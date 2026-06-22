Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Държавата подготвя дефиниция за енергийна бедност

Държавата подготвя дефиниция за енергийна бедност

22 Юни, 2026 20:46 671 17

  • българия-
  • правителство-
  • новини-
  • енергийна бедност

Критично значение за плавния преход има предстоящото въвеждане на система за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност

Държавата подготвя дефиниция за енергийна бедност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Либерализацията на пазара на електроенергия трябва да се извършва паралелно с въвеждането на ясни механизми, които да гарантират на гражданите навременна информация и интелигентни системи за измерване. Това обяви министърът на енергетиката Ива Петрова в София по време на шестата за годината пленарна сесия на Икономическия и социален съвет, съобщават от пресцентъра на Министерството на енергетиката. По време на заседанието бе приет проект на становище за предизвикателствата пред свободния пазар на ток у нас.

Критично значение за плавния преход има предстоящото въвеждане на система за идентифициране на домакинствата в положение на енергийна бедност. Според енергийния министър това ще позволи изработването и прилагането на конкретни целеви мерки за подкрепа. Петрова напомни, че няколко ведомства полагат съвместни усилия за финализиране на този координационен механизъм.

„Когато говорим за енергийна сигурност, става дума за налични и достъпни доставки на енергия. Това е въпрос не само на сигурност за домакинствата, но и на икономическа сигурност и конкурентоспособност“, заяви Ива Петрова пред членовете на съвета.

Като ключов инструмент за подкрепа на крайните потребители министърът посочи Националния фонд за декарбонизация. Чрез него се предвижда финансиране на широкомащабни програми за инвестиции в енергийна ефективност и изграждане на мощности за собствено производство на енергия в домовете.

Държавата е поела ангажимент да ускори работата по Стратегията за устойчиво енергийно развитие на България до 2050 година. Проектът на стратегическия документ трябва да бъде представен до края на настоящата година. Той ще очертае бъдещето на националните производствени мощности и развитието на системните услуги, нужни за стабилното функциониране на електроенергийната мрежа.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПБ критерий

    9 0 Отговор
    Eнергийно бедни са, ако са наследници на Тимур и не могат да четат, камо ли да пишат, та са без работно място.

    20:54 22.06.2026

  • 2 Ала Бала

    9 0 Отговор
    И кога ще се построят един милион енергийно ефективни еднофамилни къщи?

    20:58 22.06.2026

  • 3 ВЗЕМАШ ЛИ ПОД 1500 ЕВРО НА

    8 0 Отговор
    МЕСЕЦ ....СИ. БЕДЕН ОТСЯКЪДЕ ....

    Коментиран от #10

    21:04 22.06.2026

  • 4 Необлагаем минимум

    6 1 Отговор
    и прогресивен данък ще помогнат повече от поредната щуротия.

    21:07 22.06.2026

  • 5 Да се

    6 2 Отговор
    подготвят да се пръждосват !

    21:26 22.06.2026

  • 6 к0к0рч0 💋🍌

    4 1 Отговор
    как ме се сетиха до ся
    а дьржавни газстанции и магазини що не пробват

    Коментиран от #7

    21:30 22.06.2026

  • 7 богатите

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "к0к0рч0 💋🍌":

    правят магазини за бедните които са такива заради първите за да им продават отровите си безнаказано с етикет на чужди компании....

    21:40 22.06.2026

  • 8 Цървул

    9 0 Отговор
    Като ви либерализират пазара на електроенергията , ще получите същото , което стана с въвеждането на еврото - двойни цени .

    Коментиран от #9, #11

    21:41 22.06.2026

  • 9 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цървул":

    Даже и петорни , тогава трябва да има тричане на управляващите😡👎

    Коментиран от #13

    21:49 22.06.2026

  • 10 Хавзис

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ВЗЕМАШ ЛИ ПОД 1500 ЕВРО НА":

    Не е верно според онези в общината. Живея сам ,възрастен съм и на село няма работа . Безработен от две години и половина . Храня се от каквото изкарам в двора и когато комшии решат да ме поканят. Ходя за риба , билки и гъби . Имам 41 години стаж на документи и още две години и половина трябва да чакам , ако дочакам изобщо пенсия . До тук минус 19 килограма и поне за това съм доволен. По неволя спрях редовно купуваните хапчета за кръвно и сърце . Не скъпи ,но за мен невъзможни. Вдигнаха данъците пет пъти заради сметта и с тях край. Длъжник на дърти години. Най-вероятно за да отпуснат пенсия ще искат тези дългове и от къде ? Госпожата от енергийните помощи ми иска документ за доходи на жената , а за съжаление тя отдавна е само на документи и е в чужбина. Няма 400 лв- 200 Евро. Че какво да прави с такъв вече болнав и с болки в кръста ,но и те не стават за ТЕЛК. Пари за рушвет също няма. 1000 евро искаха за 50 % първата година . Та се чудя - да се обеся ли или да хвана брадвата ,че да я развъртя из онези кабинети с разните там на заплата. Комшии викат ,че трябвало от парламента щото не е луд който яде баницата , но и той далеко. Ако стигна до там дано поне ме застрелят да не се мъча повече.

    22:05 22.06.2026

  • 11 Маратон

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Цървул":

    Посредниците с измислените такси ще наредят като поредните посредници родата и децата си. Толкова.

    22:07 22.06.2026

  • 12 Либерализирайте

    4 0 Отговор
    пазара и...оставате без глави. Докато не докарате всички до просешка тояга, няма да мирясате. Пеканов и Проданов са самозабравили се леката. Радев щеше да бори олигархията, а се захвана с бедните. Вашата майка.

    Коментиран от #14, #16

    22:09 22.06.2026

  • 13 тричане

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    разчленяване и влачене по улици и площади!

    22:13 22.06.2026

  • 14 радко

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Либерализирайте":

    ке ви огерпя

    22:14 22.06.2026

  • 15 СССС

    3 0 Отговор
    Поредната евроизмама нашите хора /посредници/ да ви продават скъп ток !!!

    22:19 22.06.2026

  • 16 И Цв. Пенкова

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Либерализирайте":

    всеки ден бълнува простотии. Взела се щерката на сериозно. Тъпата патка ще оправя енергетиката на Европа. Че и коментарии не допускат на пасквилите и.

    22:20 22.06.2026

  • 17 НРБ

    2 0 Отговор
    А защо държаната не продава евтин ток от АЕЦ на българите , а зеленият ток на Урсула ???

    22:28 22.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове