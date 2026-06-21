Андрей Новаков: Институциите в Европа намират много сходни модели на поведение между България и Орбан. Задават се санкции от Брюксел

Отдавна не ми се бяха потили ръцете толкова, когато ми задават въпроси мои колеги, включително и такива, които са на ръководни позиции в европейските институции, наистина ли висшето държавно ръководство в България покровителства петролни магнати, дали наистина покровителства църковни служители, за които и в детската градина децата знаят, че са служители на тайните служби. Започвам да се чудя какво да обясняваме. Търпението на европейските лидери сякаш се изчерпва. Ако с Фицо и с Орбан са били по-търпеливи, изчаквали са, към момента си мисля, че България няма да има този комфорт. Институциите там вече намират много сходни модели на поведение между България и Унгария отпреди време. Това заяви в ефира на „Събуди се” по "Нова телевизия" депутатът в Европейския парламент от ГЕРБ-СДС Андрей Новаков относно това как Европа гледа на заявките на правителството за налагане на вето за предстоящия пакет санкции към Русия.
„Тук никой не говори за християнство. Много е сложно да я играеш тази игра и тя е много къса тогава, когато говориш едно, а правиш друго. Няма как да казваш, че пътят на България е към Европа, даваш си сметка колко зависим си и икономиката ти колко ориентирана е към износа, 8 от 10 евро, които се инвестират в България идват от Европейския съюз и да им казваш, че ще си отстояваш позицията. Колко време ще продължи това? То е хубаво, но когато е за нещо смислено”, коментира Новаков.
„Може би и аз на това място щях да съм изкушен първите седмици да правя нещо, което е популярно и ще ти вдигне рейтинга, обаче ЕС просто не функционира така. Предстои да видим какви наистина ще са действията - дали тази заявка за налагане на вето ще се стане действителен вот”, посочи той.
По отношение на оттеглянето на Делян Добрев от Парламентарната група на ГЕРБ Новаков заяви, че това са съвсем естествени и житейски процеси. „За всяко начало си има и край. На всичкото отгоре той остава в ГЕРБ, не е напуснал партията”, посочи евродепутатът.
„Би било погрешно да се счита, че е обвързано с мандати. Напротив, това показва, че той не е бил в партията, защото има мандат, защото е бил депутат или министър, а защото е имал нещо да даде. Видях какво каза той, дал е максимума от себе си, дошло е време да започне нещо ново и продължава да бъде един от нас”, каза Новаков.
По думите му, изводите са, че „тече обновление, в което идват млади хора, без те да си противоречат с другите утвърдени хора, които са останали”. На въпрос дали той остава в партията, Новаков отговори, че „няма повод да мисли нищо различно”.
Относно новината, че Андрей Гюров ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет на предстоящия вот за държавен глава през есента Новаков заяви, че може да се намерят и по-добри кандидати. „Това да познаваш един човек за две седмици като премиер или в друго му качество, не означава задължително, че ще бъде добър президент”, каза той.
Евродепутатът коментира и компенсациите при закъснял полет. „Новото е, че най-после хората могат да се възползват от компенсациите при закъснял полет. 11% от всички, които имат право на обезщетение, са го получили. Това, което направих е, че оттук насетне авиокомпанията е длъжна да се свърже с потърпевшия пътник, тя да му каже как да си получи парите, тя да му изпрати информация и почти автоматично да му изплати средствата. Това означава, че може най-после да се възползваш от правата си”, каза Новаков.
„На първата минута след третия час на закъснение на полета ви се дължи обезщетение. Ако закъснее час и половина първо имате вода, напитки, храна и след третия час имате право на обезщетение, хотел, настаняване и нов полет”, добави той. „Това, което успяхме да постигнем, с подкрепата на целия Европейски парламент, оттук насетне възрастен, който лети с дете до 14 години ще пътуват и се настаняват безплатно един до друг”, каза още той.
България се намира на кръстопът – между европейските очаквания, вътрешнополитическите промени и новите права за гражданите. Дали страната ще успее да отговори на предизвикателствата и да затвърди европейския си път, предстои да разберем.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НПО ПРЕДАТЕЛИТЕ
12:47 21.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Овчар
И накрая за пастърма на урсулите.
12:49 21.06.2026
4 БАИ ДИМЧО
12:49 21.06.2026
5 очевидец
България плаща на рассия близо стоиността на 32 т. злато за "освобождението" си.
През 1879 г. официалната стойност на златото е фиксирана на около $20,67 за тройунция (31.1 грама). Това означава, че 32 тона злато тогава са стрували приблизително $21,2 милиона долара.
Обща стойност на 32 тона (32 000 кг):≈ 1,028 милиона тройунции
≈ $21,251,537 щатски долара
Коментиран от #9, #16, #17, #28
12:50 21.06.2026
6 Къде се въдят безгръбначните
12:51 21.06.2026
7 Андрюха Новичоков
12:53 21.06.2026
8 ТОЯ Е ПЕТРОХАНЕЦ
12:53 21.06.2026
9 Пфф
До коментар #5 от "очевидец":Да беше дошъл друг, на него да ги дадем, бре!
12:54 21.06.2026
10 това е вярно
А да питам, същите иснтитуции какво мислят за 20 годишното корупционно мутропитешко управление?
Комай се размирисха нещата до Брюксел и сега ще се правите на по-верни комсомолци, че да ви пожалят по политическа линия?
12:55 21.06.2026
11 Пустиня(к)
12:56 21.06.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Слушкаш- ядеш.
Не слушкаш- стоиш гладен.
Така спряха парите на Унгария
12:56 21.06.2026
13 донев
12:56 21.06.2026
14 Говори
12:56 21.06.2026
15 МНОГО ТИНЯ
12:57 21.06.2026
16 СВД
До коментар #5 от "очевидец":Съобразено с населението тогава - не повече от 10 грама злато на българин! Ако е имало 4 милиона българи, по 8 грама! Злато, което башибозука прибира, за да не те убие! Или те убие и ти го вземе! Ела, ще ти дам 10 грама злато и ще те застрелям! Отиди и обясни на майката на Павел Горталов, че синът и е умрял, вдигнат на турските щикове при Плевен, но Русия е получила 8 грама за него от благодарните българи! Откъде се навъдихте такива - реплика от ,,Ворошиловски стрелец"!
12:58 21.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ЗА ЕВРОГЬОЕВЕТЕ
12:58 21.06.2026
20 АГАТ а Кристи
СЛАВА на новокомунистите със стари похвати !
Ето за това НЯМАШЕ ЛУСТРАЦИЯ !!!
Комунягите - още от 1944г - БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ
12:59 21.06.2026
21 Розавинкавите усещат
12:59 21.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Йоаким
13:00 21.06.2026
24 🦁ЩЩД🦁
13:01 21.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 оня същия
Всяко правителство се нуждае от „враг“, когото да обвини за собствените си провали.
Западът е военнозависим. Не може да оцелее без враг. Лишава населението си от храна и подслон, за да може да произвежда още бомби.
Коментиран от #35
13:02 21.06.2026
27 ЕЙ ПАЛЯЧО
13:02 21.06.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "очевидец":Откъде 32 тона у току що създадена страна бе европитек?
13:02 21.06.2026
29 ТОЯ ЩЕ ПРОДАДЕ И БАБА СИ
13:02 21.06.2026
30 Последния Софиянец
Поклон за поведението му !!!
13:03 21.06.2026
31 всеки си плаща за гявълъка
Демонстративните излишни изявления на резниковия резидент ще ни струват скъпо.
Коментиран от #44
13:04 21.06.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Спряха реакторите на АЕЦ,
спряха часовниците по светофарите,
намалиха дори водата в тоалетните,
заТриха ни лева,
а сега са решили да премахнат и пакетчетата със захар и сметана- не били екологични❗
13:04 21.06.2026
33 хихи
13:04 21.06.2026
34 Някой
И какво като на ЕС не му харесва позицията на нашето правителство? Ние какво трябва да гледаме - интереса на държавата ни или интереса на ЕС? Кое е с приоритет, ако двете не съвпадат? Плаче надолу за този измекяр, и плаче нагоре за Радев за тази му позиция!
13:04 21.06.2026
35 Доротея
До коментар #26 от "оня същия":Същият, от чужбина ли...!?
13:04 21.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 оня същия
13:05 21.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 И ТОЯ Е УМЕН
13:06 21.06.2026
41 Задават се санкции?
13:06 21.06.2026
42 Бях точен с парите
13:06 21.06.2026
43 Бегай бе
13:08 21.06.2026
44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "всеки си плаща за гявълъка":Ти турски агент ли си или Немски?
Всъщност - няма значение?
Коментиран от #49
13:10 21.06.2026
45 Янко
13:10 21.06.2026
46 Кочо
13:11 21.06.2026
47 Чочо
Ако е за европейското, то ходи там.... да не ти се потят ръцете, а да ти се поти нещо друго под кръста .
13:12 21.06.2026
48 раша е обявила България
13:12 21.06.2026
49 всики ...
До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ами няма да ти кажа чий агент съм, за да не ме докладваш :) ... на мотрифанката... поизпоти се ...
13:13 21.06.2026