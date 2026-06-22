Голям пожар се разрази край пловдивското село Калековец

Голям пожар се разрази този следобед край пловдивското село Калековец. Гръмотевица е подпалила голям житен масив малко след 16:30 часа, а гъстият дим бързо стигна до намиращата се наблизо автомагистрала "Тракия", съобщи БНТ.

Местни земеделски стопани са реагирали веднага и са се включили в гасенето. Въпреки техните бързи действия и завалелия в района дъжд, пламъците първоначално са успели да се разраснат сериозно.

Няколко земеделски машини веднага са изпратени на терен и в момента работят по пълното потушаване на огъня. Изгорели са няколко декара с житни култури. Към момента опасността от разрастване на пожара към съседни територии вече е напълно ограничена.