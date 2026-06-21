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Иван Василев: Мобилното приложение на платформата „Колко струва“ ще бъде представено идните седмици

Иван Василев: Мобилното приложение на платформата „Колко струва“ ще бъде представено идните седмици

21 Юни, 2026 14:26 478 12

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Технологията може да помогне на държавните служители да елиминират повтаряемите задачи и да им даде време за създаване на по-креативни, по-добри политики

Иван Василев: Мобилното приложение на платформата „Колко струва“ ще бъде представено идните седмици - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Първата версия на мобилно приложение, което ще надгради платформата „Колко струва“, ще бъде представено идните седмици. Това съобщи министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в предаването „Събуди се“ на Нова телевизия. В приложението ще има възможност и функционалност хората да се ориентират спрямо потребителски си нужди в кой магазин най-евтино могат да закупят необходимите им продукти.

Работим по това да приоритизираме по важност услугите, които да електронизираме, като целта е да направим първо най-често ползваните от гражданите, каза министър Василев. Той се ангажира, че ще работи за това административните услуги да станат бързи, лесни и удобни за гражданите и бизнеса, така че да се спестява време и да е удобно взаимодействието с държавната администрация.

Амбицията ми е да надграждаме това, което имаме до момента, защото то е доста хаотично, понякога проблемно като функционалност и изпълнение на работата, каза министър Василев.

По отношение на това знае ли администрацията ни как да работи с изкуствен интелект (ИИ) Иван Василев заяви, че ИИ ежедневно се използва. По думите му новите технологии се приемат като средство за подобряване на ефективността на ежедневната работа. Според министъра технологията може да помогне на държавните служители да елиминират повтаряемите задачи и да им даде време за създаване на по-креативни, по-добри политики. Ще работим в посока за все повече внедряване на технологиите в държавната администрация, подчерта Иван Василев. Той смята, че технологиите не трябва да плашат хората, а да ги направят по-конкурентни.

Що се отнася до дигиталния портфейл - входна точка за достъп до държавни услуги през телефона, министър Василев каза, че България е задължена да го направи от три години, но няма почти никаква свършена работа до момента. Ускорили сме темпа на работа, за да направим всичко възможно това да стане до края на тази година, което е срокът от Европейската комисия, но е възможно да има забавяне, посочи Иван Василев.

По отношение на Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА), която заработи тази седмица, министър Василев каза, че тя е създадена, за да повиши прозрачността, а в следващите версии и контрола върху обществените поръчки, като така направи по-ефективно разходването на средствата. В следващата версия ще има интегриран модел с изкуствен интелект, който да контролира възлаганията, така че да няма фаворизиране на фирми.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ще бъде представено идните седмици

    6 0 Отговор
    Около Коледа...

    14:28 21.06.2026

  • 2 В кюстендил

    7 0 Отговор
    Изкупуват черешите на цена 70 цента.колко трябва да струват в магазина.

    14:30 21.06.2026

  • 3 скъпо ще струва

    7 0 Отговор
    Приложението колко струва дали не се явява удобния инструмент за картелно изравняване на цените равнявайки се по търговските вериги.

    14:32 21.06.2026

  • 4 ваньо

    3 0 Отговор
    с тва приложение ше са опраим!

    Коментиран от #6

    14:33 21.06.2026

  • 5 Анонимен

    7 0 Отговор
    Какви невероятни лъжи за мароумници Оставка и нови избори

    14:34 21.06.2026

  • 6 и това ли

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "ваньо":

    като приложението алерт бг ужким го има а файда никаква даже и не работи?

    14:35 21.06.2026

  • 7 Стенли

    7 0 Отговор
    Тъй тъй , много нещо весел ми се вижда , абе друго си с министерската заплата,както онази госпожа шефката на ндк , алчност алчност и сега влиза в обяснителен режим че не били14 000нщевро , а само 9600😮‍💨😕♿

    14:35 21.06.2026

  • 8 Въдещият череши

    6 0 Отговор
    Колко струва казвам аз, който го продавам. Ако не ти изнася 20 еврака за череши, ходи си купувай от другаде. Законът ме пази. Ще се съобразявам с някакви си приложения, разбираш ли...

    Коментиран от #9

    14:36 21.06.2026

  • 9 червен картеладжия

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Въдещият череши":

    аз казвам точка!!!

    14:37 21.06.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    НАМЕРИХ ПЪРВАТА ЖЕРТВА НА СИГМА
    .....
    НО НЕ МОГА ДА ПИША ПРЕДИ ДА УВЕДОМЯ РАДЕВ, ДАНС И ДЕМЕРДЖИЕВ
    .....
    ПОНЕЖЕ ЗАСЯГА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

    14:38 21.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Румен мистър кеш боташ Радев

    2 1 Отговор
    Забога братя, не купувайте!

    14:55 21.06.2026

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