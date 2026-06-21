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Язовир „Огоста“ пред критичен ремонт: Държавата признава сериозни рискове

Язовир „Огоста“ пред критичен ремонт: Държавата признава сериозни рискове

21 Юни, 2026 19:21 779 14

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Състоянието на един от най-големите язовири в България и на Балканския полуостров буди тревога

Язовир „Огоста“ пред критичен ремонт: Държавата признава сериозни рискове - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След запитване на bTV Министерството на земеделието призна нуждата от спешен ремонт на язовир „Огоста“.

През 2014 г. след екстремни валежи язовирът достига едно от най-високите си нива и предизвиква тревога.

„Успокойте се! (…) Не се поддавайте на паника, не тичайте наникъде и не бягайте да спите някъде навън“, казва тогава Златко Живков, кмет на община Монтана.

Попитахме Министерството на земеделието по Закона за достъп до обществена информация какво е състоянието на язовира днес.

Силните валежи и вълнението на водата са разместили камъни от облицовката на язовирната стена, образували са се кухини под бетонното укрепване, което е довело до подкопаване и отмиване на земни и скални маси от стената, пише в отговор министерството.

И още – има признание, че отнесеният материал трябва да бъде възстановен, за да не се допуснат деформации по стената.

За още проблеми сигнализират експерти. Несменяното от 40 години хидравлично масло на съоръженията е засегнало табления савак – съоръжението, което контролира количеството на изпусканата вода.

„След толкова години, когато никой не му обръщаше внимание и не подменяха маслото, се оказа, че хидравличното стъбло, а най-вероятно и хидравличният цилиндър, са ръждясали. И то толкова много, че вече няма как да се смени само маслото“, казва Марин Маринов, хидроинженер, участвал в строителството на водоема.

Констатациите за техническите проблеми потвърди и земеделският министър в отговор на парламентарен въпрос.

„Съгласно констатациите от всички извършени проверки язовир „Огоста“ е в неизправно, частично работоспособно състояние“, казва Пламен Абровски, министър на земеделието и храните, в пленарната зала на 19 юни 2026 г.

Няма кандидати за ремонта, става ясно още от отговора на министъра.

Документи на прокуратурата и експертни оценки сочат и друг проблем – деформационни процеси по левия скат на язовира.

„В левия скат има действащо свлачище, което е описано, на няколко пъти е описано от комисии“, казва Марин Маринов.

След години предупреждения и констатирани проблеми язовирът чака ремонт, а държавата едва сега подготвя проекта за него.

Какво следва: Държавата едва сега подготвя проект за ремонт

Въпреки многократните предупреждения и констатирани проблеми през годините, ремонтът на язовир „Огоста“ все още е само на етап проект. Държавата тепърва започва подготовката за необходимите действия, докато местните жители и експерти настояват за бързи и решителни мерки.

Язовир „Огоста“ е изправен пред сериозни технически предизвикателства и необходимост от спешен ремонт, алармират експерти и държавни институции. Проблемите с инфраструктурата, свлачищата и липсата на поддръжка поставят под въпрос сигурността на един от най-големите водоеми в България.


Монтана / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    10 0 Отговор
    Каквато ни е държавата,такова е всичко в нея,включитлно и язовирите.36 години либерализъм - 36 години път към национална катастрофа!Какво значение имат всички тия мантри,с които ни облъчваха и продължават да ни обработват толкова много години,след като ни отнеха бъдещето като държава и народ?

    Коментиран от #14

    19:26 21.06.2026

  • 2 Баце

    7 0 Отговор
    Казват, че ако се скъса стената на язовира чак в Румъния ще влезе приливна вълна не по-малка от 1,5 - 2 метра. Това са приказки "от пазара", но "Всяко нещо не е без нищо"

    19:30 21.06.2026

  • 3 Щ+Щ

    11 0 Отговор
    Лиляна Павлова - гербаджийката не взе ли някакви милиони пари за ремонт на язовира? Даже подводен ремонт му направиха!

    19:30 21.06.2026

  • 4 Жълти Гащи

    7 0 Отговор
    Трябва трима да се турмачат тук - Баце Пожарникарски, Лила Свинеткова и Златко Монтанмустак! Къде са парите?

    19:34 21.06.2026

  • 5 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Прав е бил байТошо ,това което го построихме ,не може да го боядисате ,по важното е че има банани прайдове деградация и джендъри

    Коментиран от #6

    19:42 21.06.2026

  • 6 Дъно

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Kaлпазанин":

    Факт неоспорим! Веднага изваждам доказателство: Стадиона на Подуяне,оградата откъм бул. "Вл, Вазов". Откакто е построен стадиона и е направена оградата, боя не е виждала - цялата е олющена и ръждясала.... Добре че заради новата станция на метрото малко боядисаха около входа на метрото...Всичко друго е леш - европейска работа Пфу да ви...

    19:56 21.06.2026

  • 7 Тц тц

    4 0 Отговор
    Не е от това, преди години Бойкова фирма уж му прави ремонт на стената и извадиха камъните и така оголиха стената.

    Коментиран от #11

    19:56 21.06.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    Ако скъса стината първо ще отвее циганската маАла Огоста.

    Коментиран от #9, #13

    19:57 21.06.2026

  • 9 Бендер

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Това би било добре!

    Коментиран от #10

    20:01 21.06.2026

  • 10 северозападнал

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бендер":

    И около 25-30000 души от поречието на реката. И това е добре, нали? Този Северозапад е най-нежеланата част от всички досега. Имам чувството, че всички управляващи от комунизма до сега ще се радват да се отърват от тази част на страната!

    20:17 21.06.2026

  • 11 Муньос

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тц тц":

    Така е и правилно да се процедира.
    По време на ремонта правят някаква мизерия и след това нов ремонт,
    съответно още парички.
    Нищо лошо няма някой да стане още по-богат.
    Кой не иска да е богат?

    20:19 21.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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