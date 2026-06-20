Бойко Борисов: Не видяхме големия успех на Румен Радев

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че министър-председателят Румен Радев е отклонил общественото внимание с темата за руския патриарх Кирил и евентуално отпадане на санкции, докато България е подкрепила значително по-важно решение – удължаването на европейските санкции срещу Русия от шест месеца на една година, предаде агенция БГНЕС.
„Досега санкциите, включително икономическите и секторните, бяха за шест месеца. Сега, когато Румен Радев е вече в Европейския съвет, а Виктор Орбан го няма, те са за една година. Това е прието с абсолютно мнозинство и България е допринесла също“, заяви Борисов.
Според него премиерът е създал изкуствен обществен дебат около имената на руския патриарх Кирил и други фигури, включени в санкционните списъци.„Много майсторски Радев успя да вкара ПП-ДБ и по-кресливите хора от „Възраждане“. Пусна димката с руския патриарх, димката за други санкции, които евентуално през юли месец би подкрепил“, каза лидерът на ГЕРБ.
Борисов припомни и поведението на патриарх Кирил при посещението му в България. „Патриарх Кирил беше изключително кротък в Министерския съвет, а в президентството се държа доста грубо с президента Румен Радев. И самият Радев заяви, че той си е тръгнал като политик“, отбеляза той.
По думите му темата за православната солидарност не може да бъде разглеждана едностранчиво на фона на войната. „Ако наричаме Руската православна църква братска, то и украинската е братска. Една братска църква напада друга братска църква, а трета братска църква – българската – брани първата“, заяви Борисов.
Лидерът на ГЕРБ подчерта, че остава незабелязан фактът, че именно при участието на Радев санкциите срещу Русия са били удължени за по-дълъг период. „Не видяхме големия успех на Радев, че санкциите се удължават от шест месеца на една година“, каза той.
Борисов коментира и финансовото състояние на страната, като посочи, че България е изпълнила всички международни препоръки за борба с прането на пари.
„През 2023 г. България беше вкарана в сивия списък за пране на пари. В сряда съобщиха, че новата оценка е приключила и България е изпълнила 40 от 40 препоръки. Това е свършено от кабинета на Росен Желязков, но това не е интересно за така наречените демократи и проевропейци“, заяви той.
По думите му отпадането на страната от засиления международен мониторинг ще бъде сериозен стимул за бизнеса и инвестициите. „Това е огромен подарък за българския бизнес. Това означава, че всеки български бизнесмен няма да бъде гледан като перач на пари. Същото се отнася и за чуждестранните инвестиции“, каза Борисов.
Той отправи критики и към икономическата политика на кабинета, като заяви, че управлението на Росен Желязков е щяло да предотврати рязкото поскъпване на цените. „Пазарът беше оставен умишлено и цените да бъдат вдигнати. Ако беше редовното правителство на Росен Желязков останало на власт, нямаше да допусне да се вдигнат по този начин. Щяхме да го предотвратим с всички инструменти, с които разполагахме“, заяви лидерът на ГЕРБ.
Според Борисов приходите в бюджета показват, че държавата разполага с финансов ресурс. „За една година приходните агенции събраха 14 милиарда лева повече. Пари има“, подчерта той.
Лидерът на ГЕРБ коментира и позицията на премиера по отношение на еврозоната, като посочи, че по време на визитата си в Брюксел Радев не е възразил срещу положителните оценки за присъединяването на България. „Фон дер Лайен на съвместната пресконференция напомни, че България има предимства с приемането на еврото и Радев кимаше утвърдително. Мицотакис го поздрави с приемането в еврозоната и Радев не възрази“, заяви Борисов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:54 20.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:55 20.06.2026
3 ГЕРБ
Коментиран от #13
12:55 20.06.2026
4 Отец Дионисий
12:55 20.06.2026
5 Читател
12:56 20.06.2026
6 Бойко Разбойко
12:56 20.06.2026
7 Факти
Коментиран от #28
12:56 20.06.2026
8 Баце
Ама надали.
12:57 20.06.2026
9 Не искам Да Чувам !
Мошеник !
Коментиран от #15
12:58 20.06.2026
10 Верно ли моме???
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мечтата на всяка копейка... Ти "скъпа" днес чия подлога си?
12:58 20.06.2026
11 Оставка!
Оставка!
От 2020 превърнаха държавата България в Територия.
Унищожиха границите. Унищожиха Конституцията.
Унищожиха българска националана парична единица.
Унищожиха Референдумите.
Заробиха ни със заеми.
Коментиран от #12
12:59 20.06.2026
12 боташ крадев
До коментар #11 от "Оставка!":ще ви спася!
13:00 20.06.2026
13 На Война !
До коментар #3 от "ГЕРБ":В Родината си !
13:01 20.06.2026
14 Знаещ
Коментиран от #20
13:01 20.06.2026
15 И аз така!!
До коментар #9 от "Не искам Да Чувам !":Ама всеки ден ни го натрисат мунчо Боташов! Доказан айдук!!!
13:01 20.06.2026
16 Развитие
13:02 20.06.2026
17 Хмм
13:03 20.06.2026
18 Тъп и крадлив
Коментиран от #21
13:03 20.06.2026
19 Айляк
Твоят успех нали го видяхме?!
13:03 20.06.2026
20 Анонимен
До коментар #14 от "Знаещ":Гледай си твоето бъдеще 14 явно е на някакъв изпаднал 14
13:04 20.06.2026
21 Анонимен
До коментар #18 от "Тъп и крадлив":18 ей колко е добре простотията ти 18 ей
13:05 20.06.2026
22 бойко
Коментиран от #26
13:05 20.06.2026
23 Успех ще има
Коментиран от #29
13:05 20.06.2026
24 Лиготин
13:06 20.06.2026
25 Хмм
13:19 20.06.2026
26 Анонимен
До коментар #22 от "бойко":22 хахахахахахахахаха 22 пасквила написан от теб е за малоумниците
13:19 20.06.2026
27 виктория
Коментиран от #32
13:19 20.06.2026
28 виктория
До коментар #7 от "Факти":мутрата затлачи държавата за 50години напред!!!
Коментиран от #30
13:21 20.06.2026
29 Анонимен
До коментар #23 от "Успех ще има":23 дранголник за теб 23 затвор за теб се питам кога такива като теб ще си намерят мястото 23
13:21 20.06.2026
30 Анонимен
До коментар #28 от "виктория":28 мутрата 28 затлачи тук пространството 28
13:22 20.06.2026
31 Хмм
Коментиран от #34
13:23 20.06.2026
32 Анонимен
До коментар #27 от "виктория":27 ама ти си 27 успешната ли 27
13:23 20.06.2026
33 Питам
13:24 20.06.2026
34 Анонимен
До коментар #31 от "Хмм":Успех какъв това е лично отмъщение А Радев какво работи за държавата ни Къде е освен да лежи и да полечава цял живот Радев е оставка
13:25 20.06.2026
35 ГОЛЕМИЯ УСПЕХ НА РАДЕВ
Коментиран от #39
13:25 20.06.2026
36 Фрау Зурла
13:26 20.06.2026
37 Реалист
13:26 20.06.2026
38 Анонимен
13:26 20.06.2026
39 Анонимен
До коментар #35 от "ГОЛЕМИЯ УСПЕХ НА РАДЕВ":35 цяла България 35 къде е цялата лъжа пишеш тук и за затвора си ти лично
13:27 20.06.2026
40 Барабако Боко тиква недозрйла
13:28 20.06.2026
41 Развитие
13:29 20.06.2026
42 Борисов и Кокорчо
Кокорчо организира подскачането по жълтите павета, Боко само тук чакаше и веднага хвърли кърпата!
Всичко беше в пълен синхрон с Радев и Доган!
Сега Боко се е снишил под магнолията, а Радев не го пипа и с пръст за благодарност.
13:29 20.06.2026
43 Сякаш
13:33 20.06.2026