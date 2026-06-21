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Непогасени студентски заеми: Великобритания издирва 3500 българи

Непогасени студентски заеми: Великобритания издирва 3500 българи

21 Юни, 2026 12:27 1 030 21

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Какво трябва да знаят длъжниците? Ако един бивш студент, който в момента работи в България, печели по 1500 евро на месец, то той трябва да връща 50 евро към Student Finance Company

Непогасени студентски заеми: Великобритания издирва 3500 българи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучението си на Острова, а след това са напуснали страната, без да предоставят актуална информация за местоживеенето и доходите си. Данните са част от по-мащабна кампания на британската компания за студентско кредитиране, която се опитва да открие общо 121 000 души по света с непогасени задължения на стойност над 3 млрд. паунда.

Според студентския консултант Карина Кирякова

бившите студенти са длъжни да актуализират адреса си и да декларират доходите си след напускане на Великобритания.

„Ако не дадат данни, те ще започнат да ги издирват чрез местните власти и също могат да им начислят месечна фиксирана вноска, която е няколко стотин паунда.

Също лихвите ще продължат да се трупат. Заемът ще нараства“, предупреждава тя. По думите ѝ е възможно да бъдат предприети и действия чрез агенции за събиране на дългове или съдебни процедури.

Част от издирваните вече са получили предупредителни писма. Кирякова обяснява, че повечето български студенти са били обхванати от т.нар. План 2, според който започват да връщат между 6 и 9% от дохода си над определен праг.

Ако един бивш студент, който в момента работи в България, печели по 1500 евро на месец, то той трябва да връща 50 евро към Student Finance Company“,

посочва тя.

Размерът на задълженията при някои студенти достига шестцифрени суми. „Най-често студентите от България кандидатстват за максимално финансиране и получават около 25 000 паунда на година. Така че най-често студентите от България получават точно около 100 000 студентски заем“, казва Кирякова. Тя призовава всички, които са напуснали Великобритания, да подадат актуални данни за адрес и доходи, тъй като „вноските, които трябва да връщат, не са големи“, а укриването на информация може да доведе до значително по-високи задължения.

Какви са последствията при укриване на информация?

Неподаването на актуални данни не само води до автоматично начисляване на по-високи месечни вноски, но и до натрупване на лихви, които увеличават размера на дълга. В някои случаи Student Finance Company може да ангажира агенции за събиране на вземания или дори да предприеме съдебни действия срещу длъжниците.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ще хванат

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  • 4 КАЛАШНИЦИТЕ

    11 2 Отговор
    Са учили вишу у кралството.

    Коментиран от #6

    12:36 21.06.2026

  • 5 6135

    7 2 Отговор
    Мдаа...
    Ама сега ингилизите като не са в ЕС, има ли валидно споразумение, според което имат право да го търсят длъжници в ЕС?

    Коментиран от #12

    12:38 21.06.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "КАЛАШНИЦИТЕ":

    Има много по-лесни начини в България!

    12:42 21.06.2026

  • 7 Тъпанари

    6 1 Отговор
    Така се прави.Не като нас да подаряваме завършили специалисти.Затова ще сме вечно прошляци.

    12:42 21.06.2026

  • 8 Читател

    1 1 Отговор
    Това е ако работите след завършването и печелите повече от средното за страната тогава трябва да се връща ако печелите по малко нищо не се връща.

    12:42 21.06.2026

  • 9 1488

    5 1 Отговор
    отмькнаха парите кат куц циганин жилезо

    12:46 21.06.2026

  • 10 пепъ пиг

    2 0 Отговор
    Ганьо не плаща нищо.

    12:57 21.06.2026

  • 11 Дали са ги

    2 0 Отговор
    за книжки в Чехия

    12:58 21.06.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "6135":

    Има. Заемът се отпускаше само на студенти от страни членки на ЕС. Другите студенти си плащаха сумата изцяло. Децата ми се възползваха от тази опция и сега си го изплащат чинно. Днес е ден на бащата в Англия и ще ме водят на кръчма. Традиция. Благодарни са ми, че съм ги измъкнал от смотаната България.

    Коментиран от #13, #16, #20

    13:00 21.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 проф. Тарикатски

    1 0 Отговор
    къде в провинцията получават 1500 евро-3000лв, по вероятно 600-700

    13:07 21.06.2026

  • 15 Хаха

    1 0 Отговор
    Ако един бивш студент, който в момента работи в България, печели по 1500евро
    Да бе кой балък,работодател щи дава толкова пари на месец

    13:07 21.06.2026

  • 16 Македодонец

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Достоен Македонец, си ти.

    Коментиран от #21

    13:08 21.06.2026

  • 17 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Пак ли бе ,аз отивам в мааалата че три месеца от там само музика се чува

    13:09 21.06.2026

  • 18 Германец

    0 0 Отговор
    Да дадеш заем на българин е като да си изхвърлиш парите в канала 😆😅🤣😂😂

    13:10 21.06.2026

  • 19 задграничен авторитет

    0 0 Отговор
    на 100 българи,само един не е бай ганьо!

    13:12 21.06.2026

  • 20 И ние сме ти благодарни !

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "РЕАЛИСТ":

    Айде сбогом.

    13:13 21.06.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Македодонец":

    Абе, не съм македонец, ама съм женен за македонка. Благодаря все пак за оценката.

    13:13 21.06.2026

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