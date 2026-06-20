Ивайло Мирчев: Национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“

След скандалната защита на Гундяев, имаме нов епизод на национално унижение - Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл“, обявявайки, че България щяла да блокира 21-вия пакет санкции срещу Русия, ако в него остане Вагит Алекперов - основателят и дългогодишен ръководител на "Лукойл“, част от руската олигархия, натрупала влияние и богатство в сянката на Кремъл.

Обяснението на Радев: Понеже "Лукойл“ води арбитраж срещу България за € 3 млрд., ние трябвало да пазим Алекперов от санкции. Недопустимо е компания, която съди България - да диктува позицията на българския премиер в Европейския съюз. Това не е защита на националния интерес. Това е обслужване на руски корпоративни интереси.

Години наред "Лукойл“ беше най-големият бизнес в България на хартия - с огромни обороти, господстващо положение на пазара и почти никакъв данък печалба. Над 15 години държавата гледаше как печалбата изтича, как институциите мълчат, как българите плащаме, а руската компания се държи като държава в държавата. И точно сега, когато България трябва най-накрая да покаже, че има суверенитет, Радев разпъва чадър над Аликперов. Докато САЩ санкционират "Лукойл“ и "Роснефт“, докато Европа търси как да удари енергийните приходи на Кремъл, България тръгва в обратната посока. Вместо да сме част от европейския натиск срещу военната машина на Путин, ние се превръщаме в държавата, която спасява руски олигарх от санкции.

В кампанията "Прогресивна България“ говореше за борба с олигархията. Оказва се обаче, че борбата е избирателна. Срещу част от олигархията имитация на борба, а за руската олигархия директна подкрепа.

В ЕС тъкмо да залипсва Орбан с прокремълското си поведение и стартира процес на Орбанизация на България. Правителството дължи отговори:

- Кой поиска от България да защитава Вагит Алекперов?

- Водени ли са разговори с "Лукойл“ или с представители на компанията преди тази позиция за защитата на Алекперов?

- Защо арбитражът на "Лукойл“ срещу България се използва като аргумент България да защитава интереса на "Лукойл“?