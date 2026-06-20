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Феновете на Германия бесни от цените в Канада

Феновете на Германия бесни от цените в Канада

20 Юни, 2026 13:59 1 471 6

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  • мондиал 2026

Стотици германски привърженици пристигнаха в Торонто през Хюстън, за да се присъединят към фен партитата преди мача от група Е на Мондиал 2026 тази вечер срещу Кот д'Ивоар

Феновете на Германия бесни от цените в Канада - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

За германските фенове, които се опитват да харчат разумно на Световното първенство по футбол в Северна Америка, високите цени на бирата в канадския град Торонто се оказват предизвикателство.

Стотици германски привърженици пристигнаха в Торонто през Хюстън, за да се присъединят към фен партитата преди мача от група Е на Мондиал 2026 тази вечер срещу Кот д'Ивоар.

Футболни запалянковци бяха видяни да се редят на опашки пред ресторанти в центъра на Торонто - някои с куфари, пристигнали директно от летището, а други - след посещение на Ниагарския водопад. Въпреки че настроението сред тях е оптимистично, когато бяха попитани за цената на бира в Торонто, те бързо изразиха критики.

„Трябва да ви кажа, че цената на бирата в Канада и САЩ е много по-висока, отколкото в Германия“, заяви 47-годишният Матс Кауер и добави: „В Германия плащаме около 6-7 долара за халба, но тук е около 10-14 долара, а на стадиона е 17 долара. Това е абсурдно. Трябва да я направите по-евтина, защото бирата е от съществено значение за живота.“

Ан-Мари Зеесле - президент на фенклуба на Байерн Мюнхен в Торонто, коментира, че макар да се е очаквало да има по-високи цени на бирата по време на Световното първенство, то цените на билетите за мачовете са „безумни“. „Тук, в града, цените на билетите са безумни. Аз самата платих 1000 канадски долара (705.99 щатски долара) за билет“, обясни тя.

Канада има един от най-високите нива на инфлация на хранителните продукти сред страните от Г7, пише агенция Reuters.

В баровете и ресторантите в Торонто сервитьорите очакват бакшиши между 12% и 20%, като към сметката се добавя и 13% данък.

За 61-годишния Хайнер от Берлин, който планира да проследи всички мачове на Германия на Световното първенство, Торонто е приятна дестинация за потапяне в атмосферата. „Но цените на бирата тук са това, което плащаме в Мюнхен по време на Октоберфест“, заяви той, добавяйки, че литър струва 50% повече.

Пъбовете в Торонто защитиха цените си, казвайки, че са сравними с Европа, а най-големият проблем може да се окаже задоволяването на търсенето.


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  • 1 БАЦЕ ЕООД

    11 3 Отговор
    боклуци, така или иначе .

    14:06 20.06.2026

  • 2 Въш.кар.ис.тан

    8 5 Отговор
    Идете при Кръ.волока в Ко.чината да пиете евтина бира - евтина и с вкус на мръсни чорапи.

    14:13 20.06.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 6 Отговор
    А ИНАЧЕ ИНДИАНЦИТЕ В РЕЗЕРВАТИТЕ
    РЕДОВНО НЯМАТ ВОДА ЗА ПИЕНЕ :)
    ......
    ИЛИ Е ЗАМЪРСЕНА ОТ КАНАДСКИТЕ МИНЬОРИ

    Коментиран от #4

    14:31 20.06.2026

  • 4 Антикомуне

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нещо си зле по география. Какви Индиянски резервати в Канада?? Нещо бъркаш Канада със САЩ, но да беше ходил на училище.

    14:54 20.06.2026

  • 5 антрашпиц

    6 1 Отговор
    Презадоволени западни дебелобузести парчета - да не съм ви пратил аз в Америка.Като сте отишли- ЩЕ СИ ПЛАЩАТЕ.

    15:00 20.06.2026

  • 6 Тома

    3 1 Отговор
    Германците маи не знаят българската поговорка ден година храни.И да не плачат защото при нас дойде ли празник цената веднага става двойна на храните

    15:31 20.06.2026

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