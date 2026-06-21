Държавата възстановява напоителните системи

Мащабна модернизация на хидромелиоративната мрежа, уеднаквяване на цените за поливане и денонощна превенция срещу наводнения в цялата страна обяви изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. В ефира на предаването „Агросвят“ по „Дарик Радио“ тя посочи, че след десетилетия без сериозни ремонти държавното дружество вече е на печалба и рехабилитира десетки ключови обекти за българското земеделие, осигурявайки стабилност за фермерите през настоящия летен сезон на 2026 година. По думите ѝ предприятието е преодоляло дългогодишните тежки загуби на воден ресурс и вече функционира като печеливш бенефициент по европейски програми.

Инфраструктурата за напояване в България, изградена основно в периода между 1920 и 1990 година, не е преминавала през основни ремонти в продължение на десетилетия. Сериозният обрат в състоянието на съоръженията започва по подмярка 4,3 от Програмата за развитие на селските райони.

Към момента държавното дружество отчита 24 успешно приключили проекта за рехабилитация в различни региони. Благодарение на тези инвестиции поливните площи у нас са се увеличили с 200 000 декара, а потенциалната икономия на вода е достигнала 50%.

„От изграждането на хидромелиоративната инфраструктура в периода 1920–1990 година по нея не бяха извършвани основни ремонти“, отбеляза Снежина Динева. Тя допълни, че в момента се изпълняват нови 35 обекта по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, като строителните дейности трябва да приключат до края на следващата година. Предстои на сайта на дружеството да бъдат публикувани видеоклипове, показващи реалната промяна на амортизираните канали.

Въпреки сериозното засушаване, което се наблюдава през последните години, „Напоителни системи“ стартира настоящия напоителен сезон с около 80% наличност на воден ресурс в 19-те комплексни и значими язовира, които стопанисва. Ръководството на дружеството увери, че наличните обеми са напълно достатъчни за нуждите на земеделците през тази година, като успоредно с това вече се планира и обезпечаването на следващия сезон.

Българските земеделски производители ще могат да се възползват и от значително по-ниски тарифи за водата, тъй като услугата беше официално обявена за дейност от общоикономически интерес. Цените вече са напълно уеднаквени и важат за абсолютно всички видове селскостопански култури.

„Очаква се през този сезон поливните площи да се увеличат с поне 50 000 – 60 000 декара над отчетените миналата година 378 000 декара“, посочи Динева.

Голямата цел пред ръководството на „Напоителни системи“ в 10-годишен хоризонт е пълното възстановяване на напоителната мрежа и достигането на 5 милиона декара годни за поливане площи, при общ потенциал в страната от около 5,2 милиона декара. За постигането на тази цел се разчита и на привличането на млади кадри. Чрез меморандум между Министерството на земеделието и Университета по архитектура, строителство и геодезия се осигуряват стипендии и летни стажове за студенти по „Хидростроителство“, които след това започват работа в регионалните структури на фирмата.

Освен ангажиментите към фермерите, дружеството изпълнява и постоянни функции по превенция от наводнения извън урбанизираните територии, като поддържа отводнителните канали, дигите и корекциите на речните корита. При задействане на жълти, оранжеви или червени кодове за опасни валежи, екипите преминават в денонощни 24-часови дежурства. Тяхната задача е да регулират нивата, да спират притока към каналите при необходимост и да защитават населението и критичната инфраструктура от възникване на бедствени ситуации.