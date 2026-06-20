Посланикът на Германия към Румен Радев: Как ще накарате Путин да преговаря, ако не защитавате Украйна срещу руския агресор?

Г ермания обясни на българския министър-председател Румен Радев защо е важно да се помага на Украйна, предаде агенция БГНЕС. В позиция, публикувана от германското посолство в София, посланикът на Германия Ирене Планк защити военната помощ за Киев и подчерта, че прекратяването на подкрепата за Украйна би отслабило шансовете за постигане на мир чрез преговори.

„Ако настоявате за преговори, но не доставяте оръжие на Украйна, тогава искам да ми обясните как възнамерявате да накарате Путин да седне на масата за преговори?“, заявява германският посланик Ирене Планк.

По думите ѝ руският президент не проявява готовност за диалог въпреки многократните международни инициативи. „Путин не иска да преговаря. Многократно са отправяни предложения към него – последно в рамките на срещата на върха на Г-7 от страна на Украйна, но всеки път са отхвърляни“, посочва Планк.

Германският дипломат предупреждава, че спирането на военната помощ би отслабило позициите на Киев и би намалило допълнително стимулите на Москва за участие в преговорен процес.

„Ако спрете да подкрепяте Украйна в отбраната ѝ срещу руската агресия, ще отслабите позицията на Украйна. А тогава Путин още по-малко ще има стимул да преговаря“, заявява посланикът на Германия.

Позицията на Берлин идва на фона на решението на българското правителство да прекрати военната помощ за Украйна и поредицата от изявления на министър-председателя Румен Радев, в които той настоява за незабавно начало на мирни преговори между Киев и Москва.

По време на първото си официално посещение в чужбина като министър-председател, осъществено на 18 май 2026 г. в Берлин, Радев се срещна с германския канцлер Фридрих Мерц. В отговор на журналистически въпрос тогава българският премиер заяви, че „на този етап най-важното е преговорите да започнат“.

„Крайно време е за дипломация, защото войната на изтощение всъщност изтощава всички участващи и подкрепящи страни – икономически и социално“, каза тогава Румен Радев и изрази надежда преговорите да започнат възможно най-скоро.

Визитата на българския министър-председател в германската столица обаче не предизвика съществен интерес сред водещите германски медии.

През последните дни Румен Радев предизвика ново напрежение и в рамките на Европейския съюз, след като обяви, че България ще настоява руският патриарх Кирил и дългогодишният ръководител на „Лукойл“ Вагит Алекперов да бъдат извадени от санкционните списъци на ЕС. Премиерът заяви, че в противен случай София може да наложи вето върху следващия пакет европейски санкции срещу Русия.

Изявлението на германския посланик е пореден ясен сигнал от Берлин, че според германската позиция военната подкрепа за Украйна остава ключов инструмент за възпиране на руската агресия и за създаване на условия за реални мирни преговори.