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Нови правила за връщане на мигранти извън ЕС

Нови правила за връщане на мигранти извън ЕС

21 Юни, 2026 18:01 849 12

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Край на изчакването за убежище на територията на Общността?

Нови правила за връщане на мигранти извън ЕС - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Европейският парламент обсъжда нов регламент, който цели да ускори връщането на мигранти без право на закрила и да затегне контрола върху нелегалната миграция. Сред най-дискутираните предложения са създаването на центрове за връщане извън Европейския съюз, по-бързи процедури за разглеждане на молбите за убежище и по-строги правила за задържане, съобщи бТВ.

Според евродепутата от ЕНП Емил Радев след влизането в сила на новите правила практиката кандидатите за убежище да се придвижват свободно между различни държави членки ще бъде сериозно ограничена.

„Когато някой влезе в Европейския съюз и има съмнение, че е нелегален мигрант, той ще бъде настаняван в център от затворен тип, докато трае процедурата. Няма да може свободно да се разхожда из целия Европейски съюз, а решенията ще се вземат в рамките на седмици, а не на месеци или години“, коментира той.

По думите му досегашната система е позволявала на хора с отказан статут да започват нови процедури в различни държави членки, което на практика е затруднявало връщането им.

Една от най-дискутираните мерки предвижда изграждането на центрове за връщане извън територията на Европейския съюз. Темата разделя политическите сили в Брюксел, като част от критиците сравняват подобни съоръжения с лагери.

Евродепутатът от „Европа на суверенните нации“ Станислав Стоянов обаче отхвърли подобни определения.

„Търсят се решения хората, които нямат право да пребивават тук, да не пребивават тук. Това е крачка в правилната посока, а не повод за драматизиране“, заяви той.

По думите му в повечето случаи мигрантите ще бъдат връщани директно в държавите си на произход, а изнесените центрове ще се използват при определени обстоятелства.

В дискусията беше посочен и австралийският модел за управление на нелегалната миграция, при който кандидатите за убежище се обработват извън континенталната територия на страната.

Според Емил Радев подобен подход вече има нормативна основа и в Европейския съюз.

„След приемането на регламента вече имаме законова възможност за подобни центрове и можем да ги използваме в сътрудничество с трети държави“, каза той.

По време на разговора беше засегнат и въпросът за недостига на работна ръка в Европа. Станислав Стоянов подчерта, че това не трябва да се смесва с нелегалната миграция.

„Говорим за два съвсем различни проблема. В огромната част от случаите става дума за нискоквалифицирани хора, които трудно се интегрират и не могат да запълнят нуждите на европейската икономика“, заяви той.

Вместо това, според него, Европейският съюз разполага с механизми като „синята карта“, които позволяват законно привличане на квалифицирани специалисти от трети държави.

Според Емил Радев новият регламент е логично продължение на Пакта за миграцията и убежището и ще даде на държавите членки повече инструменти за контрол.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    11 1 Отговор
    Сега ли се сетиха? Много е късно, Тръмп отдавна ги предупреди , че водят грешна политика и по отношение на войната и по отношение на мигрантите. Напускаха безразборно хиляди мигранти , а точно те ще изиграят ролята на Троянски кон.

    Коментиран от #6

    18:07 21.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Едни връщаме а други внасяме от Непал.

    Коментиран от #12

    18:08 21.06.2026

  • 3 НРБ

    12 1 Отговор
    Който влезе незаконно в ЕС незабавно екстрадация стига с тази либерастия !!!

    Коментиран от #8

    18:13 21.06.2026

  • 4 Баба Гошка

    9 1 Отговор
    Майй муунарника се напълни, оаккаха пейзажа навсякъде. Кадафитуу навремето ги затваряше в тъмна дуупка за години, докато сами не проявят желание да ги върнат на родното им дъррво.

    18:15 21.06.2026

  • 5 пръц

    4 1 Отговор
    помнители що рече меркел ханъм "да дойдат ще се справим".

    18:22 21.06.2026

  • 6 Мнение

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    Дорианче, това се прави абсолютно УМИШЛЕНО!

    Замисли ли се, как така почти всички нелегални мигранти (които Меркел покани много преди ковид и преди войната в Украйна), са все млади мъже на около 20-40г възраст??? Пък и от къде имат толкова кинти тия мигранти за трафикантите???

    Следващи въпроси:
    Замисли ли се, срещу кого в същност се води войната в Украйна?!
    Кой най-много губи от нея?
    Воюва се до последният украинец и до последното евро на европейските данъкоплатци?!
    И защо?!
    Щото натю не пожела да не се разширява до парадният вход на Русия?!
    И сега какво?!
    Ами готвят 21я (н-тия) пакет санкции срещу Русия?! И кой печели от тия санкции?
    Определено не е ЕС, който е в рецесия за поредно тримесечие!
    Колкото до Русия, тя си има малък но стабилен ръст на икономиката!

    Тогава кво правим, що са тия санкции щом са по-вредни за нас отколкото за Русия?!
    Пък и що няма санкции срещу сащ и израел (за дето нападнаха Иран)?!
    Ето това са правилните въпроси!

    ЕС с това ръководство е обречен на закриване!
    А България (както винаги) пак е на грешната страна на историята!!!

    18:26 21.06.2026

  • 7 ТИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ МИГРАНТИ , КОИТО

    4 0 Отговор
    СЕ МЪДРЯТ НА СНИМКАТА, НЕ ГИ ВРЪЩАЙТЕ В БЪЛГАРИЯ , НАПРАВО ГИ ПРАЩАЙТЕ В СИБИР ПРИ НАВАЛНИ ! НЕ НИ ТРЯБВАТ ТАКИВА ПАРАЗИТИ И ДОЛНИ ГАДОВЕ !

    18:30 21.06.2026

  • 8 Особено за поданиците на

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "НРБ":

    Путлето.

    18:35 21.06.2026

  • 9 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Ситуациятай сетила сей марраа дасА пообара. Напущаха ги безконтролно, дават им пари, жилища, разплодните им коззи да си докарват и да снасят всяка година "европейчета" мурргавелчета, сега щели да ги спираЛИ? Мчи те вече са мнозинство брее. Защот са тук да завземат територията ни за муслемм бъдеще

    18:38 21.06.2026

  • 10 Кирпича

    0 0 Отговор
    Уан уей тикет, Ирапшън

    18:47 21.06.2026

  • 11 големдебил

    0 0 Отговор
    отлично решение.Веднагически да се разселят 1млн. мУгранти в любимата ни съседка С. Ма--дония.Понеже много ни мразят,белким заобичат братята от изтока.И те тях.Да им внесат малко гени.

    18:50 21.06.2026

  • 12 гнусни бг олигарсси

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    От Филипините, Индия, Узбекистан - алчния Домус и другите не искат да дават нормални заплати на българите, а внасят манггусти от кол и въже, само и само да им плащат малко. Пък после държавните служители им били виновни...За съд са, нали ПБ заявиха борба олигархията - очакваме.

    18:54 21.06.2026

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