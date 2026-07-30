Румен Радев: Корпорацията "Мейджи" е посланик на България в Япония, чрез нея името на страната ни влиза във всеки японски дом

До края на годината ще бъде готова съвместната лаборатория за научноизследователска и развойна дейност между държавното дружество „Ел Би Булгарикум“ и японската корпорация „Мейджи“. Успешната реализация на проекта ще допринесе за развитието на научните изследвания и технологичното сътрудничество между двете компании и ще окаже положително въздействие върху двустранното икономическо партньорство. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на компанията „Мейджи“.
Премиерът подчерта, че България е решена да навакса загубеното поради политическата криза време и да продължи да развива отличните си отношения с японските партньори. „Мейджи не е само стратегически партньор. Компанията е посланик на България в Япония, защото чрез вас името на страната ни влиза във всеки японски дом“, посочи Румен Радев.
Министър-председателят изрази увереност, че съвсем скоро ще се видят резултатите от съвместната работа на „Мейджи“ и „Ел Би Булгарикум, а именно – нови научни открития и разработване на иновативни функционални храни и пробиотици. Премиерът допълни, че новият съвместен изследователски център ще допринесе още повече за изграждането на добрия имидж на страната ни в азиатската страна.
От своя страна Бунджиро Яо, президент и представляващ директор на японската компания, заяви, че това сътрудничество ще надгради съществуващото партньорство и ще създаде нови възможности от взаимна полза за двете държави. Той допълни, че корпорацията има намерение да разпространява българското кисело мляко не само в Япония, но и в други азиатски страни.
В рамките на срещата Румен Радев открои и значението на стратегическото партньорство между България и Япония, като посочи, че делът на японските инвестиции у нас продължава да расте и обхваща все повече сфери. Премиерът акцентира и върху потенциала за разширяването на взаимното партньорство в областите енергетика, електроника, изкуствен интелект.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точно За Това !
Всеки !
Японец !
14:33 30.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Корпорацията "Мейджи" е посланик на Бълг
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Дип Че Беше !
Бай Тошо !
14:35 30.07.2026
5 БОЦ - ко
Красная мъгла,
И паланка не пропусна,
Комунизма "засия"....
Коментиран от #28
14:36 30.07.2026
6 честен ционист
14:37 30.07.2026
7 Пламен
14:37 30.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 честен ционист
До коментар #8 от "Ганя Путинофила":Истинските Тойоти са в Япония, тия дето ви продават са Рено с емблема на Тойота.
14:42 30.07.2026
10 Тия дни
14:42 30.07.2026
11 Муню вече ви направи богати
14:42 30.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Даа
До коментар #2 от "Мунчо каунов Крадев Боташов":А знаеш ли колко милиарда изтеглиха твоите любимци Шиши и Боко, и къде потънала по шкафчета, чекмеджета и по Дубай, май !!!
Коментиран от #35
14:45 30.07.2026
14 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
Един милион и половина излъгани хора, го поздравяват всеки ден.
14:48 30.07.2026
15 БОЦ - ко
На комуняга,
В мерцедес да се разхожда,
И връз демокрацията да се изхожда ?
14:51 30.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да питам само
14:58 30.07.2026
19 Няма проблем
15:01 30.07.2026
20 Да бе да
15:08 30.07.2026
21 Баш
15:10 30.07.2026
22 Троян
15:10 30.07.2026
23 Пак
15:13 30.07.2026
24 в Япония във всички училища се консумира
15:18 30.07.2026
25 Да питам само
15:19 30.07.2026
26 в кратце
15:22 30.07.2026
27 най високия клас кисело мляко в ЯПОНИЯ
15:23 30.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Гласуване само в БГ
Ако партията на РУмен Радев допусне това , САМИ ще си направят МРЪСНО, или все едно сами да си забият нож в ръката, защото заради гласуването в чужбина, на 7 ( седем) избори НЕ можеше да се избере правителство, а през това време циганите и турците крадяха из България...
В чужбина изобщо НЕ трябва да се гласува,. Който иска да гласува нека си дойде в България и да гласува по адрес по лична карта !!
А преди няколко години, през 2017 г, Б Борисов от партия ГАРБ ( и правителството беше негово ) предлагаше да изберат Цецка Цачева за ПРЕЗИДЕНТ, ........
.... но българите избраха Генерал Румен Радев !!!
15:30 30.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Драго
До коментар #13 от "Даа":С празните приказки до тук , спри се ! Ако са откраднали нещо , взимаш документите , свидетелите и в прокуратурата . Кажи за ония 10 милиарда дето се крадяха всяка година , няма го вече и Гошо Тъпото да го твърди . Твоите хубосници направо си ги заложиха в бюджета кражбите , я мъцни нещо по въпроса !Останахте няколко "умника " да повтарят шкафчета , чекмеджета , Ало Ваньо , без да се интересувате от края на историите , ами изтъркахте се с глупостите си , вече никой не ви вярва !
15:44 30.07.2026
36 !!!
15:47 30.07.2026
37 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
15:49 30.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 !!!!
15:52 30.07.2026
40 ако някой не знае коя е тази компания и
16:03 30.07.2026
41 Аз съм паразит непотребен
16:06 30.07.2026
42 Германец
16:07 30.07.2026