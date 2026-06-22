Държавата подготвя дефиниция за енергийна бедност

Либерализацията на пазара на електроенергия трябва да се извършва паралелно с въвеждането на ясни механизми, които да гарантират на гражданите навременна информация и интелигентни системи за измерване. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова в София по време на шестата за годината пленарна сесия на Икономическия и социален съвет, съобщават от пресцентъра на Министерството на енергетиката. По време на заседанието бе приет проект на становище за предизвикателствата пред свободния пазар на ток у нас.

Критично значение за плавния преход има предстоящото въвеждане на система за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност. Според енергийния министър това ще позволи изработването и прилагането на конкретни целеви мерки за подкрепа. Петрова напомни, че няколко ведомства полагат съвместни усилия за финализиране на този координационен механизъм.

„Когато говорим за енергийна сигурност, става дума за налични и достъпни доставки на енергия. Това е въпрос не само на сигурност за домакинствата, но и на икономическа сигурност и конкурентоспособност“, заяви Ива Петрова пред членовете на съвета.

Като ключов инструмент за подкрепа на крайните потребители министърът посочи Националния фонд за декарбонизация. Чрез него се предвижда финансиране на широкомащабни програми за инвестиции в енергийна ефективност и изграждане на мощности за собствено производство на енергия в домовете.

Държавата е поела ангажимент да ускори работата по Стратегията за устойчиво енергийно развитие на България до 2050 година. Проектът на стратегическия документ трябва да бъде представен до края на настоящата година. Той ще очертае бъдещето на националните производствени мощности и развитието на системните услуги, нужни за стабилното функциониране на електроенергийната мрежа.