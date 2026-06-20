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Посланикът на Германия към Румен Радев: Как ще накарате Путин да преговаря, ако не защитавате Украйна срещу руския агресор?

Посланикът на Германия към Румен Радев: Как ще накарате Путин да преговаря, ако не защитавате Украйна срещу руския агресор?

20 Юни, 2026 13:04 2 856 243

  • ирене планк-
  • германия-
  • посланик-
  • българия-
  • румен радев-
  • руска агресия

Руският президент не иска да преговаря. Многократно са отправяни предложения към него – последно в рамките на срещата на върха на Г-7 от страна на Украйна, но всеки път са отхвърляни

Посланикът на Германия към Румен Радев: Как ще накарате Путин да преговаря, ако не защитавате Украйна срещу руския агресор? - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Г ермания обясни на българския министър-председател Румен Радев защо е важно да се помага на Украйна, предаде агенция БГНЕС. В позиция, публикувана от германското посолство в София, посланикът на Германия Ирене Планк защити военната помощ за Киев и подчерта, че прекратяването на подкрепата за Украйна би отслабило шансовете за постигане на мир чрез преговори.

„Ако настоявате за преговори, но не доставяте оръжие на Украйна, тогава искам да ми обясните как възнамерявате да накарате Путин да седне на масата за преговори?“, заявява германският посланик Ирене Планк.

По думите ѝ руският президент не проявява готовност за диалог въпреки многократните международни инициативи. „Путин не иска да преговаря. Многократно са отправяни предложения към него – последно в рамките на срещата на върха на Г-7 от страна на Украйна, но всеки път са отхвърляни“, посочва Планк.

Германският дипломат предупреждава, че спирането на военната помощ би отслабило позициите на Киев и би намалило допълнително стимулите на Москва за участие в преговорен процес.

„Ако спрете да подкрепяте Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия, ще отслабите позицията на Украйна. А тогава Путин още по-малко ще има стимул да преговаря“, заявява посланикът на Германия.

Позицията на Берлин идва на фона на решението на българското правителство да прекрати военната помощ за Украйна и поредицата от изявления на министър-председателя Румен Радев, в които той настоява за незабавно начало на мирни преговори между Киев и Москва.

По време на първото си официално посещение в чужбина като министър-председател, осъществено на 18 май 2026 г. в Берлин, Радев се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. В отговор на журналистически въпрос тогава българският премиер заяви, че „на този етап най-важното е преговорите да започнат“.

„Крайно време е за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни – икономически и социално“, каза тогава Румен Радев и изрази надежда преговорите да започнат възможно най-скоро.

Визитата на българския министър-председател в германската столица обаче не предизвика съществен интерес сред водещите германски медии.

През последните дни Румен Радев предизвика ново напрежение и в рамките на Европейския съюз, след като обяви, че България ще настоява руският патриарх Кирил и дългогодишният ръководител на „Лукойл“ Вагит Алекперов да бъдат извадени от санкционните списъци на ЕС. Премиерът заяви, че в противен случай София може да наложи вето върху следващия пакет европейски санкции срещу Русия.

Изявлението на германския посланик е пореден ясен сигнал от Берлин, че според германската позиция военната подкрепа за Украйна остава ключов инструмент за възпиране на руската агресия и за създаване на условия за реални мирни преговори.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коментатор

    163 54 Отговор
    Русия е най великата и най силната

    Коментиран от #54, #143, #155, #158, #160, #237

    13:05 20.06.2026

  • 2 коментатор

    163 49 Отговор
    Русия печели и ще продължава да печели

    Коментиран от #139

    13:06 20.06.2026

  • 3 коментатор

    144 49 Отговор
    Слава на майка Русия

    13:06 20.06.2026

  • 4 РОДОЛЮБЕЦ

    197 44 Отговор
    Изгонете я тая фашистка.

    13:06 20.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Той

    204 30 Отговор
    А 78 пакет от санкции и налятите милиарди в украински крадци какво направиха за мира?

    Коментиран от #23, #150

    13:06 20.06.2026

  • 7 тези интелигентни хора

    48 167 Отговор
    още не могат да схванат с каква допотопна руска измет си имат работа.....

    Коментиран от #87, #123

    13:06 20.06.2026

  • 8 Последния Софиянец

    155 35 Отговор
    Тая па кой я пита?

    13:07 20.06.2026

  • 9 Аз съм веган

    36 126 Отговор
    Къде търсиш логика при рашист ?

    13:08 20.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фройнлаин

    82 10 Отговор
    Никой не иска да кара Путин и насила каквото и да било в БГ.

    13:09 20.06.2026

  • 12 Летец Пешеходец

    43 172 Отговор
    Притиснете го, както Орбан. Въобще не го бавете. Нашият Мунчо, бързо ще подвие опашка и ние ще го изритаме от управлението. Той е посредствен, неадекватен полезен идиот на Путин, който е тъп, като галош и освен заучени фрази и написани предварително клишета, една мисъл не може да артикулира сам. Тиквеник продажен.

    Коментиран от #26, #99

    13:10 20.06.2026

  • 13 АНГЛОСАКСИТЕ

    144 19 Отговор
    Презират славяните.

    Коментиран от #218

    13:10 20.06.2026

  • 14 Овчаря

    36 145 Отговор
    Мунчо е пътник ,на есен ще го изпратим с гегите

    Коментиран от #43, #67, #220

    13:11 20.06.2026

  • 15 Защо една поклонничка

    141 22 Отговор
    Си позволява такъв подход към президента на държава в която е само посланик
    Чудни хора

    13:11 20.06.2026

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    32 155 Отговор
    Мунчо ни опозори пред целия свят . Долен предател

    Коментиран от #20

    13:12 20.06.2026

  • 17 ПАК ЩЕ ПИЕМ ВИНО

    99 14 Отговор
    От черепа на Балдуин. Край на кръстоносците.

    13:13 20.06.2026

  • 18 Когато някой печели

    101 22 Отговор
    защо трябва да води преговори.
    Истината е че в момента печелившият знае как ще бъде използвано времето на примирието.
    С въоръжаване на Украйна и подготовка за нови бойни действия защото в момента тя е притисната в ъгъла и бита. Не трябва да ѝ се дава време да се съвземе.

    13:14 20.06.2026

  • 19 мунчо

    24 101 Отговор
    трябва да бъде изчегъртан но не както той и славуца чегъртат бойко а реално и безкомпромисно задето опозорява България пред цивилизования свят!!!

    Коментиран от #29

    13:14 20.06.2026

  • 20 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО

    76 14 Отговор

    До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Голям си глупак.

    13:14 20.06.2026

  • 21 Вижте

    79 14 Отговор
    Щурмбанфюрер фрау Планк от SS...!!!

    13:14 20.06.2026

  • 22 Общия интерес !

    17 6 Отговор
    Не бива да засяга Часния интерес !

    Така че Неможе да се очаква Самоубийство от Някой !

    Който не е в съйстояние !

    Да Отговори !

    На Общия !

    Интерес !

    В Името На Общия Интерес !

    Коментиран от #210

    13:14 20.06.2026

  • 23 Как, какво?

    82 13 Отговор

    До коментар #6 от "Той":

    Отдалечават го и това е целта на колективният запад. Избиват се два братски народа, които ако са в съюз ще са сила. Избиват се източно православни народи. Това също е добре за този запад и т.н.

    13:16 20.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Какви са тези

    59 12 Отговор

    До коментар #12 от "Летец Пешеходец":

    Неуки платени и злобни писачи тук
    За една бира или за сандвич
    Не са българи явно

    13:17 20.06.2026

  • 27 МЕРКЕЛ ПРИЗНА

    89 11 Отговор
    Че Германия не е спазвала минските споразумения.

    Коментиран от #148

    13:17 20.06.2026

  • 28 Ммммм

    71 11 Отговор
    Хем тъпо хем грозно.да си седи в тинята и да не се обажда
    П.с.моля ви не качвайте снимки на такова нещо
    Все пак сме нормални хора

    13:18 20.06.2026

  • 29 Цивилизован !

    41 7 Отговор

    До коментар #19 от "мунчо":

    Свят ?

    Ако !

    Империализма !

    Е Цивилизован Свят !

    Здраве Му Кажи !

    13:18 20.06.2026

  • 30 Иван 1

    11 6 Отговор
    Педа не трии истината.

    13:18 20.06.2026

  • 31 Ако си много умна

    44 13 Отговор
    Нямаше да те изратят в България!

    13:19 20.06.2026

  • 32 Фейк - либераст

    44 10 Отговор
    Ех, Украйна, Украйна, ЗЕМЬО ГЕРМАНСКА! Кой ли не те искаше: Вилхем втори, Хитлер, Мерц ли?

    13:19 20.06.2026

  • 33 Когато

    68 11 Отговор
    добронамерено се изтеглиха от ГДР-тогава не им казвахте агресор.Както Америка присъства още с бази военни,така и те можеха да останат.Неблагодарници нахални сте и внимавайте да не се повтори оная история от преди 80г.Че още ви втриса от спомена само!

    Коментиран от #95

    13:19 20.06.2026

  • 34 ПУТИН ПУТИН САМО

    53 11 Отговор
    ПУТИН ИМ Е В УСТАТА. КОМАЙ ЖЕНКИ ДЖЕНДЪРКИ. ВОЙНАТА ЗА ВАС И НАРКОМАНА СА ОБЛАГИ КОЛКО ПОВЕЧЕ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ. ТАЗИ ВОЙНА МОЖЕШЕ ДА СВЪРШИ ОЩЕ 22 ГОДИНА. НО НАРКОЗЕЛЬО МАЙДАНА СИ НАПРАВИ ЕДНА ГОЛЕМА ДЪЛГА БЕЛА ЛИНИЯ И ОТКАЗА ПРЕГОВОРИ. ЕВРОПА ОТИВА КЪМ ЖЕНСКИ ВАМ ТЕЧЕНИЯ НЕПРИЯТНИ. ЯКО СЪМ ПРОТИВ ВОЙНАТА ЗАЩОТО УМИРАТ МНОГО НЕВИННИ ХАРА БЕДНИ НО ВИЕ ТОЙ СМЪРКАЩИЯТ ХЛЕНЧЕЩ ПРОСЯК СТЕ ЗА ВОЙНА ЗАЩОТО ПЕЧЕЛЕТЕ ЯКО.

    13:20 20.06.2026

  • 35 ТАЯ Е БРАТОВЧЕДКА

    56 14 Отговор
    На Кая Калас. Толкова е тъпа.

    Коментиран от #74

    13:20 20.06.2026

  • 36 Хаха

    47 11 Отговор
    райха още ближе рани от руския разгром през ВСВ

    13:20 20.06.2026

  • 37 Българин

    51 13 Отговор
    Това не е вярно.Путин винаги е търсил диалог,но при оптеделени от Русия правила.Тъй като Русия има предимство на бойното поле,Украйна трябва да се съгласи с това и приеме руските условия,дори да е свързано с отстъпка на територии.Кой не желае?!-Зеленски.Предпопита да воюва,въпреки малкия шанс за победа.

    13:22 20.06.2026

  • 38 Mими Кучева🐕‍🦺

    42 10 Отговор
    Това посланик май си е присаждала уши!?
    🦻🦻🦻🦻🦻🥳🤣👍

    13:22 20.06.2026

  • 39 Иван

    49 16 Отговор
    СЛАВА НА РУСИЯ! Повечето българи подкрепяме Русия.

    Коментиран от #65

    13:23 20.06.2026

  • 40 Хи хи

    37 8 Отговор
    С Путин трябва да преговаря маленкия зеля, да заминава за Москва и да преговаря ! Ако не може да накара Путин да преговаря, значи е некадърник и трябва да бъде сменен !! И без това си е просрочил мандата !!

    13:24 20.06.2026

  • 41 Ще го омае

    8 25 Отговор
    като направи някоя далавера подобно на договора с Боташ

    13:25 20.06.2026

  • 42 Кой ! Както !

    8 3 Отговор
    Може !

    13:26 20.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тиква

    31 6 Отговор
    Ето това е, освен че мишка, още и се обажда, нацюгите о окрабандери нямат глас.

    13:26 20.06.2026

  • 45 Ъъъ

    52 6 Отговор
    "Как ще накарате Путин да преговаря, ако не защитавате Украйна срещу руския агресор?"

    Що? Вие като помагахте на Украйна, да не би да накарахте Путин да преговаря?🤣

    13:27 20.06.2026

  • 46 Факт

    10 48 Отговор
    Вероятно много хора у нас не осъзнават какъв пълен провал във външнополитически план са позициите и изказванията на българското правителство. Само до преди два месеца, благодарение на победата на Дара в Евровизия, Европа и Света говореха за България с интерес и добри чувства.
    През последните няколко дни, България се превърна в посмешището на Европа. Причината за това са поредица от скудоумни изказвания на редица министри, в това число и на премиера, които разкриха на европейците пълната морална и политическа нищета на управляващия ни елит.
    Българският народ изглежда не разбира, че калпавите му избори са не просто грешки, а пропиляни шансове. Вместо да капитализираме отличния Пи Ар, който се оформи през април, страната ни се е заела да дълбае нови дъна в своята външна политика.
    Всеки ден, в който тези управляващи са начело, ние губим поне по 1 милион евро от пропилени шансове и възможности. Вместо да теглим безумни заеми, няма да е лошо да рационализираме държавната си политика.
    За да стане това обаче, ни трябват кадърни управници. Такива у нас в момента няма.

    Коментиран от #49, #52, #55, #226

    13:27 20.06.2026

  • 47 Пловдив

    41 8 Отговор
    Коя си ти,че да искаш отговор,от нашия премиер.Затваряй заводи .

    13:28 20.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ъъъ

    15 3 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    "....кадърни управници"

    Или "наведени управници" ? Щото, преклонената главица, сабя не я сече!

    13:31 20.06.2026

  • 50 Димитър

    39 5 Отговор
    Поредната, с интелект на павиан.

    13:32 20.06.2026

  • 51 Дядо от село

    7 42 Отговор
    Румба, възела се затяга..За всеки случай приготви си бойната готовност, че може да се наложи да бягаш към масква при Янукович и Садат..Вземи си и противогаза, че там малко въздуха не е чист..И каска, да не те удари някой летящ капак по главата..

    13:32 20.06.2026

  • 52 Тоо

    14 3 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    И никога е нямало кадърни управници ,затова и навремето са отишли да търсят цар във Виена

    13:33 20.06.2026

  • 53 пешо

    31 5 Отговор
    агресор е ХИТЛЕР , русия не е нападала германия

    13:34 20.06.2026

  • 54 Анонимен

    10 19 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    А защо живееш в европейска държава

    Коментиран от #72

    13:34 20.06.2026

  • 55 лошото е

    13 5 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    че явно и голяма част от гласувалите са с акъла на тези бетонни говорещи глави и дори се радват че затъват до уши в айната........

    13:34 20.06.2026

  • 56 БРАВО РАДЕВ

    27 4 Отговор
    Кръстоносците в балдуиновата кула.

    13:34 20.06.2026

  • 57 az СВО Победа 81

    41 5 Отговор
    Моме, той Путин още през 2022г. се беше договорил за мир в Истанбул, ама нали точно вие не позволихте на наркетата да изпълни споразумението, което Киев беше приел и даже подписал....

    13:34 20.06.2026

  • 58 зИленски

    30 3 Отговор
    НИЕ НЕ СЛУШАМЕ ВЕЧЕ НЕМЦИ
    СВЪРШИ ТОЯ ФИЛМ

    13:34 20.06.2026

  • 59 пешо

    25 3 Отговор
    агресор е ХИТЛЕР , русия не е нападала германия

    13:35 20.06.2026

  • 60 ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ

    38 4 Отговор
    ПЛАЧЕ ЗА НОВО ЗНАМЕ НАД РАЙХСТАГА

    13:35 20.06.2026

  • 61 1234

    48 3 Отговор
    Германският посланик има право да обяснява защо Берлин въоръжава Украйна, но няма право да се държи като надзорник на българското правителство. Българската външна политика се определя в София, а не в германското посолство.
    Още по-проблематично е твърдението, че Путин „всеки път отказвал преговори“. Русия и Украйна преговаряха през 2022 и 2025 г. Спорът не е дали да има разговори, а при какви условия. И при последната инициатива на Г-7 Киев твърди, че е изпратил покана, докато Москва отрича да е получила официална такава. Да се премълчава съдържанието на предложенията и всяко неприемане на чужди предварителни условия да се представя като „отказ от мир“, е пропагандно опростяване за пред мало умни иди оти.

    Най-важният въпрос също остава без отговор: защо точно България трябва да изпраща оръжие, в какъв обем, докога и как това защитава българския национален интерес? Украйна има право на самоотбрана и помощта за нея е законна. Но тя не е член на НАТО и България няма автоматично договорно задължение да я въоръжава. Подкрепата може да бъде дипломатическа, хуманитарна, икономическа или военна – и формата ѝ се определя от българските институции, а не от чужд посланик.

    13:35 20.06.2026

  • 62 виктория

    10 2 Отговор
    ние защитаваме украйна с гол у..й!!!

    13:35 20.06.2026

  • 63 Кравария убер алес

    32 7 Отговор
    Госпожа посланика май ще си ходи скоро. Има дипломатически етикет. Май германските жени не са особенно умни.

    13:36 20.06.2026

  • 64 Тома

    19 5 Отговор
    Много секси уши има тази която ни учи кого да защитаваме

    13:36 20.06.2026

  • 65 Анонимен

    5 22 Отговор

    До коментар #39 от "Иван":

    39 Живей при Путин тук е България

    13:37 20.06.2026

  • 66 1234

    38 5 Отговор
    Когато ни обясняват, че насилствената промяна на граници била недопустим прецедент, някак удобно забравят Югославия. НАТО бомбардира суверенна държава без изричен мандат на Съвета за сигурност, след което Косово беше откъснато от Сърбия и признато от Германия и останалите западни държави.
    Резолюция 1244 на ООН потвърждаваше териториалната цялост на Югославия и предвиждаше автономия на Косово, а не автоматична независимост. Международният съд също не постанови, че Косово има право да се отдели - единствено че самата декларация за независимост не нарушава конкретна международноправна забрана.

    Косово и Украйна не са напълно еднакви, но принципите или са универсални, или са пропаганда. Не може, когато Западът бомбардира и променя фактически граници, това да е „уникален хуманитарен случай“, а когато противникът му го прави - внезапно да си спомняме за неприкосновеността на границите. Германия има право да защитава своята политика, но няма моралното основание да се държи така, сякаш историята е започнала през февруари 2022 г.

    Коментиран от #137

    13:37 20.06.2026

  • 67 Мутата

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Овчаря":

    Като дойда с кожената гега с двете торби бая зор ще видиш, ще ти свири дирника като жътварска стомна

    13:39 20.06.2026

  • 68 Изчезни

    24 6 Отговор
    долна фашистка 🐶

    13:39 20.06.2026

  • 69 Ммда

    4 6 Отговор
    Подлизурковци, клакьори, гювечари, и т.н.Отврат

    13:40 20.06.2026

  • 70 Слава Роси

    26 9 Отговор
    Явно тая е от недоутепаните фашаги!!!! Но тоя път тебе да ги очистят сите!!!!

    13:40 20.06.2026

  • 71 Анонимен

    7 37 Отговор
    Пълна изолация за Радев и държавата ни съответно Оставка на проруските Оставка и вън от Европейската ни държава

    Коментиран от #79, #116, #135

    13:40 20.06.2026

  • 72 ами, може би

    28 4 Отговор

    До коментар #54 от "Анонимен":

    щого "случайно" сме на геритория, описана ката европа? кое е европа? защо тЕ са европа, а ние не сме европа? Най-старата страна в европа, кояго не си е променяла името от създаванети си!

    Коментиран от #94

    13:40 20.06.2026

  • 73 УРОЦИ ПО ИСТОРИЯ - ЗАЩО НИ МРАЗЯТ ЛАТИНИ

    33 3 Отговор
    В битката при Одрин 14 април 1205 българската войска разгромява латинската кръстоносна армия. Цар Калоян избива цвета на латинското благородничество. Затова вече 800 години тези искат да унищожат България.

    13:40 20.06.2026

  • 74 Зеления

    28 6 Отговор

    До коментар #35 от "ТАЯ Е БРАТОВЧЕДКА":

    "ТАЯ Е БРАТОВЧЕДКА
    На Кая Калас. Толкова е тъпа."

    Нееее - сестри са !!!

    13:40 20.06.2026

  • 75 Коментар

    28 6 Отговор
    Тази така нарече германка с това жабо все едно е току що изляза от кокошарника.
    Да не говорим за околовръсната труженичка и посланничка на "защитаващата" се страна.

    Коментиран от #144

    13:41 20.06.2026

  • 76 Сладки ботчета

    19 6 Отговор
    ПП Де Би ли розовата тролска ферма е активирана отново, обичайните термини, липса на логика, обиди.

    Коментиран от #88

    13:41 20.06.2026

  • 77 000

    24 7 Отговор
    Дреме ми на к×ра за мнението на германската никаквица. Браво на Радев.

    13:41 20.06.2026

  • 78 Азззззззз

    27 4 Отговор
    Тая швабска овца искала да и се обяснява защо са такива решенията на министър председател на суверенна държава. Та и акъл дава. Сега, ако сме държава, трябва да я изгоним заедно със украинската посланичка. Само така ще започнат да ни уважават.

    13:42 20.06.2026

  • 79 Отговор

    8 8 Отговор

    До коментар #71 от "Анонимен":

    Защо си анонимен ?
    Да не би да чакаш народният съд да те достави скоро на лагера в Белене?

    Коментиран от #83, #86

    13:43 20.06.2026

  • 80 Толкова

    9 16 Отговор
    възторжени поклоници на "майка Русия" няма даже там. Жалко, че на вашта рашка майка изобщо не й пука за вас. Оказва се, че от възторга до тъпотията има само една мижава крачка

    13:44 20.06.2026

  • 81 Лъжирте на ЕС

    21 7 Отговор
    Никоя държава няма право да се меси във външната и вътрешната политика на една независима държава!!!

    Коментиран от #96

    13:44 20.06.2026

  • 82 Ами

    27 5 Отговор
    Който иска да помага на окраина нека да го прави.
    Щом като ви се воюва с Русия ... Воювайте.
    Но да ни карате насила да помагаме,
    това е меко казано изнудване.
    Това не е нашата война, а вашата.
    Вие я предизвикахте. Оправяйте се.

    13:44 20.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 шаа

    25 5 Отговор
    "Германия обясни на българския министър-председател Румен Радев защо е важно да се помага на Украйна"

    да им се напомни, че миналия век вече помагахме на фашистите. стига толкова.

    13:45 20.06.2026

  • 85 Йода

    9 13 Отговор
    Който е бил в казармата, знае колко им е акъла на офицерите.

    13:45 20.06.2026

  • 86 А ти кой беше

    4 4 Отговор

    До коментар #79 от "Отговор":

    Бо клуко?

    Коментиран от #105

    13:46 20.06.2026

  • 87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 9 Отговор

    До коментар #7 от "тези интелигентни хора":

    Выждали сме Ги германците Какви са " Ентелегентни".
    В Дахау, Аушвиц, и хилядите концлагери

    13:46 20.06.2026

  • 88 нали?

    13 1 Отговор

    До коментар #76 от "Сладки ботчета":

    Логиката е нормалните интелигентни хора,а не за дупе davci като вас..-)))

    13:46 20.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Голямата глава

    5 18 Отговор
    По 20 литра бензин в едни руки на заправку.

    13:47 20.06.2026

  • 91 На Това на снимката

    17 7 Отговор
    Жена ли му казвате? Прилича на изпразнен от съдържание експеримент на Д-р Менгеле.

    13:47 20.06.2026

  • 92 Антиватник

    11 18 Отговор
    Муньо си купи фабрика на 8 септември.
    Раша загуби.Точка.

    Коментиран от #111

    13:47 20.06.2026

  • 93 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 8 Отговор

    До коментар #83 от "Копейкотрошач":

    Факти, и мате заплаха за убицство от украинец към българин

    13:47 20.06.2026

  • 94 Анонимен

    9 13 Отговор

    До коментар #72 от "ами, може би":

    72 не ти допада тук нищо що търсиш тук при Путин ти е мястото Тук е Европа Тук е Демокрация

    Коментиран от #117

    13:47 20.06.2026

  • 95 Три пъти

    9 11 Отговор

    До коментар #33 от "Когато":

    пусиге са влизали в берлин с оръжие и са си тръгвали, след чесвърто влизане, май няма излизане ви се струва.

    Коментиран от #130

    13:48 20.06.2026

  • 96 Анонимен

    6 13 Отговор

    До коментар #81 от "Лъжирте на ЕС":

    А Радев защо се меси на Русия

    13:49 20.06.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 ТАЯ ЗЯЕДНО С ОКРАИНСКАТА ПОСЛАННИЧАКА

    21 9 Отговор
    Утре на влака и КЪШ от България. Мръсни лъжливи ционски подлоги.

    13:50 20.06.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Иван 1

    15 8 Отговор
    Посланикът да дава акъл на Мерц, защото му трябва.

    13:50 20.06.2026

  • 101 Точно

    17 6 Отговор
    Как ще накарате агресора дилтатор без избори Зелю да преговаря ако му давате пари вечно

    13:50 20.06.2026

  • 102 Добре му го е рекла

    7 17 Отговор
    посланичката на Радко, ама той козирува на Кремъл и изпълнява.

    Няма да чуе

    Коментиран от #107

    13:51 20.06.2026

  • 103 Германия

    12 7 Отговор
    Да не ни обяснява. Не сме идиоти да ни се обяснява какво трябва да правим.
    Ние гледаме нашия интерес.
    Тая германка като много знае, да обясни защо 21 пакета санкции срещу Русия ме работят. И докога ще продължаваме с тея санкции? Докато икономиката на европа умре? Да си оправят безработицата в дойчланд и после да оправят света.

    Коментиран от #221

    13:51 20.06.2026

  • 104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор
    Натиска от ЕС започна. До спирането на парите Има още време...
    Унгарците знает.

    Коментиран от #113

    13:51 20.06.2026

  • 105 Хахха

    4 1 Отговор

    До коментар #86 от "А ти кой беше":

    Това е очакван отговор на селски ергени не прочели поне една книга(даже и Винеру) ..-))

    13:51 20.06.2026

  • 106 Коиловци брадърс

    8 4 Отговор
    Жените в германия са адски тъпи.

    Коментиран от #118

    13:51 20.06.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Голямата глава

    4 9 Отговор
    Видяхме, как ракета панцер се заби в цистерна с нефт в Москва и капака на цистерната хвръкна на 100 метра височина. Отлична работа на руското ПВО.

    Коментиран от #114

    13:52 20.06.2026

  • 109 ДНЕС ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ ПОЛУЧИХА ЗАПЕК

    13 4 Отговор
    Дони си иска 350 милиарда, Путин напредва на фронта, у кииф спят у метрото а Зеленски гледа като мишка в капан и се чуди къде да се скрие.

    Коментиран от #119

    13:52 20.06.2026

  • 110 ПУТИН ГУБИ

    3 13 Отговор
    За сега САЩ бие Русия. Няма прокси война. Украйна е пистолет държан от НАТО. САЩ е шеф и собственик, господар на НАТО. Путин е с глава в блатото, като щраус в пясък.

    13:53 20.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 ТаА пА...!

    12 3 Отговор
    Що не си погледне Меркеловите арабски ,,доктори" и ,,инженери",дето ги наводниха и им завладяха,иначе преди чудесната държава и икономика,ами ми седнала да се занимава с нас ,че и акъл да ни раздава...?!?!

    13:53 20.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор

    До коментар #108 от "Голямата глава":

    Наивник, Ти за ИИ Чувал ли си??
    Филми правил, не само снимки.

    13:55 20.06.2026

  • 115 Зло под слънцето

    5 11 Отговор
    Като болшинство от българите избраха чужда марионетка да управлява, ще берем унижения и срам.

    13:56 20.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Леле, колко

    8 5 Отговор

    До коментар #94 от "Анонимен":

    мъка има по тоя свят.... аз питам, защо тЕ да са европа, а ние не сме, ти ме пращаш в русия... доста обло писание, честно.

    13:56 20.06.2026

  • 118 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 1 Отговор

    До коментар #106 от "Коиловци брадърс":

    И грозни

    13:56 20.06.2026

  • 119 Саде да конкретизирам!

    12 0 Отговор

    До коментар #109 от "ДНЕС ВСИЧКИ БАНДЕРФАШИСТИ ПОЛУЧИХА ЗАПЕК":

    Дони си иска 350 милиарда,ама от кой...?!
    Представете си...от нас...от ЕС...?!?!
    Защото видите ли,каза Теъмп...- предната администрация на Бай-Дън ги подарила на Украйна ...!

    13:57 20.06.2026

  • 120 Факти

    5 12 Отговор
    Радев иска да оставим Украйна на Путин за да няма ЕС свои редкоземни елементи и да е зависим от Китай. Радев е марионетка на Путин, а той е марионетка на Си Дзинпин.

    13:57 20.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #113 от "Цеко":

    И Ти ще умреш. И ще идеш в ада, лото подрепяш бандеровците - убийци на деца. Поляците най сетне го признаха

    13:58 20.06.2026

  • 123 не може да бъде

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "тези интелигентни хора":

    Тези "интелигентни" хора се оказаха не особено интелигентни и това вече се вижда от всички!?А ако сме честни няма изобщо да ги наречем интелигентни .защото се вижда че те са фанатици и заслепени от нещо което не е само пещерна омраза и нещо по -лошо !?първо теза на госпожата за защита на Украйна издиша от всякъде ..даже вече няма смисъл да се опровергава защото всички лъжи по въпроса са наяве!?Украйна е само за прикритие една маша на кръстоносния поход който са организирали едни желаещи -и аз считам че е прекрасно че именно нашият президент пръв изрече една истина по въпроса -става дума за нов кръстоносен поход срещу Русия и то по съвсем прозаична причина -да се сложи ръка върху руските ресурси!?Може да се приказва всичко и да се твърди всичко но вече няма как да се прикрие каква е същността на всички тези ограничения санкции атаки забрани и обръщане на черното в бяло!?

    Коментиран от #126

    13:59 20.06.2026

  • 124 Констатация

    12 4 Отговор
    Майне Фрау, вие най-добре знаете, че преговори по време на война търси Слабия, а не Силния! За Всички вече е ОчевАдно, че Запада воюва срещу слабото и страхливо старче Путин с ръцете, и на територията на бивша УССР! Както го рече един бивш западен политик "Войната с Русия - до последния украинец"! Е, Бг и 80% от българте не желаят да участват във вашата Реваншистка "игричка", щото и "мишката, притисната в ъгъла, може да скочи и да ви нападне", а Русия не е мишка - с Путин или без него, и така може да "Ухапе", че цяла Европа да се превърне в Димящи Радиоактивни Руини!

    14:00 20.06.2026

  • 125 Егешегедре

    8 5 Отговор
    Ушавата ирене планк не знае ли ,че България е подкрепяла веднъж фашистка германия и е яла хурката 1945година?!Не искаме нищо,не даваме оръжие защото нямаме,тагарев-окраинеца го подари на бандеристан!Акъл от поцинковани лейке-не, danke!

    14:00 20.06.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 От чужбина

    15 2 Отговор
    Тази да не се прави на ударена с мокър парцал. Няма ли кой да и ПРИПОМНИ, че Путин им предлагаше ПРЕГОВОРИ още преди СВО??? Тогава категорично му отказваха. Тези да си признаят, че изпълняват чужди нареждания. Това е и причината и Тръмп също да откаже да разговаря с европейските пишман лидери. В сянка стоят едни едри банкери, които управляват света. Байдън беше техен човек. Техни са Макрон и Мерц. Тръмп им се опълчи, но го вкараха в релси, техните релси. Така се оказва, че Америка под задкулисното ръководство на същите банкери и чрез Байдън създадоха войната. Тръмп отдръпна Америка от тази война и прехвърли тежестта на Европа, която от своя страна задкулисно се ръководи от същите банкери. Така европейските държави затъват в дългове. Т.е банкерите водят война с Русия за сметка на европейските народи. Помощници или маши в случая са европейските пишман лидери. Като капак на всичко, една от последните новини е, че Тръмп иска Европа да му върне парите дадени от Америка за Украйна от времето на Байдън.

    Коментиран от #205

    14:00 20.06.2026

  • 128 Защо

    10 3 Отговор
    България трябва да кара някой да предприема определени действия ? Вие за какви се мислите ,също като нас сте под контрола на ционистите.

    14:00 20.06.2026

  • 129 Оня

    12 5 Отговор
    Да го попитам това трето полово същество,що не кажеш можеш ли да излезеш ей тъй на разходка след 18 часа примерно в Берлин или в Мюнхен но ей така самичка! КАК ЩЕ СЕ ПРИБЕРЕШ? АКО ВЪОБЩЕ СЕ ПРИБЕРЕШ? Що сте толкова лицемерни бе?

    14:00 20.06.2026

  • 130 Та викаш...,,май"...?!

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Три пъти":

    Ама ...,,май ли беше,или юни -...хич ни спомням си биля..."...?!

    14:00 20.06.2026

  • 131 Егешегедре

    12 5 Отговор
    Ушавата ирене планк не знае ли ,че България е подкрепяла веднъж фашистка германия и е яла хурката 1945година?!Не искаме нищо,не даваме оръжие защото нямаме,тагарев-окраинеца го подари на бандеристан!Акъл от поцинковани лейке-не, danke!

    Коментиран от #145

    14:01 20.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Хаха

    10 3 Отговор
    Защо Германия не накара Путин да преговаря?
    Победителят не преговаря.

    14:01 20.06.2026

  • 134 тиксо

    8 5 Отговор
    Румен Радев не иска мнение от такива гдрески шушляци

    14:01 20.06.2026

  • 135 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 5 Отговор

    До коментар #71 от "Анонимен":

    Виж ком 107

    14:01 20.06.2026

  • 136 Максим Загориченски

    6 10 Отговор
    Военната подкрепа за Украйна остава ключов инструмент за възпиране на руската агресия и за създаване на условия за реални мирни преговори. Радев, срам ме е от теб. Как, дорогой, когато орела те кълва в главата ти ще преговаряш с него?! Не ми се пише повече. Никога България не е имала държавници. Радев е най-слабият.

    14:01 20.06.2026

  • 137 Оня

    8 3 Отговор

    До коментар #66 от "1234":

    А какво направи германия по въпроса "Газа" ?!??? Застана на ч.футската страна и подкрепи позицията им. Днешния германиСТАН няма допирни точки с истинската Германия. И тая грозотия, да вземе да си допълзи до дупката, от която се е измъкнала и да забрави, че е жива.

    14:01 20.06.2026

  • 138 Фрау Питхен

    6 2 Отговор
    На колко милиарда дотук възлезе тази хуманност за германския данъкоплатец?

    14:01 20.06.2026

  • 139 Колониалист Еднорогов

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "коментатор":

    Много искам да открадна руските несметни природни богатства, но ако може някой друг да хване оръжието, а аз ще му напечатам пари и ще проведа правилната пропаганда.
    Народите гласували за мен, ще ги докарам до просешка тояга и после по островите в близост до Киррлив Парапетко Харвардски.

    14:02 20.06.2026

  • 140 Бай Араб

    8 6 Отговор
    Руските пари щастие не носят,само мъки и винаги смърт накрая, Луканов би ви казал .

    Коментиран от #147

    14:02 20.06.2026

  • 141 Атина Палада

    6 7 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    14:02 20.06.2026

  • 142 пиночет

    6 7 Отговор
    Кога товарим копейките?

    14:03 20.06.2026

  • 143 Бай Араб

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Да и затова нейния ръководител се крие под земята и не излиза на повърхността.

    14:03 20.06.2026

  • 144 ти какво искаш

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Коментар":

    като наще полуголи плеймейтки с напомпени жуки и сиси ли???

    Коментиран от #151

    14:03 20.06.2026

  • 145 Хехехе

    3 1 Отговор

    До коментар #131 от "Егешегедре":

    Ти па кво даваш ма Дермо яд ..скинат?!?
    Хехехе
    Ако не са ма кяти и башати а си ум рел от глад
    Хехехе

    14:04 20.06.2026

  • 146 Бай Араб

    5 11 Отговор
    Който работи за Путин ще дойде ред да се крие като Путин. Орбан се усети и веднага загуби изборите.

    14:04 20.06.2026

  • 147 луканов

    2 0 Отговор

    До коментар #140 от "Бай Араб":

    другари назначавам ви за мильонери с парите на хората!!!!!!

    14:04 20.06.2026

  • 148 Бай Араб

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "МЕРКЕЛ ПРИЗНА":

    На Меркел и пращаха млади чеченци,тя харесва.

    14:05 20.06.2026

  • 149 Асен

    10 4 Отговор
    А нацисткия режим ли да защитава?! Русия е силна и мощна,Украйна трябва да разбере това.Тя няма предимство на фронта.Условията се диктуват от пибедителя,това е Русия.

    Коментиран от #156

    14:06 20.06.2026

  • 150 Отговор

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Той":

    Нали Меркел един път преговаря в Минск и видяхме какво направи и колко са "искрени". А,те нема нужда от вашето мнение.

    14:06 20.06.2026

  • 151 и изражения

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "ти какво искаш":

    на калмуци

    14:06 20.06.2026

  • 152 Путин

    9 3 Отговор
    Може да преговаряме пред Райхстага,като през 1945 година.

    14:06 20.06.2026

  • 153 Ами

    7 4 Отговор
    Тия май ни смятат за тяхна колония.
    Аз на място на Радев бих я изпратил
    да ръси акъли на друго място.

    14:06 20.06.2026

  • 154 Ъгломер

    7 6 Отговор
    Коя е тази фръцла да държи тон на България?

    Коментиран от #163

    14:06 20.06.2026

  • 155 Хахахаха

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Де а и руската пропаганда. Ами напуснете за раша бе копейки! Какво търсите в ЕС и НАТО? Какво? ЕС няма нужда от предатели.

    Коментиран от #164

    14:07 20.06.2026

  • 156 раша е

    5 7 Отговор

    До коментар #149 от "Асен":

    в КИРЕЧА!!!

    14:07 20.06.2026

  • 157 напомням на

    12 3 Отговор
    посланика на Германия, че посланиците НЕ могат да се месят във вътрешните работи на приемащите ги държави. На кого ще помагаме си е наша работа. Нашият интерес не съвпада нито с немския, нито с украинския и това е особено видно през последните 5 години. Русия е агресор според Германия, според България Русия беше принудена да предприеме военни действия срещу държава до границата й, която тероризира руско етническо население, струпва оръжие на границата и позволява на територията й да има чужди биолаборатории, разработващи биологично оръжие с опасни патогени. Не на последно място - в Украйна процъфтяваше нацизъм, а агресията беше насочена срещу Русия. Коя държава би търпяла това?

    Коментиран от #175

    14:07 20.06.2026

  • 158 Хахахаха

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Това, да чакаш субсидии от ЕС и да викаш, колко била велика раша е срамота.

    Коментиран от #171

    14:07 20.06.2026

  • 159 СЛОНА

    9 8 Отговор
    ФАШИСТИТЕ СА УКРАИНЦИТЕ.

    Коментиран от #167

    14:08 20.06.2026

  • 160 Ха ха ха

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Да, да видяхме какви технологии развиват, вече имат летящи чинии.....

    14:08 20.06.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 тиксо

    7 5 Отговор
    Румен Радев не иска мнение от такива гдрески шушляци.

    14:09 20.06.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 чебурашките

    8 6 Отговор

    До коментар #155 от "Хахахаха":

    трябва да бъдат прокудени в руското блато БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ за да не грозят с тъпотата си ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ!

    14:09 20.06.2026

  • 165 ужас

    7 6 Отговор
    Германия да не дава акъл за войните още 10 х 80 г. след 9 май 1945. Срамота е. Нация, която унищожи по света 50 000 000 души за 5 г няма моралното право да говори за това.

    Коментиран от #178

    14:10 20.06.2026

  • 166 Кой е агресора това е ключовия въпрос

    11 7 Отговор
    Зеленски непрекъснато се хвали че унищожил кораби и самолети и че подпалил рафинерии и какво ли още не в РФ да не говорим че влезе в Курск областта подпали сума ти места в РФ ми кой сега е агресора мисля украйна.

    Коментиран от #169, #172

    14:10 20.06.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Анонимен

    9 8 Отговор
    Радев да обясни на тази, че заради тях загубихме две световни войни и не искаме да губим още една.

    14:12 20.06.2026

  • 169 путлер

    6 8 Отговор

    До коментар #166 от "Кой е агресора това е ключовия въпрос":

    се хвалеше че за 3 дни щял да превземе Украйна а то стана 6 години вече..

    Коментиран от #223

    14:12 20.06.2026

  • 170 Това е положението

    4 7 Отговор
    Сегодня в Москве, большье пробки.

    14:13 20.06.2026

  • 171 абе, да

    8 3 Отговор

    До коментар #158 от "Хахахаха":

    Питал ли си се защо чакаме субсидии от ЕС? Дали не е защо с глупавите си изисквания не ни затриха селското стопанство и енергетиката? Погледни какви европейски храни ядеш и каква ти е сметката за тока и се опомни - всичката тази мизерия дължиш на ЕС. Докараха ни да чакаме субсидии вместо да си развиваме икономиката без глупостите им за п.ър.дящи крави и въглеродни емисии. При добро управление България няма да има нужда от никакви европейски субсидии.

    Коментиран от #173, #184

    14:14 20.06.2026

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 затриха всичко

    3 1 Отговор

    До коментар #171 от "абе, да":

    наще мошеници никой не ги е задължил да затварят реактори навремето има доказателства за това но те го направиха като казаха че ЕС ни бил задължил така става и със всичко останало а европейците гледат и не могат да повярват какъв е тоя народ дето търпи такъв явен геноцид?

    14:15 20.06.2026

  • 174 Оффф

    4 3 Отговор
    Тази оvца да обясни те пък как ще го победят.

    14:16 20.06.2026

  • 175 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #157 от "напомням на":

    Според документите на Тулси Габард лабораториите в Украйна са от 2-ро ниво на сигурност - съвсем обикновени. Има само две от 3-то ниво - в Киев и Одеса. Биологично оръжие се разработва само в лаборатории от 4-то ниво - такава е тази в Ухан, откъдето китайците пуснаха короната и избиха десетки милиони души по цял свят. Лаборатория от 4-то ниво има в Беларус. Намира се в Минск - на 130 км от границата с ЕС. Това е де факто руска лаборатория. В Китай има хиляди лаборатории, а десетки лаборатории от 3-то ниво се намират в близост под 100 км от руската граница. Не съм видял някой от руските поклонници, които са уж много загрижени за сигурността на Русия, да обелва и дума за това.

    14:18 20.06.2026

  • 176 Хайо

    5 2 Отговор
    И как ще спре тази войната ? Като вкара и Европа във войната ли ?

    14:19 20.06.2026

  • 177 Това

    7 3 Отговор
    Пропаднало племе създало една от най - големите трагедии на света няма право на глас !

    14:20 20.06.2026

  • 178 Много повече са жертвите на нацистка

    7 2 Отговор

    До коментар #165 от "ужас":

    Германия. Само в Европа са повече от 50 милиона. Никой не може да изброи жертвите на СССР след хитлериското нападение те са много повече от 30 млн. Плюс 10 млн евреи и още толкова немци ами в Азия Северна Африка Близкия изток а ранените бездомните.

    14:21 20.06.2026

  • 179 Яне Сандански

    7 2 Отговор
    Може ли някой военен да отговори ,как се спира война с оръжия ? На пожара с бензин ли ще спреш войната ??? А може би като изгори Украйна ,но току виж изгори и Европа

    14:21 20.06.2026

  • 180 Отстрани

    6 3 Отговор
    Путин преговаряше когато укронацистите бяха сами и когато еврофашистите не бяха почнали да ги помпат с пари, оръжия , ракети, самолети , дронове, сателити, инструктори и всичко останало.

    От тогава Путин вече не преговаря!
    Така че , помощта за един престъпен, фашистки режим, узурпирал незаконно властта след кървав преврат не води до преговори, както се вижда вече 4 години.

    14:23 20.06.2026

  • 181 Доротея

    6 3 Отговор
    Предлагам, немедлено всички, които искат да победят Русия, да се отправят към Домбас! В пълно бойно снаряжение, както бяха на парада начело с Дарка! Който не отиде по идеологически подбуди, да бъде призован от президента и под конвой предаден на господин Зеленски! Военолюбци!

    Коментиран от #186

    14:26 20.06.2026

  • 182 Смешник

    5 3 Отговор
    Тая прилича много на украинската посланика и Гаргамел Същото сухо фашизоидно лице

    14:29 20.06.2026

  • 183 Стеф

    3 2 Отговор
    Владимир Путин не отказва преговори, на които се зачитат руските интереси!?!

    14:30 20.06.2026

  • 184 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #171 от "абе, да":

    Изискванията са едни и същи за всички. Как другите държави от бившия източен блок се оправиха, а ние не? Как Словакия и Литва затвориха същите реактори и се оправиха? За земеделето условията са абсолютно същите за държавите от източна и централна Европа. Защо точно ние сме на дъното? Ами защото САМО НИЕ не извършихме никаква лустрация и оставихме комунистите на власт. До ден днешен ни управляват те, протежетата им и децата им. За това сме си виновни ние - българският народ. ЕС е прекрасна възможност, от която ние не се възползваме. Виж Полша, виж Балтийските държави, виж Чехия, Словения, Хърватия... Всички тези държави РУХНАХА заедно със СССР. Всички държави от соц блока бяха в абсолютен икономически КОЛАПС - до една. Защо те се оправиха в абсолютно същия ЕС с абсолютно същите условия?

    Коментиран от #190, #227

    14:32 20.06.2026

  • 185 Смешник

    3 3 Отговор
    Путин ще седне на масата на преговорите като се изпълнят условията му Е те са отдавна ясни и определено за момента доста меки изтегляне на укронацистите от Донбас

    14:32 20.06.2026

  • 186 4567

    2 5 Отговор

    До коментар #181 от "Доротея":

    Дороти, никои не иска да побеждава Русия, нормалните хора намират вонната агресия срещу друга държава и избиването на невинни за ненормално, затова просто искаме Русия да се държи норвално и да не напада други държави.

    Коментиран от #189

    14:35 20.06.2026

  • 187 Ми тя е дама следователно е посланичка

    3 1 Отговор
    Както и ние имаме дама президентка на България. Не всяко използване на професиите в мъжки род е правилно. Трябва човек да има усет. Понякога е правилно понякога не. Изглежда ми джендърско в повечето случаи. ...

    14:35 20.06.2026

  • 188 препоръчвам

    4 2 Отговор
    на госпожа посланичката първо да си измие и среши косата, че така изглежда твърде немарлива. А българите от немарливци акъл не щат и хич не се интересуват кой какво мисли за работите им.

    14:35 20.06.2026

  • 189 Украйна нападна Курска област с войски

    4 2 Отговор

    До коментар #186 от "4567":

    И окупира руски територии за няколко месеца. Кой е агресора. Ми украйна.

    Коментиран от #192

    14:37 20.06.2026

  • 190 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #184 от "Факти":

    И последно - 2026 г. българите избират за лидер човек, който е бил член на БКП от 1984 г. до преименуването й през 1990 г., след което е издигнат за президент от същата тази БКП (БСП) и очевидно е от това котило и зад него стои този кръг. Кажи ми една друга държава в ЕС в която подобно чудо е възможно? Не ни е виновен ЕС за нищо. Сами влязохме и сами можем да излезем когато си искаме. Виновни се си ние самите - българите. Народът е глупав, много глупав, много много глупав. Сами си ги избираме, сами си ги траем.

    Коментиран от #208

    14:38 20.06.2026

  • 191 Завърнал се

    3 2 Отговор
    Айде бе, чорап отговори да чуем поредната ти глупост.

    14:40 20.06.2026

  • 192 На всичкото отгоре украинския окупатор

    4 2 Отговор

    До коментар #189 от "Украйна нападна Курска област с войски":

    Извърши ужасяващи посегателства срещу населението на окупираните руски населени места в Курска област. Говори се за нацистки жестокости над хора които няма как да имат вина. ....

    14:40 20.06.2026

  • 193 Женооо,жено,

    1 2 Отговор
    той иска Украйна да се предаде,а жужето да тръгне из европа за нов съветски съюз.Вие еевропейците нямата никаква представа за бг мръшляка,който е на власт и за останалия мръшляк,турил го на власт!В тая държавица няма никаква надежда.

    14:42 20.06.2026

  • 194 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор
    Момата, ако приеме, че това нещо е женско, леееко си е превишило правата - незабвано да и бъде връчена нота!!!

    14:43 20.06.2026

  • 195 А Германия може ли

    1 1 Отговор
    България ще отговори на германския посланик, тогава когато тя каже как Германия ще накара дрогираният клоун, по скоро тези които го управляват да седне на масата за преговори, а не да го командват такива като Байдън и призналият се английски Рошльо Джонсън, че той го е спрял да подпише първото споразумение за мир. Други му плащат войната, други му плащат екскурзиите из целият свят, други му водят войната, докато той ходи да проси, да изнудва, други му хранят бежанците, докато той и компанията му забогатяват, позлатяват дори клозетите си. Безочлив, безкрупулен и неадекватен циркаджия, но безжалостен дори когато унищожава собственият си народ.

    14:46 20.06.2026

  • 196 Хора разберете ключовото е че украйна

    3 1 Отговор
    Също е агресор даже в собствената си страна освен спрямо Русия където изпраща дронове убийци и подпалва рафинерии и самолети , но тя нападаше собственото си население в Донбас много по отдавна. Точно за това бяха МС които украйна не спази. И съответно се стигна до войната.

    14:49 20.06.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Пешо z

    1 1 Отговор
    До+лна фашшшиистка па-па-чавра.

    14:53 20.06.2026

  • 200 коя е

    0 1 Отговор
    тази смачкана лелка, която се е наредила на опашката да ни дава указания какво трябва да правиме

    14:54 20.06.2026

  • 201 Хе-хе

    1 1 Отговор
    Джендерята разбират под справедлив мир, Русия да се предаде, а те да я ограбят! А хората искат справедливост за всички! Къде бяха, когато всеки нацист крадеше териториите на СССР и Русия!? Имаше ли един честен глас през 1991 г. да кресне в Брюксел, че никога несъществували държави крадат историята и територията на същинската Русия! Преди 2022 година ако ви изпитам на една комисия за общата ви култура, какво е това Харков, Николаев, Одеса, Славянск, Мариупол, 98,4% щяхте да се прекръстите, че това са най руските градове в света и историята! Бандепюгите имат право само на Лвов, но той е полски град! Да се разправят със Сейма, а не да нападат Русия! Малееййй! Ако на мястото на Путин бе Тръмп, при такава агресивна политика на Киев и Брюксел, щяха да бъдат демократизирани наистина за 2 дни! От Радата нямаше да остане нищо, от Брюксел и Хага - само пепел и бюрократичен инвентар, перуки и грим ще се носи над Тихи океан!

    14:55 20.06.2026

  • 202 Германският

    4 1 Отговор
    посланик може да иска. Радев не и дължи обяснения. Германците да си налягат парцалите. Две световни сме им сърбали попарата. Нагла.

    14:56 20.06.2026

  • 203 Телевизиите с национално покритие

    6 1 Отговор
    Промиха мозъците на половината хора в България и те дори не разбират в каква заблуда живеят както и народите в Западна Европа са безнадеждно заблудени защото ги облъчват в антисъветизъм цял човешки живот. Но след като събориха лошия СССР си сътвориха добър ЕС на същия принцип централизирана власт ЕК комисариати комисари забрани за това , забрани за онова и омраза към Русия и разни други подобни неща.

    15:00 20.06.2026

  • 204 СССс

    4 1 Отговор
    Кукурела като давате оръжие се увеличават жертвите но няма мир .Мир се постига с дипломация и акъл.

    Коментиран от #207

    15:03 20.06.2026

  • 205 Доротея

    6 1 Отговор

    До коментар #127 от "От чужбина":

    Много сложен и обективен коментар сте написали, млади господине! Положили сте усилия, прочели сте различни автори, там медиите са може би малко по свободни! Но, къде по лесно е да обявите Путин за агресор и така да се препитавате в Атлантическия клуб до дълбоки старини! Вижте ги - все комунистически генерали и полковници като Тагарев, други с по няколко висши и всичкият този интелектуален напън на образователна система, за да се изтъпани в мрежата и да повтаря, че Русия е враг! Ба ти експертизата!!! Това и без образование всеки третополов го знае!

    15:03 20.06.2026

  • 206 Госあ

    2 1 Отговор
    Въпросът е как ще накарате вие евреина да преговаря, като непрекъснато го помпате с пари и оръжие ?! До последния украинец, А ?!

    15:03 20.06.2026

  • 207 Кочо

    1 1 Отговор

    До коментар #204 от "СССс":

    Мир, чрез сила! Забравихте ли лозунга!? Фашиста лозунгите сменя, но не и подлия си нрав! Но, защо търсят преговори, след като напоследък убедително побеждават и Русия гори пред разпад!?

    15:06 20.06.2026

  • 208 Знаеш ли че имаше офицери от БНА

    4 1 Отговор

    До коментар #190 от "Факти":

    Които не бяха членове на БКП. Да те бяха единици , но имаше такива от първо лице ти го казвам. От къде си сигурен че Радев като млад е бил член на БКП. По скоро мисля че не е бил.

    15:07 20.06.2026

  • 209 си пън

    2 1 Отговор
    а защо меркел излъга за минск ма умнице,защо беше нужно да подкрепяте избиването на толкоз мирни граждани щот говорят руски,що не давате таурус на нашмъркания тогаз

    15:08 20.06.2026

  • 210 факуса

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Общия интерес !":

    ама то не е и в общия интерес видимо от катастрофата в ес икономиката

    15:12 20.06.2026

  • 211 Аз съм от ссср

    2 1 Отговор
    България не ви е слугинска държава за да и казвате какво да прави.Господин Хитлер не беше ли германец!

    15:16 20.06.2026

  • 212 Тази

    1 1 Отговор
    Госпожа,защо не си гледа германските проблеми,а си слага задните части,където двама си мерят предните?

    15:17 20.06.2026

  • 213 На тези германци,

    3 1 Отговор
    канцлер, външен министър, че и посланник, а и на техните съседи от запад, не им ли идва на ум, че за да стигнат нещата до тук, имат огромна заслуга и те? Та те си признаха, че са лъгали руснаците с фалшиви споразумения и са окуражавали новопръкналите се украински ултранационалисти през цялото време да започнат да провокират Русия с една единствена цел - да ѝ нанесат колкото се може повече щети, с тайната надежда, че ще предизвикат недоволство у руснаците и федерацията им ще се разпадне и ще им падне в мръсните лапи... Не се получи, а сега плачат за преговори, ама пак по грешния начин - мир чрез сила, номер, който не минава пред Москва...

    15:18 20.06.2026

  • 214 хахаха

    5 1 Отговор
    320 милиарда с какво доближиха мира в украина вече пета година... е някой си направи златна тоалетна ама и това е за благото на европа и украина

    Коментиран от #232

    15:18 20.06.2026

  • 215 Алоооу, Райха капитулира преди 80 години

    6 1 Отговор
    Посланиците са представители на своите държави, а не наместници и генерал-губернатори на страните, в които са акредитирани.
    Те имат право да изразяват позицията на своето правителство, но нямат право да поучават суверенна държава какви решения да взема и каква политика да следва.
    Дали България ще изпраща оръжие, или ще настоява за преговори, е въпрос, който се решава в София, а не в чужди посолства.

    Още по-парадоксално е, че германски дипломат публично влиза в спор с министър-председателя.
    Виенската конвенция за дипломатическите отношения е пределно ясна: в член 41 е записано, че "дипломатическите представители са длъжни да уважават законите и разпоредбите на приемащата държава и да не се намесват във вътрешните ѝ работи". Това не е пожелание, а фундаментален принцип на международните отношения.

    15:19 20.06.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Тъп но не толкова

    3 2 Отговор
    Защо посланика на чужда държава си позволява да прави изказване, с което се опитва да управлява България, намесвайки се във външната политика на България?
    Персона нон грата и колелото за берлин!!!!!!

    Коментиран от #222

    15:20 20.06.2026

  • 218 Споко

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "АНГЛОСАКСИТЕ":

    Българите не сме славяни според генотипа ни.

    Коментиран от #231

    15:21 20.06.2026

  • 219 СВД

    0 2 Отговор
    Вие не следите изявите им! Бяха в една от така фаворизираните водещи телевизии, тази, още една като нея и още един смешен какванин, английския май беше! Ниско ниво! Въпросите на водещия Бойко Василев бяха десетки пъти по интелигентни и остроумни от отговорите, които тези тримата се опитваха да дадат! Пародия! Едни и същи изтъркани подпорни точки - агресор, ще напада Европа, ако не бъде спрян, ценностите, солидарност, визия, ориентация, дайте да дадем...! Неуверени, усещат, че се излагат и се споглеждат един друг като в чуждо лозе - пародия! Все едно ние не познаваме азбуката, те също, но се измъчват да ни я обясняват! Нищожно ниво, много внимание и обърнахте! Вижте я - какво да коментираш?! Изпращането и тук показва пълно пренебрежение към България!

    15:21 20.06.2026

  • 220 Вероятно няма да

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Овчаря":

    чакаме до есента.

    15:22 20.06.2026

  • 221 Всъщност сте идиоти,

    3 3 Отговор

    До коментар #103 от "Германия":

    щом сте подкрепили Радев.

    15:24 20.06.2026

  • 222 Защо не го каза същото

    1 1 Отговор

    До коментар #217 от "Тъп но не толкова":

    на шефката си Митрофанова?

    Коментиран от #225

    15:26 20.06.2026

  • 223 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #169 от "путлер":

    Не е ли от 2014 , а? Уточнете се?

    15:29 20.06.2026

  • 224 ...

    2 2 Отговор
    Троянският чорап вече открито изпълнява задълженията си към Решетников.

    15:30 20.06.2026

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    Рядко глупаво чаршафче Си надраскал. Не го прочетлх цялото, нема смисъл

    15:30 20.06.2026

  • 227 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #184 от "Факти":

    А Иван Костов, Надежда нейски, Соломон Паси, Александр Йорданов, Бойко Борисов, Тагарев- къде са завършили и до Кога са били членове на БКП?

    Коментиран от #235, #240

    15:36 20.06.2026

  • 228 Петър

    1 2 Отговор
    Отивайте си в Германия.

    15:36 20.06.2026

  • 229 Цвете

    1 1 Отговор
    КОЛКО ПО ЯСНО ДА ЗВУЧИ АПЕЛЪТ НА БЕРЛИН И ИЗКАЗВАНЕТО НА ПОСЛАНИЧКАТА ? КОЙТО ЧУЛ, ЧУЛ, КОЙТО НЕ Е, ДА ОБЯСНЯВА, ЗАЩО МИСЛИ НАОПАКИ.?

    15:36 20.06.2026

  • 230 Цвете

    1 2 Отговор
    КОЛКО ПО ЯСНО ДА ЗВУЧИ АПЕЛЪТ НА БЕРЛИН И ИЗКАЗВАНЕТО НА ПОСЛАНИЧКАТА ? КОЙТО ЧУЛ, ЧУЛ, КОЙТО НЕ Е, ДА ОБЯСНЯВА, ЗАЩО МИСЛИ НАОПАКИ.?

    15:39 20.06.2026

  • 231 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #218 от "Споко":

    Само сме източно-правослсвни, ползваме една и съща азбука и много близки езици.Това е повече от еднакъв генотип.
    Генотипа се определя от това Кой е сношавал Найка Ти, доброзорно или с измама. Твойта Османлы са я...

    15:39 20.06.2026

  • 232 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #214 от "хахаха":

    Че и по зле става...

    15:41 20.06.2026

  • 233 Телевизиите с национално покритие

    3 1 Отговор
    Промиха мозъците на половината хора в България и те дори не разбират в каква заблуда живеят както и народите в Западна Европа са безнадеждно заблудени защото ги облъчват в антисъветизъм цял човешки живот. Но след като събориха лошия СССР си сътвориха добър ЕС на същия принцип централизирана власт ЕК комисариати комисари забрани за това , забрани за онова и омраза към Русия и разни други подобни неща.

    15:43 20.06.2026

  • 234 млад еврас

    1 0 Отговор
    Що то германия да не би да накара Русия да преговаря след голямата защита, то от тая защита камък върху камък не остана в укрия, ма на еврас вяра да нямаш.

    15:50 20.06.2026

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Началството

    0 0 Отговор
    ни дърпа ушите. Хихи

    15:58 20.06.2026

  • 237 То израза е от песен

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "коментатор":

    Красная армия взех сильней.

    15:58 20.06.2026

  • 238 Нацистите са нагли

    1 0 Отговор
    Фашистите се подкрепяте

    15:59 20.06.2026

  • 239 Хаха

    0 0 Отговор
    Немската Фрау да каже къде са и европейските ценности! Станахме роби на немските вериги, банки и бизнес! В еврозоната сме защото ни обрахте Фрау Защо немската Фрау мече каже защо завода за барут ще е в България, а не в Бавария например! Немска Фрау към следващата катастрофа ни бутате!

    16:00 20.06.2026

  • 240 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #227 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нереза е над всички.Завършил е Шуменския институт за детски учителки.После 35 години депутат и посланник.Ето как може цял живот да лапаш държавна пара,ако устата ти е много, ама много мръсна.И да бълва ежедневно мръсотии.Но се оказва,че по точно мръсотиите ги .......ира.Затова задника му е толкова развит.

    16:00 20.06.2026

  • 241 Хаха

    0 0 Отговор
    Тази жена трябва да бъде изгонена от България, заедно с украинската Кореа!

    16:01 20.06.2026

  • 242 Брех

    0 0 Отговор
    На много посолства им стана тъпо . Зеленски и приятели не искат войната да спре защото прибират невероятно огромни суми пари .

    16:01 20.06.2026

  • 243 д р Дулитъл

    0 0 Отговор
    Сигурен съм, че нищо от казаното Ви е разбрал този "евро"-русофил.

    16:02 20.06.2026

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