Голям пожар се разрази край пловдивското село Калековец

Голям пожар се разрази този следобед край пловдивското село Калековец. Гръмотевица е подпалила голям житен масив малко след 16:30 часа, а гъстият дим бързо стигна до намиращата се наблизо автомагистрала "Тракия", съобщи БНТ.
Местни земеделски стопани са реагирали веднага и са се включили в гасенето. Въпреки техните бързи действия и завалелия в района дъжд, пламъците първоначално са успели да се разраснат сериозно.
Няколко земеделски машини веднага са изпратени на терен и в момента работят по пълното потушаване на огъня. Изгорели са няколко декара с житни култури. Към момента опасността от разрастване на пожара към съседни територии вече е напълно ограничена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
20:08 22.06.2026
2 Деций
Коментиран от #3
20:22 22.06.2026
3 neдеций
До коментар #2 от "Деций":ама салама него искаш ръждясал
20:25 22.06.2026