Язовир „Огоста“ пред критичен ремонт: Държавата признава сериозни рискове

След запитване на bTV Министерството на земеделието призна нуждата от спешен ремонт на язовир „Огоста“.
През 2014 г. след екстремни валежи язовирът достига едно от най-високите си нива и предизвиква тревога.
„Успокойте се! (…) Не се поддавайте на паника, не тичайте наникъде и не бягайте да спите някъде навън“, казва тогава Златко Живков, кмет на община Монтана.
Попитахме Министерството на земеделието по Закона за достъп до обществена информация какво е състоянието на язовира днес.
Силните валежи и вълнението на водата са разместили камъни от облицовката на язовирната стена, образували са се кухини под бетонното укрепване, което е довело до подкопаване и отмиване на земни и скални маси от стената, пише в отговор министерството.
И още – има признание, че отнесеният материал трябва да бъде възстановен, за да не се допуснат деформации по стената.
За още проблеми сигнализират експерти. Несменяното от 40 години хидравлично масло на съоръженията е засегнало табления савак – съоръжението, което контролира количеството на изпусканата вода.
„След толкова години, когато никой не му обръщаше внимание и не подменяха маслото, се оказа, че хидравличното стъбло, а най-вероятно и хидравличният цилиндър, са ръждясали. И то толкова много, че вече няма как да се смени само маслото“, казва Марин Маринов, хидроинженер, участвал в строителството на водоема.
Констатациите за техническите проблеми потвърди и земеделският министър в отговор на парламентарен въпрос.
„Съгласно констатациите от всички извършени проверки язовир „Огоста“ е в неизправно, частично работоспособно състояние“, казва Пламен Абровски, министър на земеделието и храните, в пленарната зала на 19 юни 2026 г.
Няма кандидати за ремонта, става ясно още от отговора на министъра.
Документи на прокуратурата и експертни оценки сочат и друг проблем – деформационни процеси по левия скат на язовира.
„В левия скат има действащо свлачище, което е описано, на няколко пъти е описано от комисии“, казва Марин Маринов.
След години предупреждения и констатирани проблеми язовирът чака ремонт, а държавата едва сега подготвя проекта за него.
Какво следва: Държавата едва сега подготвя проект за ремонт
Въпреки многократните предупреждения и констатирани проблеми през годините, ремонтът на язовир „Огоста“ все още е само на етап проект. Държавата тепърва започва подготовката за необходимите действия, докато местните жители и експерти настояват за бързи и решителни мерки.
Язовир „Огоста“ е изправен пред сериозни технически предизвикателства и необходимост от спешен ремонт, алармират експерти и държавни институции. Проблемите с инфраструктурата, свлачищата и липсата на поддръжка поставят под въпрос сигурността на един от най-големите водоеми в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сандо
Коментиран от #14
19:26 21.06.2026
2 Баце
19:30 21.06.2026
3 Щ+Щ
19:30 21.06.2026
4 Жълти Гащи
19:34 21.06.2026
5 Kaлпазанин
Коментиран от #6
19:42 21.06.2026
6 Дъно
До коментар #5 от "Kaлпазанин":Факт неоспорим! Веднага изваждам доказателство: Стадиона на Подуяне,оградата откъм бул. "Вл, Вазов". Откакто е построен стадиона и е направена оградата, боя не е виждала - цялата е олющена и ръждясала.... Добре че заради новата станция на метрото малко боядисаха около входа на метрото...Всичко друго е леш - европейска работа Пфу да ви...
19:56 21.06.2026
7 Тц тц
Коментиран от #11
19:56 21.06.2026
8 Гост
Коментиран от #9, #13
19:57 21.06.2026
9 Бендер
До коментар #8 от "Гост":Това би било добре!
Коментиран от #10
20:01 21.06.2026
10 северозападнал
До коментар #9 от "Бендер":И около 25-30000 души от поречието на реката. И това е добре, нали? Този Северозапад е най-нежеланата част от всички досега. Имам чувството, че всички управляващи от комунизма до сега ще се радват да се отърват от тази част на страната!
20:17 21.06.2026
11 Муньос
До коментар #7 от "Тц тц":Така е и правилно да се процедира.
По време на ремонта правят някаква мизерия и след това нов ремонт,
съответно още парички.
Нищо лошо няма някой да стане още по-богат.
Кой не иска да е богат?
20:19 21.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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