезно е, а и вредно! Комунистическата наглост, цинизъм и перверзия са силно прилепчиви!

    12:48 20.06.2026

  • 150 Искрено и лично

    3 0 Отговор
    Е кое му е аргументираното на позицията за т.нар. патриарх гундяев? Вие на това, което избълва нашия като позиция аргументация ли му казвате? гундяев е обида за християнството.

    12:54 20.06.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 до 119 - и Гошо

    2 2 Отговор
    Охлюв си ти бе, червено нищожество, откърмено от престъпната и кървава БКП! Ти да не би да си син или внук на онзи изверг и садист в комунистическия лагер на смъртта край Ловеч, който всеки ден е убивал затворници с лопата и е хвърлял труповете им на свинете в лагерния свинарник? такъв си нали, червено нищожество?! Да, ти си гол охлюв, много слузест и тази слуз е проникнала в болния мозък в кухата ти кратуна, дето в нея дрънчат ръждясали сърпове и чукове! Хайде, чемодана, вокзал, поезд и - Москва! Вземи Ружка и татко й неврастеника със себе си и вървете да лижете КГБ-ейските ботуши на кремълския злодей!

    Коментиран от #157

    12:56 20.06.2026

  • 154 до 141 - и червен наглец

    1 1 Отговор
    Че пък много си бил дребнав бе, нищожество ечрвено и ваксаджия на фатмашкиет лотуши на селяндурина от Славяноов, арзмер КГБ! Много си бил дребнав! Правиш въпрос за един сайт, пък твоят "премиер" и бивш "президент" (Ега ти срама за България), умириса цялата държава с унизителния си слугинаж към кремълския злодей и масов убиец бе, червено ниощжество онмер 141! И така я умириса, че ще трябва да я проветряваме с години, след акто го изметем на бунището, където скоро ще отиде да парви компания на простак хаджи Тошко Африкански и на клептомана Балабана Джебчията! И ще стане на леш акто тях, и ще вони на мършая като тях! Ама то май вече е започнал да вони! на всичко отгоре отзи кремълски долен лакей, национален предател и безкнишжтик е неграмоетн и мисли, че кръстоносните походи са партизанска колона , в каквато обикновено шумкарите са се движели, когато са отивали да оберат поредната мандра! Що ли не се гръмнеш бе, червено нищожество?! Я се гръмни, та да не се мъчиш!

    13:07 20.06.2026

  • 155 Казуар

    1 2 Отговор
    Изглежда, че при наследниците на комунистите още в утробата е имало проникване на комунистическа зараза.

    13:11 20.06.2026

  • 156 Като две капки вода

    1 2 Отговор
    Господи, каква поразителна приилка! Напаво фатмакът от село Славяново е одрал кожата на правешкия говедар, такава поразителна прилика, и не само визуално! Повече визуално, разбира се, и на тоя дългият нос върви два метра пред него, както беше при бай Тошо, дето искаше да ни парви 16- а републека на СССР! Фатмакът от село Славяново пък се натиска да ни напарви губерния на началника си, злодея Путин!!

    13:13 20.06.2026

  • 157 Никси

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "до 119 - и Гошо":

    Нещо не си на ясно май , в Белене бяха прасетата а в Ловеч имаше кариера и там опандизените чукаха камъни !!!.

    13:27 20.06.2026

  • 158 Куку

    0 0 Отговор
    Да угодиш на няколко руски милиардера е в интересите на държавата, а цените,престъпноста,лошото здравеопазване,липса на бюджет е малка нощна музика!

    13:34 20.06.2026

  • 159 Грешиш, червен Миланов

    0 0 Отговор
    Твоите позиции никога не са се приемал с "уважение"! Приемали са се с презрение и омерзение, както позициите на всички фанатици-кимунисти като теб, откърмени от престъпната и кървава БКП! Що ли не остана да си вземаш оромана пенсия, ами сеи набута червения зад--ик в Парламента за още пари! Ама то пък, от фанатик-комунист като теб, какво друго да очаква човек, освен наглост, двуличие, унизителен слугинаж към кремълското чудовище и националено предателство!

    13:36 20.06.2026

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