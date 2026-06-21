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Отиде си дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН

Отиде си дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН

21 Юни, 2026 19:24 653 1

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Нейната забележителна научна дейност и световно признат принос към изучаването на орхидеите остават като богато наследство за българската наука

Отиде си дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина доц. д-р Антоанета Петрова - дългогодишен директор на Ботаническата градина при Българската академия на науките, съобщиха нейни колеги в социалните мрежи.

Доц. д-р Антоанета Петрова посвещава целия си професионален път на изследването, опазването и популяризирането на българската флора. Тя е изтъкнат учен, отдаден специалист и признат капацитет в областта на ботаниката.

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Под нейното дългогодишно ръководство Ботаническата градина затвърди своята роля на институция, в която се съхраняват и опазват най-богатите на Балканския полуостров документирани колекции от живи растения, чиято основна цел е демонстрация на многообразието от растения по света и разпространяване на знания за него сред широката общественост.

"Нейната забележителна научна дейност и световно признат принос към изучаването на орхидеите остават като богато наследство за българската наука. За колегите и академичната общност тя ще остане пример за висок професионализъм, всеотдайност и искрена любов към природата", посочват от Ботаническата градина при БАН.


България
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