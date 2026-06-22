Държавата подготвя дефиниция за енергийна бедност

Либерализацията на пазара на електроенергия трябва да се извършва паралелно с въвеждането на ясни механизми, които да гарантират на гражданите навременна информация и интелигентни системи за измерване. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова в София по време на шестата за годината пленарна сесия на Икономическия и социален съвет, съобщават от пресцентъра на Министерството на енергетиката. По време на заседанието бе приет проект на становище за предизвикателствата пред свободния пазар на ток у нас.
Критично значение за плавния преход има предстоящото въвеждане на система за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност. Според енергийния министър това ще позволи изработването и прилагането на конкретни целеви мерки за подкрепа. Петрова напомни, че няколко ведомства полагат съвместни усилия за финализиране на този координационен механизъм.
„Когато говорим за енергийна сигурност, става дума за налични и достъпни доставки на енергия. Това е въпрос не само на сигурност за домакинствата, но и на икономическа сигурност и конкурентоспособност“, заяви Ива Петрова пред членовете на съвета.
Като ключов инструмент за подкрепа на крайните потребители министърът посочи Националния фонд за декарбонизация. Чрез него се предвижда финансиране на широкомащабни програми за инвестиции в енергийна ефективност и изграждане на мощности за собствено производство на енергия в домовете.
Държавата е поела ангажимент да ускори работата по Стратегията за устойчиво енергийно развитие на България до 2050 година. Проектът на стратегическия документ трябва да бъде представен до края на настоящата година. Той ще очертае бъдещето на националните производствени мощности и развитието на системните услуги, нужни за стабилното функциониране на електроенергийната мрежа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПБ критерий
20:54 22.06.2026
2 Ала Бала
20:58 22.06.2026
3 ВЗЕМАШ ЛИ ПОД 1500 ЕВРО НА
Коментиран от #10
21:04 22.06.2026
4 Необлагаем минимум
21:07 22.06.2026
5 Да се
21:26 22.06.2026
6 к0к0рч0 💋🍌
а дьржавни газстанции и магазини що не пробват
Коментиран от #7
21:30 22.06.2026
7 богатите
До коментар #6 от "к0к0рч0 💋🍌":правят магазини за бедните които са такива заради първите за да им продават отровите си безнаказано с етикет на чужди компании....
21:40 22.06.2026
8 Цървул
Коментиран от #9, #11
21:41 22.06.2026
9 Стенли
До коментар #8 от "Цървул":Даже и петорни , тогава трябва да има тричане на управляващите😡👎
Коментиран от #13
21:49 22.06.2026
10 Хавзис
До коментар #3 от "ВЗЕМАШ ЛИ ПОД 1500 ЕВРО НА":Не е верно според онези в общината. Живея сам ,възрастен съм и на село няма работа . Безработен от две години и половина . Храня се от каквото изкарам в двора и когато комшии решат да ме поканят. Ходя за риба , билки и гъби . Имам 41 години стаж на документи и още две години и половина трябва да чакам , ако дочакам изобщо пенсия . До тук минус 19 килограма и поне за това съм доволен. По неволя спрях редовно купуваните хапчета за кръвно и сърце . Не скъпи ,но за мен невъзможни. Вдигнаха данъците пет пъти заради сметта и с тях край. Длъжник на дърти години. Най-вероятно за да отпуснат пенсия ще искат тези дългове и от къде ? Госпожата от енергийните помощи ми иска документ за доходи на жената , а за съжаление тя отдавна е само на документи и е в чужбина. Няма 400 лв- 200 Евро. Че какво да прави с такъв вече болнав и с болки в кръста ,но и те не стават за ТЕЛК. Пари за рушвет също няма. 1000 евро искаха за 50 % първата година . Та се чудя - да се обеся ли или да хвана брадвата ,че да я развъртя из онези кабинети с разните там на заплата. Комшии викат ,че трябвало от парламента щото не е луд който яде баницата , но и той далеко. Ако стигна до там дано поне ме застрелят да не се мъча повече.
22:05 22.06.2026
11 Маратон
До коментар #8 от "Цървул":Посредниците с измислените такси ще наредят като поредните посредници родата и децата си. Толкова.
22:07 22.06.2026
12 Либерализирайте
Коментиран от #14, #16
22:09 22.06.2026
13 тричане
До коментар #9 от "Стенли":разчленяване и влачене по улици и площади!
22:13 22.06.2026
14 радко
До коментар #12 от "Либерализирайте":ке ви огерпя
22:14 22.06.2026
15 СССС
22:19 22.06.2026
16 И Цв. Пенкова
До коментар #12 от "Либерализирайте":всеки ден бълнува простотии. Взела се щерката на сериозно. Тъпата патка ще оправя енергетиката на Европа. Че и коментарии не допускат на пасквилите и.
22:20 22.06.2026
17 НРБ
22:28 22.06.2026