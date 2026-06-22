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Голям пожар се разрази край пловдивското село Калековец

Голям пожар се разрази край пловдивското село Калековец

22 Юни, 2026 20:07 421 3

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Местни земеделски стопани са реагирали веднага и са се включили в гасенето

Голям пожар се разрази край пловдивското село Калековец - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голям пожар се разрази този следобед край пловдивското село Калековец. Гръмотевица е подпалила голям житен масив малко след 16:30 часа, а гъстият дим бързо стигна до намиращата се наблизо автомагистрала "Тракия", съобщи БНТ.

Местни земеделски стопани са реагирали веднага и са се включили в гасенето. Въпреки техните бързи действия и завалелия в района дъжд, пламъците първоначално са успели да се разраснат сериозно.

Няколко земеделски машини веднага са изпратени на терен и в момента работят по пълното потушаване на огъня. Изгорели са няколко декара с житни култури. Към момента опасността от разрастване на пожара към съседни територии вече е напълно ограничена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    0 0 Отговор
    пловдивски олигарси има , да тичат да помагат !

    20:08 22.06.2026

  • 2 Деций

    0 1 Отговор
    Купете нови пожарни коли,вижте хората с какви ветерани работят.Тези не са били лоши но са от Живково от времето или от първите години след промените.Трябват поне 150 нови коли,и така няколко години по толкова за да се поднови парка,и купете ново оборудване и предпазни средства за момчетата!Стига с тези полицаи които са едни безполезни кърлежи.Линейки и пожарни автомобили,а полицията да ходи с изгнили лади!

    Коментиран от #3

    20:22 22.06.2026

  • 3 neдеций

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Деций":

    ама салама него искаш ръждясал

    20:25 22.06.2026

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