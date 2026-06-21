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Държавата възстановява напоителните системи

Държавата възстановява напоителните системи

21 Юни, 2026 13:23 1 904 49

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Сериозният обрат в състоянието на съоръженията започва по подмярка 4,3 от Програмата за развитие на селските райони

Държавата възстановява напоителните системи - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Мащабна модернизация на хидромелиоративната мрежа, уеднаквяване на цените за поливане и денонощна превенция срещу наводнения в цялата страна обяви изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. В ефира на предаването „Агросвят“ по „Дарик Радио“ тя посочи, че след десетилетия без сериозни ремонти държавното дружество вече е на печалба и рехабилитира десетки ключови обекти за българското земеделие, осигурявайки стабилност за фермерите през настоящия летен сезон на 2026 година. По думите ѝ предприятието е преодоляло дългогодишните тежки загуби на воден ресурс и вече функционира като печеливш бенефициент по европейски програми.

Инфраструктурата за напояване в България, изградена основно в периода между 1920 и 1990 година, не е преминавала през основни ремонти в продължение на десетилетия. Сериозният обрат в състоянието на съоръженията започва по подмярка 4,3 от Програмата за развитие на селските райони.

Към момента държавното дружество отчита 24 успешно приключили проекта за рехабилитация в различни региони. Благодарение на тези инвестиции поливните площи у нас са се увеличили с 200 000 декара, а потенциалната икономия на вода е достигнала 50%.

„От изграждането на хидромелиоративната инфраструктура в периода 1920–1990 година по нея не бяха извършвани основни ремонти“, отбеляза Снежина Динева. Тя допълни, че в момента се изпълняват нови 35 обекта по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, като строителните дейности трябва да приключат до края на следващата година. Предстои на сайта на дружеството да бъдат публикувани видеоклипове, показващи реалната промяна на амортизираните канали.

Въпреки сериозното засушаване, което се наблюдава през последните години, „Напоителни системи“ стартира настоящия напоителен сезон с около 80% наличност на воден ресурс в 19-те комплексни и значими язовира, които стопанисва. Ръководството на дружеството увери, че наличните обеми са напълно достатъчни за нуждите на земеделците през тази година, като успоредно с това вече се планира и обезпечаването на следващия сезон.

Българските земеделски производители ще могат да се възползват и от значително по-ниски тарифи за водата, тъй като услугата беше официално обявена за дейност от общоикономически интерес. Цените вече са напълно уеднаквени и важат за абсолютно всички видове селскостопански култури.

„Очаква се през този сезон поливните площи да се увеличат с поне 50 000 – 60 000 декара над отчетените миналата година 378 000 декара“, посочи Динева.

Голямата цел пред ръководството на „Напоителни системи“ в 10-годишен хоризонт е пълното възстановяване на напоителната мрежа и достигането на 5 милиона декара годни за поливане площи, при общ потенциал в страната от около 5,2 милиона декара. За постигането на тази цел се разчита и на привличането на млади кадри. Чрез меморандум между Министерството на земеделието и Университета по архитектура, строителство и геодезия се осигуряват стипендии и летни стажове за студенти по „Хидростроителство“, които след това започват работа в регионалните структури на фирмата.

Освен ангажиментите към фермерите, дружеството изпълнява и постоянни функции по превенция от наводнения извън урбанизираните територии, като поддържа отводнителните канали, дигите и корекциите на речните корита. При задействане на жълти, оранжеви или червени кодове за опасни валежи, екипите преминават в денонощни 24-часови дежурства. Тяхната задача е да регулират нивата, да спират притока към каналите при необходимост и да защитават населението и критичната инфраструктура от възникване на бедствени ситуации.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    75 6 Отговор
    Лошите комунисти построиха язовири напоителни системи и канали залесиха милиони декари гори и за 30 години западна демокрация евро цървулите унищожиха всичко това ,окрадоха тръбите и помпените станции ,изсякоха гората и сега нямат вода да гасят пожарите на къщите си ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    Коментиран от #17, #18

    13:25 21.06.2026

  • 2 Държавата

    55 3 Отговор
    да изгони французите от водата на софия, канадските евреи от златото, немските евреи от медта, испанската фирма на винету от летището,..........

    Коментиран от #6

    13:26 21.06.2026

  • 3 пешо

    55 2 Отговор
    да се търси отговорност на тия където продадоха тръбите за скрап и унищожиха всичко изградено

    Коментиран от #15

    13:27 21.06.2026

  • 4 харизанов

    40 0 Отговор
    спокойно и новите тръби ще извадя и продам без значение дали са метални или пластмасови.

    13:27 21.06.2026

  • 5 Яяяяяяя

    19 18 Отговор
    И като ги възстанови, ще ги даде на концесия на свои хора . Схемата е чудесна; ремонт на гърба на данъкоплатеца, печалбите за нас

    13:27 21.06.2026

  • 6 Сталин

    36 2 Отговор

    До коментар #2 от "Държавата":

    Да само от кражбата на злато от канадските мародери и мед от немските мародери, България губи 10 милиарда на година

    Коментиран от #20

    13:28 21.06.2026

  • 7 Щ+Щ

    35 0 Отговор
    Жоро Тръбата Ви дебне!

    13:29 21.06.2026

  • 8 Калин

    48 1 Отговор
    Къде онзи гербаджийски боклук Харизанов който разграби напоителни системи и защо той все още не е в затвора!!!????

    13:29 21.06.2026

  • 9 Гергов свинаря

    9 23 Отговор
    Зорът на Радев е да овладее съдебната система и подсъдимите олигарси да получат амнистия. Ще го представят като борба за независима съдебна система.

    13:32 21.06.2026

  • 10 първо я разпродадоха за скрап

    27 0 Отговор
    ся наново ще я правят и след това ремонт на ремонта докато накрая пак ще я разпродадат за скрап и така до безкрай!

    13:33 21.06.2026

  • 11 Бях точен с парите

    8 15 Отговор
    Само дано да не ни готвят нов Боташ.

    13:33 21.06.2026

  • 12 Пустиня(к)

    6 5 Отговор
    Докат го не чуем от Киро Брейка нема ка да повервам.

    13:34 21.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 4567

    27 0 Отговор
    "Държавата възстановява напоителните системи". Що? Харизанов да не е останал без работа?

    13:38 21.06.2026

  • 15 Съдията

    34 2 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    Тия са известни. ОПГ ГРОБ с Тиквата и шеф на Напоителни системи Харизанов нарязаха тръбите за скрап. Сега го раздава политически анализатор вместо да търка нара в затвора.😂

    13:39 21.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Братчетата на Бойко

    11 26 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Комунистите не са строили нищо, само режеше ленти. Строи ги прлетариата за къшей хляб.

    Коментиран от #28, #40, #45, #46

    13:40 21.06.2026

  • 18 Даниел

    9 18 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Проблема е,че всичко това беше с безплатния труд на хората,бих желал да те видя как ще копаеш канали за без пари по цял ден???

    Коментиран от #38

    13:41 21.06.2026

  • 19 Ами

    35 1 Отговор
    Жоро тръбата , Харизанов, обикаля сороските телевизии всеки ден,но никоя мисирка не го пита защо унищожи поливните системи !

    13:42 21.06.2026

  • 20 койдазнай

    14 5 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Идеята е, че тия пари могат да отиват в цоцорков и вутов. Те знаят какво да правят с тях. И между другото, добивът на злато в България е около 5 тона годишно. Колко милиарда е, нека всеки сам си сметне. И за да не се чудите, сравнет цените на водата в София, където французите ни грабят, със всяко едно държавно ВиК дружество, което се управлява в интерес на народа.

    Коментиран от #26

    13:42 21.06.2026

  • 21 Хихи

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "патриарха агент на кгб":

    такива като тебе задноближат сороските НПО та , ти за целуване на ръка говориш ...

    13:45 21.06.2026

  • 22 Мисит

    23 1 Отговор
    Защо ,държавата? Харизаноов,,,да каже ,,,къде са тръбите,,,Харизанов. Директно в,,Белрне,,,,,,,

    13:47 21.06.2026

  • 23 И пак гласувайте за тиквата

    18 1 Отговор
    Оня непоръбен дебил и крадец Жоро тръбата ще връща ли тръбите или кака се омъжи!

    13:50 21.06.2026

  • 24 Напъни за подмяна на историята

    10 6 Отговор
    И кои са тези хидромелиоративни съоръжения построени преди 1947? Напъните и фантазията не променят историческите факти.

    13:51 21.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Съдията

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "койдазнай":

    И какво е излъгал колегата? Добивът на злато в България е 10 тона на година, 320 000 унции. По 4000 долара са 1 300 000 000 долара. Аурубис прави повече от 4 милиарда и половина оборот в България. Тоест даже над 10 милиарда лева ей така изтичат. Смени елката, или поне батерията.😂

    13:53 21.06.2026

  • 27 Жоро тръбата

    13 0 Отговор
    А на Харизанов обвинение няма ли ?

    14:02 21.06.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Братчетата на Бойко":

    С тоя "къщей хляб" Цена България имаше собствени къщи и апартаменти.
    Провери в ЕС дали е така.

    Коментиран от #33

    14:03 21.06.2026

  • 29 Как

    14 0 Отговор
    Да ги възстанови Харизанов който съсипа напоителни системи.Никаква наказателна отговорност а има наглостта да го дават по телевизията като политически Ана..лизатор.

    14:05 21.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Левски

    11 0 Отговор
    Нека сложат Харизанов за бригадир, да възстанови откраднатото, ама от своя джоб.

    14:08 21.06.2026

  • 32 Тома

    10 0 Отговор
    Жоро тръбата ще е доволен защото преди да стане анализатор с бати Бойко тиквата откраднаха тръбите и ги продадоха за милиони

    14:09 21.06.2026

  • 33 Бай Яни

    1 10 Отговор

    До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Незакони строежи с кражби,комунягите си затваряха очите а раята к адеше и работеше за къший хлебец. Затова и през далечната 91 държавата фалира,

    Коментиран от #36, #37

    14:11 21.06.2026

  • 34 Иван

    12 0 Отговор
    Харизанов ходи по телевизиите и развива разни теории за неща за които няма и идея а питам защо още не е в затвора за разрухата на напоителни системи мисли че хората са забравили ли

    14:17 21.06.2026

  • 35 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    От 1920 до 1990 година ,а какво ни построи Европа ??????

    Коментиран от #43

    14:17 21.06.2026

  • 36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 1 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Яни":

    Щото сега не е фалирала нали? Сега обаче имате и 50 млрд борчове, а нямате какво да прдадете като 91година.Тогава имахме заводи, а сега -? Сега сте на командно дишане от ЕС.

    14:20 21.06.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Яни":

    Барба Яни, а я попрочети кой Бойчов любимец изрови и предаде за скрап
    ДЕСЕТКИ ТОНОВЕ ТРЪБИ ЗА НАПОЯВАНЕ, поставени от льошите преди 1989-та❗

    14:21 21.06.2026

  • 38 Логика, та дрънка

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "Даниел":

    Аха, значи безплатното е проблемът?!
    И понеже е било безплатно, жорката го разруши и го осребри, за да го платим прескъпо на друг Жорка. А през това време издавиха маса българи и разрушиха абсолютно безсмислено съдби и села...

    14:24 21.06.2026

  • 39 Цвете

    8 0 Отговор
    КОЛКО ЯЗОВИРА ИМАШЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕДИ 1990 ГОДИНА? ДНЕС, КОЛКО СА СОБСТВЕНИЦИ НА СЪЩИТЕ? МАФИЯТА ТАКА СЕ " ПОГРИЖИ " ЗА ТЯХ, ЗАТОВА ИМА БЕЗВОДИЕ В ДРУГИ СЛУЧАИ СТРОЕЖИТЕ СА ВЪРХУ РЕКИТЕ И СИ ВЪОБРАЗЯВАТ ,ЧЕ ЩЕ ОСТАНЕ СКРИТО ПОКРИТО. 🤷‍♀️🤦‍♂️👀🎭👀👨‍🎓🚔

    14:24 21.06.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #17 от "Братчетата на Бойко":

    Това което льошите построиха от 1947-ма до 1989-та ,добрите демоКРАДЦИ още не могат да осребрят/окрадат❗
    ДА ГО ЗНАЕШ‼️

    14:25 21.06.2026

  • 41 Демократична справка

    8 0 Отговор
    При социализма полибните площи в българското земеделие бяха13 МИЛИОНА декара. Сега със 180 проекта по незнам каквиси програми поливните площи нямат 300 000 дка. Нерде Ямбул нерде Брюксел!

    14:26 21.06.2026

  • 42 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Това е добре,правилно и похвално,НО защо престъпниците които ги нарязаха на скрап и съсипаха не са в затвора ? Радев,кога ще видим някой от хилядите плъхове които ограбиха държавата в затвора,кога ,или ще си останеш с изказването Мутри вън ? Ако не видим нац.предатели в затворите и с конфискувано имущество няма да спечелиш Президентските избори,а от там ще загубиш до година и местните и си чао !!!!!!!!

    14:27 21.06.2026

  • 43 Българин

    4 5 Отговор

    До коментар #35 от "Kaлпазанин":

    Ние да не сме сакати, че Европа да ни строи? А ние какво построихме на Европа?

    14:29 21.06.2026

  • 44 Който е разрушил системата

    8 0 Отговор
    Да я възстанови!
    Всичко се знае.
    Да ги почват?
    А не такива като В Горанов, отявлен трафикант, всесто да върти кюрека в някоя канавка да ми дава акъли като депутат!
    Голям резил сме!

    Коментиран от #47

    14:30 21.06.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Братчетата на Бойко":

    Само тръбитеза напояване поставени от пр за соца и извадени и продадени от демоКРАДЦИТЕ по темата са за милиони:
    "Ревизия разкри схема за източване на ”Напоителни системи”
    15 000 тона тръби, собственост на държавното дружество "Напоителни системи" са извадени и продадени за скрап, показва доклад на инспектората къмЯ земеделското министерство."❗

    14:33 21.06.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Братчетата на Бойко":

    И кой, и кога е построил
    Най-големият ни зовир „Искър“,
    ами ,„Кърджали“, „Студен Кладенец“ , „Ивайловград", „Александър Стамболийски“,„Камчия“, „Въча“..... и още над 150 язовира 🤔

    14:40 21.06.2026

  • 47 Опа

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Който е разрушил системата":

    Системата беше разрушена през последните 5 години от правителствата на Радев и двете редовни правителства на пуделите с пачки.

    14:51 21.06.2026

  • 48 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Мдаммммм, както беше казал един омразен човек на мразилниците си след 89-а "Няма да успеете да пребоядисате онова, което сме построили!".
    И май се оказа прав....

    15:05 21.06.2026

  • 49 оня с коня

    0 0 Отговор
    Напояването е хубо нещо,но доста СКЪПО Удоволствие,затова и злед Демокрацията Криентите на "Напоителни системи" се разбягаха щото Продукцията им се оскъпява до степен "Непродаваемост".Съобщава се за Уеднаквяване на цените за Поливане,но не се съобщава КОЛКО ПАРИ ще бъде Поливката на Декар- нещо което ще е решаващо за Фермерите,респективно и за "Напоителите".

    15:09 21.06.2026

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