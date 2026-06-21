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Татяна Дончева: За 50 дни "Прогресивна България" направиха каквото можаха, каквото могат и за каквото имат сили

Татяна Дончева: За 50 дни "Прогресивна България" направиха каквото можаха, каквото могат и за каквото имат сили

21 Юни, 2026 17:18 1 584 19

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Бюджетът е за месец - два - няма нищо фатално, посочи партийният лидер

Татяна Дончева: За 50 дни "Прогресивна България" направиха каквото можаха, каквото могат и за каквото имат сили - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За 50 дни "Прогресивна България" направиха каквото можаха, каквото могат и за каквото имат сили.

Това заяви пред БНР лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева.

"Изводи могат да се правят от първия ден, даже от първия час, понеже резултатът след 100 дни и след 1100 е този - пропорционален на заложените възможности. Както се казва, по акад. Ангел Балевски - не може да се развива нещо, ако то не е навито предварително.

Оплакването, че не са минали 100 дни е излишно, защото смятам, че и медиите, и гражданите проявяват толерантност и добронамереност. Това е положението. Ако на някой му се вижда, че работата е съмнителна, може да си държи още 50 дни впечатленията за себе си", изказа мнението си тя.

В предаването "Неделя 150" Дончева коментира промените в Закона за съдебната власт. Според нея това, което е направено до момента, не може да се нарече реформа. "Има просто подготвителни действия за избора на нов ВСС", уточни тя.

По думите ѝ това, което е набелязано в закона, е много малко по обем и не обхваща ключови неща. За нея изборът на ВСС е най-належащото.

"Виждам, че има спор дали да се събират избирателите в София, или да има гласуване по региони", коментира Татяна Дончева. Според нея обаче това не е решаващо и фатално:

"Тези напъни за привличане на НПО-та, които да номинират по всяко време пред парламента директно, не водят до нищо добро. Най-грубото лобиране се извършва чрез НПО-та, където никой не носи отговорност за нищо. Самите кандидати, самите мераклии си правят НПО-та, за да лансират самите себе си.

Няма пречка партийните централи или групата да си измисли начина, по който прави селекция. Тъй като няма как партийни структури да ти подават партийни активисти, обикновено те ще се допитат до професионална общност. Кой ще надделее във влиянието, както стане. Ако ПП и ДБ искат да имат хора, които да предложат от НПО сектора или научните среди, няма проблем те да са техен източник. Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили, това е въпрос на формалност. Смятам, че парламентарно правилно е кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили".

Относно скандала във Висшия адвокатски съвет, който трябваше да определи един от членовете на новата Комисия за противодействие на корупцията, лидерът на "Движение 21" посочи:

"Който не е запознат с проблемите на адвокатурата, той не знае, че в продължение на много години винаги изборът на членове на Висшия адвокатски съвет, на ръководството на софийската адвокатурата, е скандал. Там винаги се оспорва до дупка. Там са много префинени методите за лобиране. И в избора на НС, и в избора във Висшия адвокатски съвет, и в другите професионални общности - водещо е какви хора се изтикват. Ако те са професионалисти с репутация, тежест, устойчивост, значи посоката е добра".

Дончева е категорична, че е нужно да се устремят както ПП и ДБ, така и и "Възраждане" и новите управляващи от ПБ към избор на подходящи хора. "Само ПБ, ако може да спре с чиновниците, защото вече чиновниците във ВСС ще бъдат ужас", допълни тя.

Според нея не е вярно, че много от кадрите на БСП са намерили излаз във високите етажи на новата власт.

Татяна Дончева смята, че "пиарът много се е развихрил и малко прекалява с това колко са празни държавните финанси". Има сметнат бюджет, който през ноември миналата година беше сложен на масата, напомни тя и уточни, че поне като уравнение е бил изчислен.

"Да, имаше съществени обструкции и те касаеха пробутването на пеевските проекти и общини като приоритет за финансиране, което е поправимо. Друго поправимо е да бъдат попълнени съобразно дадените предварително обещания тези социални групи, които протестираха и бяха уважени техните протести. Това на практика е бюджет за месец - два. Не виждам нищо фатално, нищо кой знае какво".

"Като една работа не ти е професионално позната, ще я започваш 3 пъти отначало. Намерете си някой, който е писал бюджети", каза лидерът на "Движение 21".

По думите ѝ Румен Радев има желание да внесе определени корекции в българската външна политика. Татяна Дончева ги одобрява и смята, че "е добре България да спре да бъде последната дупка на кавала".

"На кого и каква работа ще свърши налагането на санкции на руския патриарх?", попита тя и добави:

"Той благославя държавата си и нейния суверенитет, той е лоялен към своята държава. Това, че благославя войските на своята държава не го прави човек, който да бъде сложен под санкции".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    18 12 Отговор
    Свръх Дефицита е дело на Борисов, Пеевски и ППДБ. Така, че заслужено това е последицата от корумпирания мафиотски стил на управление. Точно те вкараха България в дългова спирала и унищожиха държавата със зависими и не работещи за народа институции., с корупции , кражби и завишени в пъти обществени поръчки.. Сега партията на Румен Радев Прогресивна България
    работят на бързи обороти за да изчистят катрана отвсякъде. И да, България вече ще отстоява националните си интереси. Българския народ е на първо място и няма да бъде сателит и робуващ изпълнител на желанията на ЕС.

    Коментиран от #11, #17

    17:20 21.06.2026

  • 2 1488

    12 1 Отговор
    а ква е разликата между
    "каквото можаха" и "каквото могат"
    или аз нещо не разбрах ??

    17:21 21.06.2026

  • 3 Летец Пешеходец

    19 12 Отговор
    Права е другарката- "каквото можаха, това направиха". А то не е много. Увеличиха си заплатите и казаха на лекарите, учителите и пенсионерите, че за тях пари няма. Ще теглят 4 милиарда кредит, независимо че получиха 1 един милиард по ПВУ, бюджет не могат да приемат, но Мунчо Боташкав каза, че ще наложи вето на санкциите срещу Гундяев и олигарха Алекперов. Наесен нови избори.

    17:29 21.06.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 9 Отговор
    ТАКА .. МУЦКА . ХАЙДЕ ДА ПОЧНЕМ С ПРИКАЗКАТА
    " ОТИШЪЛ ЦЪРЕН ВАНЬО ПРИ ГОЦЕТО- ТО И КОЛЮ ДОБРЕВ И ИМ ПРЕДЛОЖИЛ ДА СИ ПОДЕЛЯТ БЪЛГАРИЯ МЕЖДУ ЦК НА БКП, МУЛТИГРУП, СДС И ОПГ СИК "
    .....
    ТРЯБВА ДА ПОЧНЕМ ДА СИ КАЗВАМЕ НЯКОИ ИСТИНИ :)

    17:29 21.06.2026

  • 5 каквото могат и за каквото имат сили

    12 4 Отговор
    не стринке
    не се прави на разсеяна

    могат и да впрегнат и службите на хранилка
    да разследват всички общ поръчки и разходи в хазната
    също участвалите в тях с проверка на банкови сметки и дали има други такива по света с техните имена
    и обиски по домове и зайчарници дали ще изскочи нещо нередовно
    и подвеждане под съдебна отговорност
    и подмяна на съдии с честни съдии

    17:33 21.06.2026

  • 6 нннн

    11 9 Отговор
    Мислите ли че Борисов току-така хвърли оставката?
    Предните управляващи знаеха каква попара са надробили и дадоха на следващите да я сърбат.

    17:33 21.06.2026

  • 7 А КОЙ Е ВАГИТ

    12 4 Отговор
    Че МУНЧО
    ИСКА БЪЛГАРИЯ
    ДА МУ СПАСЯВА ДИРНИКА ?

    Коментиран от #16

    17:35 21.06.2026

  • 8 Освен

    10 5 Отговор
    глупости друго не са направили, а и не са имали намерение да правят. Тяхното излезе дупе власт да види

    17:35 21.06.2026

  • 9 За 50 Дни

    10 5 Отговор
    Се Роди и Новия
    Троянски Кон .
    Така наречения Нов Орбан.

    17:36 21.06.2026

  • 10 Дрън ! Дрън !

    4 0 Отговор
    Има Конституция !

    Има И Закон !

    Които предначертават !

    Действията На Една Държава !

    Но Защо Българските Феодали !

    Не се Съобразяват !

    С Тях ?

    17:40 21.06.2026

  • 11 уточнение

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Ако трябва да сме прецизни, Бойко и Пеевски управляваха почти 12 години, а ПП-ДБ по малко от година. Пропагандата обаче си върши работата, а на Радев е възложена мисия да върне Борисов и Пеевски във властта на бял кон. Всичките му действия до настоящия момент по безупречен начин показват, че основната цел е не да изкара мандата си докрай, а да предизвика недоволства и предсрочни избори. Партията му дори не е обявила програма или посока в която ще се развива България по време на тяхното управление, защото няма задължителния за дългосрочно управляващи поглед в бъдещето. Познай кой ще се вреди във властта след като Радев бъде отсвирен.

    17:45 21.06.2026

  • 12 СССС

    7 6 Отговор
    Радев трябва да разчисти от администрациятя търтеите на Герб,ДПС и ПП ,да се спрат кражбите от ток и горива /МНОГО ПОСРЕДНИЦИ/ !!!

    17:56 21.06.2026

  • 13 Стамо

    3 2 Отговор
    Ту туууу,
    Танче, има ли тишина в спалнята, и ражда ли тя чудовища?
    Благодаря

    17:57 21.06.2026

  • 14 БАБО ТАНО

    3 5 Отговор
    ОСТАРЯЛА СИ ВЕЧЕ, ..................... ГЛЕДАЙ СИ ТЛЪСТИНИТЕ ДА НЕ ПАДНАТ НА ЗЕМЯТА ....................... ВРЕМЕТО НЕ РАБОТИ ЗА ТЕБЕ, И.......................,. ГЛЕДАЙ ЧЕСТО ДА СИ СМЕНЯШ ПАМПЕРСА .......................

    18:04 21.06.2026

  • 15 Обаче

    2 0 Отговор
    Нищо не можаха

    18:21 21.06.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "А КОЙ Е ВАГИТ":

    Кой е ... Вагит Алекперов ли....???
    "Кръстника" на Бойко Борисовата Мафия , ДНЕС позната като Партия "ГЕРБ"???

    18:22 21.06.2026

  • 17 Имаа

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    да съckаш, да npъckaш.... докъм ноември най-много.

    18:37 21.06.2026

  • 18 за 37 години татяна дончева ,

    1 2 Отговор
    направи каквото можа, каквото моЖЕ и за каквото имаше сили....що не започне кариера в сатиричния театър заедно с мая боко и пеевски - могат да напраят едно каре като ,,нло" - успехът им е гарантиран !

    18:38 21.06.2026

  • 19 Никой

    1 1 Отговор
    не е очаквал нещо различно ! Направиха грозните си резили , плюха върху заблудените им избиратели в лицата , вързали се на обещанията им , а от самото начало почнаха да теглят огромни заеми за сметка на България и народа ни ! Да , това са им възможностите - да лъжат и грабят , както и от където могат ! Ген !

    18:45 21.06.2026

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