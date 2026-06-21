Георги от Нивянин: Четири години борба, две ампутации и една мечта – да проходи отново

От трудолюбив тракторист до битка за оцеляване В малкото врачанско село Нивянин животът на Георги се преобръща драматично преди четири години. Доскоро активен и работлив, той се изправя пред най-голямото изпитание в живота си – тежко заболяване, което води до ампутация първо на единия, а после и на другия крак. Днес Георги е прикован към инвалидна количка вече осем месеца, а ежедневието му е изпълнено с болка, самота и отчаяние.
Вързан съм за леглото
Историята, която трогва цяла България „Осем месеца не съм ставал. Само в тази количка съм, вързан съм“, споделя Георги с тъга в гласа. За първи път от ноември миналата година, благодарение на близки и съседи, той успява да излезе на двора.
Въпреки личния асистент, реалността е сурова – Георги се чувства напълно сам и безпомощен.
Протезите – недостижима мечта за ново начало
След поредица от операции и неуспешни опити да бъде спасен вторият му крак, Георги получава протеза за единия крайник. За съжаление, тя вече не му става, а и е крайно недостатъчна.
За да се изправи отново, са необходими две нови протези, чиято цена възлиза на колосалните 33 хиляди евро – сума, непосилна за човек с пенсия от едва 350 евро месечно.
Надеждата умира последна: Призив за помощ от сърце
„Имам фактура от фирмата в Плевен, където трябва да закупя протезите. Няма как да разчитам на пенсията си“, казва Георги.
Единствената му опора са добрите хора с щедри сърца, които вече се опитват да помогнат, но средствата все още не достигат. Съседът му Йосиф споделя: „Той е прекрасен човек. Винаги ще му подам ръка, когато има нужда.“
Мечтата да види света отново
Георги не губи надежда и мечтае за деня, в който ще може да се изправи, да ходи и да среща хората от селото си.
„Това е най-голямата ми цел – да стана на крака и да видя всичко, което ми липсва вече осем месеца“, споделя той с вяра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Герги
Коментиран от #4
13:09 21.06.2026
2 Пустиня(к)
13:19 21.06.2026
3 Новичок
13:57 21.06.2026
4 Стенли
До коментар #1 от "Герги":Много вярно и искаме да помогнем , как ще стане , много хора биха се включели с дребни суми от десетина евро
14:05 21.06.2026
5 Това е Задължение на Държавата !
Чл. 13. (1) Осигурените за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт имат право на:
1. пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
2. пенсия за осигурителен стаж и възраст;
3. парични помощи за помощно-технически средства, свързани с увреждането.
И Не Само Спряма Него !
Но и по отношение на Всички лица С Тежки зрителни увреждания ?
Където нужните средства за придибиването им са значителна сума !
Която няма как едно такова лице с такива увреждания да покрие със своите 300-400 евро инвалидна пенсия. Тъй като те трябва да се изготвят индивидуално !
14:17 21.06.2026
6 Гост
Коментиран от #7
14:35 21.06.2026
7 Шопо
До коментар #6 от "Гост":Е, те това па беше най-големио виц за денеска!
14:46 21.06.2026