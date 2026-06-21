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Аспержите на Джулюница: Младите визионери, които преобръщат българското земеделие

Аспержите на Джулюница: Младите визионери, които преобръщат българското земеделие

21 Юни, 2026 20:25 399 3

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Български фермери доказват, че с иновации и упоритост дори най-необичайните култури могат да се превърнат в печеливш бизнес

Аспержите на Джулюница: Младите визионери, които преобръщат българското земеделие - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов живот за българското село, a аспержите са символ на промяната. В сърцето на Лясковския край, в китното село Джулюница, двама млади ентусиасти – Христо Анчев и Евгения Занева – пренаписват представите за земеделие у нас, разказва "Нова телевизия".

Преди десетилетие, когато Христо се завръща от Великобритания, малцина вярват, че аспержите имат бъдеще на българска почва.

Днес обаче тяхната ферма е пример за успешна адаптация на екзотични зеленчуци и вдъхновение за новото поколение фермери.

Търпението – ключът към успеха в отглеждането на аспержи

Аспержите не са за нетърпеливите – това е първият урок, който научават Христо и Евгения. Този многогодишен зеленчук изисква години грижи, преди да се отплати с богата реколта.

„Засееш ли аспержи, трябва да чакаш поне четири години, докато видиш първите резултати. Но после – цели две десетилетия береш плодовете на труда си“, споделя Христо.

В топлите дни растението буквално изстрелва стъблата си за часове, а перфектната аспержа се познава по стегнатия, неразцъфнал връх.

Органично земеделие и дигитален маркетинг – формулата за успех

Докато Христо се грижи за полето, Евгения поема мисията да популяризира аспержите в онлайн пространството. Съвети за приготвяне, рецепти и вдъхновяващи истории за здравословно хранене привличат все повече почитатели на този зеленчук. „Залагаме изцяло на органичното производство и сме в процес на биосертифициране“, разказва Евгения. Качеството и чистотата на продукцията са тяхната запазена марка.

Предизвикателства и нови хоризонти

Въпреки че аспержите все още се смятат за луксозен продукт и не получават държавна подкрепа, интересът към тях расте.

След края на сезона младите фермери не спират дотук – експериментират с други нетрадиционни култури като фенел, кейл и ревен, а част от реколтата превръщат в гурме деликатеси.

България – нов дом за екзотичните зеленчуци

Историята на Христо и Евгения е доказателство, че с иновативно мислене, постоянство и любов към земята, дори най-екзотичните култури могат да намерят своето място в България. Аспержите вече не са просто чуждестранен деликатес – те са символ на новото българско земеделие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много неграмотност, много!!!

    6 2 Отговор
    Преди 1944 г. България е била най-големият производител на аспержи в Европа, като зеленчукът е бил масово отглеждан и силно развит отрасъл в българското земеделие. Екзотичен викате?!? Плоскоглавите комундета го изкореняват, щото бил буржоазен... Дебилесковци на квадрат...

    Коментиран от #3

    20:30 21.06.2026

  • 2 Овчар

    1 0 Отговор
    Органична храна в градовете почти няма, има на село..! Идеята на политическите кърлежи е повече отровна храна и повече аптеки и хапчета..!

    20:30 21.06.2026

  • 3 Имам

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много неграмотност, много!!!":

    стари кулинарни книги от преди 44 - та година с многобройни рецепти с аспержи !

    20:35 21.06.2026

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