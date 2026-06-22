Тежка катастрофа край Ахелой блокира пътя Бургас – Слънчев бряг

Тежко пътнотранспортно произшествие стана късно снощи на четирилентовия път Бургас – Слънчев бряг, в района на Ахелой. Инцидентът е възникнал около 22:00 часа на 22 юни край местен хотел.
В сблъсъка са участвали два леки автомобила. Според очевидци в социалните мрежи, превозните средства са се движили с изключително висока скорост непосредствено преди удара. Пътуващи по трасето изразяват недоумение в онлайн групите за пътна обстановка как се е стигнало до тежкия сблъсък, тъй като участъкът е еднопосочен с две ленти в посока.
Произшествието предизвика сериозно затруднение в трафика, като движението в района остана частично блокирано с часове в късните часове на нощта. На мястото веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ.
Към момента от Областната дирекция на МВР - Бургас все още не са излезли с официално изявление относно точния брой на пострадалите и тежестта на техните наранявания. Очаква се в рамките на днешния ден от полицията да съобщят и резултатите от задължителните проби за алкохол и наркотици на двамата водачи.
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 маке
Коментиран от #3, #11, #33
23:03 22.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шиофиора съм
До коментар #1 от "маке":Шото БГ е мафия и тука ние сме царе, затова, ясно ли ти е
Коментиран от #4
23:04 22.06.2026
4 Европеец
До коментар #3 от "Шиофиора съм":Подобно щях да пиша и аз....
23:07 22.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 СЛАВА УКРАИНУ
Ще го изтриете ли?
Коментиран от #19, #21
23:09 22.06.2026
7 Яшар
Коментиран от #10, #30
23:10 22.06.2026
8 Ти да видиш
Плащаме им даже пари за спа центрове ,докато те си строят жилищни комплекси в горите ни.
Построили са комунизма!
Коментиран от #15
23:11 22.06.2026
9 здравко тошков кондуктор
23:12 22.06.2026
10 Демократ
До коментар #7 от "Яшар":Време е за експулсирането на всички руски семки от БГ а те са много още преди 89-та влизаха в БГ и оставаха тука за тях бяхме запада омъжваха се за тси фани за да останат Руската паплач заселена по нашите Земи е проблема на тая територия.
Коментиран от #25, #26
23:14 22.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СПРАВЕДЛИВ
23:19 22.06.2026
13 Човек от Българив
23:19 22.06.2026
14 Марис
23:20 22.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #17, #20, #28
23:28 22.06.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Ясно ти се пише, че е украинец. Ако на украинците викаш руснаци, тогава Зеленски да вдига белия байряк и Украйна да става пак част от Руската федерация.
23:34 22.06.2026
18 Гошко
23:45 22.06.2026
19 СЛАВА РУСИЯ
До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНУ":ОТИВАЙ НА ФРОНТА.
23:51 22.06.2026
20 МАЙ
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":ТИ СИ БОКЛУКА.
23:53 22.06.2026
21 Още един продажник
До коментар #6 от "СЛАВА УКРАИНУ":Не можах да го изтрия но ти поставих минус като много други, което е равносилно на изтриване!
00:09 23.06.2026
22 Смешник
00:12 23.06.2026
23 Ивелин Михайлов
Коментиран от #24
00:27 23.06.2026
24 ВСИЧКИ
До коментар #23 от "Ивелин Михайлов":НАСТОЯВАМЕ ЗА ТОВА.
РАДЕВ,СПИШ ЛИ???
00:32 23.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ганев
До коментар #10 от "Демократ":НЕ МУ ОБРЪЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ...ОТ КАКТО ПАДНА ОТ КОЛЕЛОТО..Е ВСЕ ТАКА
00:38 23.06.2026
27 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
00:38 23.06.2026
28 Доктора
До коментар #16 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Не си тракиец, а простиец щото не разбираш какво пиши. Ходил ли си скоро на психо преглед, ако не побързай докато още имаш шанс.
00:40 23.06.2026
29 665
00:43 23.06.2026
30 За да пребъде България
До коментар #7 от "Яшар":Първото нещо което трябва да се на прави е де са прокудят русофилите в руското блато БЕЗ ПРАВО НА ПОМИЛВАНЕ!
00:46 23.06.2026
31 русофилите
00:49 23.06.2026
32 Данчо
00:50 23.06.2026
33 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "маке":Може да е фен на Путин, бе, като тебе! Въпросът е защо ти не си на фронта?
00:58 23.06.2026
34 Пламен
01:25 23.06.2026
35 Kaлпазанин
02:31 23.06.2026