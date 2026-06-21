Държавата възстановява напоителните системи

Мащабна модернизация на хидромелиоративната мрежа, уеднаквяване на цените за поливане и денонощна превенция срещу наводнения в цялата страна обяви изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. В ефира на предаването „Агросвят“ по „Дарик Радио“ тя посочи, че след десетилетия без сериозни ремонти държавното дружество вече е на печалба и рехабилитира десетки ключови обекти за българското земеделие, осигурявайки стабилност за фермерите през настоящия летен сезон на 2026 година. По думите ѝ предприятието е преодоляло дългогодишните тежки загуби на воден ресурс и вече функционира като печеливш бенефициент по европейски програми.
Инфраструктурата за напояване в България, изградена основно в периода между 1920 и 1990 година, не е преминавала през основни ремонти в продължение на десетилетия. Сериозният обрат в състоянието на съоръженията започва по подмярка 4,3 от Програмата за развитие на селските райони.
Към момента държавното дружество отчита 24 успешно приключили проекта за рехабилитация в различни региони. Благодарение на тези инвестиции поливните площи у нас са се увеличили с 200 000 декара, а потенциалната икономия на вода е достигнала 50%.
„От изграждането на хидромелиоративната инфраструктура в периода 1920–1990 година по нея не бяха извършвани основни ремонти“, отбеляза Снежина Динева. Тя допълни, че в момента се изпълняват нови 35 обекта по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, като строителните дейности трябва да приключат до края на следващата година. Предстои на сайта на дружеството да бъдат публикувани видеоклипове, показващи реалната промяна на амортизираните канали.
Въпреки сериозното засушаване, което се наблюдава през последните години, „Напоителни системи“ стартира настоящия напоителен сезон с около 80% наличност на воден ресурс в 19-те комплексни и значими язовира, които стопанисва. Ръководството на дружеството увери, че наличните обеми са напълно достатъчни за нуждите на земеделците през тази година, като успоредно с това вече се планира и обезпечаването на следващия сезон.
Българските земеделски производители ще могат да се възползват и от значително по-ниски тарифи за водата, тъй като услугата беше официално обявена за дейност от общоикономически интерес. Цените вече са напълно уеднаквени и важат за абсолютно всички видове селскостопански култури.
„Очаква се през този сезон поливните площи да се увеличат с поне 50 000 – 60 000 декара над отчетените миналата година 378 000 декара“, посочи Динева.
Голямата цел пред ръководството на „Напоителни системи“ в 10-годишен хоризонт е пълното възстановяване на напоителната мрежа и достигането на 5 милиона декара годни за поливане площи, при общ потенциал в страната от около 5,2 милиона декара. За постигането на тази цел се разчита и на привличането на млади кадри. Чрез меморандум между Министерството на земеделието и Университета по архитектура, строителство и геодезия се осигуряват стипендии и летни стажове за студенти по „Хидростроителство“, които след това започват работа в регионалните структури на фирмата.
Освен ангажиментите към фермерите, дружеството изпълнява и постоянни функции по превенция от наводнения извън урбанизираните територии, като поддържа отводнителните канали, дигите и корекциите на речните корита. При задействане на жълти, оранжеви или червени кодове за опасни валежи, екипите преминават в денонощни 24-часови дежурства. Тяхната задача е да регулират нивата, да спират притока към каналите при необходимост и да защитават населението и критичната инфраструктура от възникване на бедствени ситуации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
Коментиран от #17, #18
13:25 21.06.2026
2 Държавата
Коментиран от #6
13:26 21.06.2026
3 пешо
Коментиран от #15
13:27 21.06.2026
4 харизанов
13:27 21.06.2026
5 Яяяяяяя
13:27 21.06.2026
6 Сталин
До коментар #2 от "Държавата":Да само от кражбата на злато от канадските мародери и мед от немските мародери, България губи 10 милиарда на година
Коментиран от #20
13:28 21.06.2026
7 Щ+Щ
13:29 21.06.2026
8 Калин
13:29 21.06.2026
9 Гергов свинаря
13:32 21.06.2026
10 първо я разпродадоха за скрап
13:33 21.06.2026
11 Бях точен с парите
13:33 21.06.2026
12 Пустиня(к)
13:34 21.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 4567
13:38 21.06.2026
15 Съдията
До коментар #3 от "пешо":Тия са известни. ОПГ ГРОБ с Тиквата и шеф на Напоителни системи Харизанов нарязаха тръбите за скрап. Сега го раздава политически анализатор вместо да търка нара в затвора.😂
13:39 21.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Братчетата на Бойко
До коментар #1 от "Сталин":Комунистите не са строили нищо, само режеше ленти. Строи ги прлетариата за къшей хляб.
Коментиран от #28, #40, #45, #46
13:40 21.06.2026
18 Даниел
До коментар #1 от "Сталин":Проблема е,че всичко това беше с безплатния труд на хората,бих желал да те видя как ще копаеш канали за без пари по цял ден???
Коментиран от #38
13:41 21.06.2026
19 Ами
13:42 21.06.2026
20 койдазнай
До коментар #6 от "Сталин":Идеята е, че тия пари могат да отиват в цоцорков и вутов. Те знаят какво да правят с тях. И между другото, добивът на злато в България е около 5 тона годишно. Колко милиарда е, нека всеки сам си сметне. И за да не се чудите, сравнет цените на водата в София, където французите ни грабят, със всяко едно държавно ВиК дружество, което се управлява в интерес на народа.
Коментиран от #26
13:42 21.06.2026
21 Хихи
До коментар #13 от "патриарха агент на кгб":такива като тебе задноближат сороските НПО та , ти за целуване на ръка говориш ...
13:45 21.06.2026
22 Мисит
13:47 21.06.2026
23 И пак гласувайте за тиквата
13:50 21.06.2026
24 Напъни за подмяна на историята
13:51 21.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Съдията
До коментар #20 от "койдазнай":И какво е излъгал колегата? Добивът на злато в България е 10 тона на година, 320 000 унции. По 4000 долара са 1 300 000 000 долара. Аурубис прави повече от 4 милиарда и половина оборот в България. Тоест даже над 10 милиарда лева ей така изтичат. Смени елката, или поне батерията.😂
13:53 21.06.2026
27 Жоро тръбата
14:02 21.06.2026
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #17 от "Братчетата на Бойко":С тоя "къщей хляб" Цена България имаше собствени къщи и апартаменти.
Провери в ЕС дали е така.
Коментиран от #33
14:03 21.06.2026
29 Как
14:05 21.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Левски
14:08 21.06.2026
32 Тома
14:09 21.06.2026
33 Бай Яни
До коментар #28 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Незакони строежи с кражби,комунягите си затваряха очите а раята к адеше и работеше за къший хлебец. Затова и през далечната 91 държавата фалира,
Коментиран от #36, #37
14:11 21.06.2026
34 Иван
14:17 21.06.2026
35 Kaлпазанин
Коментиран от #43
14:17 21.06.2026
36 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Бай Яни":Щото сега не е фалирала нали? Сега обаче имате и 50 млрд борчове, а нямате какво да прдадете като 91година.Тогава имахме заводи, а сега -? Сега сте на командно дишане от ЕС.
14:20 21.06.2026
37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #33 от "Бай Яни":Барба Яни, а я попрочети кой Бойчов любимец изрови и предаде за скрап
ДЕСЕТКИ ТОНОВЕ ТРЪБИ ЗА НАПОЯВАНЕ, поставени от льошите преди 1989-та❗
14:21 21.06.2026
38 Логика, та дрънка
До коментар #18 от "Даниел":Аха, значи безплатното е проблемът?!
И понеже е било безплатно, жорката го разруши и го осребри, за да го платим прескъпо на друг Жорка. А през това време издавиха маса българи и разрушиха абсолютно безсмислено съдби и села...
14:24 21.06.2026
39 Цвете
14:24 21.06.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Братчетата на Бойко":Това което льошите построиха от 1947-ма до 1989-та ,добрите демоКРАДЦИ още не могат да осребрят/окрадат❗
ДА ГО ЗНАЕШ‼️
14:25 21.06.2026
41 Демократична справка
14:26 21.06.2026
42 ШЕФА
14:27 21.06.2026
43 Българин
До коментар #35 от "Kaлпазанин":Ние да не сме сакати, че Европа да ни строи? А ние какво построихме на Европа?
14:29 21.06.2026
44 Който е разрушил системата
Всичко се знае.
Да ги почват?
А не такива като В Горанов, отявлен трафикант, всесто да върти кюрека в някоя канавка да ми дава акъли като депутат!
Голям резил сме!
Коментиран от #47
14:30 21.06.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Братчетата на Бойко":Само тръбитеза напояване поставени от пр за соца и извадени и продадени от демоКРАДЦИТЕ по темата са за милиони:
"Ревизия разкри схема за източване на ”Напоителни системи”
15 000 тона тръби, собственост на държавното дружество "Напоителни системи" са извадени и продадени за скрап, показва доклад на инспектората къмЯ земеделското министерство."❗
14:33 21.06.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #17 от "Братчетата на Бойко":И кой, и кога е построил
Най-големият ни зовир „Искър“,
ами ,„Кърджали“, „Студен Кладенец“ , „Ивайловград", „Александър Стамболийски“,„Камчия“, „Въча“..... и още над 150 язовира 🤔
14:40 21.06.2026
47 Опа
До коментар #44 от "Който е разрушил системата":Системата беше разрушена през последните 5 години от правителствата на Радев и двете редовни правителства на пуделите с пачки.
14:51 21.06.2026
48 Тити на Кака
И май се оказа прав....
15:05 21.06.2026
49 оня с коня
15:09 21.06.2026