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Ивайло Мирчев: Национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“

Ивайло Мирчев: Национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“

20 Юни, 2026 16:20 3 419 203

  • ивайло мирчев-
  • румен радев-
  • руски санкции-
  • ес-
  • ек

Докато САЩ санкционират "Лукойл“ и "Роснефт“, докато Европа търси как да удари енергийните приходи на Кремъл, България тръгва в обратната посока

Ивайло Мирчев: Национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След скандалната защита на Гундяев, имаме нов епизод на национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“, обявявайки, че България щяла да блокира 21-вия пакет санкции срещу Русия, ако в него остане Вагит Алекперов - основателят и дългогодишен ръководител на "Лукойл“, част от руската олигархия, натрупала влияние и богатство в сянката на Кремъл.

Обяснението на Радев: Понеже "Лукойл“ води арбитраж срещу България за € 3 млрд., ние трябвало да пазим Алекперов от санкции. Недопустимо е компания, която съди България - да диктува позицията на българския премиер в Европейския съюз. Това не е защита на националния интерес. Това е обслужване на руски корпоративни интереси.

Години наред "Лукойл“ беше най-големият бизнес в България на хартия - с огромни обороти, господстващо положение на пазара и почти никакъв данък печалба. Над 15 години държавата гледаше как печалбата изтича, как институциите мълчат, как българите плащаме, а руската компания се държи като държава в държавата. И точно сега, когато България трябва най-накрая да покаже, че има суверенитет, Радев разпъва чадър над Аликперов. Докато САЩ санкционират "Лукойл“ и "Роснефт“, докато Европа търси как да удари енергийните приходи на Кремъл, България тръгва в обратната посока. Вместо да сме част от европейския натиск срещу военната машина на Путин, ние се превръщаме в държавата, която спасява руски олигарх от санкции.

В кампанията "Прогресивна България“ говореше за борба с олигархията. Оказва се обаче, че борбата е избирателна. Срещу част от олигархията имитация на борба, а за руската олигархия директна подкрепа.

В ЕС тъкмо да залипсва Орбан с прокремълското си поведение и стартира процес на Орбанизация на България. Правителството дължи отговори:

- Кой поиска от България да защитава Вагит Алекперов?

- Водени ли са разговори с "Лукойл“ или с представители на компанията преди тази позиция за защитата на Алекперов?

- Защо арбитражът на "Лукойл“ срещу България се използва като аргумент България да защитава интереса на "Лукойл“?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Глово

    183 28 Отговор
    Не дрънкай глупости дженди,че пак ще ядеш бой.

    Коментиран от #27, #57

    16:26 20.06.2026

  • 2 Смъртта

    152 25 Отговор
    Момчето което минало под дъгата се изкава, няма ли да засече още някой човек на пътя да го дразни и акто отнесе боя да му вика полиция и да ползва депутатски правомощия!

    16:27 20.06.2026

  • 3 Мирчев !!!

    191 30 Отговор
    Не е срамно, че си тъп!!! Срамно е да се показваш по телевизията, та всички да видят колко си тъп!!!

    Коментиран от #19, #182

    16:27 20.06.2026

  • 4 Браво

    166 30 Отговор
    Така се защитават българските интереси , а не като вас - некадърници.

    Коментиран от #96

    16:27 20.06.2026

  • 5 Последния Софиянец

    112 16 Отговор
    Комунистите в Брюксел си намериха майстора.

    16:28 20.06.2026

  • 6 Палячо

    126 20 Отговор
    Принцип се нарича това, ама жълтопаветните еничари няма как да знаят тази дума

    16:28 20.06.2026

  • 7 Да,бе

    144 18 Отговор
    Тоя е рядко противно същество...Без да се старае,просто му иде отвътре.

    Коментиран от #33

    16:28 20.06.2026

  • 8 Из цял

    35 117 Отговор
    свят медиите разпространяват резила му и унижението спрямо България и респективно българските граждани . Над Род и Родина постави Русия на една толкова важна и сериозна среща ! Типично за другаря летец , че и зет руснак има от червената номенклатура на СССР !

    Коментиран от #64

    16:28 20.06.2026

  • 9 Край

    119 17 Отговор
    Тоя да вземем да го изгоним от парламента защото дрънка много глупости и е невъзпитан. Да го върнат на майка му да си го дооправи.

    16:29 20.06.2026

  • 10 Кобра Кай 🥋

    93 15 Отговор
    Да го надуваш свирчев 🎈повече няма да видиш НС отвътре!

    16:29 20.06.2026

  • 11 А това магаре си беше отпадък ,

    90 13 Отговор
    Но е постоянен и сега пак си е отпадък

    16:29 20.06.2026

  • 12 Да им се скара

    100 11 Отговор
    А тоз знае ли ,че Белгия е внесла руски газ за година повече от преди войната.

    16:29 20.06.2026

  • 13 Айляк

    97 17 Отговор
    Не е лошо да си адвокат на Лукойл, това би означавало едно - да защитаваш интересите на България.

    Коментиран от #162

    16:29 20.06.2026

  • 14 Не е виновен

    26 60 Отговор
    Рундю, а тия, които го подпират

    16:30 20.06.2026

  • 15 В България...

    59 6 Отговор
    Всички политици се мъчат да бъдат интересни и духовити.Вместо да мислят за актуални неща за народа те по цели нощи не спят за да измислят някакъв лаф и да са интересни.Но не им се получава защото това ги прави политикани,а не политици.

    16:30 20.06.2026

  • 16 Митю

    62 13 Отговор
    Откъде вади Очи и уста да изговаря Фъфлещини.

    16:30 20.06.2026

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    76 14 Отговор
    Преди около седмица , когато излезе новина, че Европа има керосин за 10 дни, мисирките запяха друга песен. Питаха, дали ЛукОйл има достатъчно самолетно гориво. Щото нали искат да ходят на екскурзии?

    16:30 20.06.2026

  • 18 Ганя Путинофила

    31 70 Отговор
    Радев е против санкциите към Гундяев,
    защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
    А Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!

    16:30 20.06.2026

  • 19 TТттт

    53 9 Отговор

    До коментар #3 от "Мирчев !!!":

    Той не се показва,показват го.

    Коментиран от #75

    16:30 20.06.2026

  • 20 Това всъщност е

    76 15 Отговор
    Унижение за пепедебе и подобни, а мирчев да не представя своето унижение за национално

    16:30 20.06.2026

  • 21 Зъл пес

    21 51 Отговор
    Брех,брех,тоз не го трая,но днес ще му кажа браво.

    16:30 20.06.2026

  • 22 Хаха

    74 10 Отговор
    Комунистическото мекере, бияча на доставчици като какъв влезе в българската политика? Като десантчик от Росенец, при това с гол задник!

    Коментиран от #140

    16:31 20.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дрът русодебил

    28 26 Отговор
    Радев веднага да върне МОЧАТА в центъра на София!

    16:31 20.06.2026

  • 25 Керка

    57 10 Отговор
    Героят Ивко, за дасетилетие вие, какво
    направихте? От трите, ама най-дългото!
    Жива плява, нестригана!

    16:31 20.06.2026

  • 26 раша е обявила България

    24 50 Отговор
    за вражеска държава а наш рундьо я брани от санкции...

    16:32 20.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 000

    49 13 Отговор
    Какво ни занимавате с тези анонимници? Какъв е тоя? Айде у лево, никаквец!

    16:33 20.06.2026

  • 29 Пълен идиот е тоя

    53 15 Отговор
    Как е възможно обществото да проявява търпимост към такива елементарни екземпляри в управлението на държавата , трябва да бъдат изхвърляни с шутове

    16:33 20.06.2026

  • 30 Фейк - либераст

    43 12 Отговор
    Учените от Оксфорд са установили, че колкото е по-дебел човека е толкова по-умен! Това се дължало на факта, че повечето мастни киселини "ОМЕГА" 3, които се съдържат в мастните тъкани способстват за развитието на мозъка. А Ивайло Мирчев - ДИЕТА, ТА ДИЕТА! И РЕЗУЛТАТА Е ВИДИМ - ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ НА МОЗЪЧНАТА ДЕЙНОСТ"

    Коментиран от #157

    16:33 20.06.2026

  • 31 Българин

    13 36 Отговор
    За всеки българин е пределно ясно, че ако ние не обслужваме руските интереси, те ще ни унищожат! За това българите сме русофили!

    Коментиран от #36, #39, #44

    16:33 20.06.2026

  • 32 Да РАДЕВ

    18 40 Отговор
    ЯКО ЦЕЛУВАШЕ ДИРНИКА

    НА ВАГИТ .

    16:33 20.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дориана

    53 13 Отговор
    Ивайло Мирчев да е наясно, че времето на продажните политици, които мислеха най- напред за собственото си политическо оцеляване с цел да се облагодетелстват за сметка на народа вече приключи. Румен Радев и неговата партия им показва нагледно как се работи бързо и безкомпромисно срещу корупцията, мафията и политическата зависимост. И да , вече има политици, които мислят най-- напред за приоритетите на българския народ. България за тях е над политическата арогантност в името на властта. Така, че да, спираме да даваме оръжия на корумпирана Украйна спираме да подклаждаме войната , спираме да се съобразяваме с грешната политика на ЕС , която води Европа към икономическа криза и война. Благодарение на здравия разум на Румен Радев България ще остане в периферията на войната.

    16:35 20.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Така е

    16 23 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    После що сме най-бедните в ЕС.

    Коментиран от #50

    16:36 20.06.2026

  • 37 ганев

    26 8 Отговор
    ФАШИСТКА....МЪРША

    16:36 20.06.2026

  • 38 Азззззззз

    33 8 Отговор
    Тоя, като си бръсне челото, си мисли, че става умен...

    16:36 20.06.2026

  • 39 русофилите

    15 27 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    са бавно развиващи се бацили!

    16:36 20.06.2026

  • 40 Дика

    13 26 Отговор
    Чакайте бе, едно е да съдиш някого, друго да го осъдиш. Тоя арбитраж да не е в Москва, че предварително сваляме гащите, или утре Мунчо директно ще каже че ще ги платим тия милиарди още преди арбитража да е почнал. Малоумна работа.

    16:37 20.06.2026

  • 41 МИРЧЕВ

    40 12 Отговор
    Вие от ПП и ДБ сте национални предатели.

    16:37 20.06.2026

  • 42 НОВИЯ ОРБАН

    15 30 Отговор
    БЪЛГАРСКИЯ ОРБАН.

    ТОВА Е ГОЛЯМА ГОРДОСТ

    ЗА ГЕНЕРАЛ БОТАШ.

    16:37 20.06.2026

  • 43 Перо

    16 6 Отговор
    Добре, че Радев не е излезеш като джендър!

    16:37 20.06.2026

  • 44 Циганин съм

    4 5 Отговор

    До коментар #31 от "Българин":

    Българи да бъде обслъжват нашите цигански интереси 🙂🙂🙂

    16:37 20.06.2026

  • 45 Чудо

    29 9 Отговор
    За пръв път виждам мишок за говори... Той пълни глупости бълва, напълно очаквано, ама е странно...

    16:37 20.06.2026

  • 46 Така е

    16 21 Отговор
    в прорашистка държава

    16:37 20.06.2026

  • 47 Фори

    17 20 Отговор
    Румен ще осребри защитата на руските олигарси. Няма цял живот да е премиер!

    16:37 20.06.2026

  • 48 Беро

    39 12 Отговор
    Мирчони, Радев ще ви занули! Скоро, окончателно и трайно! Нулата е цифра, но не е величина! Ти май не знаеш, откъде се пръкна! Той Славчо, отдавна бере душа!
    Нещо повече да сте от него? Мекерета!!!

    16:37 20.06.2026

  • 49 Дориана

    36 16 Отговор
    Ивайло Мирчев заедно с Борисов и Пеевски искат България да остане на тъмно и студено, искат инфлацията да се засили искат на народа да му бъде зле. Няма да им се получи.

    16:38 20.06.2026

  • 50 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    25 10 Отговор

    До коментар #36 от "Така е":

    АЛООУ..БЕДНИ СМЕ...ЗАЩОТО..СМЕ..В СССР..БРЮКСЕЛ

    Коментиран от #60

    16:38 20.06.2026

  • 51 Циганин съм

    7 17 Отговор
    Българин всъщност е балкански циганин.


    (с) Радой Ралин

    16:38 20.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НПО-ТАТА

    40 10 Отговор
    Отгледаха много подлоги и предатели на България. Мирчев е само един от тях.

    16:39 20.06.2026

  • 54 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    9 6 Отговор
    ПАК ИЗТРЕЩЯХА.

    ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.

    Коментиран от #159

    16:39 20.06.2026

  • 55 Радко си купи фабрика на 8 септември.

    14 8 Отговор
    И те така.

    Коментиран от #63

    16:39 20.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Петроханиска сглобка

    27 6 Отговор

    До коментар #1 от "Глово":

    Тоя ли скачаше срещу разносвача на пици?

    Коментиран от #192

    16:39 20.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ЗАГЕБИЛИТЕ ИЗБОРИТЕ

    26 8 Отговор
    Да не се обаждат. Разбра ли бе, мушмул мирчев.

    16:40 20.06.2026

  • 60 Оди у Въш.кар.истан

    6 6 Отговор

    До коментар #50 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":

    Там ще богатееш.

    16:40 20.06.2026

  • 61 604

    25 8 Отговор
    Мирче всичку съ пиши нъ народъ нъ гърбецъ. ще доде време ще си платите с лихвите! Заминавай за фронтъ не съ прай на велик по студиятъ мръшъа ще ми залага живота на мен и децата ми.

    16:40 20.06.2026

  • 62 Ъъъъ

    19 8 Отговор
    Има и още по лоши новини другарю Мирчев, правителството се готви да замени вазелина със стъклена вата!🫪

    16:41 20.06.2026

  • 63 радко

    6 8 Отговор

    До коментар #55 от "Радко си купи фабрика на 8 септември.":

    мога коремното!!

    Коментиран от #72

    16:41 20.06.2026

  • 64 Алогично

    25 8 Отговор

    До коментар #8 от "Из цял":

    Щом го плюят, значи си върши работата човека.

    16:41 20.06.2026

  • 65 НА ИЗБОРИТЕ НАРОДА СИ КАЗА ДУМАТА

    32 11 Отговор
    Този чуждопоклонник защо се пени.

    16:41 20.06.2026

  • 66 Хаха

    25 5 Отговор
    Писък след писък, ама си много нисък. Наведен пл.

    16:42 20.06.2026

  • 67 Бате Коце

    14 14 Отговор
    Браво Радев , Браво България, сега да вдигне юмрука и да им каже , че не им искаме джендър Еврото и ще им върнем всички пари които са ни дали до сега , ние можем сами , на нас са ни важни Лукойл и владиката ченге.

    16:43 20.06.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    23 7 Отговор
    "Тигре" от Крушари, да беше отишъл доброволец на Източния фронт, да паднеш геройски за евроатлантизЪма, вместо да се подложиш на гаврата на Радев....

    Ама те е страх от руснаците и пета година се криеш в БГ и ядеш шамарите на доставчици.... 🤣

    Индивид с отпаднала необходимост!

    Коментиран от #155

    16:43 20.06.2026

  • 69 А вие ли ще плащате 6 милиарда лева

    10 3 Отговор
    за делото? Германия т.нар. "Sonderbeauftragter", Лукойл България" е вдъхновена от германската практика, но с важна разлика: в България назначаването се извършва от държавата, а не от Oбщото събрание на дружеството. Т.е. докато германският „особен представител“ е средство за вътрешен контрол и защита на дружеството от собствените му органи, България предприема държавно назначение като стратегия с национално значение. Германски представител се отчита пред ОС на дружеството, а не пред държавни институции.
    България особените управители се назначават от Министерския съвет, след назначаването им действат от името на акционерите и собствениците на дружеството, които губят правото си на глас и възможността да се разпореждат с дяловете си. Особеният управител има правомощие да извършва управленски действия и сделки с акции и дялове, като всички постъпления от тези сделки се насочват към специална сметка в ББР.
    По-добре кажете на кой е "Електрохолд"?

    16:43 20.06.2026

  • 70 кога България

    11 11 Отговор
    ще се спаси от руските предатели?

    Коментиран от #83

    16:43 20.06.2026

  • 71 4664

    15 4 Отговор
    Не мога да разбера или си малоумен,или се правиш на такъв?

    16:43 20.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПЬОДАЛ

    20 7 Отговор
    Загубилите изборите имат право да мълчат в ъгъла. Разбра ли бе, мирчо свирчо.

    16:45 20.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ааа... Не !

    16 5 Отговор

    До коментар #19 от "TТттт":

    Точно той е достатъчно тъп да иде, че да го показват!

    16:46 20.06.2026

  • 76 Сладур

    19 4 Отговор
    Селски, отивай да блъскаш коли и да топиш куриери, политиката не е за теб, и без това я използваш само когато си гладен

    16:46 20.06.2026

  • 77 МИРЧЕВ ПЕТРОХАНЕЦ НАГЪЛ

    21 5 Отговор
    Бореца със доставчици на храна - жалко човече.

    16:46 20.06.2026

  • 78 Ами

    16 6 Отговор
    И ТОЯ от злоба и некадърност ще иде при фъфлещия.

    16:46 20.06.2026

  • 79 шопо

    10 5 Отговор
    трябваше да е с щанга куриера за да не плещиш

    16:47 20.06.2026

  • 80 Янко

    19 6 Отговор
    А бе Мирчев думата “НЕ” явно я няма в твоя речник. Кога се е чуло или видяло български политик да е казал НЕ на брюкселските куратори до този момент. Харесва ли ти или не е без значение, факта че Радев първият български политик казал НЕ на шайката мошеници от ЕК е повече от достойно. Никога ти и подобните ти от клуба на ПАЙДАЛИТЕ няма да имате смелостта да направите подобно нещо. А ти и пайдалите около теб винаги можете да съберете €3 милиарда и да платите ако България бъде осъдена.

    16:47 20.06.2026

  • 81 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 5 Отговор
    Комунистът Мирчев е разносвач на пици!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    16:47 20.06.2026

  • 82 Грую

    17 5 Отговор
    Нископрофилният Мирчев , се опитва да говори, ами не му се получава! Защо ли???

    16:48 20.06.2026

  • 83 Ами

    4 5 Отговор

    До коментар #70 от "кога България":

    Когато заровят такива като вас.

    16:48 20.06.2026

  • 84 Иванов

    15 4 Отговор
    Момче, следи си килограмите, ходи редовно на фитнес, пий си редовно хапчетата за нерви и не се карай с обикновените труженици по пътищата. Политиката не е за теб, не я разбираш. Явно мозъкът ти е промит. За политици ни трябват грамотни и осъзнати индивиди, които да защитят националния интерес. Ти не си от тях. В същото време не са ни нужни нито русофили нито русофоби. Мислете трезво и работете в полза на гражданите. Глупаци не ни трябват вече.
    Да живее България!

    Коментиран от #151, #172

    16:48 20.06.2026

  • 85 Зеления

    17 3 Отговор
    "- Кой поиска от България да защитава Вагит Алекперов?" - пита г0н Мирчев

    Ами по логичен отговор от това Иван Костов, голям приятел на Вагит Алекперов продал му Нефтохим Бургас през 1999, да се обадил на Радев и да му каже: "Виж там, направи нещо моя човек Вагит да не го санкционират, той навремето толкова дарения направи на фондацията на жена ми Елена" - Мирчев има ли логика в това?

    Кой вкара руския олигарх в България Мирчев? Кой му продаде един от елементите на националната сигурност Нефтохима, единствен в България - твоя ментор Иван Костов !!!!
    а сега пяна ти излиза от устата да говориш срещу тоя и оня

    16:48 20.06.2026

  • 86 Стефан

    19 5 Отговор
    Мирчев много си прот, за да се докопаш до властта отново и майка си ще продадеш, като не знаеш какво да говориш мълчи, забрави ли, че ти беше в крадливата власт допреди година, ©смешник.

    16:48 20.06.2026

  • 87 Удри копейката с лопатЕто!

    5 5 Отговор
    До нассиране!

    Коментиран от #92

    16:48 20.06.2026

  • 88 Леке

    22 4 Отговор
    Ивчо селянчето пак се е объркал... Национално предателство, момче, е да подаряваш активите на българската армия на други държави "поради отпаднала необходимост", това е национално предателство... Защита на националния интерес е когато се противопоставяш на несправедливи санкции, които са налагани от трети страни, без да те питат и които ще ти донесат още болезнени загуби...

    Коментиран от #166

    16:49 20.06.2026

  • 89 десантчика от Росенец

    18 2 Отговор
    с гол за.ник, бавно развиващ се, бияча на доставчици - времето на продажните политици приключи

    16:50 20.06.2026

  • 90 А БЕ МИРЧЕВ

    20 2 Отговор
    Защо загубихте изборите така катастрофално?? Това нещо говори ли ви или сте тъпи и не осъзнавате реалността.

    16:50 20.06.2026

  • 91 не може да бъде

    16 3 Отговор
    Най-страшното което сега се случва е че се вижда колко са жалки противниците на Радев -като се почне от фалшивите генерали и се се свърши с фалшивите демократи като този Мирчев !? Вижда се че не са особено умни вижда се че като отворят една уста -приказки бол но нищо повече ..това идеи това реалност това смисъл и разум ..даже си мисля ако им дадем по телевизията в състезание да разделят 2 купи сено на 3 магарета дали ще успеят !?А Радев действа катери планината ...ами да помислим.. тези които могат само да пълзят как да разберат този дето е свикнал да лети!?!

    16:50 20.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Лозенец

    16 5 Отговор
    Радев може да е влязъл в Брюксел като премиер на България и да е излязъл като адвокат на Лукойл,
    а Мирчев влезе в Лозенец, като депутат и излезе като регулировчик опитващ се да санкционира продавач на пица ! ФАКТ !!!

    16:50 20.06.2026

  • 94 Хаха

    21 4 Отговор
    Прави ми кеф как премиера Радев се гаври със жълтопавениците.

    Коментиран от #98

    16:51 20.06.2026

  • 95 ДОКАТО РАЗНИ МЕДИИ ДАВАТ ТРИБУНА

    19 5 Отговор
    На провалени хора, като тоя мирчев, ще е трудно на българите.

    Коментиран от #174

    16:53 20.06.2026

  • 96 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    От 1 до 4 тук тези дали са българи и какви гнусотии пишат тук

    16:53 20.06.2026

  • 97 Зрител

    4 9 Отговор
    Протестите от декември ще се видят като детска игра на мунчовите неадекватници.

    16:54 20.06.2026

  • 98 Чиниш ми се

    11 8 Отговор

    До коментар #94 от "Хаха":

    Минедчия.

    16:55 20.06.2026

  • 99 ПЕТРОХАНЕЦ

    17 2 Отговор
    пий си редовно хапчетата, НЕ се показваш по телевизията

    16:56 20.06.2026

  • 100 Мариус Путкински

    13 2 Отговор
    Какво стана с побоя? Мирчев успя ли да се възстанови?

    16:56 20.06.2026

  • 101 Тодар Живков

    6 10 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това са българските комунисти.

    16:57 20.06.2026

  • 102 ЕЛЕКТОРАЛНА МИШКА

    18 2 Отговор
    Нац.Унижение е че имаме продажни и корумпирани подлоги като теб за депутати

    16:57 20.06.2026

  • 103 Унижение си

    19 3 Отговор
    Ти и тия като теб - наведени дупедавци, родоотстъпници и врагове на собствения си народ!

    16:58 20.06.2026

  • 104 ПРИСЪСТВИЕТО НА МИРЧЕВ И КОМПАНИЯ

    19 5 Отговор
    В българския парламент е най-голямото национално унижение.

    16:59 20.06.2026

  • 105 ООрана държава

    11 5 Отговор
    Поне не е европодлога като вас

    Коментиран от #110

    17:00 20.06.2026

  • 106 Факти

    5 12 Отговор
    Муньо няма да го траем колкото унгарците траяха Орбан.Тези са по-некадърни от правителството на Беров.

    17:00 20.06.2026

  • 107 Боклука Мирчев да е наясно че Радев

    23 6 Отговор
    Изпълнява очакванията на милионите български граждани които го подкрепиха и му гласуваха доверие , а не желанията на бандата шарлатани като Мирчев

    Коментиран от #129

    17:00 20.06.2026

  • 108 Герак Митко

    15 5 Отговор
    Скрий се бе каиш.

    17:01 20.06.2026

  • 109 МИРЧЕВ

    15 6 Отговор
    Хората ви презират и ненавиждат.

    Коментиран от #116

    17:01 20.06.2026

  • 110 РУСОРАБЧЕ

    5 8 Отговор

    До коментар #105 от "ООрана държава":

    Радваш ли
    Се да поемаш
    РУСКОТО БАХУРЧЕ?

    17:02 20.06.2026

  • 111 Рундю се оплете като пиле в кълчища

    12 9 Отговор
    Само той не вижда,че украинците обръщат фронта.

    17:02 20.06.2026

  • 112 Боа

    17 7 Отговор
    Унижение за България си Ти,Минчев!Безполезен боклук!

    17:02 20.06.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 БеГемот

    7 6 Отговор
    Тъпанар ...откак му изрязаха стомаха ептен се разпищоли....ясно е че има сделка за да оттеглят иска които вие ни докарахте и който най вероятно ще загубим...

    17:03 20.06.2026

  • 115 А Ти ? На какво Си ?

    4 4 Отговор
    Адвокат ?

    17:03 20.06.2026

  • 116 Де бе жено

    3 1 Отговор

    До коментар #109 от "МИРЧЕВ":

    НаписА 80 поста😸🥳.

    17:03 20.06.2026

  • 117 Този...

    7 9 Отговор
    ....пак ще яде шамари я от шофьор на Волт я от някой бакшиш, да се моли да не е от тираджия

    Коментиран от #123

    17:03 20.06.2026

  • 118 Нексус

    9 12 Отговор
    Ивайло Свирчев си е палячо, но в случая е абсолютно прав!
    Трябва да се борим всички заедно срещу агресора!

    17:03 20.06.2026

  • 119 Предатели

    11 1 Отговор
    Асен Василев преди време издейства дерогация за Лукойл. Сега Радев защитава управителя и руския патриарх.

    17:04 20.06.2026

  • 120 Този вредител да не забравя че ако

    14 6 Отговор
    Обижда премиера обижда и всички гласували за Радев и някой от многото може да се засегне и да го накаже

    17:04 20.06.2026

  • 121 Ифффф

    13 5 Отговор
    Бо кл ук долен ! Не се показвай повече,

    17:05 20.06.2026

  • 122 Бг гражданин

    12 7 Отговор
    Ей,селяндур,кога хвърли цървулите,кога ти порасна работата! Много на сериозно се взе,по кротко ,по леко с коментарите за Радев,продажник мазен!

    Коментиран от #164

    17:05 20.06.2026

  • 123 Защото?

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "Този...":

    Обясни с какво не си съгласен? Поне да се знае кои сме българи и кои руснаци.

    17:05 20.06.2026

  • 124 Мирчев, за разлика от германският

    9 3 Отговор
    Управител на Лукойл, кой то няма право да разпродава дялове и активи на Дружеството.
    То българският имаше право да продава НЕЗАКОННО дялове и активи.
    После в перачницата ББР, нали?
    Сега признай на КОЙ искахте да продавате или подарявате ЧАСТНИ АКТИВИ.
    Не може да си делкате КОМИСИОННИТЕ,
    като никито василев, продал БТК за 250 милиона на кипърска офшорка,
    а Виденов отказа 4 милиарда за БТК и го свалихте.
    Всичко разпродадохте, след вас ПОТОП.

    17:05 20.06.2026

  • 125 Специалист

    8 6 Отговор
    Този български депутат чий интереси защитава.Да отиде да зарежда гориво на американска бензиностанция.Нещо за национални интереси да е чувал.Да прочете пак за идеалите на Ботев и Левски.

    17:07 20.06.2026

  • 126 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ

    4 6 Отговор
    МОЛОД€Ц ШТИРЛИЦ( р.р.) МОЛОД€Ц рад€в! В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!
    КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
    €$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
    "ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
    ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    Коментиран от #127

    17:08 20.06.2026

  • 127 Г€Н€РАЛ Д€$И

    5 4 Отговор

    До коментар #126 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":

    р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
    НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
    ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))

    17:08 20.06.2026

  • 128 ПП...

    0 5 Отговор
    "Проста България"

    17:09 20.06.2026

  • 129 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #107 от "Боклука Мирчев да е наясно че Радев":

    България е около 7 милиона 107 никой никога не е гласувал за проруските Българите живеят тук и са демократи а проруските при Путин 107 малоумници

    17:12 20.06.2026

  • 130 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #92 от "604":

    Има доста дърти червени дядки горките съвсем са се объркали хахахахаха

    17:13 20.06.2026

  • 131 Аква

    9 5 Отговор
    За пръв път имаме премиер, който да мисли за България на първо място, да поставя националните интереси преди евроукраинските драми. Горди сме, че един български премиер отстоява националната ни сигурност толкова добре. Всички други от евромасата ще си ходят скоро, но нашият премиер ще остане и то дълго, за шок и ужас на пеперасти и дебефашисти.

    Коментиран от #139, #147

    17:13 20.06.2026

  • 132 Галина Колева

    9 3 Отговор
    Точно този ли ще критикува Радев ....След оная постъпка с един трудов човек не може да има нито уважение ,нито довефие към него.Върховно дебелоочие .

    17:13 20.06.2026

  • 133 маке

    9 3 Отговор
    На тоя с аграрната физионимия все някой му е крив, кога доставчик на храни, с когото се сби, щеше да дърпа ушите и на Бойко, ама като втория го покани да го направи гледаше като невинна монахиня))) Пародия на мъж е, камо ли политик .....

    17:14 20.06.2026

  • 134 Българин

    5 6 Отговор
    Ами като е платен слуга на Лукоил, какво да прави човека. Не е виновен.
    Виновни са ония 60-70%, които не гласуваха и оставаха онези 16% да изберат Радев. Радев ще извърши онова, за което го назначиха да обслужи спонсорите си и да се самообогати.


    А негласувалите ще плащат. Радев ще се възползва от това, че България е в ЕС и Еврото, за да изтегли заеми, с които да се разплати.

    А за народа Радева зима... иде!

    17:15 20.06.2026

  • 135 хихи

    2 2 Отговор
    ало тритентка такава, скрий се!

    17:15 20.06.2026

  • 136 Позорът Радев

    6 8 Отговор
    Всички гласували за чуждия агент Радев да се считат за национални предатели. Не тръгват нещата добре за България, Радев я качи на най-позорното място предателското. Радев ни продаде на Путин точно когато Русия потъва и Унгария се спаси в последния момент, Радев ни качи на потъващия кораб. Пораженията ще са ни за години напред

    Коментиран от #143

    17:15 20.06.2026

  • 137 Шмайзер

    6 3 Отговор
    Мирчев, много ти падна нивото с един доставчик на пици. Яж си пицата и мълчи. А иначе винаги шмайзери трябват

    17:15 20.06.2026

  • 138 Анонимен

    6 1 Отговор
    Мирчев време е да защитим държавата си свободата си демокрацията си

    17:16 20.06.2026

  • 139 Да продадеш

    9 4 Отговор

    До коментар #131 от "Аква":

    България на фашиста Путин е национално предателство

    Коментиран от #160

    17:17 20.06.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Петров

    9 5 Отговор
    Живея в Швейцария, тук всеки коментира, че сме на път да се изолираме от Европа с тази проруска политика. Набедени сме за новата Унгария

    Коментиран от #144, #158

    17:17 20.06.2026

  • 142 Когато

    5 4 Отговор
    Радев бъде изгонен с камъни, няма да е зле подържащите го предатели също да понесат вина за злодеянието

    17:19 20.06.2026

  • 143 Българин

    4 3 Отговор

    До коментар #136 от "Позорът Радев":

    А тия се смятат за задунайски руснаци. Мислят, че българин е микроруснак - затова им викали руснаците подигравателно "братушки" - братчета.

    17:19 20.06.2026

  • 144 миме

    2 3 Отговор

    До коментар #141 от "Петров":

    що па требе да ни боли фара кво мислат некви тъпи шваби?

    Коментиран от #202

    17:19 20.06.2026

  • 145 Ти недей

    2 1 Отговор
    Се обажда бе. ..тормозиш обикновен трудещ с човек,засрами се и се скрий

    17:20 20.06.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Голяма смешка

    5 6 Отговор

    До коментар #131 от "Аква":

    не виждаш ли, че мисли само за чуждите интереси. Първо, Боташ - за турските, а сега за фашистките. Не сме имали толкова голям национален предател. Скоро ще ходим на избори.

    17:20 20.06.2026

  • 148 Софиянец

    4 2 Отговор
    Изчезвай, боклук! Не си интересен!

    17:20 20.06.2026

  • 149 Дъглас

    3 2 Отговор
    Много много си жалък

    17:21 20.06.2026

  • 150 Некои факти

    2 2 Отговор
    Навремето синът на руската княгиня като видял пълните изби в България,писал и писмо,че трябва тая територия да бъде заграбена

    17:21 20.06.2026

  • 151 Зеления

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Иванов":

    "В същото време не са ни нужни нито русофили нито русофоби. Мислете трезво и работете в полза на гражданите. Глупаци не ни трябват вече.
    Да живее България!"

    Браво Иванов, подкрепям те напълно !

    17:21 20.06.2026

  • 152 Въло

    4 0 Отговор
    Не ви изнася истината и за това триете коментари! Но хората знаят за какво става дума!

    17:21 20.06.2026

  • 153 Пиночет

    6 4 Отговор
    Радев се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    Коментиран от #165

    17:21 20.06.2026

  • 154 Бгг

    3 1 Отговор
    Крушарско тъмночервено м е к е р е.

    17:21 20.06.2026

  • 155 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Ти пета година воюваш с Укрия от България и пращаш българите в Украйна. Не спря да информираш за велики руски победи? Майка ти рускиня ли е? Що щеш в България?

    17:21 20.06.2026

  • 156 Косйо

    0 1 Отговор
    И а напредък тоя
    Преди да стслабне челото му бе почти 2 пръста от тогавашните.Сега вероятно отива към 3.

    17:22 20.06.2026

  • 157 Ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Фейк - либераст":

    Путин знаеш ли, какъв е хърбел? Явно е доста тъп.

    17:22 20.06.2026

  • 158 Софиянец

    4 3 Отговор

    До коментар #141 от "Петров":

    И поляците ли се просруско настроение, понеже според последното соц проучване 70% имат негативно мнение за бандеровците, правителството им блокира 404 за ес, а вчера президента на полша си взе медала за заслуги от зеления пор 😂

    17:23 20.06.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Бай Араб

    5 0 Отговор

    До коментар #139 от "Да продадеш":

    Искаме референдум за връщане на смъртното наказание при държавна измяна

    17:23 20.06.2026

  • 161 Оня

    1 2 Отговор
    Мирчев едни доставчици от готово искат да ти се порадват групово!

    17:24 20.06.2026

  • 162 И какво излиза

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Айляк":

    И когато Лукоил наду цените на 1.80? Това беше от интерес за България?


    България - частна собственост на руслямската Лукоил.

    17:24 20.06.2026

  • 163 Браво Радев!

    6 6 Отговор
    Маааачкай еврофашистите и укросвинете! Право в жълтопаветните дзурли! Хахахха

    Коментиран от #184

    17:24 20.06.2026

  • 164 А Радев, от кое село беше?

    5 0 Отговор

    До коментар #122 от "Бг гражданин":

    Че нещо не си спомням?

    Коментиран от #197

    17:24 20.06.2026

  • 165 Дръта чанта

    2 1 Отговор

    До коментар #153 от "Пиночет":

    Чезни ве пръдльо

    17:24 20.06.2026

  • 166 Ама наистина

    3 1 Отговор

    До коментар #88 от "Леке":

    си леке

    17:25 20.06.2026

  • 167 Русодебилите се превъзбудиха!

    6 5 Отговор
    Значи всичко е ОК!

    17:25 20.06.2026

  • 168 Тъпирчев

    5 1 Отговор
    Тъмночервено комунистическо изчадие

    17:25 20.06.2026

  • 169 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Жълтопаветната истерия ми прави деня 🤭

    17:25 20.06.2026

  • 170 миме

    3 3 Отговор
    сцепените жълтопаветни иноагенти яко квичат кат ги е страх еврогеювете да не тръгнат кранчето на хилядите шпионски нко-та

    17:26 20.06.2026

  • 171 Гост

    6 1 Отговор
    Мирчо с един гол задик влезе в политиката и се мислиш за фактор ;)

    17:26 20.06.2026

  • 172 Бой

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Иванов":

    Такъв труженик ония ден ме блъсна и ми вика "кво толкова? Кви притенции имаш?"

    17:26 20.06.2026

  • 173 Дедовия

    6 1 Отговор
    Мирчев, Мирчев, казано е веднъж комунист, винаги такъв. Безмозъчни, освен шарения флаг и промития мозък нищо не си научил. Такива като теб синчета на червените хайдути освен да крадете и лъжете нищо друго не сте разбрали. Все още има малоумници да ви вярват от НПО тата и де....ли от това наречено народ. Чудя се как ви позволяват да пишете тук, а нас ни блокират.

    Коментиран от #194

    17:27 20.06.2026

  • 174 Зеления

    7 1 Отговор

    До коментар #95 от "ДОКАТО РАЗНИ МЕДИИ ДАВАТ ТРИБУНА":

    "На провалени хора, като тоя мирчев, ще е трудно на българите."

    Колега това е в основата на нещата - 4-тата власт медиите, те дават трибуна само на майцепродавци.
    Най-големия пример е Весела Чернева уличена от ДАНС, че предава държавни тайни на Северна Македония и нонстоп я канят по студиата

    17:27 20.06.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 стамат

    3 2 Отговор
    Този евролюбец да каже защо ни намалиха заплатите на половина а цените са същите или по високи

    17:29 20.06.2026

  • 177 гочето

    8 1 Отговор
    Пълен малоумник е тоя калтак.
    Малко го шамариха.
    Оня ден твърдеше че украйна инвестирала в българия!!!
    Те мислели повече за нас отколкото ние за тях!
    Време е да си ходи на село да пасе овце!
    Кух е като кантонерски петел

    17:30 20.06.2026

  • 178 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    7 2 Отговор
    В този сайт коментари пишат най-деграриалите русофоби на България.

    17:31 20.06.2026

  • 179 Левски

    4 1 Отговор
    Ти и твоята клика сте национално унижение. Пълни иди ..ти.

    17:31 20.06.2026

  • 180 Прасимирчев

    4 2 Отговор
    Let me fix the title for you, dear journalists:
    Ивайло Мирчев - Национално унижение.

    17:31 20.06.2026

  • 181 Чапай

    4 1 Отговор
    Съберете се с радостинчо меча и изиграйте двамата един театър,не се прави на умен.И двамата сте шоумени.И да добавя ,ако приемеш съвета ми ..искам 10% от врътките ви,за това че съм ви дал акъл..защото вие без да ви каже някой какво да правите..нищо не може да правите.

    17:31 20.06.2026

  • 182 Ник. А

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мирчев !!!":

    😅 😅 😅 😅

    17:32 20.06.2026

  • 183 А бе ти като диво прасе ровиш

    3 1 Отговор
    Не разбра ли че за тебе вече свършиха жълъдите
    Оставаш завинаги в калта с този акъл

    17:35 20.06.2026

  • 184 Абе чук

    2 0 Отговор

    До коментар #163 от "Браво Радев!":

    А откъде пари бе,откъде. Чувал ли си за еврофондове, чувал ли си за пари в проекти в Бългапия, като софийското метро например. Чувал ли за закони, за правила и други

    17:38 20.06.2026

  • 185 В резултат на

    2 2 Отговор
    Почти 1000 години робство, отвличане на красивите девойки за робини, смелите и яки мъже за робските пазари на Османската империя и Европа, се е сформирал българския геном. Този индивид с ниско чело и крива, несиметрична глава е типичен негов представител.

    17:38 20.06.2026

  • 186 Ами ти

    3 0 Отговор
    Защо мълча твзи 15 години???

    17:38 20.06.2026

  • 187 Звездоброец

    3 4 Отговор
    "Чорапчо" отдавна проруски се "изявява" и държането му изобщо не трябва да ни удивлява !

    17:42 20.06.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Ти да видиш

    2 2 Отговор
    Ей тези евродеδили, отρепки и държавни изменници управляваха държавата ни до скоро и слава богу никога повече!!!

    17:43 20.06.2026

  • 190 Това

    3 2 Отговор
    Тоя дето се мята по предниите капаци на колите ли беше и после се пуска в тикток , аре по сериозно , тоя пробиткапут ли ще говори за Радев бе хахахахаах

    17:45 20.06.2026

  • 191 Балканите и кавказ са освободени от

    3 2 Отговор
    Царска Русия преди 1917 Революцията да съсипе царска русия и руснаците
    Добре че беше ВСВ та руснаците да видят какво е Европа щото сталин щеше да ги засили всички руснаци в сибир

    17:47 20.06.2026

  • 192 Да бе

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Петроханиска сглобка":

    Палячото тръгнал да дава мнение хахахаха , другия път ще падна на някоя костенурка нинджа и ще го боли анусапоне месец

    17:47 20.06.2026

  • 193 Дедовия

    4 0 Отговор
    Така е, обаче що му помогнахте да стане премиер на тоя kayнь бе Ивай-ло ?

    17:50 20.06.2026

  • 194 Дедовия

    1 0 Отговор

    До коментар #173 от "Дедовия":

    Не ме копирай, напъни си единствената гънка и измисли нещо свое.

    17:52 20.06.2026

  • 195 Глава четири пръста кокал

    2 2 Отговор
    Оставка бе толбухински бек

    17:53 20.06.2026

  • 196 Пловдив

    3 2 Отговор
    А бе палячо,колко плащат Лидл,Кауфланд и,ъем подобни.Млъкни,че с два пръста чело,трагедия.

    17:53 20.06.2026

  • 197 Бг гражданин

    3 2 Отговор

    До коментар #164 от "А Радев, от кое село беше?":

    "Селяндур" е "Ивчо",като начин на поведение,произхода не е от значение... Хлъзгав и мазен .

    17:58 20.06.2026

  • 198 готвач

    1 4 Отговор
    по голямо унижение от полуфабрикатите от дб няма!

    17:59 20.06.2026

  • 199 ТОЗИ ВАГИТ

    4 0 Отговор
    Какъв Се Явява

    Че Всичкото РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС

    Начело с МУНЧО

    Му целуват Шпека ?

    18:00 20.06.2026

  • 200 Сандерс

    0 2 Отговор
    Повелителят на куриерите пак се изхвърля на пясъка . Без никой да го пита де . Той да си каже че господарят може да му спре дажбата .

    18:05 20.06.2026

  • 201 пРезидентът на Решетников

    2 0 Отговор
    Сигурен съм, че под фуражката няма нищо, освен лозунги. Протестът, който свали Правителството на Деете Прасета му каза ясно 3 неща:
    - борба с корупцията, и конкретно търсене на отговорност от Двете Прасета
    - съдебна реформа и изчистване на системата от джуджета,нотариуси и др
    -и” тук не е Москва!”
    Този мошеник яхна силата на протеста и излъга всички!

    18:09 20.06.2026

  • 202 Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #144 от "миме":

    В блатата пък ни хвалят...Може и 16 република да станем и да се върнем 300 год назад.

    18:14 20.06.2026

  • 203 Перо

    0 0 Отговор
    Защо джендър от ПП не влезе като Премиер в Брюксел?

    18:19 20.06.2026

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