Инцидент в София: 12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“

12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“ в София, съобщават от Нова телевизия. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа, след което на място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
Детето играело с връстници, когато пропаднало в шахтата от височина около 5-6 метра. В съоръжението нямало вода.
От Спешна помощ съобщиха за NOVA, че медицинският екип установил на място охлузвания на крака и в лумбалната област. Детето е транспортирано до УМБАЛСМ „Пирогов“ за обстоен медицински преглед.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами да, те
20:32 24.06.2026
2 ТЕРЗИЕВ
20:34 24.06.2026
3 А чий го дири
20:36 24.06.2026
4 Тотално безхаберие на всички нива
И пак ..
И пак ...
.И пак ...
Коментиран от #7
20:39 24.06.2026
5 Васил Терзиев
20:44 24.06.2026
6 Сталин
20:55 24.06.2026
7 Даааааа
До коментар #4 от "Тотално безхаберие на всички нива":Само , че тук виновни са първо родителите. " Не възпитавайте децата, възпитавайте себе си. Те така или иначе ще станат като вас"
20:58 24.06.2026
8 Бизонче
21:14 24.06.2026