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Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка. Скъсала се е метална тръба

Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка. Скъсала се е метална тръба

28 Юни, 2026 11:30 1 345 11

  • дете-
  • баща-
  • падане-
  • атракционна люлка

Двамата са настанени за лечение в Многопрофилната болница в Търговище. Мъжът има фрактура на ребра и е постъпил за лечение в Хирургичното отделение. Детето е в Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата

Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка. Скъсала се е метална тръба - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
БТА БТА

Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка в Антоново. Инцидентът е станал късно снощи по време на традиционния панаир в града. За случая потвърдиха за БТА кметът на Антоново Хайредин Мехмедов и от Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище.

По първоначална информация пострадалият възрастен е на 42 години, а детето – на 9 години. Гостували са на семейството си за панаирните дни, посочи кметът Мехмедов. По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е закрепена двуместната седалка. Двамата са паднали от около 2 метра височина, няма други пострадали хора.

На място служители на пожарната служба в Антоново са помогнали на екипите на Спешна помощ за транспортирането на пострадалите, каза за БТА директорът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Михаил Михайлов.

Атракционът е прекратил работа.

Детето и баща му са настанени за лечение в Многопрофилната болница в Търговище. Мъжът има фрактура на ребра и е постъпил за лечение в Хирургичното отделение. Детето е в Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата.

По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от ОД на МВР в Търговище.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атрактивно Е !

    8 1 Отговор
    Да събираш Парсата от Нотребителите !

    Но пНе е Атрактивно !

    Да Поддържаш !

    Съоръженията си !

    В Изправност !

    Порутена Страна !

    Порутено Бъдеще !

    11:38 28.06.2026

  • 2 ако сглобката беше на власт

    11 4 Отговор
    Веднага щяха да създадат две държавни агенции, едната да следи какви люлки има по атракционите и детските площадки и да издава указания за техническата проверка, а другата да ги проверява на място. И парламентарна комисия за разследване на руската следа при инцидентите с люлки!

    11:38 28.06.2026

  • 3 Тия

    11 0 Отговор
    люлки контролират ли се периодично за изправност изобщо ?

    Коментиран от #4

    11:42 28.06.2026

  • 4 няма кой

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тия":

    всичкото българи са олигарси бизнесмени и манекенки..

    11:48 28.06.2026

  • 5 САМОДЕЛКИТЕ СДЕЛАНИ ОТ СКРАП

    7 1 Отговор
    В ГАРАЖНИ УСЛОВИЯ ДА СЕ ЗАБРАНЯТ. ПОСЛЕДНИЯ ПЪТ В ЯМБОЛ ЕНЧО КИРЯЗОВ СЛЕД ТАКЪВ ИНЦИДЕНТ СА СКЪСВА ДА ЗАМАЗВА ПОЛОЖЕНИЕТО ЗА СМЕТКА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ГРАЖДАНИ. ПАК ИЗГНИЛИ ЖЕЛЕЗА БЕЗ ГО.

    11:48 28.06.2026

  • 6 Как

    9 1 Отговор
    Се къса метална тръба ,единственно от ръжда

    Коментиран от #11

    11:50 28.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европа не диша

    4 2 Отговор
    Накачили са Бензиностанции,БДЖ и Супермаркети,Покриви,гледат от антените мозъка ви! Прокуратурата е Инквизиция крепи Милициите.В ЕС е ад от милиции и следене!

    Коментиран от #10

    12:08 28.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Да ти го напиша

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европа не диша":

    Ми отивай в русия ,там е рай на демокрацията ,и свобода.

    12:12 28.06.2026

  • 11 Троян

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Как":

    Всеки заварчик може да ти каже. Атмосферни условия и умора на метала. Ама тия които питате не вдигагете по тежко от мундщука на наргилето.

    12:23 28.06.2026

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