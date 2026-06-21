Разширението на ПАВЕЦ „Чаира“ е критичен инфраструктурен проект

ПАВЕЦ „Чаира“ е изключително важно инфраструктурно съоръжение, а разширението му е критичен инфраструктурен проект, защото ще даде възможност да се увеличи обемът за съхранение на енергия и дава гъвкавост по отношение на самата система за съхранение. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в предаването на БНТ „Говори сега“.

По думите ѝ разширението би дало възможност за по-дълго съхранение на енергия, за повече часове работа, което е наистина нужно на системата към момента с оглед на новите участници - възобновяемите източници, които влизат с доста агресивен мащаб.

България има изключителен потенциал да се позиционира освен като преносна инфраструктура и като системи за съхранение, коментира Петрова. Тя допълни, че страната ни е станала пример по отношение на голямото количеството батерии за съхранение, които са влезли в системата. Според нея вече е видно, че те работят и оптимизират регионалните системи.

Енергийният министър отбеляза, че Националната електрическа компания (НЕК) има доста по-голямо и амбициозно портфолио от проекти за ПАВЕЦ - още поне 4-5 проекта се разработват и те са наистина нужни в контекста на цялостното развитие и трансформация на енергийните системи.

Ива Петрова заяви, че от 2022 г. насам са положени много усилия, разработени са сериозно техническите и екологичните аспекти на ПАВЕЦ „Чаира“, така че проектът се осъществява по най-добрите стандарти.

По отношение на сроковете енергийният министър каза, че в момента НЕК подготвя кандидатстване за съфинансиране по линия на Механизма за свързване на Европа. В момента се прави актуализация на графика, на стойностите, необходимото финансиране, модела за финансиране и след няколко месеца ще може да се даде повече информация за срокове на изпълнение, посочи тя.

Що се отнася до текущите ремонти на ПАВЕЦ „Чаира“, Петрова посочи, че по хидроагрегат 1 работи „Тошиба“ и се очаква той да бъде в експлоатация най-късно в началото на 2028 г., а за хидроагрегат 4 в момента се търси оптималното техническо решение.

С разширяването на ПАВЕЦ „Чаира“ България затвърждава позицията си на иновативен и устойчив играч в енергийния сектор. Новите проекти ще осигурят по-голяма сигурност, стабилност и възможности за интеграция на възобновяеми източници, което е ключово за бъдещето на националната енергетика.