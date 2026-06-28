Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка. Скъсала се е метална тръба

Дете и баща му са пострадали при падане от атракционна люлка в Антоново. Инцидентът е станал късно снощи по време на традиционния панаир в града. За случая потвърдиха за БТА кметът на Антоново Хайредин Мехмедов и от Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище.
По първоначална информация пострадалият възрастен е на 42 години, а детето – на 9 години. Гостували са на семейството си за панаирните дни, посочи кметът Мехмедов. По време на движение на съоръжението се е скъсала метална тръба, към която е закрепена двуместната седалка. Двамата са паднали от около 2 метра височина, няма други пострадали хора.
На място служители на пожарната служба в Антоново са помогнали на екипите на Спешна помощ за транспортирането на пострадалите, каза за БТА директорът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Михаил Михайлов.
Атракционът е прекратил работа.
Детето и баща му са настанени за лечение в Многопрофилната болница в Търговище. Мъжът има фрактура на ребра и е постъпил за лечение в Хирургичното отделение. Детето е в Отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение. По първоначални данни няма опасност за живота и на двамата.
По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от ОД на МВР в Търговище.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атрактивно Е !
Но пНе е Атрактивно !
Да Поддържаш !
Съоръженията си !
В Изправност !
Порутена Страна !
Порутено Бъдеще !
11:38 28.06.2026
2 ако сглобката беше на власт
11:38 28.06.2026
3 Тия
Коментиран от #4
11:42 28.06.2026
4 няма кой
До коментар #3 от "Тия":всичкото българи са олигарси бизнесмени и манекенки..
11:48 28.06.2026
5 САМОДЕЛКИТЕ СДЕЛАНИ ОТ СКРАП
11:48 28.06.2026
6 Как
Коментиран от #11
11:50 28.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Европа не диша
Коментиран от #10
12:08 28.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Да ти го напиша
До коментар #8 от "Европа не диша":Ми отивай в русия ,там е рай на демокрацията ,и свобода.
12:12 28.06.2026
11 Троян
До коментар #6 от "Как":Всеки заварчик може да ти каже. Атмосферни условия и умора на метала. Ама тия които питате не вдигагете по тежко от мундщука на наргилето.
12:23 28.06.2026