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Забърдо – малкото родопско село, което изпраща послание за мир към световните лидери

Забърдо – малкото родопско село, което изпраща послание за мир към световните лидери

21 Юни, 2026 19:07 675 12

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  • новини българия

Подаръците представляват войнишки каски с надпис „Peace“ и бяло гълъбче - символ на мир

Забърдо – малкото родопско село, което изпраща послание за мир към световните лидери - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Родопското село Забърдо, наброяващо не повече около 500 жители на отново привлече вниманието с нестандартна инициатива. Селото, известно с десетките си атракции и амбицията си да стане „световна столица на мира“, изпраща символични подаръци на седем световни лидери, сред които американският президент Доналд Тръмп, папа Лъв XIV и китайският лидер Си Дзинпин, разказва "Нова телевизия".

Подаръците представляват войнишки каски с надпис „Peace“ и бяло гълъбче - символ на мир. „Пращам им ги да си ги държат на бюрата и да им напомнят всеки ден. Гълъбът бяга от каската, бяга от войната“, обяснява кметът на селото Валентин Черпоков. По думите му именно световните лидери трябва да бъдат пример в усилията за прекратяване на конфликтите.

Забърдо не крие стремежа си да бъде посланик на мира. Още преди четири години на входа на селото беше издигнат петметров паметник-гълъб, изработен от 200 военни каски. „Това е единственият паметник от военни каски в света и с него кандидатстваме за рекордите на Гинес“, твърди Черпоков.

Селото вече има опит в международните жестове. Миналата година местните „евробаби“ изпратиха песен за Доналд Тръмп, която достигна до Белия дом. Ако някога получат покана отвъд океана, те са готови да тръгнат веднага. „Ще му я изпеем лично на български. И освен този подарък, ще му занесем и родопски подаръци“, обещава кметът.

Селото Забърдо в Родопите се превръща в символ на мир и добросъседство, изпращайки уникални подаръци на световни лидери и издигайки единствения в света паметник от военни каски. България отново показва, че дори малките общности могат да бъдат посланици на глобалното разбирателство и хармония.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    3 7 Отговор
    Сигур пак стаа на въпрос да привличат заблудени туристи и да ги хранят с храна загъната в одеялата с който спят , а в стайте си во.ни на ....ех ех тежък пмк живот ...и после зашто им се гади на туристите ...ама вече в помакия на туризъм ходят софиянци преселили се от там е столицата ..тъкмо да им е на носа...ех ех

    Коментиран от #4

    19:11 21.06.2026

  • 2 Даааа

    9 3 Отговор
    Абе, збърдовци, чудесни сте. Все послания за мир пращате на света! А пък прочетох, че габровци щели да правят център на Кристо Явашев и Жан Клод. Този човек приживе не желаеше (не че не можеше или е забравил) български език! Бил обиден?! На кой? На България... А габровци ще му правят център! 😥

    19:12 21.06.2026

  • 3 Българин

    5 1 Отговор
    Браво !
    Дано да има резултат!

    19:20 21.06.2026

  • 4 Ахмак

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Будалите са два вида: едните ги търсиш, другите сами идват.

    Коментиран от #6

    19:27 21.06.2026

  • 5 Роза

    8 2 Отговор
    Много хубава идея!Почти всички политици са "миролюбци" само на думи!Но истинските миролюбци са обикновените хора,защото само те знаят цената на чистото небе,на мирния труд,на детския смях и на толкова много дребни,но скъпи неща!

    Коментиран от #10

    19:31 21.06.2026

  • 6 Помак

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ахмак":

    отговора ти няма нищо общо с това което написах ,просто дървена философия ..а аз написах една истина ....в която живея

    Коментиран от #7

    19:34 21.06.2026

  • 7 Ахмак

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Помак":

    Аз живея през два баира от Забърдо и знам колко народ се изсипва по селата да търси екзотиката, която за нас местните е ежедневие. Хората които са напуснали родните си места е нормално да милеят и да ги посещават редовно.

    Коментиран от #9

    19:58 21.06.2026

  • 8 Цвете

    1 1 Отговор
    ЧУДЕСНА ИДЕЯ. ДАНО СТИГНАТ ТАМ ЗА КЪДЕТО ВИЕ ЖЕЛАЕТЕ.👍👏👍

    20:02 21.06.2026

  • 9 Помак

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ахмак":

    А Спри се че ми напомняше на комшията

    20:02 21.06.2026

  • 10 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Роза":

    Миришеш ми на Гюл .... с това мазно излияние !!!
    Лееш шербет и баклава ...

    20:05 21.06.2026

  • 11 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 0 Отговор
    ...а бе защо каските са руски модел?

    Коментиран от #12

    20:07 21.06.2026

  • 12 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Щото руснаците са крадци , убийци и агресори във всички военни действия по Света !!!

    20:19 21.06.2026

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