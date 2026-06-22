Австриец е с опасност за живота след падане в резервата „Велики Преслав“

Австрийски гражданин е настанен в болница с опасност за живота след тежък инцидент в Археологическия резерват „Велики Преслав“.

Около 3:40 ч. на 21 юни 31-годишният мъж се разхождал в района на резервата, когато паднал от стар каменен зид. След инцидента той е транспортиран в Многопрофилната болница в Шумен за спешен преглед.

Медиците са установили тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизлив в мозъка.

Пострадалият е хоспитализиран, като състоянието му остава критично.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследващите изясняват обстоятелствата, довели до инцидента.