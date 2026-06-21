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Георги от Нивянин: Четири години борба, две ампутации и една мечта – да проходи отново

Георги от Нивянин: Четири години борба, две ампутации и една мечта – да проходи отново

21 Юни, 2026 13:06 1 322 7

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След тежки изпитания и живот, прикован към инвалидна количка, мъж от Врачанско се нуждае от помощ, за да си върне надеждата и достойнството

Георги от Нивянин: Четири години борба, две ампутации и една мечта – да проходи отново - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От трудолюбив тракторист до битка за оцеляване В малкото врачанско село Нивянин животът на Георги се преобръща драматично преди четири години. Доскоро активен и работлив, той се изправя пред най-голямото изпитание в живота си – тежко заболяване, което води до ампутация първо на единия, а после и на другия крак. Днес Георги е прикован към инвалидна количка вече осем месеца, а ежедневието му е изпълнено с болка, самота и отчаяние.

Вързан съм за леглото

Историята, която трогва цяла България „Осем месеца не съм ставал. Само в тази количка съм, вързан съм“, споделя Георги с тъга в гласа. За първи път от ноември миналата година, благодарение на близки и съседи, той успява да излезе на двора.

Въпреки личния асистент, реалността е сурова – Георги се чувства напълно сам и безпомощен.

Протезите – недостижима мечта за ново начало

След поредица от операции и неуспешни опити да бъде спасен вторият му крак, Георги получава протеза за единия крайник. За съжаление, тя вече не му става, а и е крайно недостатъчна.

За да се изправи отново, са необходими две нови протези, чиято цена възлиза на колосалните 33 хиляди евро – сума, непосилна за човек с пенсия от едва 350 евро месечно.

Надеждата умира последна: Призив за помощ от сърце

„Имам фактура от фирмата в Плевен, където трябва да закупя протезите. Няма как да разчитам на пенсията си“, казва Георги.

Единствената му опора са добрите хора с щедри сърца, които вече се опитват да помогнат, но средствата все още не достигат. Съседът му Йосиф споделя: „Той е прекрасен човек. Винаги ще му подам ръка, когато има нужда.“

Мечтата да види света отново

Георги не губи надежда и мечтае за деня, в който ще може да се изправи, да ходи и да среща хората от селото си.

„Това е най-голямата ми цел – да стана на крака и да видя всичко, което ми липсва вече осем месеца“, споделя той с вяра.


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    18 0 Отговор
    Да бяхте сложили и банкова сметка ли.....наполовина сте направили нещата..

    Коментиран от #4

    13:09 21.06.2026

  • 2 Пустиня(к)

    1 7 Отговор
    Баце вика, че на Жоро не му требва да става. Ше земе да падне некъде, да са прекърши. Он затва не му помага, не за друго.

    13:19 21.06.2026

  • 3 Новичок

    13 0 Отговор
    "Колосалните 33 000 евро" са две заплати на шефката на НДК без бонусите.Пфу...

    13:57 21.06.2026

  • 4 Стенли

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Герги":

    Много вярно и искаме да помогнем , как ще стане , много хора биха се включели с дребни суми от десетина евро

    14:05 21.06.2026

  • 5 Това е Задължение на Държавата !

    7 0 Отговор
    Което тя не е изпълнила !

    Чл. 13. (1) Осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт имат право на:
    1. пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
    2. пенсия за осигурителен стаж и възраст;
    3. парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането.

    И Не Само Спряма Него !

    Но и по отношение на Всички лица С Тежки зрителни увреждания ?

    Където нужните средства за придибиването им са значителна сума !

    Която няма как едно такова лице с такива увреждания да покрие със своите 300-400 евро инвалидна пенсия. Тъй като те трябва да се изготвят индивидуално !

    14:17 21.06.2026

  • 6 Гост

    3 0 Отговор
    Има депутати министри бизнесмени и други подобни да помагат .

    Коментиран от #7

    14:35 21.06.2026

  • 7 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Е, те това па беше най-големио виц за денеска!

    14:46 21.06.2026

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