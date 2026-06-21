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Президентът Илияна Йотова подкрепи премиера Румен Радев за ветото срещу санкциите за Русия и патриарх Кирил
  Тема: Украйна

Президентът Илияна Йотова подкрепи премиера Румен Радев за ветото срещу санкциите за Русия и патриарх Кирил

21 Юни, 2026 18:54 1 091 76

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  • вето-
  • българия-
  • руски санкции-
  • руски патриарх кирил-
  • новини българия

Трябва да се говори условно за 21-ия пакет санкции срещу Русия, тъй като той може изобщо да не бъде приет, прогнозира държавният глава

Президентът Илияна Йотова подкрепи премиера Румен Радев за ветото срещу санкциите за Русия и патриарх Кирил - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложението за санкции срещу патриарх Кирил и Вагит Алекперов предизвика много сериозна дискусия в България. На последното заседание на Европейския съвет аз не видях такава дискусия. Все още работим с 20-ия пакет санкции. Това заяви пред bTV президентът на Република България Илияна Йотова.

"Ако трябва да намерим някаква новина, това е приветствието от страна на всички европейски лидери за това, че започна на практика преговорният процес за членство на Украйна в ЕС, одобрението за междуправителствената конференция и отварянето на първия клъстер. Тук решението на европейските лидери бе единодушно", посочи тя.

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Тя изтъкна, че трябва да се говори условно за 21-ия пакет санкции срещу Русия, тъй като той може изобщо да не бъде приет, посочи "Блиц".

Йотова подчерта, че приема аргументите на Румен Радев да се противопостави на тези предложения. „Не за първи път името на патриарх Кирил влиза и излиза от различни санкционни пакети. До този момент такава дискусия аз не съм видяла в нито една държава. България не е участвала в тези дискусии", обясни Йотова.

Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато г-н Зеленски искат да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна. В това трябва да бъдем убедени. Трябва ли сега да пренесем спора за това дали Европа е срещу православието? Трябва ли да разделяме вярващите в България? Моят категоричен отговор е „не“. Всичките ни усилия трябва да бъдат насочени по дипломатически път за разрешаване на този конфликт“, заяви президентът.

Войната влезе във всеки български дом така или иначе, заради цени, горива, заради всички последици, които носи този конфликт“, добави тя.

„Когато дойде време за разискване на този пакет от санкции, нека видим кой точно предлага и какви са аргументите на предлагащите. Изострянето на тази тема и този конфликт дойте точно от тук, от българските среди“, каза тя относно санкциите срещу патриарх Кирил.

Ние сме православна държава. Ние искаме българските вярващи да не бъдат разделяни по тази линия, защото православието е толкова дълбоко вкоренено в нашата история и толкова много е дало на нашата история, че точно по тази линия не бих искала да има конфликт в страната. Бих направила всичко, за да бъде избегнат той“, категорична беше Йотова.

Тя се съгласи с Румен Радев относно това, че тук става въпрос и за национална сигурност, за бъдещето на атомната ни централа, за бъдещето на „Лукойл“.

„По-кресливата част взе на въоръжение темата за патриарх Кирил и съвсем не ѝ беше изгодно да коментира другата част от неговите основания. Според мен това беше направено и с цел да се потопи и да се скрие добрата новина от европейските институции и това е следващият транш, който България получи по плана за възстановяване. Което, между другото, две правителства не успяха да направят“, заяви президентът.

По думите ѝ, в европейските институции винаги се уважава, когато имаш собственомнение. „Ако всеки само изпълняваше там, отдавна ЕС да се е разпаднал. Така че стига с тази наша собствена политика вече 19 години, тази йес политика, стига сме се държали като плахия гост в европейското семейство. Ние имаме своите политики, интереси, опитваме с е по този начин да подобрим и европейските политики“, коментира тя сравненията между позицията на България сега и на Унгария при Орбан.

„Европа трябва да се върне към лидерските позиции и в това отношение аз съм изключителен поклонник на тази стратегия за стратегическа автономност“, допълни тя.

Според нея, Европа повече не може да бъде толкова силно зависима от НАТО по отношение на отбраната.

Ако сега някой не осъзнава каква златна карта държи България в ръцете си и като член на ЕС и заради геополитическото си положение, и заради географското си положение, оттук ще минават един ден всички възможни коридори – енергийни, сухопътни, свързани с високи технологии, тук ще бъдат новите дейта центрове, и ще бъде онази сигурна част от Европа, която всъщност ще бъде основен елемент в общата европейска сигурност“, смята президентът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 10 Отговор
    Йотова е тамплиерка а не православна

    Коментиран от #17, #21, #65, #72

    19:00 21.06.2026

  • 2 Пич

    21 30 Отговор
    Много ясно!!! Да се водиш по акъла на тъпаците означава да си по тъп от тях!!! Като паветниците!!!

    Коментиран от #10, #29

    19:03 21.06.2026

  • 3 Същата ,

    37 9 Отговор
    чийто баща , като кмет с измами се сдоби с реституирани имоти от предците на човек , който години е чакал справедливост и накрая , рискувал всичко и себе си за правото , го наръгва смъртоносно с нож във влака !

    Коментиран от #76

    19:05 21.06.2026

  • 4 Бинев

    47 13 Отговор
    Всички руски шпиони ще излязат на светло.

    19:06 21.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АГАТ а Кристи

    40 10 Отговор
    "Комунист комунистому око не вади"

    19:07 21.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Андрей Новаков евродепутат

    36 13 Отговор
    Предстоят санкции срещу България -
    Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!

    Коментиран от #19, #32

    19:08 21.06.2026

  • 10 Питане

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ти май си от Ж. Р. ??? !!!

    Коментиран от #15

    19:09 21.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Какви санкции ..за пред бедняците

    11 8 Отговор
    Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Румен Радев за начина, по който успява да комуникира с избирателите си и да намира правилните послания. Повод за това са новините, че България е срещу европейските санкции за Москва.

    "Бих казал, че изключително добре го направи. Излиза, че досега санкциите бяха за шест месеца. Сега, като Радев е там, а Орбан го няма, те са за една година. Приети са с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също“, заяви Борисов в Раковски, където говори пред участници в лятна младежка академия на ГЕРБ.

    Според Бойко Борисов, докато Радев говори в защита на руския патриарх и олигарха Вагит Алекперов, всъщност това е само димка за пред избирателите, а България реално не се е противопоставила на санкциите.

    "Радев много майсторски успя да вкара, включително моите колеги от ПП–ДБ, както и от „Възраждане“, които си търсят повод да се изявят. Пусна димката с руския патриарх, пусна димката с други санкции, които не би подкрепил. Всъщност големият успех е, че санкциите стават за една година. Вече го имаме налице“, коментира Борисов.

    19:09 21.06.2026

  • 14 54 дни грабеж - 54 дни към фалит

    31 6 Отговор
    Румен Радев дойде на власт с обещанието за съдебна реформа и борба с олигархията. За първите малко над 50 дни в управлението:

    - Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
    - Не казва и дума за съдебна реформа.
    - Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
    - С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
    - Планира да вдигне осигуровките.
    - Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
    - Планира да вдигне данъците на имотите.
    - Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.

    В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.

    Not great, not terrible!

    19:10 21.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гертруд

    10 28 Отговор
    В Брюксел разбраха, че има така държава България и позиция по някои въпроси.

    Коментиран от #23

    19:10 21.06.2026

  • 17 Това

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В "заведението" ли го видя през дупка в стената ?

    19:11 21.06.2026

  • 18 Голямата глава

    21 4 Отговор
    В Крим забраниха продажбата на гориво. Няма бензин.

    19:12 21.06.2026

  • 19 Точен сте

    27 7 Отговор

    До коментар #9 от "Андрей Новаков евродепутат":

    Myнчoвите крадци и червени олигарси удрят обикновените хора толкова тежко че зимата ще бъдат окачени по стълбовете. В същото време не закачат раздутата администрация и силовите структури с по 5 хиляди евро заплати!

    19:12 21.06.2026

  • 20 55 от Козлодуй

    31 5 Отговор
    Много православни комунисти се навъдиха.

    19:12 21.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дориана

    8 31 Отговор
    Разбира се, ЕС отдавна прекаляват със санкциите срещу Русия. Как не разбраха до сега , че нито санкциите, нито парите и оръжията за Украйна Не могат да спрат войната. Явно те не искат Мир , защото имат финансова изгода да продават оръжия. Но, каквото посеят- това ще пожънат.

    Коментиран от #53, #60

    19:13 21.06.2026

  • 23 Тури

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Гертруд":

    По-ниски токчета, че тротоара пред Земеделското на "Ботев" бил целия в дупки

    Коментиран от #24

    19:15 21.06.2026

  • 24 СОРИ.!!!

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тури":

    Отговора се отнася за 15 !!!

    19:16 21.06.2026

  • 25 Ехо от комсомола

    17 3 Отговор
    Тезиси от комсомолските кръжоци ,борбата срещу направление две продължава то е срещу западния свят.
    Долу радеф и зомбираните радевистите путенисти насрочване на протести срещу пб.

    19:18 21.06.2026

  • 26 Наблюдател

    26 6 Отговор
    Днес през деня имаше един -единствен трол в подкрепа на завършения крадец и слуга на олигарсите мyнчo кРадев боташа или по скоро автоматичен бот и всички го подиграваха ,но стана ясно че е трaвeрca с ник "Дориана". Боташа е приключен и колкото по рано избяга има шанс да остане жив. Зимата ще е приключен не само политически.

    19:18 21.06.2026

  • 27 Адвоката на путин

    22 2 Отговор
    Айде бе Радев, кога ще почнете борбата с модела Пеевски-Борисов?! Чакаме айде де.

    19:19 21.06.2026

  • 28 МунчоЛЕТ

    24 3 Отговор
    Тая целуваше на колене ръката на Гундяев, даже не е "йес" политика, а "колянопреклонна" политика. Дано не му цуне и ..я следвация път......

    19:19 21.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Удри

    28 6 Отговор
    Санкции, спиране на европейското финансиране, съд и затвор за Румен Радев и хунтата му, както и за олигархията зад него.

    19:20 21.06.2026

  • 31 Незнайко

    17 5 Отговор
    СТАНОВИЩЕ

    Не знам, но позицията на тази лелка против санкционирането на патриарх Кирил може да бъде оспорена както от морална, така и от политическа и национална гледна точка.

    На първо място, санкциите не са насочени срещу православната вяра или срещу Руската православна църква като институция, а срещу конкретна личност, която многократно е използвала религиозния си авторитет за оправдаване на военните действия на Русия в Украйна. Когато религиозен лидер активно подкрепя политика, довела до човешки жертви и разрушения, той престава да бъде единствено духовен водач и се превръща в политически фактор, носещ обществена отговорност за своите действия и послания.

    На второ място, България е член на Европейския съюз и НАТО. Националният интерес на страната предполага солидарност с партньорите ѝ по ключови въпроси на сигурността и международното право. Когато мнозинството европейски държави осъждат действия, които подкопават международния ред, България има интерес да поддържа предвидима и последователна външна политика, основана на общите европейски ценности и ангажименти.

    На трето място, разграничаването между религиозна свобода и политическа дейност е основен принцип на демократичните общества. Никой не следва да бъде санкциониран заради религиозните си убеждения. Когато обаче духовен лидер участва в политическа пропаганда или оправдава военни действия, оценката на неговото поведение следва да се прави според политическите последствия от тези действ

    19:20 21.06.2026

  • 32 Прав е евродепутата

    17 4 Отговор

    До коментар #9 от "Андрей Новаков евродепутат":

    Зимата галопираща инфлация и обезценяване на спестяванията при крадеца кayн......обръщайте всичко в злато

    Коментиран от #75

    19:22 21.06.2026

  • 33 Тодар Живков

    24 7 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари.Това са българските комунисти.

    19:22 21.06.2026

  • 34 Ами да

    24 4 Отговор
    Кой е очаквал нещо друго от целуй ручка.Тя е свикнала да се навежда.Мдааа,генетична особеност.

    19:22 21.06.2026

  • 35 Хмм

    21 3 Отговор
    Дали ще доживеем да видим действащ президент и премиер да бъдат осъдени за държавна измяна и далавери за милиарди евро...

    19:22 21.06.2026

  • 36 Остава в историята

    15 5 Отговор
    Голямо навеждане и колиничене направи Йотова на КГБ агента поп под прикритие Гундяев

    19:26 21.06.2026

  • 37 Газ

    13 8 Отговор
    Зеленият чорап ни набута да плащаме милиарди евро за поколения напред. Сега иска да продължава политиката на дефицит и теглене на милиарди заеми, която беше наложена от Асен Василев, два пъти като служебен финансов министър на Радев и два пъти като редовен.

    19:29 21.06.2026

  • 38 Бг и тн...

    17 5 Отговор
    Удоволствие е когато червени отрепки говорят за религия и православие

    19:29 21.06.2026

  • 39 Р. ОВЧ.

    9 2 Отговор
    А$ ЗНАМ ,Ч€ € К . РО-$М .ЧКА, НО МОЖ€ И ДА € ТЪ(М)ПЛИ€РКА!:))

    19:30 21.06.2026

  • 40 Сийка

    12 5 Отговор
    Жалко. Даваше вид на интелегетна жена! Близостта и до Радев я е повредила окончателно.

    19:30 21.06.2026

  • 41 Ами сега?

    8 4 Отговор
    "...православието е толкова дълбоко вкоренено в нашата история и толкова много е дало на нашата история..."

    Това си е самата истина, но когато някой се опитва да ползва православието като оръжие отпора трябва да е категоричен. Може би съвсем не случайно се премълчава как и защо точно православието е било използвано за да бъде подчинено първото българско царство на гръцката патриарщия и българската реакция за да се възобнови държавата България с второто българско царство. Трябва ли да изпадаме отново в подчинена позиция заради това, че Москва се опитва отново да заличи самостоятелността на държавата ни чрез православието? Историческите факти са, че православието е пренесено от България в Киевска Рус, а от там по късно московците го получават или по скоро заимстват, а не московската патриаршия да е централната структура и всички останали да са подчинени.

    19:33 21.06.2026

  • 42 Безгласна буква

    17 4 Отговор
    Нищо нейно! Клишета. Безизразен поглед. Озъбване вместо усмивка.
    Не е моят президент.

    19:35 21.06.2026

  • 43 Просто Киро

    10 5 Отговор
    Мунчо първо ни натресе накокорения финансов министър от Харвард. После ни натресе гълъбарника, който щял да прави бюджета перо по перо. Затова от 5 години насам държавата върви назад.

    Коментиран от #51

    19:37 21.06.2026

  • 44 Безнадежден случай

    13 6 Отговор
    Как няма да е за ветото като е клечала пред малкия гундяйчо и е целувала ръката на полковника от разузнаването.

    19:38 21.06.2026

  • 45 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    6 6 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #49

    19:40 21.06.2026

  • 46 Чакай малко

    14 3 Отговор
    Йотова да не философства много. В продължение на 10 години беше съучастник в грабежа на държавата.

    19:42 21.06.2026

  • 47 ТОЯ КУКУМИЦИН

    7 1 Отговор
    И на него му
    Биеха Комбалите по
    ПРОЗЗТАТА ТИКВА

    КГБ АГЕНТА ГУНДЯЕВ.

    19:42 21.06.2026

  • 48 Бегай

    12 3 Отговор
    Тая нема да е президент повече.

    19:43 21.06.2026

  • 49 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 3 Отговор

    До коментар #45 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":

    АЗ ЧАКАМ

    ПОРЕДНАТА МАСОВКА

    НА ПЕДОФИЛА ВОВКА .

    19:43 21.06.2026

  • 50 На сватбата на сина на тази на снимката

    17 2 Отговор
    В близки отношения - Георги Гергов приватизирал с червените куфарчета Пловдивския панаир ,купил незаконно с бонове х-л Санкт Петербург бившия Тримонциум и получил от второто правителство на Борисов 44 милиона за така наречената "дупка" във Варна. В средата Весела Лечева с новия си съпруг генерал Сотир Ушев който кадруваше в служебните правителства на Радев във всички дирекции на МВР. Ушев разследван за кражби в особено големи размери и един от десетки криминални олигарси зад Радев. Лечева чийто предишен съпруг беше застрелян и държан 11 години в будна кома за да получава дивидентите от фирмите му. И най вдясно "месията" ви Радев със съпругата си Десислава Генчева. Българио,Българиооо

    Коментиран от #55, #74

    19:44 21.06.2026

  • 51 Нафърфорчо на Кокорчо

    9 0 Отговор

    До коментар #43 от "Просто Киро":

    Всички които клечаха под вдигнатия юмрук минаха през управлението. Държавата на червените дебили и мунчовците е прокълната

    19:46 21.06.2026

  • 52 начо

    9 2 Отговор
    Нали лази да целува ръка на гундяев

    19:47 21.06.2026

  • 53 Анонимен

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    Йотова и Радев тандем хахахахасамо нанасят вреди на европейската ни държава А Радев е оставка и избори а Йотова още малко ще царува бкп в действие

    19:54 21.06.2026

  • 54 непротестиращ

    12 3 Отговор
    Те, Радев и Йотова взаимно се подкрепят, ама колко хора пдкрепят техните решения?! Едва ли всички гласували за радевия Прогрес, са съгласни с това вето?!

    Коментиран от #57

    19:54 21.06.2026

  • 55 Анонимен

    10 0 Отговор

    До коментар #50 от "На сватбата на сина на тази на снимката":

    Е това е истинска борба с олигархията

    19:56 21.06.2026

  • 56 Българче

    6 9 Отговор
    Г-жа Президента е по-голям мъж от всички лигльовци,дето се изказвате в този форум и ревете,че най-после България има собствено мнение! Браво на Президента и на Премиера!Най-после някаква наченка на национална гордост!

    Коментиран от #58

    19:56 21.06.2026

  • 57 Да те светна

    3 8 Отговор

    До коментар #54 от "непротестиращ":

    Около 75%от всички българи подкрепят!

    Коментиран от #61

    19:57 21.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Българка

    2 4 Отговор
    Плачете лигави,импотентни, небинарни"българи"!Може да ви олекне.

    20:00 21.06.2026

  • 60 Пипи

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    Како, вземи да плетеш чорапи. Туй политиката не е за теб.

    20:00 21.06.2026

  • 61 Анонимен

    7 2 Отговор

    До коментар #57 от "Да те светна":

    Тези са малоумници и са с Русия и Путин А има и други тук БКП и червените другари завладяха всичко тук и се самозабравиха България е демокрация съветските другари

    20:00 21.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Един

    9 3 Отговор
    Тая е по-тъпа и от Радо шишарката

    20:02 21.06.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Няма значение клеветнико

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Важно е какво казва!

    Коментиран от #73

    20:07 21.06.2026

  • 66 Българче

    4 3 Отговор
    Оставям ви да помислите върху живота си.Дано ви се получи!Лека вечер"българи"!

    20:07 21.06.2026

  • 67 Някой

    10 2 Отговор
    Илияна Йотова е кралица на празните приказки и празнословието, може 1 час да говори без да кажа нищо смислено и конкретно, типично за комунист , като я видя по телевизора да говори и месец те канала защото не мога да я слушам !!?!!?

    20:10 21.06.2026

  • 68 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #64 от "Българче":

    Чужди интереси са твоите путински друго не те касае Избори и да освободим държавата ни от бкп червените окупатори и диктатори които изпълзяха от дупките си Избори свобода демокрация България на българите

    20:10 21.06.2026

  • 69 Браво на Йотова

    4 7 Отговор
    Най сетне българи на власт, а не чужди марионетки.

    20:11 21.06.2026

  • 70 Синя София

    6 2 Отговор
    Комунист козината си мени,но нравите не мени....подлоги опропастяващи България

    20:13 21.06.2026

  • 71 Данко

    6 3 Отговор
    Гумен Гадев се върна от Брюксел като адвокат на Лукойл.
    ГРУ агента си заработва сребърниците.

    20:17 21.06.2026

  • 72 големдебил

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тамплиерката забрави че е тамплиерка,стана православна:))).Ай стига защитават тия попове бе,като че ли не ги знаем по какви дупки си завират дупчалката.Най-богати са от всички на света. А и Гудьо къв поп е?

    20:23 21.06.2026

  • 73 смехоран

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Няма значение клеветнико":

    Хаха,е че тя казва каквото искаш да чуеш.

    20:25 21.06.2026

  • 74 Травeрca ,,Дориана" ти е дал минус

    4 1 Отговор

    До коментар #50 от "На сватбата на сина на тази на снимката":

    На безспорните факти хаха. Явно не му харесва мyнчo да е разкриван толкова зловещо

    20:26 21.06.2026

  • 75 големдебил

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Прав е евродепутата":

    Абсолютно това правя от години.Златцето е спасение,но май ще почна да попълвам и дълготрайни хранителни запаси щот наистина Мунчовци няма да останат гладни,добра заплатка си взимат,но народа да му мисли.Не знам с кой акъл гласуваха за тоя главанак.

    20:30 21.06.2026

  • 76 тръц

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Същата ,":

    за баща й не знаех тия факти,но за съпругът й знам много неща,но ако ги опиша,ще изтрият коментара.Но който знае къде работи,може да иде в болницата и само да наблюдава с какво го возят до там,и с какво го прибират.А и колко много работи по пейките с цигара в ръка,и мътен поглед.Не съм свидетел,знам го от приятел който работи там.

    20:39 21.06.2026

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