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Владислав Горанов: Ако не се предприемат малко по-решителни действия, иначе ще агонизираме

Владислав Горанов: Ако не се предприемат малко по-решителни действия, иначе ще агонизираме

21 Юни, 2026 16:47 488 15

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В последните 11 месеца, в които Росен Желязков управляваше, няма от какво да се срамуваме, декларира депутатът от ГЕРБ

Владислав Горанов: Ако не се предприемат малко по-решителни действия, иначе ще агонизираме - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Прогресивна България" би следвало да покаже някаква воля за по-бърза консолидация. Ако не го направи, ще агонизираме, защото само след два-три месеца трябва да предложат следващия бюджет.

Това заяви пред БНР депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Владислав Горанов.

"Ако не се предприемат малко по-решителни действия, запълването на дупката ще стане просто по-бавно. Показването на значително отклонение от 3-те процента в 2026 г. вероятно ще провокира допълнителна динамика в отношенията ни с ЕК, която може да ескалира на следващо ниво процедурата за прекомерен дефицит и да изиска конкретни мерки от страна на българското правителство. Смятам, че имат какво да направят сегашното мнозинство за малко по-решително съкращаване на потенциалния дефицит. Смятам, че трябва да го направят сега като предпоставка за по-бърза консолидация 2027 и 2028 г. Сигурен съм, че имаха голямо доверие, за да правят именно такива по-решителни стъпки и ако не ги правят, може да се получи някакъв отлив", изказа мнението си той. И допълни:

"Ако сега могат да пишат сметката на миналото, за бюджета за 2027 г. няма да имат много легални оправдания за бездействие".

Според него дефицитът в бюджета, който ще предложат управляващите в следващите дни, ще бъде над 3%. "Ако е над 3%, то 3,8 милиарда евро - размерът на новия заем, могат да се окажат по-малко от дефицита, който ще бъде заложен в бюджета за 2026 година, т.е. тези средства няма да са достатъчни, за да покрият цялото необходимо външно финансиране на бюджета", смята депутатът.

"Радев е в позицията да действа сам и не е нужно да приема от никой съвети. Това е част от предимството и от недостатъка. Той трябва да осъзнае, че вероятно тези 131 депутати са му дадени от народа, за да извършва непопулярни мерки и действия. Ако се подведе, че с плъзгане по повърхността ще запази популярността и влиянието си сред обществото, може да му изиграе лоша шега", коментира Горанов в интервю за предаването "Неделя 150".

Според него българинът осъзнава, когато има проблем и е склонен да поема непопулярни решения. Това, че "Прогресивна България" не е достатъчно решителна, ще им изиграе лошо шега, смята той.

"Ако идеята на сегашното правителство е да не разсърди никой, няма да се стигне до бюджетът с 3% дефицит, камо ли по-нисък, въпреки че 131 депутати са събрани под един общ знаменател, защото хората очевидно искат решителни действия и са сложили властта при тях".

По думите му данъчната система е поставена под изпитание:

"Тя трябва да финансира не 38 - 39% от брутния вътрешен продукт разходи, а 45 - 46% - нещо, което не е невъзможно. По-голямата част от държавите в Европейския съюз работят с такива нива на преразпределение, но не при този данъчен модел. Т.е. ако ти си постигнал консенсус, че ще работиш с ниски данъци и ще преразпределяш по-малко - нещо, което има аргументи, особено при слабо държавно управление или при недоверие на обществото в държавното управление, в този момент ти нямаш възможност и нямаш право да разширяваш толкова разходната база. Друг е въпросът, че когато тръгнеш да свиваш разходите, едни пари няма да стигнат до определени групи хора и те ще бъдат недоволни".

Коментарите на Международния валутен фонд трябваше да се чуят малко по-рано, отправи критика бившият финансов министър. "МВФ проспа счупването на фиска в България", категоричен бе той.

Депутатът от ГЕРБ бе категоричен, че не се притесняват от действията на властта, които могат да доведат до разкриване на нередности:

"Ако всичко се случва с инструментариума на правовата държава, нямаме никакви притеснения. Ако някъде са се правили безобразия или някой нещо е сбъркал, да си носи последиците".

В последните 11 месеца, в които Росен Желязков управляваше, няма от какво да се срамуваме, декларира той.

Горанов поздрави председателя на 51-вия парламент Наталия Киселова, която според него е постъпила много принципно, като не е приела "провокацията" на Румен Радев за провеждането на референдум и днес сме в еврозоната.

За оттеглянето на Делян Добрев от парламента, Владислав Горанов напомни, че той отдавна е споделял, че иска да се занимава с лични неща. Напускането на парламента не е напускане на политиката, подчерта той. По думите му Делян Добрев е много сериозен и много години е водил битки за каузите на ГЕРБ, но сега иска да се дистанцира.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 запълването на дупката

    6 0 Отговор
    Нама Да стане !

    16:50 21.06.2026

  • 2 Гост

    7 0 Отговор
    А Бойко е Желязков още не бяха дошли на власт и Бойко вика “не достигат едни 18-20 милиарда ще дърпаме заем”, а то какво излезе за 6 години е изхарчил 100 милиарда лева за Инхаус, средно по 20 милиарда на година.

    16:51 21.06.2026

  • 3 Нагъл

    9 1 Отговор
    Гьонсурат ! След като такива предатели като него, Шиши, Кокорчо и Тиквата ни предадоха насилствено в еврозоната, сега призовава да режат още от парите на българите, който орязаха със 100% !

    16:54 21.06.2026

  • 4 бою циганина

    7 0 Отговор
    всичкото крадлив уруд от дпс-гроб дрябва да бъде осъдено и на Персин

    16:54 21.06.2026

  • 5 Овчар

    8 0 Отговор
    Този е такава продажба мърша че след време ще го пишат в учебниците...! Гнусен сопол.

    16:54 21.06.2026

  • 6 1488

    8 0 Отговор
    ти кого плашиш бе, магнит

    16:55 21.06.2026

  • 7 Ти ще

    7 0 Отговор
    агонизираш защото си бездомник, ние сме си екстра. Тоя крадец стана медиен любимец. Не става въпрос за ограничаване свободата на словото, а за елементарна хигиена. Колкото нясой е по-омазан, толкова е по-харесван от мисирниците

    16:55 21.06.2026

  • 8 Радикал

    3 0 Отговор
    Всички като тебе в кауша и изтръскване на всичко каквото сте откраднали обратно. Бюджета ще се препълни за години напред а и заемите ще се върнат.

    16:56 21.06.2026

  • 9 Тоя защо е на свобода и ръси наглости

    4 0 Отговор
    Ако не се предприемат малко по-решителни действия Влади Горанов и всички приятелчета от ГЕРБ да бъдат осъдени и в затвора, иначе ще агонизираме и е било безсмисленно гласуването за Румен Радев.

    16:56 21.06.2026

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ОПГ СИК В ЗАТВОРА
    И ВЛАДИ ЩЕ ИМ МОМАТА - ТОЙ ГО МОЖЕ
    .....
    РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

    17:00 21.06.2026

  • 11 Град София

    1 0 Отговор
    Тея с по 20се магазина и апартамента..няма да агонизират толкова лесно!

    17:01 21.06.2026

  • 12 стига, бе

    1 0 Отговор
    Срам и резил точно тоя намагнитения да дава акъл!

    17:01 21.06.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    СЪС СИГМА-ТА ИМ НАБАРАХ МНОГО ГОЛЯМА ДАЛАВЕРА ...
    .... КОЯТО ЗАПЛАШВА И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ..... МНОГО ГЕРБАДЖИИ СА В НЕЯ АМА МНОГО
    ......
    ЩЕ Я РАПОРТУВАМ НА ДАНС, РАДЕВ, ДЕМЕРДЖИЕВ И НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

    17:03 21.06.2026

  • 14 Връщай

    1 0 Отговор
    заграбените милиарди , както и всеки от шайката ви ! Абсолютни престъпници ! А "Регресивна България" да пришпорва мафията и олигарсите , нали това бяха предизборните им "обещания" ?

    17:03 21.06.2026

  • 15 ГОРАНООООВ , ДЕ ГО КРАДЕНИЯ ДЖИП ,

    1 0 Отговор
    БЕ МОШЕННИКОООООО !? КАК НЕ СИ В ЗАТВОРА БЕ МУТРО ?

    17:04 21.06.2026

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