Критично остава състоянието на двамата ранени при екшъна на плаж „Кабакум“

Двама млади мъже остават в критично състояние и с опасност за живота след кърваво меле на плаж „Кабакум“, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Варна.
Към 5:30 часа сутринта в понеделник няма промяна в тежкото здравословно състояние на пострадалите. Лекарите в болничното заведение във Варна продължават да се борят за живота им след спешни медицински интервенции, извършени през нощта.
Ескалация на плажа
Сигналът за тежкия инцидент е подаден в неделя вечерта, около 18:00 часа. По първоначални данни, в заведение на самата плажна ивица възниква скандал между две групи мъже. Спречкването бързо ескалира във физическа разправа, при която са използвани хладно и огнестрелно оръжие.
Жертвите
При сблъсъка са ранени двама български граждани:19-годишен младеж – настанен в болница с тежка прободна рана от нож. 24-годишен мъж е хоспитализиран с огнестрелно нараняване.
Районът на инцидента остана блокиран от полиция часове наред за извършването на извънредни огледи. Разследващите органи работят по няколко версии за мотивите зад кървавия сблъсък. Предстои прокуратурата да повдигне официални обвинения след установяване на всички факти.
Очаква се по-късно днес МВР и прокуратурата във Варна да дадат извънреден брифинг с подробности за самоличността на извършителите и броя на задържаните лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айляк
Коментиран от #14
06:08 22.06.2026
2 Дарвин
06:09 22.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гого
Коментиран от #6, #10
06:14 22.06.2026
5 Гост
Коментиран от #9
06:23 22.06.2026
6 Всъщност
До коментар #4 от "Гого":Не става ясно, дали двамата ранени младежи са имали оръжие или са пострадали от други въоръжени “младежи”?
Да видим все пак, кои са другите.
06:25 22.06.2026
7 Големи
06:32 22.06.2026
8 Георги
06:33 22.06.2026
9 много ясно всеки знае че са бандеровки
До коментар #5 от "Гост":ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ СА УКРАНЦИ ОТ БАБА АЛИНО
06:34 22.06.2026
10 Механик
До коментар #4 от "Гого":Единият е ранен с нож, а другият е с огнестрелно нараняване. Това разбираш ли го? Или е нужно още да ти се обяснява? Разбираш ли, че никъде не става дума дали ранените също са имали оръжие?
А това дето изрично се набляга на "две групи" и "ранените са български граждани" не ти ли светва лампата, че има вероятност едната група да е била от НЕбългарски граждани?
06:34 22.06.2026
11 Паднала маса
Коментиран от #17
06:35 22.06.2026
12 Мутропитеци
06:37 22.06.2026
13 Бежанци ли
06:39 22.06.2026
14 оня с коня
До коментар #1 от "Айляк":24-годишният младеж, извадил пистолета, е син на небезизвестния във Варна чеченец Яхия Хашиев.
Коментиран от #15, #16
06:46 22.06.2026
15 оня с коня
До коментар #14 от "оня с коня":ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
06:49 22.06.2026
16 дано гръмне АЕЦа да ни затрие генна
До коментар #14 от "оня с коня":значи полицията ще седят мирно , ще козеруват на чеченца и ще го пуснат без косъм да падне от синчето ха ха ха
Коментиран от #18
06:50 22.06.2026
17 ВЕСЕЛЯК
До коментар #11 от "Паднала маса":В Турция има петролен разлив. А в Гърция морски дронове на укрите.
В същност, защо изобщо някой трябва някъде да ходи?
Коментиран от #19
06:50 22.06.2026
18 оня с коня
До коментар #16 от "дано гръмне АЕЦа да ни затрие генна":През 2017 г. КОНПИ отне имущество за 446 245 лв. от Яхия Хашиев, който е с руски паспорт и статут на постоянно пребиваващ в България.
От Хашиев в полза на държавата се отнемат луксозен мезонет във Варна и дворно място, земеделски земи край р. Камчия и суми, преминали по банкови сметки.
Коментиран от #25, #29
06:53 22.06.2026
19 селянин от козлодуй
До коментар #17 от "ВЕСЕЛЯК":я съм в село на реката се къпя , само пиявицците малко ма хапят
06:53 22.06.2026
20 Мда
Коментиран от #22, #23
06:59 22.06.2026
21 русямилски
07:00 22.06.2026
22 тагаренко каза
До коментар #20 от "Мда":тагаренко каза да им изпращаш всеки месец по една заплата беКЕЛЕШ
тоя щял да ги гони!
не само няма да ги гоним ами ще отварямеБУЗКИТЕ и ще чакаме ни опраскат
така нареди тагаренко
Коментиран от #26
07:02 22.06.2026
23 мъдаа
До коментар #20 от "Мда":и са та снасилили
07:02 22.06.2026
24 Чочо
Коментиран от #28, #31
07:03 22.06.2026
25 защо няма забрана за влизане в бг?
До коментар #18 от "оня с коня":а защо не е екстрадиран вън от БЪЛГАРИЯ?
07:03 22.06.2026
26 магаренко
До коментар #22 от "тагаренко каза":а тъй!мажи ту питу и розтваряй буzки
07:04 22.06.2026
27 амии
07:04 22.06.2026
28 оня с коня
До коментар #24 от "Чочо":така трябва да е всеки ден в тоя клозен българия
07:04 22.06.2026
29 хахаха
До коментар #18 от "оня с коня":Ако бяха намесени руснаци статията щеше да е дълга два метра, а името на Путин щеше да се споменава стотина пъти:)
При толкова лаконична статийка без никаква подробна информация 100% са замесени украинци...може да са спорили кой да купи последния апартамент в Баба Алино:)
07:05 22.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 тц тц
До коментар #24 от "Чочо":По скоро е като в САЩ! Трябват ни само масови стрелби веднъж дневно и вече сме истинска демокрация.
07:07 22.06.2026
32 МУТРИТЕ СЕ ИЗНЕРВЯТ
07:24 22.06.2026
33 създанията
07:39 22.06.2026