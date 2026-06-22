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Австриец е с опасност за живота след падане в резервата „Велики Преслав“

Австриец е с опасност за живота след падане в резервата „Велики Преслав“

22 Юни, 2026 13:12 508 4

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Медиците са установили тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизлив в мозъка

Австриец е с опасност за живота след падане в резервата „Велики Преслав“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Австрийски гражданин е настанен в болница с опасност за живота след тежък инцидент в Археологическия резерват „Велики Преслав“.

Около 3:40 ч. на 21 юни 31-годишният мъж се разхождал в района на резервата, когато паднал от стар каменен зид. След инцидента той е транспортиран в Многопрофилната болница в Шумен за спешен преглед.

Медиците са установили тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизлив в мозъка.

Пострадалият е хоспитализиран, като състоянието му остава критично.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследващите изясняват обстоятелствата, довели до инцидента.


България
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  • 1 АвстрийскиВериги

    3 0 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    13:13 22.06.2026

  • 2 АБВ

    3 0 Отговор
    Марче, паднал е защото е бил пиян. Осведомявай се за подробностите от по-осведомени медии.

    13:16 22.06.2026

  • 3 Хеликоптера и в София или Варна !

    1 0 Отговор
    Човека да не е получил инсулт и за това да е паднал. Там не е чак толкова високо.

    13:25 22.06.2026

  • 4 Да но може да е от български произход

    1 0 Отговор
    Ако не е така какъв го дори на кулата. Всеки живот е ценен. На човека трябва да се помогне. А австрийските вериги да им се предоговорят условията и да им се забрани САМО МАРКИРАНЕТО в БГ. Да се самомаркира който иска но поне една каса трябва да работи !

    13:30 22.06.2026

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