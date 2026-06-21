Язовир „Огоста“ пред критичен ремонт: Държавата признава сериозни рискове

След запитване на bTV Министерството на земеделието призна нуждата от спешен ремонт на язовир „Огоста“.

През 2014 г. след екстремни валежи язовирът достига едно от най-високите си нива и предизвиква тревога.

„Успокойте се! (…) Не се поддавайте на паника, не тичайте наникъде и не бягайте да спите някъде навън“, казва тогава Златко Живков, кмет на община Монтана.

Попитахме Министерството на земеделието по Закона за достъп до обществена информация какво е състоянието на язовира днес.

Силните валежи и вълнението на водата са разместили камъни от облицовката на язовирната стена, образували са се кухини под бетонното укрепване, което е довело до подкопаване и отмиване на земни и скални маси от стената, пише в отговор министерството.

И още – има признание, че отнесеният материал трябва да бъде възстановен, за да не се допуснат деформации по стената.

За още проблеми сигнализират експерти. Несменяното от 40 години хидравлично масло на съоръженията е засегнало табления савак – съоръжението, което контролира количеството на изпусканата вода.

„След толкова години, когато никой не му обръщаше внимание и не подменяха маслото, се оказа, че хидравличното стъбло, а най-вероятно и хидравличният цилиндър, са ръждясали. И то толкова много, че вече няма как да се смени само маслото“, казва Марин Маринов, хидроинженер, участвал в строителството на водоема.

Констатациите за техническите проблеми потвърди и земеделският министър в отговор на парламентарен въпрос.

„Съгласно констатациите от всички извършени проверки язовир „Огоста“ е в неизправно, частично работоспособно състояние“, казва Пламен Абровски, министър на земеделието и храните, в пленарната зала на 19 юни 2026 г.

Няма кандидати за ремонта, става ясно още от отговора на министъра.

Документи на прокуратурата и експертни оценки сочат и друг проблем – деформационни процеси по левия скат на язовира.

„В левия скат има действащо свлачище, което е описано, на няколко пъти е описано от комисии“, казва Марин Маринов.

След години предупреждения и констатирани проблеми язовирът чака ремонт, а държавата едва сега подготвя проекта за него.

Какво следва: Държавата едва сега подготвя проект за ремонт

Въпреки многократните предупреждения и констатирани проблеми през годините, ремонтът на язовир „Огоста“ все още е само на етап проект. Държавата тепърва започва подготовката за необходимите действия, докато местните жители и експерти настояват за бързи и решителни мерки.

Язовир „Огоста“ е изправен пред сериозни технически предизвикателства и необходимост от спешен ремонт, алармират експерти и държавни институции. Проблемите с инфраструктурата, свлачищата и липсата на поддръжка поставят под въпрос сигурността на един от най-големите водоеми в България.