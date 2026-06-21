Президентът Илияна Йотова подкрепи премиера Румен Радев за ветото срещу санкциите за Русия и патриарх Кирил

Предложението за санкции срещу патриарх Кирил и Вагит Алекперов предизвика много сериозна дискусия в България. На последното заседание на Европейския съвет аз не видях такава дискусия. Все още работим с 20-ия пакет санкции. Това заяви пред bTV президентът на Република България Илияна Йотова.
"Ако трябва да намерим някаква новина, това е приветствието от страна на всички европейски лидери за това, че започна на практика преговорният процес за членство на Украйна в ЕС, одобрението за междуправителствената конференция и отварянето на първия клъстер. Тук решението на европейските лидери бе единодушно", посочи тя.
Тя изтъкна, че трябва да се говори условно за 21-ия пакет санкции срещу Русия, тъй като той може изобщо да не бъде приет, посочи "Блиц".
Йотова подчерта, че приема аргументите на Румен Радев да се противопостави на тези предложения. „Не за първи път името на патриарх Кирил влиза и излиза от различни санкционни пакети. До този момент такава дискусия аз не съм видяла в нито една държава. България не е участвала в тези дискусии", обясни Йотова.
„Аз съм противник на това, когато всички в Европа и когато г-н Зеленски искат да започнат преговори за мир, час по-скоро Русия да седне на масата на преговорите, ние да отваряме нова конфликтна точка. А тя ще се отвори, най-малкото от руска страна. В това трябва да бъдем убедени. Трябва ли сега да пренесем спора за това дали Европа е срещу православието? Трябва ли да разделяме вярващите в България? Моят категоричен отговор е „не“. Всичките ни усилия трябва да бъдат насочени по дипломатически път за разрешаване на този конфликт“, заяви президентът.
„Войната влезе във всеки български дом така или иначе, заради цени, горива, заради всички последици, които носи този конфликт“, добави тя.
„Когато дойде време за разискване на този пакет от санкции, нека видим кой точно предлага и какви са аргументите на предлагащите. Изострянето на тази тема и този конфликт дойте точно от тук, от българските среди“, каза тя относно санкциите срещу патриарх Кирил.
„Ние сме православна държава. Ние искаме българските вярващи да не бъдат разделяни по тази линия, защото православието е толкова дълбоко вкоренено в нашата история и толкова много е дало на нашата история, че точно по тази линия не бих искала да има конфликт в страната. Бих направила всичко, за да бъде избегнат той“, категорична беше Йотова.
Тя се съгласи с Румен Радев относно това, че тук става въпрос и за национална сигурност, за бъдещето на атомната ни централа, за бъдещето на „Лукойл“.
„По-кресливата част взе на въоръжение темата за патриарх Кирил и съвсем не ѝ беше изгодно да коментира другата част от неговите основания. Според мен това беше направено и с цел да се потопи и да се скрие добрата новина от европейските институции и това е следващият транш, който България получи по плана за възстановяване. Което, между другото, две правителства не успяха да направят“, заяви президентът.
По думите ѝ, в европейските институции винаги се уважава, когато имаш собственомнение. „Ако всеки само изпълняваше там, отдавна ЕС да се е разпаднал. Така че стига с тази наша собствена политика вече 19 години, тази йес политика, стига сме се държали като плахия гост в европейското семейство. Ние имаме своите политики, интереси, опитваме с е по този начин да подобрим и европейските политики“, коментира тя сравненията между позицията на България сега и на Унгария при Орбан.
„Европа трябва да се върне към лидерските позиции и в това отношение аз съм изключителен поклонник на тази стратегия за стратегическа автономност“, допълни тя.
Според нея, Европа повече не може да бъде толкова силно зависима от НАТО по отношение на отбраната.
„Ако сега някой не осъзнава каква златна карта държи България в ръцете си и като член на ЕС и заради геополитическото си положение, и заради географското си положение, оттук ще минават един ден всички възможни коридори – енергийни, сухопътни, свързани с високи технологии, тук ще бъдат новите дейта центрове, и ще бъде онази сигурна част от Европа, която всъщност ще бъде основен елемент в общата европейска сигурност“, смята президентът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #21, #65, #72
19:00 21.06.2026
2 Пич
Коментиран от #10, #29
19:03 21.06.2026
3 Същата ,
Коментиран от #76
19:05 21.06.2026
4 Бинев
19:06 21.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АГАТ а Кристи
19:07 21.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Андрей Новаков евродепутат
Предстои мyнчo - радeвата зима.Вдигна данъци на 2-рo жилищe,на по скъпи коли над 5 xиляди евро ,oрязва майчинските ,вдига осигуровки..зимата се обезценяват и спестяванията, вече изчезнаха 8 млрд.от валутния ни резерв и вдигна дефицита от 3 на 7.4%. И това за 54 дни...Идва хипер глад,санкции от Европа и фалит на България!
Коментиран от #19, #32
19:08 21.06.2026
10 Питане
До коментар #2 от "Пич":Ти май си от Ж. Р. ??? !!!
Коментиран от #15
19:09 21.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Какви санкции ..за пред бедняците
"Бих казал, че изключително добре го направи. Излиза, че досега санкциите бяха за шест месеца. Сега, като Радев е там, а Орбан го няма, те са за една година. Приети са с абсолютно мнозинство, за което България е допринесла също“, заяви Борисов в Раковски, където говори пред участници в лятна младежка академия на ГЕРБ.
Според Бойко Борисов, докато Радев говори в защита на руския патриарх и олигарха Вагит Алекперов, всъщност това е само димка за пред избирателите, а България реално не се е противопоставила на санкциите.
"Радев много майсторски успя да вкара, включително моите колеги от ПП–ДБ, както и от „Възраждане“, които си търсят повод да се изявят. Пусна димката с руския патриарх, пусна димката с други санкции, които не би подкрепил. Всъщност големият успех е, че санкциите стават за една година. Вече го имаме налице“, коментира Борисов.
19:09 21.06.2026
14 54 дни грабеж - 54 дни към фалит
- Отказа да се създаде комисия, която да разследва най-големия олигарх.
- Не казва и дума за съдебна реформа.
- Провери как ще реагира обществото, ако намали майчинството.
- С помощта на ГЕРБ и ДПС гласува ЗА изтеглянето на 3.8 млрд евро нов външен дълг.
- Планира да вдигне осигуровките.
- Назначи отговорните за БОТАШ на директорски държавни позиции.
- Планира да вдигне данъците на имотите.
- Планира да вдигне данъците на по-скъпите автомобили.
В същото това време няма абсолютно никакво намерение да прави реформи в публичния сектор.и НЕ планира да намали публичните разходи.
Not great, not terrible!
19:10 21.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гертруд
Коментиран от #23
19:10 21.06.2026
17 Това
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В "заведението" ли го видя през дупка в стената ?
19:11 21.06.2026
18 Голямата глава
19:12 21.06.2026
19 Точен сте
До коментар #9 от "Андрей Новаков евродепутат":Myнчoвите крадци и червени олигарси удрят обикновените хора толкова тежко че зимата ще бъдат окачени по стълбовете. В същото време не закачат раздутата администрация и силовите структури с по 5 хиляди евро заплати!
19:12 21.06.2026
20 55 от Козлодуй
19:12 21.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дориана
Коментиран от #53, #60
19:13 21.06.2026
23 Тури
До коментар #16 от "Гертруд":По-ниски токчета, че тротоара пред Земеделското на "Ботев" бил целия в дупки
Коментиран от #24
19:15 21.06.2026
24 СОРИ.!!!
До коментар #23 от "Тури":Отговора се отнася за 15 !!!
19:16 21.06.2026
25 Ехо от комсомола
Долу радеф и зомбираните радевистите путенисти насрочване на протести срещу пб.
19:18 21.06.2026
26 Наблюдател
19:18 21.06.2026
27 Адвоката на путин
19:19 21.06.2026
28 МунчоЛЕТ
19:19 21.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Удри
19:20 21.06.2026
31 Незнайко
Не знам, но позицията на тази лелка против санкционирането на патриарх Кирил може да бъде оспорена както от морална, така и от политическа и национална гледна точка.
На първо място, санкциите не са насочени срещу православната вяра или срещу Руската православна църква като институция, а срещу конкретна личност, която многократно е използвала религиозния си авторитет за оправдаване на военните действия на Русия в Украйна. Когато религиозен лидер активно подкрепя политика, довела до човешки жертви и разрушения, той престава да бъде единствено духовен водач и се превръща в политически фактор, носещ обществена отговорност за своите действия и послания.
На второ място, България е член на Европейския съюз и НАТО. Националният интерес на страната предполага солидарност с партньорите ѝ по ключови въпроси на сигурността и международното право. Когато мнозинството европейски държави осъждат действия, които подкопават международния ред, България има интерес да поддържа предвидима и последователна външна политика, основана на общите европейски ценности и ангажименти.
На трето място, разграничаването между религиозна свобода и политическа дейност е основен принцип на демократичните общества. Никой не следва да бъде санкциониран заради религиозните си убеждения. Когато обаче духовен лидер участва в политическа пропаганда или оправдава военни действия, оценката на неговото поведение следва да се прави според политическите последствия от тези действ
19:20 21.06.2026
32 Прав е евродепутата
До коментар #9 от "Андрей Новаков евродепутат":Зимата галопираща инфлация и обезценяване на спестяванията при крадеца кayн......обръщайте всичко в злато
Коментиран от #75
19:22 21.06.2026
33 Тодар Живков
19:22 21.06.2026
34 Ами да
19:22 21.06.2026
35 Хмм
19:22 21.06.2026
36 Остава в историята
19:26 21.06.2026
37 Газ
19:29 21.06.2026
38 Бг и тн...
19:29 21.06.2026
39 Р. ОВЧ.
19:30 21.06.2026
40 Сийка
19:30 21.06.2026
41 Ами сега?
Това си е самата истина, но когато някой се опитва да ползва православието като оръжие отпора трябва да е категоричен. Може би съвсем не случайно се премълчава как и защо точно православието е било използвано за да бъде подчинено първото българско царство на гръцката патриарщия и българската реакция за да се възобнови държавата България с второто българско царство. Трябва ли да изпадаме отново в подчинена позиция заради това, че Москва се опитва отново да заличи самостоятелността на държавата ни чрез православието? Историческите факти са, че православието е пренесено от България в Киевска Рус, а от там по късно московците го получават или по скоро заимстват, а не московската патриаршия да е централната структура и всички останали да са подчинени.
19:33 21.06.2026
42 Безгласна буква
Не е моят президент.
19:35 21.06.2026
43 Просто Киро
Коментиран от #51
19:37 21.06.2026
44 Безнадежден случай
19:38 21.06.2026
45 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #49
19:40 21.06.2026
46 Чакай малко
19:42 21.06.2026
47 ТОЯ КУКУМИЦИН
Биеха Комбалите по
ПРОЗЗТАТА ТИКВА
КГБ АГЕНТА ГУНДЯЕВ.
19:42 21.06.2026
48 Бегай
19:43 21.06.2026
49 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
До коментар #45 от "НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ":АЗ ЧАКАМ
ПОРЕДНАТА МАСОВКА
НА ПЕДОФИЛА ВОВКА .
19:43 21.06.2026
50 На сватбата на сина на тази на снимката
Коментиран от #55, #74
19:44 21.06.2026
51 Нафърфорчо на Кокорчо
До коментар #43 от "Просто Киро":Всички които клечаха под вдигнатия юмрук минаха през управлението. Държавата на червените дебили и мунчовците е прокълната
19:46 21.06.2026
52 начо
19:47 21.06.2026
53 Анонимен
До коментар #22 от "Дориана":Йотова и Радев тандем хахахахасамо нанасят вреди на европейската ни държава А Радев е оставка и избори а Йотова още малко ще царува бкп в действие
19:54 21.06.2026
54 непротестиращ
Коментиран от #57
19:54 21.06.2026
55 Анонимен
До коментар #50 от "На сватбата на сина на тази на снимката":Е това е истинска борба с олигархията
19:56 21.06.2026
56 Българче
Коментиран от #58
19:56 21.06.2026
57 Да те светна
До коментар #54 от "непротестиращ":Около 75%от всички българи подкрепят!
Коментиран от #61
19:57 21.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Българка
20:00 21.06.2026
60 Пипи
До коментар #22 от "Дориана":Како, вземи да плетеш чорапи. Туй политиката не е за теб.
20:00 21.06.2026
61 Анонимен
До коментар #57 от "Да те светна":Тези са малоумници и са с Русия и Путин А има и други тук БКП и червените другари завладяха всичко тук и се самозабравиха България е демокрация съветските другари
20:00 21.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Един
20:02 21.06.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Няма значение клеветнико
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Важно е какво казва!
Коментиран от #73
20:07 21.06.2026
66 Българче
20:07 21.06.2026
67 Някой
20:10 21.06.2026
68 Анонимен
До коментар #64 от "Българче":Чужди интереси са твоите путински друго не те касае Избори и да освободим държавата ни от бкп червените окупатори и диктатори които изпълзяха от дупките си Избори свобода демокрация България на българите
20:10 21.06.2026
69 Браво на Йотова
20:11 21.06.2026
70 Синя София
20:13 21.06.2026
71 Данко
ГРУ агента си заработва сребърниците.
20:17 21.06.2026
72 големдебил
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тамплиерката забрави че е тамплиерка,стана православна:))).Ай стига защитават тия попове бе,като че ли не ги знаем по какви дупки си завират дупчалката.Най-богати са от всички на света. А и Гудьо къв поп е?
20:23 21.06.2026
73 смехоран
До коментар #65 от "Няма значение клеветнико":Хаха,е че тя казва каквото искаш да чуеш.
20:25 21.06.2026
74 Травeрca ,,Дориана" ти е дал минус
До коментар #50 от "На сватбата на сина на тази на снимката":На безспорните факти хаха. Явно не му харесва мyнчo да е разкриван толкова зловещо
20:26 21.06.2026
75 големдебил
До коментар #32 от "Прав е евродепутата":Абсолютно това правя от години.Златцето е спасение,но май ще почна да попълвам и дълготрайни хранителни запаси щот наистина Мунчовци няма да останат гладни,добра заплатка си взимат,но народа да му мисли.Не знам с кой акъл гласуваха за тоя главанак.
20:30 21.06.2026
76 тръц
До коментар #3 от "Същата ,":за баща й не знаех тия факти,но за съпругът й знам много неща,но ако ги опиша,ще изтрият коментара.Но който знае къде работи,може да иде в болницата и само да наблюдава с какво го возят до там,и с какво го прибират.А и колко много работи по пейките с цигара в ръка,и мътен поглед.Не съм свидетел,знам го от приятел който работи там.
20:39 21.06.2026