Дете падна от втория етаж на кооперация в Перник, борят се за живота му

Тежък инцидент с малко дете помрачи най-големия пернишки квартал „Изток“.

Момиченце на възраст едва година и осем месеца е в критично състояние, след като е паднало от втория етаж на жилищна кооперация. Нещастният случай е станал в неделния ден, като по първоначални данни детето е останало за броени минути без надзор и е успяло да излезе само на балкона на семейното жилище, съобщава местната медия eranova.

Веднага след падането свидетели са подали спешен сигнал на телефон 112, след което на мястото е пристигнал медицински екип.

Поради тежестта на получените наранявания и състоянието на шок, пострадалото момиченце е било интубирано още на терен от спешните медици, които са предприели незабавни действия за стабилизиране на жизнените му функции.

Поради характера на травмите детето е транспортирано под засилено медицинско наблюдение към специализирано лечебно заведение в София.

Разследващите органи тепърва ще изясняват точните обстоятелства около инцидента и как момиченцето е преодоляло преградата на терасата.