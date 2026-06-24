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Инцидент в София: 12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“

Инцидент в София: 12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“

24 Юни, 2026 20:31 621 8

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  • дете-
  • падане-
  • шахта-
  • комплекс червено знаме

Детето играело с връстници, когато пропаднало в шахтата от височина около 5-6 метра. В съоръжението нямало вода.

Инцидент в София: 12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“ - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Нова телевизия Нова телевизия Телевизия с национално покритие

12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“ в София, съобщават от Нова телевизия. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа, след което на място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Детето играело с връстници, когато пропаднало в шахтата от височина около 5-6 метра. В съоръжението нямало вода.

От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че медицинският екип установил на място охлузвания на крака и в лумбалната област. Детето е транспортирано до УМБАЛСМ „Пирогов“ за обстоен медицински преглед.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    2 2 Отговор
    така правят 12 годишните...

    20:32 24.06.2026

  • 2 ТЕРЗИЕВ

    8 1 Отговор
    УУУУУ ТААА ДУПКА ПО ГОЛЕМА ОТ МОЯТА.....

    20:34 24.06.2026

  • 3 А чий го дири

    3 3 Отговор
    В тия съборетини

    20:36 24.06.2026

  • 4 Тотално безхаберие на всички нива

    8 0 Отговор
    И пак няма виновни!
    И пак ..
    И пак ...
    .И пак ...

    Коментиран от #7

    20:39 24.06.2026

  • 5 Васил Терзиев

    7 1 Отговор
    И аз ко да напраа ся освен един гейпарад да организирам

    20:44 24.06.2026

  • 6 Сталин

    4 0 Отговор
    Ама иначе сме в клуба на богатите

    20:55 24.06.2026

  • 7 Даааааа

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Тотално безхаберие на всички нива":

    Само , че тук виновни са първо родителите. " Не възпитавайте децата, възпитавайте себе си. Те така или иначе ще станат като вас"

    20:58 24.06.2026

  • 8 Бизонче

    1 0 Отговор
    Божков фалира, Червено знаме е язва!

    21:14 24.06.2026

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