Ивайло Мирчев: Национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“

След скандалната защита на Гундяев, имаме нов епизод на национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“, обявявайки, че България щяла да блокира 21-вия пакет санкции срещу Русия, ако в него остане Вагит Алекперов - основателят и дългогодишен ръководител на "Лукойл“, част от руската олигархия, натрупала влияние и богатство в сянката на Кремъл.
Обяснението на Радев: Понеже "Лукойл“ води арбитраж срещу България за € 3 млрд., ние трябвало да пазим Алекперов от санкции. Недопустимо е компания, която съди България - да диктува позицията на българския премиер в Европейския съюз. Това не е защита на националния интерес. Това е обслужване на руски корпоративни интереси.
Години наред "Лукойл“ беше най-големият бизнес в България на хартия - с огромни обороти, господстващо положение на пазара и почти никакъв данък печалба. Над 15 години държавата гледаше как печалбата изтича, как институциите мълчат, как българите плащаме, а руската компания се държи като държава в държавата. И точно сега, когато България трябва най-накрая да покаже, че има суверенитет, Радев разпъва чадър над Аликперов. Докато САЩ санкционират "Лукойл“ и "Роснефт“, докато Европа търси как да удари енергийните приходи на Кремъл, България тръгва в обратната посока. Вместо да сме част от европейския натиск срещу военната машина на Путин, ние се превръщаме в държавата, която спасява руски олигарх от санкции.
В кампанията "Прогресивна България“ говореше за борба с олигархията. Оказва се обаче, че борбата е избирателна. Срещу част от олигархията имитация на борба, а за руската олигархия директна подкрепа.
В ЕС тъкмо да залипсва Орбан с прокремълското си поведение и стартира процес на Орбанизация на България. Правителството дължи отговори:
- Кой поиска от България да защитава Вагит Алекперов?
- Водени ли са разговори с "Лукойл“ или с представители на компанията преди тази позиция за защитата на Алекперов?
- Защо арбитражът на "Лукойл“ срещу България се използва като аргумент България да защитава интереса на "Лукойл“?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Глово
Коментиран от #27, #57
16:26 20.06.2026
2 Смъртта
16:27 20.06.2026
3 Мирчев !!!
Коментиран от #19, #182
16:27 20.06.2026
4 Браво
Коментиран от #96
16:27 20.06.2026
5 Последния Софиянец
16:28 20.06.2026
6 Палячо
16:28 20.06.2026
7 Да,бе
Коментиран от #33
16:28 20.06.2026
8 Из цял
Коментиран от #64
16:28 20.06.2026
9 Край
16:29 20.06.2026
10 Кобра Кай 🥋
16:29 20.06.2026
11 А това магаре си беше отпадък ,
16:29 20.06.2026
12 Да им се скара
16:29 20.06.2026
13 Айляк
Коментиран от #162
16:29 20.06.2026
14 Не е виновен
16:30 20.06.2026
15 В България...
16:30 20.06.2026
16 Митю
16:30 20.06.2026
17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
16:30 20.06.2026
18 Ганя Путинофила
защото руският поп от КГБ публично нашока канчето на Радев насред София и от тогава Радев придоби Стокхолмски синдром!
А Йотова падна на колене пред руският поп от КГБ да му целува ръце, след което раздаде стотици бг паспорти на руските шпиони!
16:30 20.06.2026
19 TТттт
До коментар #3 от "Мирчев !!!":Той не се показва,показват го.
Коментиран от #75
16:30 20.06.2026
20 Това всъщност е
16:30 20.06.2026
21 Зъл пес
16:30 20.06.2026
22 Хаха
Коментиран от #140
16:31 20.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дрът русодебил
16:31 20.06.2026
25 Керка
направихте? От трите, ама най-дългото!
Жива плява, нестригана!
16:31 20.06.2026
26 раша е обявила България
16:32 20.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 000
16:33 20.06.2026
29 Пълен идиот е тоя
16:33 20.06.2026
30 Фейк - либераст
Коментиран от #157
16:33 20.06.2026
31 Българин
Коментиран от #36, #39, #44
16:33 20.06.2026
32 Да РАДЕВ
НА ВАГИТ .
16:33 20.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дориана
16:35 20.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Така е
До коментар #31 от "Българин":После що сме най-бедните в ЕС.
Коментиран от #50
16:36 20.06.2026
37 ганев
16:36 20.06.2026
38 Азззззззз
16:36 20.06.2026
39 русофилите
До коментар #31 от "Българин":са бавно развиващи се бацили!
16:36 20.06.2026
40 Дика
16:37 20.06.2026
41 МИРЧЕВ
16:37 20.06.2026
42 НОВИЯ ОРБАН
ТОВА Е ГОЛЯМА ГОРДОСТ
ЗА ГЕНЕРАЛ БОТАШ.
16:37 20.06.2026
43 Перо
16:37 20.06.2026
44 Циганин съм
До коментар #31 от "Българин":Българи да бъде обслъжват нашите цигански интереси 🙂🙂🙂
16:37 20.06.2026
45 Чудо
16:37 20.06.2026
46 Така е
16:37 20.06.2026
47 Фори
16:37 20.06.2026
48 Беро
Нещо повече да сте от него? Мекерета!!!
16:37 20.06.2026
49 Дориана
16:38 20.06.2026
50 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
До коментар #36 от "Така е":АЛООУ..БЕДНИ СМЕ...ЗАЩОТО..СМЕ..В СССР..БРЮКСЕЛ
Коментиран от #60
16:38 20.06.2026
51 Циганин съм
(с) Радой Ралин
16:38 20.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ НПО-ТАТА
16:39 20.06.2026
54 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ЗНАЧИ ВСИЧКО Е ОК.
Коментиран от #159
16:39 20.06.2026
55 Радко си купи фабрика на 8 септември.
Коментиран от #63
16:39 20.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Петроханиска сглобка
До коментар #1 от "Глово":Тоя ли скачаше срещу разносвача на пици?
Коментиран от #192
16:39 20.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ЗАГЕБИЛИТЕ ИЗБОРИТЕ
16:40 20.06.2026
60 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #50 от "БАЩАТА НА БАТ РАМБО":Там ще богатееш.
16:40 20.06.2026
61 604
16:40 20.06.2026
62 Ъъъъ
16:41 20.06.2026
63 радко
До коментар #55 от "Радко си купи фабрика на 8 септември.":мога коремното!!
Коментиран от #72
16:41 20.06.2026
64 Алогично
До коментар #8 от "Из цял":Щом го плюят, значи си върши работата човека.
16:41 20.06.2026
65 НА ИЗБОРИТЕ НАРОДА СИ КАЗА ДУМАТА
16:41 20.06.2026
66 Хаха
16:42 20.06.2026
67 Бате Коце
16:43 20.06.2026
68 az СВО Победа 81
Ама те е страх от руснаците и пета година се криеш в БГ и ядеш шамарите на доставчици.... 🤣
Индивид с отпаднала необходимост!
Коментиран от #155
16:43 20.06.2026
69 А вие ли ще плащате 6 милиарда лева
България особените управители се назначават от Министерския съвет, след назначаването им действат от името на акционерите и собствениците на дружеството, които губят правото си на глас и възможността да се разпореждат с дяловете си. Особеният управител има правомощие да извършва управленски действия и сделки с акции и дялове, като всички постъпления от тези сделки се насочват към специална сметка в ББР.
По-добре кажете на кой е "Електрохолд"?
16:43 20.06.2026
70 кога България
Коментиран от #83
16:43 20.06.2026
71 4664
16:43 20.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПЬОДАЛ
16:45 20.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ааа... Не !
До коментар #19 от "TТттт":Точно той е достатъчно тъп да иде, че да го показват!
16:46 20.06.2026
76 Сладур
16:46 20.06.2026
77 МИРЧЕВ ПЕТРОХАНЕЦ НАГЪЛ
16:46 20.06.2026
78 Ами
16:46 20.06.2026
79 шопо
16:47 20.06.2026
80 Янко
16:47 20.06.2026
81 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🥳🤣👍
16:47 20.06.2026
82 Грую
16:48 20.06.2026
83 Ами
До коментар #70 от "кога България":Когато заровят такива като вас.
16:48 20.06.2026
84 Иванов
Да живее България!
Коментиран от #151, #172
16:48 20.06.2026
85 Зеления
Ами по логичен отговор от това Иван Костов, голям приятел на Вагит Алекперов продал му Нефтохим Бургас през 1999, да се обадил на Радев и да му каже: "Виж там, направи нещо моя човек Вагит да не го санкционират, той навремето толкова дарения направи на фондацията на жена ми Елена" - Мирчев има ли логика в това?
Кой вкара руския олигарх в България Мирчев? Кой му продаде един от елементите на националната сигурност Нефтохима, единствен в България - твоя ментор Иван Костов !!!!
а сега пяна ти излиза от устата да говориш срещу тоя и оня
16:48 20.06.2026
86 Стефан
16:48 20.06.2026
87 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #92
16:48 20.06.2026
88 Леке
Коментиран от #166
16:49 20.06.2026
89 десантчика от Росенец
16:50 20.06.2026
90 А БЕ МИРЧЕВ
16:50 20.06.2026
91 не може да бъде
16:50 20.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Лозенец
а Мирчев влезе в Лозенец, като депутат и излезе като регулировчик опитващ се да санкционира продавач на пица ! ФАКТ !!!
16:50 20.06.2026
94 Хаха
Коментиран от #98
16:51 20.06.2026
95 ДОКАТО РАЗНИ МЕДИИ ДАВАТ ТРИБУНА
Коментиран от #174
16:53 20.06.2026
96 Анонимен
До коментар #4 от "Браво":От 1 до 4 тук тези дали са българи и какви гнусотии пишат тук
16:53 20.06.2026
97 Зрител
16:54 20.06.2026
98 Чиниш ми се
До коментар #94 от "Хаха":Минедчия.
16:55 20.06.2026
99 ПЕТРОХАНЕЦ
16:56 20.06.2026
100 Мариус Путкински
16:56 20.06.2026
101 Тодар Живков
16:57 20.06.2026
102 ЕЛЕКТОРАЛНА МИШКА
16:57 20.06.2026
103 Унижение си
16:58 20.06.2026
104 ПРИСЪСТВИЕТО НА МИРЧЕВ И КОМПАНИЯ
16:59 20.06.2026
105 ООрана държава
Коментиран от #110
17:00 20.06.2026
106 Факти
17:00 20.06.2026
107 Боклука Мирчев да е наясно че Радев
Коментиран от #129
17:00 20.06.2026
108 Герак Митко
17:01 20.06.2026
109 МИРЧЕВ
Коментиран от #116
17:01 20.06.2026
110 РУСОРАБЧЕ
До коментар #105 от "ООрана държава":Радваш ли
Се да поемаш
РУСКОТО БАХУРЧЕ?
17:02 20.06.2026
111 Рундю се оплете като пиле в кълчища
17:02 20.06.2026
112 Боа
17:02 20.06.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 БеГемот
17:03 20.06.2026
115 А Ти ? На какво Си ?
17:03 20.06.2026
116 Де бе жено
До коментар #109 от "МИРЧЕВ":НаписА 80 поста😸🥳.
17:03 20.06.2026
117 Този...
Коментиран от #123
17:03 20.06.2026
118 Нексус
Трябва да се борим всички заедно срещу агресора!
17:03 20.06.2026
119 Предатели
17:04 20.06.2026
120 Този вредител да не забравя че ако
17:04 20.06.2026
121 Ифффф
17:05 20.06.2026
122 Бг гражданин
Коментиран от #164
17:05 20.06.2026
123 Защото?
До коментар #117 от "Този...":Обясни с какво не си съгласен? Поне да се знае кои сме българи и кои руснаци.
17:05 20.06.2026
124 Мирчев, за разлика от германският
То българският имаше право да продава НЕЗАКОННО дялове и активи.
После в перачницата ББР, нали?
Сега признай на КОЙ искахте да продавате или подарявате ЧАСТНИ АКТИВИ.
Не може да си делкате КОМИСИОННИТЕ,
като никито василев, продал БТК за 250 милиона на кипърска офшорка,
а Виденов отказа 4 милиарда за БТК и го свалихте.
Всичко разпродадохте, след вас ПОТОП.
17:05 20.06.2026
125 Специалист
17:07 20.06.2026
126 Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ
КАК ГОВОРИТ Г Р У: НАШ ЛУЧШИЙ ТРОЙНОЙ АГ€НТ-Mr.К€Ш(нато-БКП К€ Л€Ш)!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ!ТАК Д€РЖАТЬ И Д€НЬГИ БУДУТ!
€$ТЬ "БО ТАШ", €$ТЬ БОЛЬШИ€ Д€НЬГИ!
"ПБ"-Партия Больш€виков-НОВЫЙ Г€РБ!
ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
Коментиран от #127
17:08 20.06.2026
127 Г€Н€РАЛ Д€$И
До коментар #126 от "Г€Н€РАЛ Р€Ш€ТНИКОВ":р"ум€н" МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!
НО В€Ч€ И$КАМ ХОТ€Л $ ВОДОПАД!
ДА ГО Д . Х . Т € Б€ДНИТ€!:))
17:08 20.06.2026
128 ПП...
17:09 20.06.2026
129 Анонимен
До коментар #107 от "Боклука Мирчев да е наясно че Радев":България е около 7 милиона 107 никой никога не е гласувал за проруските Българите живеят тук и са демократи а проруските при Путин 107 малоумници
17:12 20.06.2026
130 Анонимен
До коментар #92 от "604":Има доста дърти червени дядки горките съвсем са се объркали хахахахаха
17:13 20.06.2026
131 Аква
Коментиран от #139, #147
17:13 20.06.2026
132 Галина Колева
17:13 20.06.2026
133 маке
17:14 20.06.2026
134 Българин
Виновни са ония 60-70%, които не гласуваха и оставаха онези 16% да изберат Радев. Радев ще извърши онова, за което го назначиха да обслужи спонсорите си и да се самообогати.
А негласувалите ще плащат. Радев ще се възползва от това, че България е в ЕС и Еврото, за да изтегли заеми, с които да се разплати.
А за народа Радева зима... иде!
17:15 20.06.2026
135 хихи
17:15 20.06.2026
136 Позорът Радев
Коментиран от #143
17:15 20.06.2026
137 Шмайзер
17:15 20.06.2026
138 Анонимен
17:16 20.06.2026
139 Да продадеш
До коментар #131 от "Аква":България на фашиста Путин е национално предателство
Коментиран от #160
17:17 20.06.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 Петров
Коментиран от #144, #158
17:17 20.06.2026
142 Когато
17:19 20.06.2026
143 Българин
До коментар #136 от "Позорът Радев":А тия се смятат за задунайски руснаци. Мислят, че българин е микроруснак - затова им викали руснаците подигравателно "братушки" - братчета.
17:19 20.06.2026
144 миме
До коментар #141 от "Петров":що па требе да ни боли фара кво мислат некви тъпи шваби?
Коментиран от #202
17:19 20.06.2026
145 Ти недей
17:20 20.06.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Голяма смешка
До коментар #131 от "Аква":не виждаш ли, че мисли само за чуждите интереси. Първо, Боташ - за турските, а сега за фашистките. Не сме имали толкова голям национален предател. Скоро ще ходим на избори.
17:20 20.06.2026
148 Софиянец
17:20 20.06.2026
149 Дъглас
17:21 20.06.2026
150 Некои факти
17:21 20.06.2026
151 Зеления
До коментар #84 от "Иванов":"В същото време не са ни нужни нито русофили нито русофоби. Мислете трезво и работете в полза на гражданите. Глупаци не ни трябват вече.
Да живее България!"
Браво Иванов, подкрепям те напълно !
17:21 20.06.2026
152 Въло
17:21 20.06.2026
153 Пиночет
Коментиран от #165
17:21 20.06.2026
154 Бгг
17:21 20.06.2026
155 Българин
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Ти пета година воюваш с Укрия от България и пращаш българите в Украйна. Не спря да информираш за велики руски победи? Майка ти рускиня ли е? Що щеш в България?
17:21 20.06.2026
156 Косйо
Преди да стслабне челото му бе почти 2 пръста от тогавашните.Сега вероятно отива към 3.
17:22 20.06.2026
157 Ха ха ха
До коментар #30 от "Фейк - либераст":Путин знаеш ли, какъв е хърбел? Явно е доста тъп.
17:22 20.06.2026
158 Софиянец
До коментар #141 от "Петров":И поляците ли се просруско настроение, понеже според последното соц проучване 70% имат негативно мнение за бандеровците, правителството им блокира 404 за ес, а вчера президента на полша си взе медала за заслуги от зеления пор 😂
17:23 20.06.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Бай Араб
До коментар #139 от "Да продадеш":Искаме референдум за връщане на смъртното наказание при държавна измяна
17:23 20.06.2026
161 Оня
17:24 20.06.2026
162 И какво излиза
До коментар #13 от "Айляк":И когато Лукоил наду цените на 1.80? Това беше от интерес за България?
България - частна собственост на руслямската Лукоил.
17:24 20.06.2026
163 Браво Радев!
Коментиран от #184
17:24 20.06.2026
164 А Радев, от кое село беше?
До коментар #122 от "Бг гражданин":Че нещо не си спомням?
Коментиран от #197
17:24 20.06.2026
165 Дръта чанта
До коментар #153 от "Пиночет":Чезни ве пръдльо
17:24 20.06.2026
166 Ама наистина
До коментар #88 от "Леке":си леке
17:25 20.06.2026
167 Русодебилите се превъзбудиха!
17:25 20.06.2026
168 Тъпирчев
17:25 20.06.2026
169 стоян георгиев
17:25 20.06.2026
170 миме
17:26 20.06.2026
171 Гост
17:26 20.06.2026
172 Бой
До коментар #84 от "Иванов":Такъв труженик ония ден ме блъсна и ми вика "кво толкова? Кви притенции имаш?"
17:26 20.06.2026
173 Дедовия
Коментиран от #194
17:27 20.06.2026
174 Зеления
До коментар #95 от "ДОКАТО РАЗНИ МЕДИИ ДАВАТ ТРИБУНА":"На провалени хора, като тоя мирчев, ще е трудно на българите."
Колега това е в основата на нещата - 4-тата власт медиите, те дават трибуна само на майцепродавци.
Най-големия пример е Весела Чернева уличена от ДАНС, че предава държавни тайни на Северна Македония и нонстоп я канят по студиата
17:27 20.06.2026
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 стамат
17:29 20.06.2026
177 гочето
Малко го шамариха.
Оня ден твърдеше че украйна инвестирала в българия!!!
Те мислели повече за нас отколкото ние за тях!
Време е да си ходи на село да пасе овце!
Кух е като кантонерски петел
17:30 20.06.2026
178 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
17:31 20.06.2026
179 Левски
17:31 20.06.2026
180 Прасимирчев
Ивайло Мирчев - Национално унижение.
17:31 20.06.2026
181 Чапай
17:31 20.06.2026
182 Ник. А
До коментар #3 от "Мирчев !!!":😅 😅 😅 😅
17:32 20.06.2026
183 А бе ти като диво прасе ровиш
Оставаш завинаги в калта с този акъл
17:35 20.06.2026
184 Абе чук
До коментар #163 от "Браво Радев!":А откъде пари бе,откъде. Чувал ли си за еврофондове, чувал ли си за пари в проекти в Бългапия, като софийското метро например. Чувал ли за закони, за правила и други
17:38 20.06.2026
185 В резултат на
17:38 20.06.2026
186 Ами ти
17:38 20.06.2026
187 Звездоброец
17:42 20.06.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Ти да видиш
17:43 20.06.2026
190 Това
17:45 20.06.2026
191 Балканите и кавказ са освободени от
Добре че беше ВСВ та руснаците да видят какво е Европа щото сталин щеше да ги засили всички руснаци в сибир
17:47 20.06.2026
192 Да бе
До коментар #57 от "Петроханиска сглобка":Палячото тръгнал да дава мнение хахахаха , другия път ще падна на някоя костенурка нинджа и ще го боли анусапоне месец
17:47 20.06.2026
193 Дедовия
17:50 20.06.2026
194 Дедовия
До коментар #173 от "Дедовия":Не ме копирай, напъни си единствената гънка и измисли нещо свое.
17:52 20.06.2026
195 Глава четири пръста кокал
17:53 20.06.2026
196 Пловдив
17:53 20.06.2026
197 Бг гражданин
До коментар #164 от "А Радев, от кое село беше?":"Селяндур" е "Ивчо",като начин на поведение,произхода не е от значение... Хлъзгав и мазен .
17:58 20.06.2026
198 готвач
17:59 20.06.2026
199 ТОЗИ ВАГИТ
Че Всичкото РУСОФИЛОС БУЛГАРИКОС
Начело с МУНЧО
Му целуват Шпека ?
18:00 20.06.2026
200 Сандерс
18:05 20.06.2026
201 пРезидентът на Решетников
- борба с корупцията, и конкретно търсене на отговорност от Двете Прасета
- съдебна реформа и изчистване на системата от джуджета,нотариуси и др
-и” тук не е Москва!”
Този мошеник яхна силата на протеста и излъга всички!
18:09 20.06.2026
202 Костадинов
До коментар #144 от "миме":В блатата пък ни хвалят...Може и 16 република да станем и да се върнем 300 год назад.
18:14 20.06.2026
203 Перо
18:19 20.06.2026