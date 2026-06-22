БДЖ критикува пътници за съсипани вагони

Националният железопътен превозвач БДЖ отправи в понеделник остър апел към гражданите заради зачестили случаи на вандализъм и умишлено увреждане на интериора във влаковете в страната, съобщават от пресцентъра на дружеството. От държавната компания подчертават, че опазването на общественото имущество е споделена отговорност, а справянето с последствията изисква сериозни извънредни разходи, които ощетяват планираните инвестиции за по-комфортни условия на пътуване.

Пътниците редовно изразяват недоволство от състоянието на подвижния състав в България, но предоставените от превозвача доказателства показват, че често проблемът се корени в самите потребители. На споделени от компанията кадри се вижда поредният пример за битов вандализъм в пътническо купе. Подът и тапицираните седалки са заринати с люспи от слънчогледови семки, а на масичката под прозореца са изоставени пластмасови чаши с недопита течност и найлонови отпадъци. Около тях на земята се търкалят празна опаковка от ядки и голяма пластмасова бутилка от бира.

Подобни гледки за пореден път повдигат въпроса как държавата, която вече е част от еврозоната и Шенгенското пространство, може да поддържа европейски стандарт в транспорта, когато манталитетът на част от пътуващите остава далеч от него. „Всеки пътник има основание да очаква чиста, поддържана и комфортна среда за пътуване. Постигането и запазването на тези условия обаче изисква не само постоянни усилия и инвестиции от страна на железницата, но и отговорно отношение към обществения ресурс“, подчертават от БДЖ.

Проявите на недобросъвестност носят не просто естетически дискомфорт за останалите граждани, но и преки финансови загуби за държавното дружество. Вместо заделените средства да отиват за модернизация на линиите и подобряване на обслужването, те се пренасочват за извънредно почистване и поправка на умишлено повредено оборудване.

„Щетите, причинени от недобросъвестни действия, водят до допълнителни разходи за възстановяване и поддръжка, а ресурсът, който се насочва за отстраняването им, би могъл да бъде използван за подобряване на услугата и условията за пътуване“, допълват от пресцентъра на железниците.

Железопътната компания напомня, че опазването на общите блага започва от ежедневното поведение на всеки отделен гражданин. Уважението към средата е и директно уважение към труда на служителите, които всеки ден полагат усилия да поддържат вагоните чисти. От БДЖ завършват с призив за съвместни усилия: „Нека заедно съхраним железницата като чисто, безопасно и достойно място за пътуване“.

Остава обаче отворен въпросът дали само с апели в социалните мрежи и без реални, солени глоби за заловените нарушители, влаковите купета ще спрат да приличат на занемарени квартални заведения.