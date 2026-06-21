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Андрей Новаков: Институциите в Европа намират много сходни модели на поведение между България и Орбан. Задават се санкции от Брюксел

Андрей Новаков: Институциите в Европа намират много сходни модели на поведение между България и Орбан. Задават се санкции от Брюксел

21 Юни, 2026 12:46 699 49

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България под европейския прожектор: Въпроси за държавното ръководство, политически промени и нови права за пътниците

Андрей Новаков: Институциите в Европа намират много сходни модели на поведение между България и Орбан. Задават се санкции от Брюксел - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Отдавна не ми се бяха потили ръцете толкова, когато ми задават въпроси мои колеги, включително и такива, които са на ръководни позиции в европейските институции, наистина ли висшето държавно ръководство в България покровителства петролни магнати, дали наистина покровителства църковни служители, за които и в детската градина децата знаят, че са служители на тайните служби. Започвам да се чудя какво да обясняваме. Търпението на европейските лидери сякаш се изчерпва. Ако с Фицо и с Орбан са били по-търпеливи, изчаквали са, към момента си мисля, че България няма да има този комфорт. Институциите там вече намират много сходни модели на поведение между България и Унгария отпреди време. Това заяви в ефира на „Събуди се” по "Нова телевизия" депутатът в Европейския парламент от ГЕРБ-СДС Андрей Новаков относно това как Европа гледа на заявките на правителството за налагане на вето за предстоящия пакет санкции към Русия.

„Тук никой не говори за християнство. Много е сложно да я играеш тази игра и тя е много къса тогава, когато говориш едно, а правиш друго. Няма как да казваш, че пътят на България е към Европа, даваш си сметка колко зависим си и икономиката ти колко ориентирана е към износа, 8 от 10 евро, които се инвестират в България идват от Европейския съюз и да им казваш, че ще си отстояваш позицията. Колко време ще продължи това? То е хубаво, но когато е за нещо смислено”, коментира Новаков.

„Може би и аз на това място щях да съм изкушен първите седмици да правя нещо, което е популярно и ще ти вдигне рейтинга, обаче ЕС просто не функционира така. Предстои да видим какви наистина ще са действията - дали тази заявка за налагане на вето ще се стане действителен вот”, посочи той.

По отношение на оттеглянето на Делян Добрев от Парламентарната група на ГЕРБ Новаков заяви, че това са съвсем естествени и житейски процеси. „За всяко начало си има и край. На всичкото отгоре той остава в ГЕРБ, не е напуснал партията”, посочи евродепутатът.

„Би било погрешно да се счита, че е обвързано с мандати. Напротив, това показва, че той не е бил в партията, защото има мандат, защото е бил депутат или министър, а защото е имал нещо да даде. Видях какво каза той, дал е максимума от себе си, дошло е време да започне нещо ново и продължава да бъде един от нас”, каза Новаков.

По думите му, изводите са, че „тече обновление, в което идват млади хора, без те да си противоречат с другите утвърдени хора, които са останали”. На въпрос дали той остава в партията, Новаков отговори, че „няма повод да мисли нищо различно”.

Относно новината, че Андрей Гюров ще бъде издигнат за президент от инициативен комитет на предстоящия вот за държавен глава през есента Новаков заяви, че може да се намерят и по-добри кандидати. „Това да познаваш един човек за две седмици като премиер или в друго му качество, не означава задължително, че ще бъде добър президент”, каза той.

Евродепутатът коментира и компенсациите при закъснял полет. „Новото е, че най-после хората могат да се възползват от компенсациите при закъснял полет. 11% от всички, които имат право на обезщетение, са го получили. Това, което направих е, че оттук насетне авиокомпанията е длъжна да се свърже с потърпевшия пътник, тя да му каже как да си получи парите, тя да му изпрати информация и почти автоматично да му изплати средствата. Това означава, че може най-после да се възползваш от правата си”, каза Новаков.

„На първата минута след третия час на закъснение на полета ви се дължи обезщетение. Ако закъснее час и половина първо имате вода, напитки, храна и след третия час имате право на обезщетение, хотел, настаняване и нов полет”, добави той. „Това, което успяхме да постигнем, с подкрепата на целия Европейски парламент, оттук насетне възрастен, който лети с дете до 14 години ще пътуват и се настаняват безплатно един до друг”, каза още той.

България се намира на кръстопът – между европейските очаквания, вътрешнополитическите промени и новите права за гражданите. Дали страната ще успее да отговори на предизвикателствата и да затвърди европейския си път, предстои да разберем.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НПО ПРЕДАТЕЛИТЕ

    32 3 Отговор
    Са по всички медии. Пак са получили запек.

    12:47 21.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    22 2 Отговор
    Овцата служи само за стригане и доене
    И накрая за пастърма на урсулите.

    12:49 21.06.2026

  • 4 БАИ ДИМЧО

    20 1 Отговор
    КОЧИНАТА СЕ ТРЕСЕЕЕ ЯКООООО

    12:49 21.06.2026

  • 5 очевидец

    4 23 Отговор
    България не е освободена БЕЗКОРИСТНО ОТ рассия!
    България плаща на рассия близо стоиността на 32 т. злато за "освобождението" си.
    През 1879 г. официалната стойност на златото е фиксирана на около $20,67 за тройунция (31.1 грама). Това означава, че 32 тона злато тогава са стрували приблизително $21,2 милиона долара.
    Обща стойност на 32 тона (32 000 кг):≈ 1,028 милиона тройунции
    ≈ $21,251,537 щатски долара

    Коментиран от #9, #16, #17, #28

    12:50 21.06.2026

  • 6 Къде се въдят безгръбначните

    17 1 Отговор
    Слугата хвали ли се или се оплаква?

    12:51 21.06.2026

  • 7 Андрюха Новичоков

    9 0 Отговор
    Брейй, гледай на какви неща учили децата в ДГ!?

    12:53 21.06.2026

  • 8 ТОЯ Е ПЕТРОХАНЕЦ

    15 0 Отговор
    Отворили са му задната чакра.

    12:53 21.06.2026

  • 9 Пфф

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "очевидец":

    Да беше дошъл друг, на него да ги дадем, бре!

    12:54 21.06.2026

  • 10 това е вярно

    22 1 Отговор
    намират прилики и не само с Орбан, а като цяло с лидерите в региона - Румъния, Гърция, Чехия, Словакия и Унгария.

    А да питам, същите иснтитуции какво мислят за 20 годишното корупционно мутропитешко управление?
    Комай се размирисха нещата до Брюксел и сега ще се правите на по-верни комсомолци, че да ви пожалят по политическа линия?

    12:55 21.06.2026

  • 11 Пустиня(к)

    11 2 Отговор
    Глей ти кви готини ползи имало у тоя ЕС! Коги да ги чекаме санкциите и като кво ше бъдат?

    12:56 21.06.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 2 Отговор
    Затова вкарахаБългария в ЕС и я оставиха без АЕЦ и Южен поток. За да може, да дават пари, но толкова колкото решат и само тогава, когато слушка.
    Слушкаш- ядеш.
    Не слушкаш- стоиш гладен.
    Така спряха парите на Унгария

    12:56 21.06.2026

  • 13 донев

    7 12 Отговор
    добре,че са европейците да ни кажат,че царя е гол.защото българите са прости овце и не виждат по-далеч от носа си!

    12:56 21.06.2026

  • 14 Говори

    4 9 Отговор
    прав текст , бе , какво казаха и как определят Радев ? Бетер Орбан и винаги наопъки , Русия му е над България и над ЕС , а държавата е членка и получава милиарди от Брюксел !

    12:56 21.06.2026

  • 15 МНОГО ТИНЯ

    20 0 Отговор
    Се събра в България през последните 35 години. Те като тоя.

    12:57 21.06.2026

  • 16 СВД

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "очевидец":

    Съобразено с населението тогава - не повече от 10 грама злато на българин! Ако е имало 4 милиона българи, по 8 грама! Злато, което башибозука прибира, за да не те убие! Или те убие и ти го вземе! Ела, ще ти дам 10 грама злато и ще те застрелям! Отиди и обясни на майката на Павел Горталов, че синът и е умрял, вдигнат на турските щикове при Плевен, но Русия е получила 8 грама за него от благодарните българи! Откъде се навъдихте такива - реплика от ,,Ворошиловски стрелец"!

    12:58 21.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ЗА ЕВРОГЬОЕВЕТЕ

    11 0 Отговор
    Е голям проблем, ако някой каже че ще защитава националните си интереси.

    12:58 21.06.2026

  • 20 АГАТ а Кристи

    4 3 Отговор
    Да здраствует 09.09 1944 г
    СЛАВА на новокомунистите със стари похвати !
    Ето за това НЯМАШЕ ЛУСТРАЦИЯ !!!
    Комунягите - още от 1944г - БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ

    12:59 21.06.2026

  • 21 Розавинкавите усещат

    4 1 Отговор
    как се клатят корумпирани им крака на некадърното управление и ще реагират остро и жестоко

    12:59 21.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Йоаким

    6 0 Отговор
    Га ядеш кифтеата, всичко е добре, га поврщаш, не е добре! Сърбаш супата, много поздрави на Осрайна, от България!!!

    13:00 21.06.2026

  • 24 🦁ЩЩД🦁

    6 0 Отговор
    По добре санкциониран Човек,отколкото безгласно говедо !

    13:01 21.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 оня същия

    7 0 Отговор
    Омразата към Русия напоследък се разпалва от ционисткия банков картел, който финансира войната в Украйна и отчаяно се опитва да свали руското правителство и да открадне огромните му ресурси. Мерц, Макрон, Стармер са пропагандни марионетки на ционистки банков картел.
    Всяко правителство се нуждае от „враг“, когото да обвини за собствените си провали.
    Западът е военнозависим. Не може да оцелее без враг. Лишава населението си от храна и подслон, за да може да произвежда още бомби.

    Коментиран от #35

    13:02 21.06.2026

  • 27 ЕЙ ПАЛЯЧО

    8 0 Отговор
    РАДЕВ ЛИ Е ВИНОВЕН ЧЕ ВИЙ ГРОБ ОКРАДОХТЕ ДЪРЖАВАТА СМЕШКУ ГЕРБЕРСКИ ПРЕКЛЮЧЕХТИ.

    13:02 21.06.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "очевидец":

    Откъде 32 тона у току що създадена страна бе европитек?

    13:02 21.06.2026

  • 29 ТОЯ ЩЕ ПРОДАДЕ И БАБА СИ

    9 0 Отговор
    Само и само да си получава 30-те евросребърника.

    13:02 21.06.2026

  • 30 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Другарят Радев - моят мин.председател .
    Поклон за поведението му !!!

    13:03 21.06.2026

  • 31 всеки си плаща за гявълъка

    0 2 Отговор
    Отколе европейците гледат на България като на най-верния сателит на СССР и всички паметници по тепета и мартенски чествания само им потвърждават мнението. Никой няма да ни цепи басма, както за унгарците или румънците , които са воювали с руснака.
    Демонстративните излишни изявления на резниковия резидент ще ни струват скъпо.

    Коментиран от #44

    13:04 21.06.2026

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    От ЕсеС нищо добро не сме видели❗
    Спряха реакторите на АЕЦ,
    спряха часовниците по светофарите,
    намалиха дори водата в тоалетните,
    заТриха ни лева,
    а сега са решили да премахнат и пакетчетата със захар и сметана- не били екологични❗

    13:04 21.06.2026

  • 33 хихи

    7 1 Отговор
    Накрая "санкционираните", ще станат повече от санкциониращите и следва разпад на ЕС

    13:04 21.06.2026

  • 34 Някой

    6 0 Отговор
    Такива като този са лакеи - правят всичко, за да угодят на господаря. Не гледат интереса на тези, които са ги изпратили в ЕП - народа
    И какво като на ЕС не му харесва позицията на нашето правителство? Ние какво трябва да гледаме - интереса на държавата ни или интереса на ЕС? Кое е с приоритет, ако двете не съвпадат? Плаче надолу за този измекяр, и плаче нагоре за Радев за тази му позиция!

    13:04 21.06.2026

  • 35 Доротея

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "оня същия":

    Същият, от чужбина ли...!?

    13:04 21.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 оня същия

    4 0 Отговор
    За България: Истинският дефект е, че се унищожи средната класа и средният бизнес за сметка на няколко мега-структури, които живеят на командно дишане от бюджета. Спрете държавните пари за три месеца и половината от т.нар. едри капиталисти в България ще фалират.

    13:05 21.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 И ТОЯ Е УМЕН

    2 0 Отговор
    Колкото Кая Калас.

    13:06 21.06.2026

  • 41 Задават се санкции?

    3 0 Отговор
    СъбудИ се. Онзи ден ни отпуснаха един милиард от ПВУ, които вие не можахте да спечелите.

    13:06 21.06.2026

  • 42 Бях точен с парите

    0 4 Отговор
    Сегашното правителство е много крадливо и продажно. ЕС трябва да спре парите защото после ние и децата ни ще ги връщаме.

    13:06 21.06.2026

  • 43 Бегай бе

    2 0 Отговор
    Опинец

    13:08 21.06.2026

  • 44 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "всеки си плаща за гявълъка":

    Ти турски агент ли си или Немски?
    Всъщност - няма значение?

    Коментиран от #49

    13:10 21.06.2026

  • 45 Янко

    1 0 Отговор
    А ти Тъпаков някога имал ли си собствено мнение, което да си изразил свободно? Или винаги готовите еврогуйски клишета са достатъчни. Народа е гласувал доверие на Радев, толкова, набий си го в тъпата подлизурска кратуна.

    13:10 21.06.2026

  • 46 Кочо

    0 0 Отговор
    Това са герберюгите! Злепоставят собствената си страна в Брюксел, защото им секват кражбите! Уж щяха да изчакат 100 дни! И този евродепутат говори така, сякаш ние и ЕС сме нещо различно! Не сме ли пълноправни членове! Вече 19 и половина години сме там!? Библейското правило казва, че на различния се радват повече, отколкото на множеството еднакви и безгласни нагаждачи! ,,...Както добрият стопанин се радва повече на добичето, което е намерил, отколкото на останалите 500, лежащи кротко в кошарата". България има право на глас! Ние ще спрем безобразията, които се допуснаха организирано в Донбас!

    13:11 21.06.2026

  • 47 Чочо

    0 0 Отговор
    Андрейчин, мамин хубавец... за кое правителството работиш ?
    Ако е за европейското, то ходи там.... да не ти се потят ръцете, а да ти се поти нещо друго под кръста .

    13:12 21.06.2026

  • 48 раша е обявила България

    0 0 Отговор
    за вражеска държава а наш чорапчо и шайката му я пази от санкции...

    13:12 21.06.2026

  • 49 всики ...

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ами няма да ти кажа чий агент съм, за да не ме докладваш :) ... на мотрифанката... поизпоти се ...

    13:13 21.06.2026

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