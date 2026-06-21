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Разширението на ПАВЕЦ „Чаира“ е критичен инфраструктурен проект

Разширението на ПАВЕЦ „Чаира“ е критичен инфраструктурен проект

21 Юни, 2026 14:39 629 10

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Мащабният проект за съхранение на енергия обещава повече гъвкавост и сигурност в условията на растящ дял на възобновяемите източници

Разширението на ПАВЕЦ „Чаира“ е критичен инфраструктурен проект - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ПАВЕЦ „Чаира“ е изключително важно инфраструктурно съоръжение, а разширението му е критичен инфраструктурен проект, защото ще даде възможност да се увеличи обемът за съхранение на енергия и дава гъвкавост по отношение на самата система за съхранение. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в предаването на БНТ „Говори сега“.

По думите ѝ разширението би дало възможност за по-дълго съхранение на енергия, за повече часове работа, което е наистина нужно на системата към момента с оглед на новите участници - възобновяемите източници, които влизат с доста агресивен мащаб.

България има изключителен потенциал да се позиционира освен като преносна инфраструктура и като системи за съхранение, коментира Петрова. Тя допълни, че страната ни е станала пример по отношение на голямото количеството батерии за съхранение, които са влезли в системата. Според нея вече е видно, че те работят и оптимизират регионалните системи.

Енергийният министър отбеляза, че Националната електрическа компания (НЕК) има доста по-голямо и амбициозно портфолио от проекти за ПАВЕЦ - още поне 4-5 проекта се разработват и те са наистина нужни в контекста на цялостното развитие и трансформация на енергийните системи.

Ива Петрова заяви, че от 2022 г. насам са положени много усилия, разработени са сериозно техническите и екологичните аспекти на ПАВЕЦ „Чаира“, така че проектът се осъществява по най-добрите стандарти.

По отношение на сроковете енергийният министър каза, че в момента НЕК подготвя кандидатстване за съфинансиране по линия на Механизма за свързване на Европа. В момента се прави актуализация на графика, на стойностите, необходимото финансиране, модела за финансиране и след няколко месеца ще може да се даде повече информация за срокове на изпълнение, посочи тя.

Що се отнася до текущите ремонти на ПАВЕЦ „Чаира“, Петрова посочи, че по хидроагрегат 1 работи „Тошиба“ и се очаква той да бъде в експлоатация най-късно в началото на 2028 г., а за хидроагрегат 4 в момента се търси оптималното техническо решение.

С разширяването на ПАВЕЦ „Чаира“ България затвърждава позицията си на иновативен и устойчив играч в енергийния сектор. Новите проекти ще осигурят по-голяма сигурност, стабилност и възможности за интеграция на възобновяеми източници, което е ключово за бъдещето на националната енергетика.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Стенли

    2 1 Отговор
    Това уникално съоръжение проектирано още през соца , и завършено в началото на така наречената демокрация от японската фирма Тошиба , което с некадърно управление успяха да разбият , впрочем на там беше тръгнал и АЕЦ Козлодуй 😮‍💨

    14:45 21.06.2026

  • 3 намирисва

    2 0 Отговор
    на някаква хранилка или схема за крадене?

    14:46 21.06.2026

  • 4 Митето

    3 2 Отговор
    Аз не вярвам, че либералните некадърни евроатлантици могат да построят нещо подобно днес

    Коментиран от #8

    14:54 21.06.2026

  • 5 койдазнай

    4 0 Отговор
    ПАВЕЦ Чаира беше довършен между 1990 и 1999, въпреки всичките кризи и сътресения. Сега 9 години не могат да го ремонтират, след като зорлем го потрошиха!

    14:54 21.06.2026

  • 6 Боко и него не познава

    2 0 Отговор
    И кой потроши ПАВЕЦ "Чаира", или кака се омъжи !?

    14:59 21.06.2026

  • 7 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Гербаджиите унищожиха Павец Чаира и нанесоха щети за милиарди, а ППдебилите ги аплодираха.

    15:05 21.06.2026

  • 8 А според мен

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Митето":

    Кирил Петков може да построи нещо като ПАВЕЦ Чаира.
    От пластелин.
    Модел 1:2400

    15:05 21.06.2026

  • 9 Вале-каро

    0 0 Отговор
    Но никой не казва защо се построи ПАВЕЦ"Чаира".

    15:09 21.06.2026

  • 10 дасдад

    0 0 Отговор
    Уникално съоръжение, ходил съм там 2001-ва, когато още работеше.
    За жалост демокрацията и слагачеството пред ЕС/САЩ доведе то момент, в който от износител на ел. енергия ще се превърнем във вносител.

    15:10 21.06.2026

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