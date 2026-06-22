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БДЖ критикува пътници за съсипани вагони

БДЖ критикува пътници за съсипани вагони

22 Юни, 2026 22:51 884 19

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Пътниците редовно изразяват недоволство

БДЖ критикува пътници за съсипани вагони - 1
Снимка: БДЖ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният железопътен превозвач БДЖ отправи в понеделник остър апел към гражданите заради зачестили случаи на вандализъм и умишлено увреждане на интериора във влаковете в страната, съобщават от пресцентъра на дружеството. От държавната компания подчертават, че опазването на общественото имущество е споделена отговорност, а справянето с последствията изисква сериозни извънредни разходи, които ощетяват планираните инвестиции за по-комфортни условия на пътуване.

Пътниците редовно изразяват недоволство от състоянието на подвижния състав в България, но предоставените от превозвача доказателства показват, че често проблемът се корени в самите потребители. На споделени от компанията кадри се вижда поредният пример за битов вандализъм в пътническо купе. Подът и тапицираните седалки са заринати с люспи от слънчогледови семки, а на масичката под прозореца са изоставени пластмасови чаши с недопита течност и найлонови отпадъци. Около тях на земята се търкалят празна опаковка от ядки и голяма пластмасова бутилка от бира.

Подобни гледки за пореден път повдигат въпроса как държавата, която вече е част от еврозоната и Шенгенското пространство, може да поддържа европейски стандарт в транспорта, когато манталитетът на част от пътуващите остава далеч от него. „Всеки пътник има основание да очаква чиста, поддържана и комфортна среда за пътуване. Постигането и запазването на тези условия обаче изисква не само постоянни усилия и инвестиции от страна на железницата, но и отговорно отношение към обществения ресурс“, подчертават от БДЖ.

Проявите на недобросъвестност носят не просто естетически дискомфорт за останалите граждани, но и преки финансови загуби за държавното дружество. Вместо заделените средства да отиват за модернизация на линиите и подобряване на обслужването, те се пренасочват за извънредно почистване и поправка на умишлено повредено оборудване.

„Щетите, причинени от недобросъвестни действия, водят до допълнителни разходи за възстановяване и поддръжка, а ресурсът, който се насочва за отстраняването им, би могъл да бъде използван за подобряване на услугата и условията за пътуване“, допълват от пресцентъра на железниците.

Железопътната компания напомня, че опазването на общите блага започва от ежедневното поведение на всеки отделен гражданин. Уважението към средата е и директно уважение към труда на служителите, които всеки ден полагат усилия да поддържат вагоните чисти. От БДЖ завършват с призив за съвместни усилия: „Нека заедно съхраним железницата като чисто, безопасно и достойно място за пътуване“.

Остава обаче отворен въпросът дали само с апели в социалните мрежи и без реални, солени глоби за заловените нарушители, влаковите купета ще спрат да приличат на занемарени квартални заведения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    23 2 Отговор
    Прасето е свикнало да живее в кочина и не обича да му е чисто и приятно...

    Коментиран от #3, #10

    22:56 22.06.2026

  • 2 Каквато услугата,

    12 5 Отговор
    такива са и пътниците... Вариантът е да се турят железни седалки и пътниците да си носят възглавнички, ако желая да седят на меко...

    Коментиран от #11, #17

    22:57 22.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това не са пътници

    11 1 Отговор
    а ромеи.
    Пътниците си плащат и се возят.

    23:08 22.06.2026

  • 6 хаха

    19 0 Отговор
    Слагай камери и ги пращай по трудовите лагери тези балкано-ориенталски ромляни.

    3/4 от популацията на байганьовците е такава паразитираща измет.

    23:10 22.06.2026

  • 7 Сталин

    10 0 Отговор
    В България вандализма е национален спорт,аз ви казах гена на цървула е 50% прасе,25% тиква и 25% бангиранги

    23:11 22.06.2026

  • 8 хаха

    7 2 Отговор
    Ганчо генетичната НУЛА. ХАХАХА!

    Вижте се бе измет. Вижте се и се познайте какви отрепки сте.
    Не случайно 15 години Тикви и Шопари избирате.
    ХАХАХА

    23:15 22.06.2026

  • 9 Дик диверсанта

    2 4 Отговор
    Рос дебилите са заплаха за бъдещето на България.

    23:16 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пуф-паф

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Каквато услугата,":

    А персонала на БДЖ спи ли, защо този персонал допуска да се руши повереното му имущество и не го опазва. Значи кондуктора не сваля пътниците без билет, а им взема половин цена за пътуването на ръка, а после някой друг е виновен, началник влака на работа ли е или да се наспи докато влака върви, че после си има работа, хайде стига знаем им номерата.

    23:27 22.06.2026

  • 12 здравко тошков кондуктор

    7 0 Отговор
    на времето имаше транспортна милиция и такива неща не ставаха щот те вкарат в някое купе и такъв лобуд падаше че, кат видеше после влак бягаше кат,дявол от тамян

    23:34 22.06.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ПОМАКА В РОДНИЯ МИ КЕЧ
    ПСУВА ПОМАКА НОВОБРАНЕЦ " ХХХХ ПОМАКА" И МУ ПРАВИ ФИЗЗАРЯДКА С ТОРБА ЦИМЕНТ 50 КГ ОТ 1 ДО 8 ЕТАЖ НА ПАНЕЛКАТА В ПЛОВДИВ
    ......
    ТАКА СТАВАХА ХОРА :)

    23:51 22.06.2026

  • 14 Калин21

    3 0 Отговор
    Ганьо про-стака пак в действие

    00:08 23.06.2026

  • 15 Милчо Лаков

    2 0 Отговор
    Спрете им влаковете,спрете им автобусите и да се оправят.В квартала поставиха хубави,нови пейки.... за два-три месеца младежите ги потрошиха,разказаха им играта.Тролейната спирка на пл.Ручей,я ремонтират непрекъснато.Просто ги оставете без спирки,докато родителите не научат "децата".

    Коментиран от #19

    00:14 23.06.2026

  • 16 Ивелин Михайлов

    2 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна настоява да се забрани качването на лилави пътници!

    00:29 23.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Германец

    1 0 Отговор
    Какво очаквате от народ от 🐖🐖🐖🐷🐽🐗🐖🐖🐖

    00:30 23.06.2026

  • 19 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Милчо Лаков":

    Мобилни ударни отряди да чупят крака и ръце на локали🔥

    00:31 23.06.2026

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