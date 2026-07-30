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Румен Радев: Корпорацията "Мейджи" е посланик на България в Япония, чрез нея името на страната ни влиза във всеки японски дом

Румен Радев: Корпорацията "Мейджи" е посланик на България в Япония, чрез нея името на страната ни влиза във всеки японски дом

30 Юли, 2026 14:32 1 037 42

  • румен радев-
  • япония-
  • мейджи

Румен Радев: Корпорацията "Мейджи е посланик на България в Япония, защото чрез нея името на страната ни влиза във всеки японски дом

Румен Радев: Корпорацията "Мейджи" е посланик на България в Япония, чрез нея името на страната ни влиза във всеки японски дом - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До края на годината ще бъде готова съвместната лаборатория за научноизследователска и развойна дейност между държавното дружество „Ел Би Булгарикум“ и японската корпорация „Мейджи“. Успешната реализация на проекта ще допринесе за развитието на научните изследвания и технологичното сътрудничество между двете компании и ще окаже положително въздействие върху двустранното икономическо партньорство. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на компанията „Мейджи“.

Премиерът подчерта, че България е решена да навакса загубеното поради политическата криза време и да продължи да развива отличните си отношения с японските партньори. „Мейджи не е само стратегически партньор. Компанията е посланик на България в Япония, защото чрез вас името на страната ни влиза във всеки японски дом“, посочи Румен Радев.

Министър-председателят изрази увереност, че съвсем скоро ще се видят резултатите от съвместната работа на „Мейджи“ и „Ел Би Булгарикум, а именно – нови научни открития и разработване на иновативни функционални храни и пробиотици. Премиерът допълни, че новият съвместен изследователски център ще допринесе още повече за изграждането на добрия имидж на страната ни в азиатската страна.

От своя страна Бунджиро Яо, президент и представляващ директор на японската компания, заяви, че това сътрудничество ще надгради съществуващото партньорство и ще създаде нови възможности от взаимна полза за двете държави. Той допълни, че корпорацията има намерение да разпространява българското кисело мляко не само в Япония, но и в други азиатски страни.

В рамките на срещата Румен Радев открои и значението на стратегическото партньорство между България и Япония, като посочи, че делът на японските инвестиции у нас продължава да расте и обхваща все повече сфери. Премиерът акцентира и върху потенциала за разширяването на взаимното партньорство в областите енергетика, електроника, изкуствен интелект.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точно За Това !

    12 3 Отговор
    Си Мисли !

    Всеки !

    Японец !

    14:33 30.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Корпорацията "Мейджи" е посланик на Бълг

    15 0 Отговор
    Корпорацията "Мейджи" е посланик на България в Япония, чрез нея името на страната ни влиза във всеки японски дом.

    --------------------

    Дип Че Беше !

    Бай Тошо !

    14:35 30.07.2026

  • 5 БОЦ - ко

    13 1 Отговор
    От Бузлуджа се спусна,
    Красная мъгла,
    И паланка не пропусна,
    Комунизма "засия"....

    Коментиран от #28

    14:36 30.07.2026

  • 6 честен ционист

    11 2 Отговор
    Този япончик бърка цвика.

    14:37 30.07.2026

  • 7 Пламен

    18 3 Отговор
    Мунчо беше ханъма в Турция , сега и гейша ли иска да става ?

    14:37 30.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ганя Путинофила":

    Истинските Тойоти са в Япония, тия дето ви продават са Рено с емблема на Тойота.

    14:42 30.07.2026

  • 10 Тия дни

    16 2 Отговор
    окончателно се убедих, че Буци Тиквунов(по известен като чекмеджан) е най-малкото зло за България. Ако той иска да е на върхът на пирамидата, то всички останали искат да откраднат пирамидата и да я продадат. Тежко и горко на нас и родината ни...

    14:42 30.07.2026

  • 11 Муню вече ви направи богати

    18 2 Отговор
    сега ще ви направи и японци, ХАХАХА!

    14:42 30.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Даа

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "Мунчо каунов Крадев Боташов":

    А знаеш ли колко милиарда изтеглиха твоите любимци Шиши и Боко, и къде потънала по шкафчета, чекмеджета и по Дубай, май !!!

    Коментиран от #35

    14:45 30.07.2026

  • 14 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    13 0 Отговор
    Аз научих Румбата как тарикатски да обещае едно на хората, а като го изберат, как се хваща деменцията.

    Един милион и половина излъгани хора, го поздравяват всеки ден.

    14:48 30.07.2026

  • 15 БОЦ - ко

    13 0 Отговор
    Дали приляга,
    На комуняга,
    В мерцедес да се разхожда,
    И връз демокрацията да се изхожда ?

    14:51 30.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Да питам само

    11 0 Отговор
    Овен Копринката, малкия Мраз, Кутев и другите статисти, събрани от кол и въже т.е. от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН, дали остана някой да му верва на Мунчо Шишев?

    14:58 30.07.2026

  • 19 Няма проблем

    7 0 Отговор
    Всичко депутати и министри на Радев карат нови и скъпи западни автомобили. А в същото време искат да натресят стари съветски МИГ-ове.

    15:01 30.07.2026

  • 20 Да бе да

    6 0 Отговор
    Освен че "името на страната" ни влиза във всеки японски дом друга полза няма

    15:08 30.07.2026

  • 21 Баш

    7 0 Отговор
    У всеки японски дом ?!

    15:10 30.07.2026

  • 22 Троян

    3 2 Отговор
    Лично моя посланник от Япония е Mazda. Неразрушима.

    15:10 30.07.2026

  • 23 Пак

    9 0 Отговор
    за стратегическо партньорство бръщолеви - едно и също наизустено , без стойност !

    15:13 30.07.2026

  • 24 в Япония във всички училища се консумира

    7 1 Отговор
    българско кисело мляко за здрави деца , а в българските училища пици вафли и чипсове за болни и тлъсти деца , това на какво прилича

    15:18 30.07.2026

  • 25 Да питам само

    9 0 Отговор
    Мунчо Бо(га)таша да не отваря заводи за чушкопеци в Япония?

    15:19 30.07.2026

  • 26 в кратце

    2 3 Отговор
    Премиерът да ни докара японки.

    15:22 30.07.2026

  • 27 най високия клас кисело мляко в ЯПОНИЯ

    1 3 Отговор
    носи името БЪЛГАРИЯ и всички подрастващи го консумират задължително

    15:23 30.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гласуване само в БГ

    0 0 Отговор
    Чух че коалицията на ГРАБЕЖА- ГАРБ и ДПС искали ОТНОВО да се гласува в чужбина БЕЗ ограничение на броя секции..
    Ако партията на РУмен Радев допусне това , САМИ ще си направят МРЪСНО, или все едно сами да си забият нож в ръката, защото заради гласуването в чужбина, на 7 ( седем) избори НЕ можеше да се избере правителство, а през това време циганите и турците крадяха из България...
    В чужбина изобщо НЕ трябва да се гласува,. Който иска да гласува нека си дойде в България и да гласува по адрес по лична карта !!

    А преди няколко години, през 2017 г, Б Борисов от партия ГАРБ ( и правителството беше негово ) предлагаше да изберат Цецка Цачева за ПРЕЗИДЕНТ, ........
    .... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!

    15:30 30.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Драго

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даа":

    С празните приказки до тук , спри се ! Ако са откраднали нещо , взимаш документите , свидетелите и в прокуратурата . Кажи за ония 10 милиарда дето се крадяха всяка година , няма го вече и Гошо Тъпото да го твърди . Твоите хубосници направо си ги заложиха в бюджета кражбите , я мъцни нещо по въпроса !Останахте няколко "умника " да повтарят шкафчета , чекмеджета , Ало Ваньо , без да се интересувате от края на историите , ами изтъркахте се с глупостите си , вече никой не ви вярва !

    15:44 30.07.2026

  • 36 !!!

    1 0 Отговор
    Потресаващата простащина на червеното и в черавата нищожество Иво Христов отдавна е с "отпаднала необходимост", както и той самият! Днес отново е отворил мръсната си уста и е излял кофи помия по ПП и ДБ! Пък фатмакът от село Славяновои подлога на кермълския злодей, му казал "браво"! Казват, че вече бил гоатов за надзирател на комунистическите лагери на смъртта ,които "прогресивните" комунисти се канели да откирят отново, понеже вече не можели да се справят с откритатая омраза на цял народ към "прогресивната" им шайка от такива, като Хрисотвия Иво!"

    15:47 30.07.2026

  • 37 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    1 0 Отговор
    Как сте пaaaацyyуууyyлиии бeдни и глaдни гласували за мyнчo ботaшoв? Гeноцид аааaa? Прогреcивно ли ви е? За олигарxичните му кръгoве милиарди а за вас един чeeпат хахахаaa😂😂🤣😅 Ама изобщо не ми е жал за вас пaaaaaaаацyуууyyyллиии неcрeтни .....заслужавате си да сте под тинятaa 😂🤣

    15:49 30.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 !!!!

    0 0 Отговор
    "Прогресивният" теляк на Фатмака, Иво Христов, е с "отпаднала необходимост"! Простащината му е потресаваща и кърти мивки! Да, ама да внимава с мърсната си уста, че като нищо ще откърти и "прогресивната" им сган, съставена от такива като неог и като Малкия Мраз!

    15:52 30.07.2026

  • 40 ако някой не знае коя е тази компания и

    0 0 Отговор
    с какво се занимава , по добре да не се излага с коментари

    16:03 30.07.2026

  • 41 Аз съм паразит непотребен

    0 0 Отговор
    Румбакис се наричам ...и като жалко паразитче най-обичам с чужди успехи да се кича ...понеже съм проста живковистка фатмашка т.па с.иня безмислици бълвам и тиня червивта аси боташка уста

    16:06 30.07.2026

  • 42 Германец

    0 0 Отговор
    България има нужда от повече японци и по малко българи 😉😘

    16:07 30.07.2026

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