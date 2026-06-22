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Критично остава състоянието на двамата ранени при екшъна на плаж „Кабакум“

Критично остава състоянието на двамата ранени при екшъна на плаж „Кабакум“

22 Юни, 2026 05:57, обновена 22 Юни, 2026 06:02 3 038 33

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  • пострадали

Лекарите във Варна се борят за живота на младежите; полицията запазва в тайна самоличността и болницата им от съображения за сигурност

Критично остава състоянието на двамата ранени при екшъна на плаж „Кабакум“ - 1
Снимка: eufunds.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама млади мъже остават в критично състояние и с опасност за живота след кърваво меле на плаж „Кабакум“, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Варна.

Към 5:30 часа сутринта в понеделник няма промяна в тежкото здравословно състояние на пострадалите. Лекарите в болничното заведение във Варна продължават да се борят за живота им след спешни медицински интервенции, извършени през нощта.

Ескалация на плажа

Сигналът за тежкия инцидент е подаден в неделя вечерта, около 18:00 часа. По първоначални данни, в заведение на самата плажна ивица възниква скандал между две групи мъже. Спречкването бързо ескалира във физическа разправа, при която са използвани хладно и огнестрелно оръжие.

Жертвите

При сблъсъка са ранени двама български граждани:19-годишен младеж – настанен в болница с тежка прободна рана от нож. 24-годишен мъж е хоспитализиран с огнестрелно нараняване.

Районът на инцидента остана блокиран от полиция часове наред за извършването на извънредни огледи. Разследващите органи работят по няколко версии за мотивите зад кървавия сблъсък. Предстои прокуратурата да повдигне официални обвинения след установяване на всички факти.

Очаква се по-късно днес МВР и прокуратурата във Варна да дадат извънреден брифинг с подробности за самоличността на извършителите и броя на задържаните лица.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айляк

    41 4 Отговор
    Властите трябва да са безпощадни към подобни изстъпления и мутренските времена да отиват в историята.

    Коментиран от #14

    06:08 22.06.2026

  • 2 Дарвин

    21 3 Отговор
    Природата си знае работата

    06:09 22.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гого

    18 3 Отговор
    Лекарите се борят за живота им?? Груба грешка. Единия с нож , другия с пистолет. Абе ако пукнат ще е едно добро начало.

    Коментиран от #6, #10

    06:14 22.06.2026

  • 5 Гост

    30 4 Отговор
    При сблъсъка са ранени двама български граждани:19-годишен младеж – настанен в болница с тежка прободна рана от нож. 24-годишен мъж е хоспитализиран с огнестрелно нараняване. Извършителите не се българи ?

    Коментиран от #9

    06:23 22.06.2026

  • 6 Всъщност

    20 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гого":

    Не става ясно, дали двамата ранени младежи са имали оръжие или са пострадали от други въоръжени “младежи”?
    Да видим все пак, кои са другите.

    06:25 22.06.2026

  • 7 Големи

    43 0 Отговор
    тайни , бе ? Че и болницата , в която са настанени и тя в тайна ! Толкова ли са страшни нападателите ? И тяхната самоличност и тя покрита , но иначе си ходят с пищови и ножове по крайморските кръчми......

    06:32 22.06.2026

  • 8 Георги

    10 0 Отговор
    а пък в Гърция онзи ден имаше земетресение

    06:33 22.06.2026

  • 9 много ясно всеки знае че са бандеровки

    33 9 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ СА УКРАНЦИ ОТ БАБА АЛИНО

    06:34 22.06.2026

  • 10 Механик

    43 2 Отговор

    До коментар #4 от "Гого":

    Единият е ранен с нож, а другият е с огнестрелно нараняване. Това разбираш ли го? Или е нужно още да ти се обяснява? Разбираш ли, че никъде не става дума дали ранените също са имали оръжие?
    А това дето изрично се набляга на "две групи" и "ранените са български граждани" не ти ли светва лампата, че има вероятност едната група да е била от НЕбългарски граждани?

    06:34 22.06.2026

  • 11 Паднала маса

    23 2 Отговор
    Айде към Гърция и Турция! Тук още е 90те… и по мизерия и по мутренски. Бееееее айде стадо!

    Коментиран от #17

    06:35 22.06.2026

  • 12 Мутропитеци

    29 4 Отговор
    Борисов и Пеевски докараха мутренските времена и ето резултатите.

    06:37 22.06.2026

  • 13 Бежанци ли

    23 2 Отговор
    Попаднали са на украинци.

    06:39 22.06.2026

  • 14 оня с коня

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Айляк":

    24-годишният младеж, извадил пистолета, е син на небезизвестния във Варна чеченец Яхия Хашиев.

    Коментиран от #15, #16

    06:46 22.06.2026

  • 15 оня с коня

    11 3 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    06:49 22.06.2026

  • 16 дано гръмне АЕЦа да ни затрие генна

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "оня с коня":

    значи полицията ще седят мирно , ще козеруват на чеченца и ще го пуснат без косъм да падне от синчето ха ха ха

    Коментиран от #18

    06:50 22.06.2026

  • 17 ВЕСЕЛЯК

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "Паднала маса":

    В Турция има петролен разлив. А в Гърция морски дронове на укрите.
    В същност, защо изобщо някой трябва някъде да ходи?

    Коментиран от #19

    06:50 22.06.2026

  • 18 оня с коня

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "дано гръмне АЕЦа да ни затрие генна":

    През 2017 г. КОНПИ отне имущество за 446 245 лв. от Яхия Хашиев, който е с руски паспорт и статут на постоянно пребиваващ в България.

    От Хашиев в полза на държавата се отнемат луксозен мезонет във Варна и дворно място, земеделски земи край р. Камчия и суми, преминали по банкови сметки.

    Коментиран от #25, #29

    06:53 22.06.2026

  • 19 селянин от козлодуй

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "ВЕСЕЛЯК":

    я съм в село на реката се къпя , само пиявицците малко ма хапят

    06:53 22.06.2026

  • 20 Мда

    16 3 Отговор
    Вън урките от България! Те говорят за нашата земя и казват, че е Украйна! Може ли някой да каже колко украинци има в България, с колко оръжие разполагат, с какво се занимават и колко пари имат в банките? МВР и ДАНС къде сте?

    Коментиран от #22, #23

    06:59 22.06.2026

  • 21 русямилски

    3 3 Отговор
    лубовни драми

    07:00 22.06.2026

  • 22 тагаренко каза

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мда":

    тагаренко каза да им изпращаш всеки месец по една заплата беКЕЛЕШ

    тоя щял да ги гони!

    не само няма да ги гоним ами ще отварямеБУЗКИТЕ и ще чакаме ни опраскат

    така нареди тагаренко

    Коментиран от #26

    07:02 22.06.2026

  • 23 мъдаа

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мда":

    и са та снасилили

    07:02 22.06.2026

  • 24 Чочо

    10 0 Отговор
    Оръжие, ножове..... тук е като в Афганистан.

    Коментиран от #28, #31

    07:03 22.06.2026

  • 25 защо няма забрана за влизане в бг?

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    а защо не е екстрадиран вън от БЪЛГАРИЯ?

    07:03 22.06.2026

  • 26 магаренко

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "тагаренко каза":

    а тъй!мажи ту питу и розтваряй буzки

    07:04 22.06.2026

  • 27 амии

    15 2 Отговор
    Време е Радев да извади метлата за украинците. Пиха, ядоха, лежаха на аванта 4 и кусур гоидини. Стига толкова, айде къшката!

    07:04 22.06.2026

  • 28 оня с коня

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чочо":

    така трябва да е всеки ден в тоя клозен българия

    07:04 22.06.2026

  • 29 хахаха

    17 1 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Ако бяха намесени руснаци статията щеше да е дълга два метра, а името на Путин щеше да се споменава стотина пъти:)
    При толкова лаконична статийка без никаква подробна информация 100% са замесени украинци...може да са спорили кой да купи последния апартамент в Баба Алино:)

    07:05 22.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 тц тц

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Чочо":

    По скоро е като в САЩ! Трябват ни само масови стрелби веднъж дневно и вече сме истинска демокрация.

    07:07 22.06.2026

  • 32 МУТРИТЕ СЕ ИЗНЕРВЯТ

    3 0 Отговор
    Няма туристи за грабене тази година.

    07:24 22.06.2026

  • 33 създанията

    0 0 Отговор
    Руския башибозук в действие. Мутрите руските башибозуци създадени за геноцид над българите. Руската доктрина в действие - унищожаване на българският народ и заграбване на земята му. Събуди се българина. Скоро ще сме народ бе земя.

    07:39 22.06.2026