Тежка катастрофа край Ахелой блокира пътя Бургас – Слънчев бряг

Тежко пътнотранспортно произшествие стана късно снощи на четирилентовия път Бургас – Слънчев бряг, в района на Ахелой. Инцидентът е възникнал около 22:00 часа на 22 юни край местен хотел.

В сблъсъка са участвали два леки автомобила. Според очевидци в социалните мрежи, превозните средства са се движили с изключително висока скорост непосредствено преди удара. Пътуващи по трасето изразяват недоумение в онлайн групите за пътна обстановка как се е стигнало до тежкия сблъсък, тъй като участъкът е еднопосочен с две ленти в посока.

Произшествието предизвика сериозно затруднение в трафика, като движението в района остана частично блокирано с часове в късните часове на нощта. На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ.

Към момента от Областната дирекция на МВР - Бургас все още не са излезли с официално изявление относно точния брой на пострадалите и тежестта на техните наранявания. Очаква се в рамките на днешния ден от полицията да съобщят и резултатите от задължителните проби за алкохол и наркотици на двамата водачи.

Очаквайте подробности!