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Бойко Борисов: Не видяхме големия успех на Румен Радев

Бойко Борисов: Не видяхме големия успех на Румен Радев

20 Юни, 2026 12:53 805 43

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Ако наричаме Руската православна църква братска, то и украинската е братска. Една братска църква напада друга братска църква, а трета братска църква – българската – брани първата, каза лидерът на ГЕРБ

Бойко Борисов: Не видяхме големия успех на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Л идерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че министър-председателят Румен Радев е отклонил общественото внимание с темата за руския патриарх Кирил и евентуално отпадане на санкции, докато България е подкрепила значително по-важно решение – удължаването на европейските санкции срещу Русия от шест месеца на една година, предаде агенция БГНЕС.

„Досега санкциите, включително икономическите и секторните, бяха за шест месеца. Сега, когато Румен Радев е вече в Европейския съвет, а Виктор Орбан го няма, те са за една година. Това е прието с абсолютно мнозинство и България е допринесла също“, заяви Борисов.

Според него премиерът е създал изкуствен обществен дебат около имената на руския патриарх Кирил и други фигури, включени в санкционните списъци.„Много майсторски Радев успя да вкара ПП-ДБ и по-кресливите хора от „Възраждане“. Пусна димката с руския патриарх, димката за други санкции, които евентуално през юли месец би подкрепил“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов припомни и поведението на патриарх Кирил при посещението му в България. „Патриарх Кирил беше изключително кротък в Министерския съвет, а в президентството се държа доста грубо с президента Румен Радев. И самият Радев заяви, че той си е тръгнал като политик“, отбеляза той.

По думите му темата за православната солидарност не може да бъде разглеждана едностранчиво на фона на войната. „Ако наричаме Руската православна църква братска, то и украинската е братска. Една братска църква напада друга братска църква, а трета братска църква – българската – брани първата“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че остава незабелязан фактът, че именно при участието на Радев санкциите срещу Русия са били удължени за по-дълъг период. „Не видяхме големия успех на Радев, че санкциите се удължават от шест месеца на една година“, каза той.

Борисов коментира и финансовото състояние на страната, като посочи, че България е изпълнила всички международни препоръки за борба с прането на пари.

„През 2023 г. България беше вкарана в сивия списък за пране на пари. В сряда съобщиха, че новата оценка е приключила и България е изпълнила 40 от 40 препоръки. Това е свършено от кабинета на Росен Желязков, но това не е интересно за така наречените демократи и проевропейци“, заяви той.

По думите му отпадането на страната от засиления международен мониторинг ще бъде сериозен стимул за бизнеса и инвестициите. „Това е огромен подарък за българския бизнес. Това означава, че всеки български бизнесмен няма да бъде гледан като перач на пари. Същото се отнася и за чуждестранните инвестиции“, каза Борисов.

Той отправи критики и към икономическата политика на кабинета, като заяви, че управлението на Росен Желязков е щяло да предотврати рязкото поскъпване на цените. „Пазарът беше оставен умишлено и цените да бъдат вдигнати. Ако беше редовното правителство на Росен Желязков останало на власт, нямаше да допусне да се вдигнат по този начин. Щяхме да го предотвратим с всички инструменти, с които разполагахме“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Според Борисов приходите в бюджета показват, че държавата разполага с финансов ресурс. „За една година приходните агенции събраха 14 милиарда лева повече. Пари има“, подчерта той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и позицията на премиера по отношение на еврозоната, като посочи, че по време на визитата си в Брюксел Радев не е възразил срещу положителните оценки за присъединяването на България. „Фон дер Лайен на съвместната пресконференция напомни, че България има предимства с приемането на еврото и Радев кимаше утвърдително. Мицотакис го поздрави с приемането в еврозоната и Радев не възрази“, заяви Борисов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 3 Отговор
    Делян Добрев напуска ГЕРБ.ГЕРБ се разпада.

    Коментиран от #10

    12:54 20.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 4 Отговор
    мчи нали изтегли 4 млрд! къв успех искаш??

    12:55 20.06.2026

  • 3 ГЕРБ

    6 8 Отговор
    ПОБЕДА!

    Коментиран от #13

    12:55 20.06.2026

  • 4 Отец Дионисий

    12 3 Отговор
    Бандеровците бият свещеници и разграбват църкви.

    12:55 20.06.2026

  • 5 Читател

    12 1 Отговор
    Да де ама наркомана забрани православието в Украйна.

    12:56 20.06.2026

  • 6 Бойко Разбойко

    10 3 Отговор
    Щом Радев не е чул в Брюксел Конграчулейшънс значи се е провалил

    12:56 20.06.2026

  • 7 Факти

    8 6 Отговор
    Смятай докъде я докарахме, щом в думите на Мутрата има смисъл.

    Коментиран от #28

    12:56 20.06.2026

  • 8 Баце

    10 4 Отговор
    Той ако успее да те прати при бай Ставри заедно с Шиши, повече му не требва, тогава ще има смекчаващи обстоятелства за Боташ :)
    Ама надали.

    12:57 20.06.2026

  • 9 Не искам Да Чувам !

    7 3 Отговор
    За Дъртия !

    Мошеник !

    Коментиран от #15

    12:58 20.06.2026

  • 10 Верно ли моме???

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мечтата на всяка копейка... Ти "скъпа" днес чия подлога си?

    12:58 20.06.2026

  • 11 Оставка!

    7 2 Отговор
    Референдумът на Дойран кога? И си плащайте неизплатените разходи за 2025. Връщайте заемите, къде са парите. Вдигна ток с 12%, вода с 15%, парно върна 30% СИ.
    Оставка!
    От 2020 превърнаха държавата България в Територия.
    Унищожиха границите. Унищожиха Конституцията.
    Унищожиха българска националана парична единица.
    Унищожиха Референдумите.
    Заробиха ни със заеми.

    Коментиран от #12

    12:59 20.06.2026

  • 12 боташ крадев

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Оставка!":

    ще ви спася!

    13:00 20.06.2026

  • 13 На Война !

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "ГЕРБ":

    В Родината си !

    13:01 20.06.2026

  • 14 Знаещ

    11 5 Отговор
    Мутро,ти вче си история и то една от най-лошите.Какво ще измучиш няма никакво значение.Бъдещето ти е при бай Ставри.

    Коментиран от #20

    13:01 20.06.2026

  • 15 И аз така!!

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Не искам Да Чувам !":

    Ама всеки ден ни го натрисат мунчо Боташов! Доказан айдук!!!

    13:01 20.06.2026

  • 16 Развитие

    4 2 Отговор
    За свободата ни за Демокрацията ни Да си върнем държавата ниБългария на българите

    13:02 20.06.2026

  • 17 Хмм

    6 3 Отговор
    най-после взе отношение по въпроса, одобрява разкола в украинската църква, опожаряването на църкви, побой с бухалки над вярващи, да си носи кръста щом е направил своя избор, само апостол Йоан остава верен на Христос и умира от естествена смърт макар и в изгнание, останалите се отказват от него и са убити

    13:03 20.06.2026

  • 18 Тъп и крадлив

    6 4 Отговор
    Тулуп.

    Коментиран от #21

    13:03 20.06.2026

  • 19 Айляк

    4 2 Отговор
    Нема нищо бе, Буце.
    Твоят успех нали го видяхме?!

    13:03 20.06.2026

  • 20 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Знаещ":

    Гледай си твоето бъдеще 14 явно е на някакъв изпаднал 14

    13:04 20.06.2026

  • 21 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тъп и крадлив":

    18 ей колко е добре простотията ти 18 ей

    13:05 20.06.2026

  • 22 бойко

    5 3 Отговор
    Радев се лиши от сладката президентска хранилка и слезе в парламента и се унижи за да се бори за българския народ срещу тебе и олигархията и мафията а вие го плюете неблагодарници!

    Коментиран от #26

    13:05 20.06.2026

  • 23 Успех ще има

    4 4 Отговор
    Когато този и прасчо влязат за дълги години в дрънголника

    Коментиран от #29

    13:05 20.06.2026

  • 24 Лиготин

    3 2 Отговор
    дърт уяден.Забрави как се умилкваше около руския президент,сега се радва,че санкциите са за година.Кой подари куче каракачанка,кой каза на ЕП,че големия брат трябвало да прости и помага?Ще ни говори за Желязков хлъзгавия.А нещо да каже за хотела му Хаяши.Там сигурно всичко е по закон и въобще не се "перат" пари?!

    13:06 20.06.2026

  • 25 Хмм

    1 1 Отговор
    единственото добро дело на Борисов беше, че не разреши да дупчат Добруджа, тогава имаше смелостта да каже на Хилари Клинтън - българската природа ми е по-скъпа, сега говори с недомлъвки, но който се е опитал да седи на два стола пда на земята

    13:19 20.06.2026

  • 26 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "бойко":

    22 хахахахахахахахаха 22 пасквила написан от теб е за малоумниците

    13:19 20.06.2026

  • 27 виктория

    2 2 Отговор
    твоя успех се видя!!!- под дъното!!!

    Коментиран от #32

    13:19 20.06.2026

  • 28 виктория

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    мутрата затлачи държавата за 50години напред!!!

    Коментиран от #30

    13:21 20.06.2026

  • 29 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Успех ще има":

    23 дранголник за теб 23 затвор за теб се питам кога такива като теб ще си намерят мястото 23

    13:21 20.06.2026

  • 30 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "виктория":

    28 мутрата 28 затлачи тук пространството 28

    13:22 20.06.2026

  • 31 Хмм

    2 2 Отговор
    по отношение на борисов Радев има успех, свали му охраната, накара го да трепери от страх, спечели мнозинство, а борисов не успя вече толкова години, работи в правителството с неговите хора, същото е и с пеевски

    Коментиран от #34

    13:23 20.06.2026

  • 32 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "виктория":

    27 ама ти си 27 успешната ли 27

    13:23 20.06.2026

  • 33 Питам

    2 2 Отговор
    Боко, с чий джип отиде на среща с Фикрет Индже в Шумен? А до Шумен на автостоп ли отиде? ГолЕма си пинтия и скрънза!

    13:24 20.06.2026

  • 34 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Хмм":

    Успех какъв това е лично отмъщение А Радев какво работи за държавата ни Къде е освен да лежи и да полечава цял живот Радев е оставка

    13:25 20.06.2026

  • 35 ГОЛЕМИЯ УСПЕХ НА РАДЕВ

    4 2 Отговор
    Ще е вкарването на Боко в затвора. Цяла България чака.

    Коментиран от #39

    13:25 20.06.2026

  • 36 Фрау Зурла

    1 0 Отговор
    Абе, всички сте герои навред, ама само зад уиски с Уед 😀

    13:26 20.06.2026

  • 37 Реалист

    0 2 Отговор
    Бойко ослепял кът муфкараха %44 буздуганя:)

    13:26 20.06.2026

  • 38 Анонимен

    1 1 Отговор
    Успех какъв това е лично отмъщение А Радев какво работи за държавата ни Къде е освен да лежи и да получава цял живот а малоумници имало доста тук но докога ли ще успее да ги лъже незнам

    13:26 20.06.2026

  • 39 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "ГОЛЕМИЯ УСПЕХ НА РАДЕВ":

    35 цяла България 35 къде е цялата лъжа пишеш тук и за затвора си ти лично

    13:27 20.06.2026

  • 40 Барабако Боко тиква недозрйла

    1 2 Отговор
    Къде се още буташ от привала

    13:28 20.06.2026

  • 41 Развитие

    1 0 Отговор
    България е на българите Свобода демокрация да си върнем държавата ни

    13:29 20.06.2026

  • 42 Борисов и Кокорчо

    1 1 Отговор
    дадоха властта на Радев!

    Кокорчо организира подскачането по жълтите павета, Боко само тук чакаше и веднага хвърли кърпата!
    Всичко беше в пълен синхрон с Радев и Доган!

    Сега Боко се е снишил под магнолията, а Радев не го пипа и с пръст за благодарност.

    13:29 20.06.2026

  • 43 Сякаш

    1 0 Отговор
    един буй ви е сътворил двамата

    13:33 20.06.2026

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