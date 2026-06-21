Нови правила за връщане на мигранти извън ЕС

Европейският парламент обсъжда нов регламент, който цели да ускори връщането на мигранти без право на закрила и да затегне контрола върху нелегалната миграция. Сред най-дискутираните предложения са създаването на центрове за връщане извън Европейския съюз, по-бързи процедури за разглеждане на молбите за убежище и по-строги правила за задържане, съобщи бТВ.
Според евродепутата от ЕНП Емил Радев след влизането в сила на новите правила практиката кандидатите за убежище да се придвижват свободно между различни държави членки ще бъде сериозно ограничена.
„Когато някой влезе в Европейския съюз и има съмнение, че е нелегален мигрант, той ще бъде настаняван в център от затворен тип, докато трае процедурата. Няма да може свободно да се разхожда из целия Европейски съюз, а решенията ще се вземат в рамките на седмици, а не на месеци или години“, коментира той.
По думите му досегашната система е позволявала на хора с отказан статут да започват нови процедури в различни държави членки, което на практика е затруднявало връщането им.
Една от най-дискутираните мерки предвижда изграждането на центрове за връщане извън територията на Европейския съюз. Темата разделя политическите сили в Брюксел, като част от критиците сравняват подобни съоръжения с лагери.
Евродепутатът от „Европа на суверенните нации“ Станислав Стоянов обаче отхвърли подобни определения.
„Търсят се решения хората, които нямат право да пребивават тук, да не пребивават тук. Това е крачка в правилната посока, а не повод за драматизиране“, заяви той.
По думите му в повечето случаи мигрантите ще бъдат връщани директно в държавите си на произход, а изнесените центрове ще се използват при определени обстоятелства.
В дискусията беше посочен и австралийският модел за управление на нелегалната миграция, при който кандидатите за убежище се обработват извън континенталната територия на страната.
Според Емил Радев подобен подход вече има нормативна основа и в Европейския съюз.
„След приемането на регламента вече имаме законова възможност за подобни центрове и можем да ги използваме в сътрудничество с трети държави“, каза той.
По време на разговора беше засегнат и въпросът за недостига на работна ръка в Европа. Станислав Стоянов подчерта, че това не трябва да се смесва с нелегалната миграция.
„Говорим за два съвсем различни проблема. В огромната част от случаите става дума за нискоквалифицирани хора, които трудно се интегрират и не могат да запълнят нуждите на европейската икономика“, заяви той.
Вместо това, според него, Европейският съюз разполага с механизми като „синята карта“, които позволяват законно привличане на квалифицирани специалисти от трети държави.
Според Емил Радев новият регламент е логично продължение на Пакта за миграцията и убежището и ще даде на държавите членки повече инструменти за контрол.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #6
18:07 21.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #12
18:08 21.06.2026
3 НРБ
Коментиран от #8
18:13 21.06.2026
4 Баба Гошка
18:15 21.06.2026
5 пръц
18:22 21.06.2026
6 Мнение
До коментар #1 от "Дориана":Дорианче, това се прави абсолютно УМИШЛЕНО!
Замисли ли се, как така почти всички нелегални мигранти (които Меркел покани много преди ковид и преди войната в Украйна), са все млади мъже на около 20-40г възраст??? Пък и от къде имат толкова кинти тия мигранти за трафикантите???
Следващи въпроси:
Замисли ли се, срещу кого в същност се води войната в Украйна?!
Кой най-много губи от нея?
Воюва се до последният украинец и до последното евро на европейските данъкоплатци?!
И защо?!
Щото натю не пожела да не се разширява до парадният вход на Русия?!
И сега какво?!
Ами готвят 21я (н-тия) пакет санкции срещу Русия?! И кой печели от тия санкции?
Определено не е ЕС, който е в рецесия за поредно тримесечие!
Колкото до Русия, тя си има малък но стабилен ръст на икономиката!
Тогава кво правим, що са тия санкции щом са по-вредни за нас отколкото за Русия?!
Пък и що няма санкции срещу сащ и израел (за дето нападнаха Иран)?!
Ето това са правилните въпроси!
ЕС с това ръководство е обречен на закриване!
А България (както винаги) пак е на грешната страна на историята!!!
18:26 21.06.2026
7 ТИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ МИГРАНТИ , КОИТО
18:30 21.06.2026
8 Особено за поданиците на
До коментар #3 от "НРБ":Путлето.
18:35 21.06.2026
9 Баба Гошка
18:38 21.06.2026
10 Кирпича
18:47 21.06.2026
11 големдебил
18:50 21.06.2026
12 гнусни бг олигарсси
До коментар #2 от "Последния Софиянец":От Филипините, Индия, Узбекистан - алчния Домус и другите не искат да дават нормални заплати на българите, а внасят манггусти от кол и въже, само и само да им плащат малко. Пък после държавните служители им били виновни...За съд са, нали ПБ заявиха борба олигархията - очакваме.
18:54 21.06.2026