БДЖ критикува пътници за съсипани вагони

Националният железопътен превозвач БДЖ отправи в понеделник остър апел към гражданите заради зачестили случаи на вандализъм и умишлено увреждане на интериора във влаковете в страната, съобщават от пресцентъра на дружеството. От държавната компания подчертават, че опазването на общественото имущество е споделена отговорност, а справянето с последствията изисква сериозни извънредни разходи, които ощетяват планираните инвестиции за по-комфортни условия на пътуване.
Пътниците редовно изразяват недоволство от състоянието на подвижния състав в България, но предоставените от превозвача доказателства показват, че често проблемът се корени в самите потребители. На споделени от компанията кадри се вижда поредният пример за битов вандализъм в пътническо купе. Подът и тапицираните седалки са заринати с люспи от слънчогледови семки, а на масичката под прозореца са изоставени пластмасови чаши с недопита течност и найлонови отпадъци. Около тях на земята се търкалят празна опаковка от ядки и голяма пластмасова бутилка от бира.
Подобни гледки за пореден път повдигат въпроса как държавата, която вече е част от еврозоната и Шенгенското пространство, може да поддържа европейски стандарт в транспорта, когато манталитетът на част от пътуващите остава далеч от него. „Всеки пътник има основание да очаква чиста, поддържана и комфортна среда за пътуване. Постигането и запазването на тези условия обаче изисква не само постоянни усилия и инвестиции от страна на железницата, но и отговорно отношение към обществения ресурс“, подчертават от БДЖ.
Проявите на недобросъвестност носят не просто естетически дискомфорт за останалите граждани, но и преки финансови загуби за държавното дружество. Вместо заделените средства да отиват за модернизация на линиите и подобряване на обслужването, те се пренасочват за извънредно почистване и поправка на умишлено повредено оборудване.
„Щетите, причинени от недобросъвестни действия, водят до допълнителни разходи за възстановяване и поддръжка, а ресурсът, който се насочва за отстраняването им, би могъл да бъде използван за подобряване на услугата и условията за пътуване“, допълват от пресцентъра на железниците.
Железопътната компания напомня, че опазването на общите блага започва от ежедневното поведение на всеки отделен гражданин. Уважението към средата е и директно уважение към труда на служителите, които всеки ден полагат усилия да поддържат вагоните чисти. От БДЖ завършват с призив за съвместни усилия: „Нека заедно съхраним железницата като чисто, безопасно и достойно място за пътуване“.
Остава обаче отворен въпросът дали само с апели в социалните мрежи и без реални, солени глоби за заловените нарушители, влаковите купета ще спрат да приличат на занемарени квартални заведения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #3, #10
22:56 22.06.2026
2 Каквато услугата,
Коментиран от #11, #17
22:57 22.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това не са пътници
Пътниците си плащат и се возят.
23:08 22.06.2026
6 хаха
3/4 от популацията на байганьовците е такава паразитираща измет.
23:10 22.06.2026
7 Сталин
23:11 22.06.2026
8 хаха
Вижте се бе измет. Вижте се и се познайте какви отрепки сте.
Не случайно 15 години Тикви и Шопари избирате.
ХАХАХА
23:15 22.06.2026
9 Дик диверсанта
23:16 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пуф-паф
До коментар #2 от "Каквато услугата,":А персонала на БДЖ спи ли, защо този персонал допуска да се руши повереното му имущество и не го опазва. Значи кондуктора не сваля пътниците без билет, а им взема половин цена за пътуването на ръка, а после някой друг е виновен, началник влака на работа ли е или да се наспи докато влака върви, че после си има работа, хайде стига знаем им номерата.
23:27 22.06.2026
12 здравко тошков кондуктор
23:34 22.06.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПСУВА ПОМАКА НОВОБРАНЕЦ " ХХХХ ПОМАКА" И МУ ПРАВИ ФИЗЗАРЯДКА С ТОРБА ЦИМЕНТ 50 КГ ОТ 1 ДО 8 ЕТАЖ НА ПАНЕЛКАТА В ПЛОВДИВ
......
ТАКА СТАВАХА ХОРА :)
23:51 22.06.2026
14 Калин21
00:08 23.06.2026
15 Милчо Лаков
Коментиран от #19
00:14 23.06.2026
16 Ивелин Михайлов
00:29 23.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Германец
00:30 23.06.2026
19 Българин
До коментар #15 от "Милчо Лаков":Мобилни ударни отряди да чупят крака и ръце на локали🔥
00:31 23.06.2026