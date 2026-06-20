Посланикът на Германия към Румен Радев: Как ще накарате Путин да преговаря, ако не защитавате Украйна срещу руския агресор?

Г ермания обясни на българския министър-председател Румен Радев защо е важно да се помага на Украйна, предаде агенция БГНЕС. В позиция, публикувана от германското посолство в София, посланикът на Германия Ирене Планк защити военната помощ за Киев и подчерта, че прекратяването на подкрепата за Украйна би отслабило шансовете за постигане на мир чрез преговори.
„Ако настоявате за преговори, но не доставяте оръжие на Украйна, тогава искам да ми обясните как възнамерявате да накарате Путин да седне на масата за преговори?“, заявява германският посланик Ирене Планк.
По думите ѝ руският президент не проявява готовност за диалог въпреки многократните международни инициативи. „Путин не иска да преговаря. Многократно са отправяни предложения към него – последно в рамките на срещата на върха на Г-7 от страна на Украйна, но всеки път са отхвърляни“, посочва Планк.
Германският дипломат предупреждава, че спирането на военната помощ би отслабило позициите на Киев и би намалило допълнително стимулите на Москва за участие в преговорен процес.
„Ако спрете да подкрепяте Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия, ще отслабите позицията на Украйна. А тогава Путин още по-малко ще има стимул да преговаря“, заявява посланикът на Германия.
Позицията на Берлин идва на фона на решението на българското правителство да прекрати военната помощ за Украйна и поредицата от изявления на министър-председателя Румен Радев, в които той настоява за незабавно начало на мирни преговори между Киев и Москва.
По време на първото си официално посещение в чужбина като министър-председател, осъществено на 18 май 2026 г. в Берлин, Радев се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. В отговор на журналистически въпрос тогава българският премиер заяви, че „на този етап най-важното е преговорите да започнат“.
„Крайно време е за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни – икономически и социално“, каза тогава Румен Радев и изрази надежда преговорите да започнат възможно най-скоро.
Визитата на българския министър-председател в германската столица обаче не предизвика съществен интерес сред водещите германски медии.
През последните дни Румен Радев предизвика ново напрежение и в рамките на Европейския съюз, след като обяви, че България ще настоява руският патриарх Кирил и дългогодишният ръководител на „Лукойл“ Вагит Алекперов да бъдат извадени от санкционните списъци на ЕС. Премиерът заяви, че в противен случай София може да наложи вето върху следващия пакет европейски санкции срещу Русия.
Изявлението на германския посланик е пореден ясен сигнал от Берлин, че според германската позиция военната подкрепа за Украйна остава ключов инструмент за възпиране на руската агресия и за създаване на условия за реални мирни преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 коментатор
Коментиран от #54, #143, #155, #158, #160, #237
13:05 20.06.2026
2 коментатор
Коментиран от #139
13:06 20.06.2026
3 коментатор
13:06 20.06.2026
4 РОДОЛЮБЕЦ
13:06 20.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Той
Коментиран от #23, #150
13:06 20.06.2026
7 тези интелигентни хора
Коментиран от #87, #123
13:06 20.06.2026
8 Последния Софиянец
13:07 20.06.2026
9 Аз съм веган
13:08 20.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Фройнлаин
13:09 20.06.2026
12 Летец Пешеходец
Коментиран от #26, #99
13:10 20.06.2026
13 АНГЛОСАКСИТЕ
Коментиран от #218
13:10 20.06.2026
14 Овчаря
Коментиран от #43, #67, #220
13:11 20.06.2026
15 Защо една поклонничка
Чудни хора
13:11 20.06.2026
16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #20
13:12 20.06.2026
17 ПАК ЩЕ ПИЕМ ВИНО
13:13 20.06.2026
18 Когато някой печели
Истината е че в момента печелившият знае как ще бъде използвано времето на примирието.
С въоръжаване на Украйна и подготовка за нови бойни действия защото в момента тя е притисната в ъгъла и бита. Не трябва да ѝ се дава време да се съвземе.
13:14 20.06.2026
19 мунчо
Коментиран от #29
13:14 20.06.2026
20 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Голям си глупак.
13:14 20.06.2026
21 Вижте
13:14 20.06.2026
22 Общия интерес !
Така че Неможе да се очаква Самоубийство от Някой !
Който не е в съйстояние !
Да Отговори !
На Общия !
Интерес !
В Името На Общия Интерес !
Коментиран от #210
13:14 20.06.2026
23 Как, какво?
До коментар #6 от "Той":Отдалечават го и това е целта на колективният запад. Избиват се два братски народа, които ако са в съюз ще са сила. Избиват се източно православни народи. Това също е добре за този запад и т.н.
13:16 20.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Какви са тези
До коментар #12 от "Летец Пешеходец":Неуки платени и злобни писачи тук
За една бира или за сандвич
Не са българи явно
13:17 20.06.2026
27 МЕРКЕЛ ПРИЗНА
Коментиран от #148
13:17 20.06.2026
28 Ммммм
П.с.моля ви не качвайте снимки на такова нещо
Все пак сме нормални хора
13:18 20.06.2026
29 Цивилизован !
До коментар #19 от "мунчо":Свят ?
Ако !
Империализма !
Е Цивилизован Свят !
Здраве Му Кажи !
13:18 20.06.2026
30 Иван 1
13:18 20.06.2026
31 Ако си много умна
13:19 20.06.2026
32 Фейк - либераст
13:19 20.06.2026
33 Когато
Коментиран от #95
13:19 20.06.2026
34 ПУТИН ПУТИН САМО
13:20 20.06.2026
35 ТАЯ Е БРАТОВЧЕДКА
Коментиран от #74
13:20 20.06.2026
36 Хаха
13:20 20.06.2026
37 Българин
13:22 20.06.2026
38 Mими Кучева🐕🦺
🦻🦻🦻🦻🦻🥳🤣👍
13:22 20.06.2026
39 Иван
Коментиран от #65
13:23 20.06.2026
40 Хи хи
13:24 20.06.2026
41 Ще го омае
13:25 20.06.2026
42 Кой ! Както !
13:26 20.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тиква
13:26 20.06.2026
45 Ъъъ
Що? Вие като помагахте на Украйна, да не би да накарахте Путин да преговаря?🤣
13:27 20.06.2026
46 Факт
През последните няколко дни, България се превърна в посмешището на Европа. Причината за това са поредица от скудоумни изказвания на редица министри, в това число и на премиера, които разкриха на европейците пълната морална и политическа нищета на управляващия ни елит.
Българският народ изглежда не разбира, че калпавите му избори са не просто грешки, а пропиляни шансове. Вместо да капитализираме отличния Пи Ар, който се оформи през април, страната ни се е заела да дълбае нови дъна в своята външна политика.
Всеки ден, в който тези управляващи са начело, ние губим поне по 1 милион евро от пропилени шансове и възможности. Вместо да теглим безумни заеми, няма да е лошо да рационализираме държавната си политика.
За да стане това обаче, ни трябват кадърни управници. Такива у нас в момента няма.
Коментиран от #49, #52, #55, #226
13:27 20.06.2026
47 Пловдив
13:28 20.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ъъъ
До коментар #46 от "Факт":"....кадърни управници"
Или "наведени управници" ? Щото, преклонената главица, сабя не я сече!
13:31 20.06.2026
50 Димитър
13:32 20.06.2026
51 Дядо от село
13:32 20.06.2026
52 Тоо
До коментар #46 от "Факт":И никога е нямало кадърни управници ,затова и навремето са отишли да търсят цар във Виена
13:33 20.06.2026
53 пешо
13:34 20.06.2026
54 Анонимен
До коментар #1 от "коментатор":А защо живееш в европейска държава
Коментиран от #72
13:34 20.06.2026
55 лошото е
До коментар #46 от "Факт":че явно и голяма част от гласувалите са с акъла на тези бетонни говорещи глави и дори се радват че затъват до уши в айната........
13:34 20.06.2026
56 БРАВО РАДЕВ
13:34 20.06.2026
57 az СВО Победа 81
13:34 20.06.2026
58 зИленски
СВЪРШИ ТОЯ ФИЛМ
13:34 20.06.2026
59 пешо
13:35 20.06.2026
60 ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ
13:35 20.06.2026
61 1234
Още по-проблематично е твърдението, че Путин „всеки път отказвал преговори“. Русия и Украйна преговаряха през 2022 и 2025 г. Спорът не е дали да има разговори, а при какви условия. И при последната инициатива на Г-7 Киев твърди, че е изпратил покана, докато Москва отрича да е получила официална такава. Да се премълчава съдържанието на предложенията и всяко неприемане на чужди предварителни условия да се представя като „отказ от мир“, е пропагандно опростяване за пред мало умни иди оти.
Най-важният въпрос също остава без отговор: защо точно България трябва да изпраща оръжие, в какъв обем, докога и как това защитава българския национален интерес? Украйна има право на самоотбрана и помощта за нея е законна. Но тя не е член на НАТО и България няма автоматично договорно задължение да я въоръжава. Подкрепата може да бъде дипломатическа, хуманитарна, икономическа или военна – и формата ѝ се определя от българските институции, а не от чужд посланик.
13:35 20.06.2026
62 виктория
13:35 20.06.2026
63 Кравария убер алес
13:36 20.06.2026
64 Тома
13:36 20.06.2026
65 Анонимен
До коментар #39 от "Иван":39 Живей при Путин тук е България
13:37 20.06.2026
66 1234
Резолюция 1244 на ООН потвърждаваше териториалната цялост на Югославия и предвиждаше автономия на Косово, а не автоматична независимост. Международният съд също не постанови, че Косово има право да се отдели - единствено че самата декларация за независимост не нарушава конкретна международноправна забрана.
Косово и Украйна не са напълно еднакви, но принципите или са универсални, или са пропаганда. Не може, когато Западът бомбардира и променя фактически граници, това да е „уникален хуманитарен случай“, а когато противникът му го прави - внезапно да си спомняме за неприкосновеността на границите. Германия има право да защитава своята политика, но няма моралното основание да се държи така, сякаш историята е започнала през февруари 2022 г.
Коментиран от #137
13:37 20.06.2026
67 Мутата
До коментар #14 от "Овчаря":Като дойда с кожената гега с двете торби бая зор ще видиш, ще ти свири дирника като жътварска стомна
13:39 20.06.2026
68 Изчезни
13:39 20.06.2026
69 Ммда
13:40 20.06.2026
70 Слава Роси
13:40 20.06.2026
71 Анонимен
Коментиран от #79, #116, #135
13:40 20.06.2026
72 ами, може би
До коментар #54 от "Анонимен":щого "случайно" сме на геритория, описана ката европа? кое е европа? защо тЕ са европа, а ние не сме европа? Най-старата страна в европа, кояго не си е променяла името от създаванети си!
Коментиран от #94
13:40 20.06.2026
73 УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ - ЗАЩО НИ МРАЗЯТ ЛАТИНИ
13:40 20.06.2026
74 Зеления
До коментар #35 от "ТАЯ Е БРАТОВЧЕДКА":"ТАЯ Е БРАТОВЧЕДКА
На Кая Калас. Толкова е тъпа."
Нееее - сестри са !!!
13:40 20.06.2026
75 Коментар
Да не говорим за околовръсната труженичка и посланничка на "защитаващата" се страна.
Коментиран от #144
13:41 20.06.2026
76 Сладки ботчета
Коментиран от #88
13:41 20.06.2026
77 000
13:41 20.06.2026
78 Азззззззз
13:42 20.06.2026
79 Отговор
До коментар #71 от "Анонимен":Защо си анонимен ?
Да не би да чакаш народният съд да те достави скоро на лагера в Белене?
Коментиран от #83, #86
13:43 20.06.2026
80 Толкова
13:44 20.06.2026
81 Лъжирте на ЕС
Коментиран от #96
13:44 20.06.2026
82 Ами
Щом като ви се воюва с Русия ... Воювайте.
Но да ни карате насила да помагаме,
това е меко казано изнудване.
Това не е нашата война, а вашата.
Вие я предизвикахте. Оправяйте се.
13:44 20.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 шаа
да им се напомни, че миналия век вече помагахме на фашистите. стига толкова.
13:45 20.06.2026
85 Йода
13:45 20.06.2026
86 А ти кой беше
До коментар #79 от "Отговор":Бо клуко?
Коментиран от #105
13:46 20.06.2026
87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "тези интелигентни хора":Выждали сме Ги германците Какви са " Ентелегентни".
В Дахау, Аушвиц, и хилядите концлагери
13:46 20.06.2026
88 нали?
До коментар #76 от "Сладки ботчета":Логиката е нормалните интелигентни хора,а не за дупе davci като вас..-)))
13:46 20.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Голямата глава
13:47 20.06.2026
91 На Това на снимката
13:47 20.06.2026
92 Антиватник
Раша загуби.Точка.
Коментиран от #111
13:47 20.06.2026
93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #83 от "Копейкотрошач":Факти, и мате заплаха за убицство от украинец към българин
13:47 20.06.2026
94 Анонимен
До коментар #72 от "ами, може би":72 не ти допада тук нищо що търсиш тук при Путин ти е мястото Тук е Европа Тук е Демокрация
Коментиран от #117
13:47 20.06.2026
95 Три пъти
До коментар #33 от "Когато":пусиге са влизали в берлин с оръжие и са си тръгвали, след чесвърто влизане, май няма излизане ви се струва.
Коментиран от #130
13:48 20.06.2026
96 Анонимен
До коментар #81 от "Лъжирте на ЕС":А Радев защо се меси на Русия
13:49 20.06.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 ТАЯ ЗЯЕДНО С ОКРАИНСКАТА ПОСЛАННИЧАКА
13:50 20.06.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Иван 1
13:50 20.06.2026
101 Точно
13:50 20.06.2026
102 Добре му го е рекла
Няма да чуе
Коментиран от #107
13:51 20.06.2026
103 Германия
Ние гледаме нашия интерес.
Тая германка като много знае, да обясни защо 21 пакета санкции срещу Русия ме работят. И докога ще продължаваме с тея санкции? Докато икономиката на европа умре? Да си оправят безработицата в дойчланд и после да оправят света.
Коментиран от #221
13:51 20.06.2026
104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Унгарците знает.
Коментиран от #113
13:51 20.06.2026
105 Хахха
До коментар #86 от "А ти кой беше":Това е очакван отговор на селски ергени не прочели поне една книга(даже и Винеру) ..-))
13:51 20.06.2026
106 Коиловци брадърс
Коментиран от #118
13:51 20.06.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Голямата глава
Коментиран от #114
13:52 20.06.2026
109 ДНЕС ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ ПОЛУЧИХА ЗАПЕК
Коментиран от #119
13:52 20.06.2026
110 ПУТИН ГУБИ
13:53 20.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 ТаА пА...!
13:53 20.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #108 от "Голямата глава":Наивник, Ти за ИИ Чувал ли си??
Филми правил, не само снимки.
13:55 20.06.2026
115 Зло под слънцето
13:56 20.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Леле, колко
До коментар #94 от "Анонимен":мъка има по тоя свят.... аз питам, защо тЕ да са европа, а ние не сме, ти ме пращаш в русия... доста обло писание, честно.
13:56 20.06.2026
118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #106 от "Коиловци брадърс":И грозни
13:56 20.06.2026
119 Саде да конкретизирам!
До коментар #109 от "ДНЕС ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ ПОЛУЧИХА ЗАПЕК":Дони си иска 350 милиарда,ама от кой...?!
Представете си...от нас...от ЕС...?!?!
Защото видите ли,каза Теъмп...- предната администрация на Бай-Дън ги подарила на Украйна ...!
13:57 20.06.2026
120 Факти
13:57 20.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #113 от "Цеко":И Ти ще умреш. И ще идеш в ада, лото подрепяш бандеровците - убийци на деца. Поляците най сетне го признаха
13:58 20.06.2026
123 не може да бъде
До коментар #7 от "тези интелигентни хора":Тези "интелигентни" хора се оказаха не особено интелигентни и това вече се вижда от всички!?А ако сме честни няма изобщо да ги наречем интелигентни .защото се вижда че те са фанатици и заслепени от нещо което не е само пещерна омраза и нещо по -лошо !?първо теза на госпожата за защита на Украйна издиша от всякъде ..даже вече няма смисъл да се опровергава защото всички лъжи по въпроса са наяве!?Украйна е само за прикритие една маша на кръстоносния поход който са организирали едни желаещи -и аз считам че е прекрасно че именно нашият президент пръв изрече една истина по въпроса -става дума за нов кръстоносен поход срещу Русия и то по съвсем прозаична причина -да се сложи ръка върху руските ресурси!?Може да се приказва всичко и да се твърди всичко но вече няма как да се прикрие каква е същността на всички тези ограничения санкции атаки забрани и обръщане на черното в бяло!?
Коментиран от #126
13:59 20.06.2026
124 Констатация
14:00 20.06.2026
125 Егешегедре
14:00 20.06.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 От чужбина
Коментиран от #205
14:00 20.06.2026
128 Защо
14:00 20.06.2026
129 Оня
14:00 20.06.2026
130 Та викаш...,,май"...?!
До коментар #95 от "Три пъти":Ама ...,,май ли беше,или юни -...хич ни спомням си биля..."...?!
14:00 20.06.2026
131 Егешегедре
Коментиран от #145
14:01 20.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Хаха
Победителят не преговаря.
14:01 20.06.2026
134 тиксо
14:01 20.06.2026
135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "Анонимен":Виж ком 107
14:01 20.06.2026
136 Максим Загориченски
14:01 20.06.2026
137 Оня
До коментар #66 от "1234":А какво направи германия по въпроса "Газа" ?!??? Застана на ч.футската страна и подкрепи позицията им. Днешния германиСТАН няма допирни точки с истинската Германия. И тая грозотия, да вземе да си допълзи до дупката, от която се е измъкнала и да забрави, че е жива.
14:01 20.06.2026
138 Фрау Питхен
14:01 20.06.2026
139 Колониалист Еднорогов
До коментар #2 от "коментатор":Много искам да открадна руските несметни природни богатства, но ако може някой друг да хване оръжието, а аз ще му напечатам пари и ще проведа правилната пропаганда.
Народите гласували за мен, ще ги докарам до просешка тояга и после по островите в близост до Киррлив Парапетко Харвардски.
14:02 20.06.2026
140 Бай Араб
Коментиран от #147
14:02 20.06.2026
141 Атина Палада
14:02 20.06.2026
142 пиночет
14:03 20.06.2026
143 Бай Араб
До коментар #1 от "коментатор":Да и затова нейния ръководител се крие под земята и не излиза на повърхността.
14:03 20.06.2026
144 ти какво искаш
До коментар #75 от "Коментар":като наще полуголи плеймейтки с напомпени жуки и сиси ли???
Коментиран от #151
14:03 20.06.2026
145 Хехехе
До коментар #131 от "Егешегедре":Ти па кво даваш ма Дермо яд ..скинат?!?
Хехехе
Ако не са ма кяти и башати а си ум рел от глад
Хехехе
14:04 20.06.2026
146 Бай Араб
14:04 20.06.2026
147 луканов
До коментар #140 от "Бай Араб":другари назначавам ви за мильонери с парите на хората!!!!!!
14:04 20.06.2026
148 Бай Араб
До коментар #27 от "МЕРКЕЛ ПРИЗНА":На Меркел и пращаха млади чеченци,тя харесва.
14:05 20.06.2026
149 Асен
Коментиран от #156
14:06 20.06.2026
150 Отговор
До коментар #6 от "Той":Нали Меркел един път преговаря в Минск и видяхме какво направи и колко са "искрени". А,те нема нужда от вашето мнение.
14:06 20.06.2026
151 и изражения
До коментар #144 от "ти какво искаш":на калмуци
14:06 20.06.2026
152 Путин
14:06 20.06.2026
153 Ами
Аз на място на Радев бих я изпратил
да ръси акъли на друго място.
14:06 20.06.2026
154 Ъгломер
Коментиран от #163
14:06 20.06.2026
155 Хахахаха
До коментар #1 от "коментатор":Де а и руската пропаганда. Ами напуснете за раша бе копейки! Какво търсите в ЕС и НАТО? Какво? ЕС няма нужда от предатели.
Коментиран от #164
14:07 20.06.2026
156 раша е
До коментар #149 от "Асен":в КИРЕЧА!!!
14:07 20.06.2026
157 напомням на
Коментиран от #175
14:07 20.06.2026
158 Хахахаха
До коментар #1 от "коментатор":Това, да чакаш субсидии от ЕС и да викаш, колко била велика раша е срамота.
Коментиран от #171
14:07 20.06.2026
159 СЛОНА
Коментиран от #167
14:08 20.06.2026
160 Ха ха ха
До коментар #1 от "коментатор":Да, да видяхме какви технологии развиват, вече имат летящи чинии.....
14:08 20.06.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 тиксо
14:09 20.06.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 чебурашките
До коментар #155 от "Хахахаха":трябва да бъдат прокудени в руското блато БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ за да не грозят с тъпотата си ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!
14:09 20.06.2026
165 ужас
Коментиран от #178
14:10 20.06.2026
166 Кой е агресора това е ключовия въпрос
Коментиран от #169, #172
14:10 20.06.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Анонимен
14:12 20.06.2026
169 путлер
До коментар #166 от "Кой е агресора това е ключовия въпрос":се хвалеше че за 3 дни щял да превземе Украйна а то стана 6 години вече..
Коментиран от #223
14:12 20.06.2026
170 Това е положението
14:13 20.06.2026
171 абе, да
До коментар #158 от "Хахахаха":Питал ли си се защо чакаме субсидии от ЕС? Дали не е защо с глупавите си изисквания не ни затриха селското стопанство и енергетиката? Погледни какви европейски храни ядеш и каква ти е сметката за тока и се опомни - всичката тази мизерия дължиш на ЕС. Докараха ни да чакаме субсидии вместо да си развиваме икономиката без глупостите им за п.ър.дящи крави и въглеродни емисии. При добро управление България няма да има нужда от никакви европейски субсидии.
Коментиран от #173, #184
14:14 20.06.2026
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 затриха всичко
До коментар #171 от "абе, да":наще мошеници никой не ги е задължил да затварят реактори навремето има доказателства за това но те го направиха като казаха че ЕС ни бил задължил така става и със всичко останало а европейците гледат и не могат да повярват какъв е тоя народ дето търпи такъв явен геноцид?
14:15 20.06.2026
174 Оффф
14:16 20.06.2026
175 Факти
До коментар #157 от "напомням на":Според документите на Тулси Габард лабораториите в Украйна са от 2-ро ниво на сигурност - съвсем обикновени. Има само две от 3-то ниво - в Киев и Одеса. Биологично оръжие се разработва само в лаборатории от 4-то ниво - такава е тази в Ухан, откъдето китайците пуснаха короната и избиха десетки милиони души по цял свят. Лаборатория от 4-то ниво има в Беларус. Намира се в Минск - на 130 км от границата с ЕС. Това е де факто руска лаборатория. В Китай има хиляди лаборатории, а десетки лаборатории от 3-то ниво се намират в близост под 100 км от руската граница. Не съм видял някой от руските поклонници, които са уж много загрижени за сигурността на Русия, да обелва и дума за това.
14:18 20.06.2026
176 Хайо
14:19 20.06.2026
177 Това
14:20 20.06.2026
178 Много повече са жертвите на нацистка
До коментар #165 от "ужас":Германия. Само в Европа са повече от 50 милиона. Никой не може да изброи жертвите на СССР след хитлериското нападение те са много повече от 30 млн. Плюс 10 млн евреи и още толкова немци ами в Азия Северна Африка Близкия изток а ранените бездомните.
14:21 20.06.2026
179 Яне Сандански
14:21 20.06.2026
180 Отстрани
От тогава Путин вече не преговаря!
Така че , помощта за един престъпен, фашистки режим, узурпирал незаконно властта след кървав преврат не води до преговори, както се вижда вече 4 години.
14:23 20.06.2026
181 Доротея
Коментиран от #186
14:26 20.06.2026
182 Смешник
14:29 20.06.2026
183 Стеф
14:30 20.06.2026
184 Факти
До коментар #171 от "абе, да":Изискванията са едни и същи за всички. Как другите държави от бившия източен блок се оправиха, а ние не? Как Словакия и Литва затвориха същите реактори и се оправиха? За земеделето условията са абсолютно същите за държавите от източна и централна Европа. Защо точно ние сме на дъното? Ами защото САМО НИЕ не извършихме никаква лустрация и оставихме комунистите на власт. До ден днешен ни управляват те, протежетата им и децата им. За това сме си виновни ние - българският народ. ЕС е прекрасна възможност, от която ние не се възползваме. Виж Полша, виж Балтийските държави, виж Чехия, Словения, Хърватия... Всички тези държави РУХНАХА заедно със СССР. Всички държави от соц блока бяха в абсолютен икономически КОЛАПС - до една. Защо те се оправиха в абсолютно същия ЕС с абсолютно същите условия?
Коментиран от #190, #227
14:32 20.06.2026
185 Смешник
14:32 20.06.2026
186 4567
До коментар #181 от "Доротея":Дороти, никои не иска да побеждава Русия, нормалните хора намират вонната агресия срещу друга държава и избиването на невинни за ненормално, затова просто искаме Русия да се държи норвално и да не напада други държави.
Коментиран от #189
14:35 20.06.2026
187 Ми тя е дама следователно е посланичка
14:35 20.06.2026
188 препоръчвам
14:35 20.06.2026
189 Украйна нападна Курска област с войски
До коментар #186 от "4567":И окупира руски територии за няколко месеца. Кой е агресора. Ми украйна.
Коментиран от #192
14:37 20.06.2026
190 Факти
До коментар #184 от "Факти":И последно - 2026 г. българите избират за лидер човек, който е бил член на БКП от 1984 г. до преименуването й през 1990 г., след което е издигнат за президент от същата тази БКП (БСП) и очевидно е от това котило и зад него стои този кръг. Кажи ми една друга държава в ЕС в която подобно чудо е възможно? Не ни е виновен ЕС за нищо. Сами влязохме и сами можем да излезем когато си искаме. Виновни се си ние самите - българите. Народът е глупав, много глупав, много много глупав. Сами си ги избираме, сами си ги траем.
Коментиран от #208
14:38 20.06.2026
191 Завърнал се
14:40 20.06.2026
192 На всичкото отгоре украинския окупатор
До коментар #189 от "Украйна нападна Курска област с войски":Извърши ужасяващи посегателства срещу населението на окупираните руски населени места в Курска област. Говори се за нацистки жестокости над хора които няма как да имат вина. ....
14:40 20.06.2026
193 Женооо,жено,
14:42 20.06.2026
194 ДрайвингПлежър
14:43 20.06.2026
195 А Германия може ли
14:46 20.06.2026
196 Хора разберете ключовото е че украйна
14:49 20.06.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Този коментар е премахнат от модератор.
199 Пешо z
14:53 20.06.2026
200 коя е
14:54 20.06.2026
201 Хе-хе
14:55 20.06.2026
202 Германският
14:56 20.06.2026
203 Телевизиите с национално покритие
15:00 20.06.2026
204 СССс
Коментиран от #207
15:03 20.06.2026
205 Доротея
До коментар #127 от "От чужбина":Много сложен и обективен коментар сте написали, млади господине! Положили сте усилия, прочели сте различни автори, там медиите са може би малко по свободни! Но, къде по лесно е да обявите Путин за агресор и така да се препитавате в Атлантическия клуб до дълбоки старини! Вижте ги - все комунистически генерали и полковници като Тагарев, други с по няколко висши и всичкият този интелектуален напън на образователна система, за да се изтъпани в мрежата и да повтаря, че Русия е враг! Ба ти експертизата!!! Това и без образование всеки третополов го знае!
15:03 20.06.2026
206 Госあ
15:03 20.06.2026
207 Кочо
До коментар #204 от "СССс":Мир, чрез сила! Забравихте ли лозунга!? Фашиста лозунгите сменя, но не и подлия си нрав! Но, защо търсят преговори, след като напоследък убедително побеждават и Русия гори пред разпад!?
15:06 20.06.2026
208 Знаеш ли че имаше офицери от БНА
До коментар #190 от "Факти":Които не бяха членове на БКП. Да те бяха единици , но имаше такива от първо лице ти го казвам. От къде си сигурен че Радев като млад е бил член на БКП. По скоро мисля че не е бил.
15:07 20.06.2026
209 си пън
15:08 20.06.2026
210 факуса
До коментар #22 от "Общия интерес !":ама то не е и в общия интерес видимо от катастрофата в ес икономиката
15:12 20.06.2026
211 Аз съм от ссср
15:16 20.06.2026
212 Тази
15:17 20.06.2026
213 На тези германци,
15:18 20.06.2026
214 хахаха
Коментиран от #232
15:18 20.06.2026
215 Алоооу, Райха капитулира преди 80 години
Те имат право да изразяват позицията на своето правителство, но нямат право да поучават суверенна държава какви решения да взема и каква политика да следва.
Дали България ще изпраща оръжие, или ще настоява за преговори, е въпрос, който се решава в София, а не в чужди посолства.
Още по-парадоксално е, че германски дипломат публично влиза в спор с министър-председателя.
Виенската конвенция за дипломатическите отношения е пределно ясна: в член 41 е записано, че "дипломатическите представители са длъжни да уважават законите и разпоредбите на приемащата държава и да не се намесват във вътрешните ѝ работи". Това не е пожелание, а фундаментален принцип на международните отношения.
15:19 20.06.2026
216 Този коментар е премахнат от модератор.
217 Тъп но не толкова
Персона нон грата и колелото за берлин!!!!!!
Коментиран от #222
15:20 20.06.2026
218 Споко
До коментар #13 от "АНГЛОСАКСИТЕ":Българите не сме славяни според генотипа ни.
Коментиран от #231
15:21 20.06.2026
219 СВД
15:21 20.06.2026
220 Вероятно няма да
До коментар #14 от "Овчаря":чакаме до есента.
15:22 20.06.2026
221 Всъщност сте идиоти,
До коментар #103 от "Германия":щом сте подкрепили Радев.
15:24 20.06.2026
222 Защо не го каза същото
До коментар #217 от "Тъп но не толкова":на шефката си Митрофанова?
Коментиран от #225
15:26 20.06.2026
223 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #169 от "путлер":Не е ли от 2014 , а? Уточнете се?
15:29 20.06.2026
224 ...
15:30 20.06.2026
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #46 от "Факт":Рядко глупаво чаршафче Си надраскал. Не го прочетлх цялото, нема смисъл
15:30 20.06.2026
227 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #184 от "Факти":А Иван Костов, Надежда нейски, Соломон Паси, Александр Йорданов, Бойко Борисов, Тагарев- къде са завършили и до Кога са били членове на БКП?
Коментиран от #235, #240
15:36 20.06.2026
228 Петър
15:36 20.06.2026
229 Цвете
15:36 20.06.2026
230 Цвете
15:39 20.06.2026
231 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #218 от "Споко":Само сме източно-правослсвни, ползваме една и съща азбука и много близки езици.Това е повече от еднакъв генотип.
Генотипа се определя от това Кой е сношавал Найка Ти, доброзорно или с измама. Твойта Османлы са я...
15:39 20.06.2026
232 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #214 от "хахаха":Че и по зле става...
15:41 20.06.2026
233 Телевизиите с национално покритие
15:43 20.06.2026
234 млад еврас
15:50 20.06.2026
235 Този коментар е премахнат от модератор.
236 Началството
15:58 20.06.2026
237 То израза е от песен
До коментар #1 от "коментатор":Красная армия взех сильней.
15:58 20.06.2026
238 Нацистите са нагли
15:59 20.06.2026
239 Хаха
16:00 20.06.2026
240 Моряка
До коментар #227 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нереза е над всички.Завършил е Шуменския институт за детски учителки.После 35 години депутат и посланник.Ето как може цял живот да лапаш държавна пара,ако устата ти е много, ама много мръсна.И да бълва ежедневно мръсотии.Но се оказва,че по точно мръсотиите ги .......ира.Затова задника му е толкова развит.
16:00 20.06.2026
241 Хаха
16:01 20.06.2026
242 Брех
16:01 20.06.2026
243 д р Дулитъл
16:02 20.06.2026