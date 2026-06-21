Татяна Дончева: За 50 дни "Прогресивна България" направиха каквото можаха, каквото могат и за каквото имат сили

За 50 дни "Прогресивна България" направиха каквото можаха, каквото могат и за каквото имат сили.

Това заяви пред БНР лидерът на "Движение 21" Татяна Дончева.

"Изводи могат да се правят от първия ден, даже от първия час, понеже резултатът след 100 дни и след 1100 е този - пропорционален на заложените възможности. Както се казва, по акад. Ангел Балевски - не може да се развива нещо, ако то не е навито предварително.

Оплакването, че не са минали 100 дни е излишно, защото смятам, че и медиите, и гражданите проявяват толерантност и добронамереност. Това е положението. Ако на някой му се вижда, че работата е съмнителна, може да си държи още 50 дни впечатленията за себе си", изказа мнението си тя.

В предаването "Неделя 150" Дончева коментира промените в Закона за съдебната власт. Според нея това, което е направено до момента, не може да се нарече реформа. "Има просто подготвителни действия за избора на нов ВСС", уточни тя.

По думите ѝ това, което е набелязано в закона, е много малко по обем и не обхваща ключови неща. За нея изборът на ВСС е най-належащото.

"Виждам, че има спор дали да се събират избирателите в София, или да има гласуване по региони", коментира Татяна Дончева. Според нея обаче това не е решаващо и фатално:

"Тези напъни за привличане на НПО-та, които да номинират по всяко време пред парламента директно, не водят до нищо добро. Най-грубото лобиране се извършва чрез НПО-та, където никой не носи отговорност за нищо. Самите кандидати, самите мераклии си правят НПО-та, за да лансират самите себе си.

Няма пречка партийните централи или групата да си измисли начина, по който прави селекция. Тъй като няма как партийни структури да ти подават партийни активисти, обикновено те ще се допитат до професионална общност. Кой ще надделее във влиянието, както стане. Ако ПП и ДБ искат да имат хора, които да предложат от НПО сектора или научните среди, няма проблем те да са техен източник. Дали формално ще бъде внесено предложението от името на парламентарно представените политически сили, това е въпрос на формалност. Смятам, че парламентарно правилно е кандидатите да бъдат внесени от парламентарно представените политически сили".

Относно скандала във Висшия адвокатски съвет, който трябваше да определи един от членовете на новата Комисия за противодействие на корупцията, лидерът на "Движение 21" посочи:

"Който не е запознат с проблемите на адвокатурата, той не знае, че в продължение на много години винаги изборът на членове на Висшия адвокатски съвет, на ръководството на софийската адвокатурата, е скандал. Там винаги се оспорва до дупка. Там са много префинени методите за лобиране. И в избора на НС, и в избора във Висшия адвокатски съвет, и в другите професионални общности - водещо е какви хора се изтикват. Ако те са професионалисти с репутация, тежест, устойчивост, значи посоката е добра".

Дончева е категорична, че е нужно да се устремят както ПП и ДБ, така и и "Възраждане" и новите управляващи от ПБ към избор на подходящи хора. "Само ПБ, ако може да спре с чиновниците, защото вече чиновниците във ВСС ще бъдат ужас", допълни тя.

Според нея не е вярно, че много от кадрите на БСП са намерили излаз във високите етажи на новата власт.

Татяна Дончева смята, че "пиарът много се е развихрил и малко прекалява с това колко са празни държавните финанси". Има сметнат бюджет, който през ноември миналата година беше сложен на масата, напомни тя и уточни, че поне като уравнение е бил изчислен.

"Да, имаше съществени обструкции и те касаеха пробутването на пеевските проекти и общини като приоритет за финансиране, което е поправимо. Друго поправимо е да бъдат попълнени съобразно дадените предварително обещания тези социални групи, които протестираха и бяха уважени техните протести. Това на практика е бюджет за месец - два. Не виждам нищо фатално, нищо кой знае какво".

"Като една работа не ти е професионално позната, ще я започваш 3 пъти отначало. Намерете си някой, който е писал бюджети", каза лидерът на "Движение 21".

По думите ѝ Румен Радев има желание да внесе определени корекции в българската външна политика. Татяна Дончева ги одобрява и смята, че "е добре България да спре да бъде последната дупка на кавала".

"На кого и каква работа ще свърши налагането на санкции на руския патриарх?", попита тя и добави:

"Той благославя държавата си и нейния суверенитет, той е лоялен към своята държава. Това, че благославя войските на своята държава не го прави човек, който да бъде сложен под санкции".