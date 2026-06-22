Австриец е с опасност за живота след падане в резервата „Велики Преслав“

Австрийски гражданин е настанен в болница с опасност за живота след тежък инцидент в Археологическия резерват „Велики Преслав“.
Около 3:40 ч. на 21 юни 31-годишният мъж се разхождал в района на резервата, когато паднал от стар каменен зид. След инцидента той е транспортиран в Многопрофилната болница в Шумен за спешен преглед.
Медиците са установили тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизлив в мозъка.
Пострадалият е хоспитализиран, като състоянието му остава критично.
По случая е образувано досъдебно производство, а разследващите изясняват обстоятелствата, довели до инцидента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АвстрийскиВериги
13:13 22.06.2026
2 АБВ
13:16 22.06.2026
3 Хеликоптера и в София или Варна !
13:25 22.06.2026
4 Да но може да е от български произход
13:30 22.06.2026