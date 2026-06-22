Критично остава състоянието на двамата ранени при екшъна на плаж „Кабакум“

Двама млади мъже остават в критично състояние и с опасност за живота след кърваво меле на плаж „Кабакум“, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Варна.

Към 5:30 часа сутринта в понеделник няма промяна в тежкото здравословно състояние на пострадалите. Лекарите в болничното заведение във Варна продължават да се борят за живота им след спешни медицински интервенции, извършени през нощта.

Ескалация на плажа

Сигналът за тежкия инцидент е подаден в неделя вечерта, около 18:00 часа. По първоначални данни, в заведение на самата плажна ивица възниква скандал между две групи мъже. Спречкването бързо ескалира във физическа разправа, при която са използвани хладно и огнестрелно оръжие.

Жертвите

При сблъсъка са ранени двама български граждани:19-годишен младеж – настанен в болница с тежка прободна рана от нож. 24-годишен мъж е хоспитализиран с огнестрелно нараняване.

Районът на инцидента остана блокиран от полиция часове наред за извършването на извънредни огледи. Разследващите органи работят по няколко версии за мотивите зад кървавия сблъсък. Предстои прокуратурата да повдигне официални обвинения след установяване на всички факти.

Очаква се по-късно днес МВР и прокуратурата във Варна да дадат извънреден брифинг с подробности за самоличността на извършителите и броя на задържаните лица.