Георги от Нивянин: Четири години борба, две ампутации и една мечта – да проходи отново

От трудолюбив тракторист до битка за оцеляване В малкото врачанско село Нивянин животът на Георги се преобръща драматично преди четири години. Доскоро активен и работлив, той се изправя пред най-голямото изпитание в живота си – тежко заболяване, което води до ампутация първо на единия, а после и на другия крак. Днес Георги е прикован към инвалидна количка вече осем месеца, а ежедневието му е изпълнено с болка, самота и отчаяние.

Вързан съм за леглото

Историята, която трогва цяла България „Осем месеца не съм ставал. Само в тази количка съм, вързан съм“, споделя Георги с тъга в гласа. За първи път от ноември миналата година, благодарение на близки и съседи, той успява да излезе на двора.

Въпреки личния асистент, реалността е сурова – Георги се чувства напълно сам и безпомощен.

Протезите – недостижима мечта за ново начало

След поредица от операции и неуспешни опити да бъде спасен вторият му крак, Георги получава протеза за единия крайник. За съжаление, тя вече не му става, а и е крайно недостатъчна.

За да се изправи отново, са необходими две нови протези, чиято цена възлиза на колосалните 33 хиляди евро – сума, непосилна за човек с пенсия от едва 350 евро месечно.

Надеждата умира последна: Призив за помощ от сърце

„Имам фактура от фирмата в Плевен, където трябва да закупя протезите. Няма как да разчитам на пенсията си“, казва Георги.

Единствената му опора са добрите хора с щедри сърца, които вече се опитват да помогнат, но средствата все още не достигат. Съседът му Йосиф споделя: „Той е прекрасен човек. Винаги ще му подам ръка, когато има нужда.“

Мечтата да види света отново

Георги не губи надежда и мечтае за деня, в който ще може да се изправи, да ходи и да среща хората от селото си.

„Това е най-голямата ми цел – да стана на крака и да видя всичко, което ми липсва вече осем месеца“, споделя той с вяра.