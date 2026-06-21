Забърдо – малкото родопско село, което изпраща послание за мир към световните лидери

Родопското село Забърдо, наброяващо не повече около 500 жители на отново привлече вниманието с нестандартна инициатива. Селото, известно с десетките си атракции и амбицията си да стане „световна столица на мира“, изпраща символични подаръци на седем световни лидери, сред които американският президент Доналд Тръмп, папа Лъв XIV и китайският лидер Си Дзинпин, разказва "Нова телевизия".
Подаръците представляват войнишки каски с надпис „Peace“ и бяло гълъбче - символ на мир. „Пращам им ги да си ги държат на бюрата и да им напомнят всеки ден. Гълъбът бяга от каската, бяга от войната“, обяснява кметът на селото Валентин Черпоков. По думите му именно световните лидери трябва да бъдат пример в усилията за прекратяване на конфликтите.
Забърдо не крие стремежа си да бъде посланик на мира. Още преди четири години на входа на селото беше издигнат петметров паметник-гълъб, изработен от 200 военни каски. „Това е единственият паметник от военни каски в света и с него кандидатстваме за рекордите на Гинес“, твърди Черпоков.
Селото вече има опит в международните жестове. Миналата година местните „евробаби“ изпратиха песен за Доналд Тръмп, която достигна до Белия дом. Ако някога получат покана отвъд океана, те са готови да тръгнат веднага. „Ще му я изпеем лично на български. И освен този подарък, ще му занесем и родопски подаръци“, обещава кметът.
Селото Забърдо в Родопите се превръща в символ на мир и добросъседство, изпращайки уникални подаръци на световни лидери и издигайки единствения в света паметник от военни каски. България отново показва, че дори малките общности могат да бъдат посланици на глобалното разбирателство и хармония.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #4
19:11 21.06.2026
2 Даааа
19:12 21.06.2026
3 Българин
Дано да има резултат!
19:20 21.06.2026
4 Ахмак
До коментар #1 от "Помак":Будалите са два вида: едните ги търсиш, другите сами идват.
Коментиран от #6
19:27 21.06.2026
5 Роза
Коментиран от #10
19:31 21.06.2026
6 Помак
До коментар #4 от "Ахмак":отговора ти няма нищо общо с това което написах ,просто дървена философия ..а аз написах една истина ....в която живея
Коментиран от #7
19:34 21.06.2026
7 Ахмак
До коментар #6 от "Помак":Аз живея през два баира от Забърдо и знам колко народ се изсипва по селата да търси екзотиката, която за нас местните е ежедневие. Хората които са напуснали родните си места е нормално да милеят и да ги посещават редовно.
Коментиран от #9
19:58 21.06.2026
8 Цвете
20:02 21.06.2026
9 Помак
До коментар #7 от "Ахмак":А Спри се че ми напомняше на комшията
20:02 21.06.2026
10 Сила
До коментар #5 от "Роза":Миришеш ми на Гюл .... с това мазно излияние !!!
Лееш шербет и баклава ...
20:05 21.06.2026
11 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #12
20:07 21.06.2026
12 Сила
До коментар #11 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Щото руснаците са крадци , убийци и агресори във всички военни действия по Света !!!
20:19 21.06.2026